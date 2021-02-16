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На Хмельнитчине патрульный продавал информацию с ограниченным доступом из базы Нацполиции, - ГБР. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

Правоохранители задержали 28-летнего полицейского сектора реагирования патрульной полиции одного из районных управлений ГУ Нацполиции в Хмельницкой области, который занимался продажей информации с ограниченным доступом.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

На Хмельнитчине патрульный продавал информацию с ограниченным доступом из базы Нацполиции, - ГБР 01

По предварительной информации, полицейский систематически сбывал данные из автоматизированной системы МВД Украины "Информационный портал Национальной полиции Украины", которая содержит информацию с ограниченным доступом. В частности, это были сведения об определенных физических лицах и транспортных средствах, которые полицейский фотографировал и пересылал "заказчикам" через мессенджер. Впоследствии, он получал оплату за предоставленные "услуги".

15 февраля злоумышленник был задержан в порядке ст. 208 УПК Украины после очереднй продажи данных.

На Хмельнитчине патрульный продавал информацию с ограниченным доступом из базы Нацполиции, - ГБР 02

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На Хмельнитчине патрульный продавал информацию с ограниченным доступом из базы Нацполиции, - ГБР 03

Предварительная квалификация правонарушения: несанкционированный сбыт информации с ограниченным доступом (ч. 2 ст. 361-2 и ч. 3 ст . 362 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 6 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

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Автор: Володимир Янченко
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16.02.2021 19:36 Ответить
Даешь электронные паспорта!!! Даешь "Дію"!!! На Хмельнитчине патрульный продавал информацию с ограниченным доступом из базы Нацполиции, - ГБР - Цензор.НЕТ 3409

Украина - какраз та страна, где все нужно хранить в единой базе. Ага.

Легче хранить - легче продать.
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16.02.2021 19:40 Ответить
Как может такое быть в европейском государстве, если простая чмошница из таможни подрабатывает тем, что сливает данные на любого украинца, где, когда и сколько пересекал госграницу Украины? Сколько и когда какая фирма ввезла/экспортировала товара и по какой цене? И нет никакого мониторинга кто? зачем? почему? мог смотреть эту информацию. Вся "защита персональных данных" в Украине сплошная фикция. Все продается и все покупается.
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16.02.2021 19:48 Ответить
продам гараж в Мартусовке
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16.02.2021 19:51 Ответить
Однажды мой приятель (в Хмельницком) пришёл в гараж за машиной, но её там не обнаружил. Спросил в будке у охранника, тот ничего не видел. Вызвали полицию, оформили. Возвращается он грустный домой... а возле дома - та самая машина стоит... Тут он понимает, что свой VW в гараж не ставил На Хмельнитчине патрульный продавал информацию с ограниченным доступом из базы Нацполиции, - ГБР - Цензор.НЕТ 2810 звонит ментам, едет забирает заявление. Поржали и разошлись...
На следующий день, едет по делам, на своём авто, тут звонок - "здравствуйте, меня зовут Игорь, я могу "помочь" Вам вернуть машину"...
Т.е., почти как у Мюллера - то что знает мент, знает и свинья.
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16.02.2021 20:19 Ответить
и этим бандитам полицейским хотят дать больше полномочий ?
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16.02.2021 20:51 Ответить
Какая разница, с какой области этот ублюдок полицай! Грузин выгнали, реформа полиции превратилась в фарс! Рюкзакан и дальше кошмарит и крышует выдачу техосмотров для коммерческого транспорта, наркобизнес, игровые автоматы! Подопечные тырят мелочь по карманам!
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16.02.2021 23:28 Ответить
а продолжал бы брать взятки на дорогах - до сих пор работал бы, даже на повышение пошел бы
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17.02.2021 06:52 Ответить
 
 