На Хмельнитчине патрульный продавал информацию с ограниченным доступом из базы Нацполиции, - ГБР. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж
Правоохранители задержали 28-летнего полицейского сектора реагирования патрульной полиции одного из районных управлений ГУ Нацполиции в Хмельницкой области, который занимался продажей информации с ограниченным доступом.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.
По предварительной информации, полицейский систематически сбывал данные из автоматизированной системы МВД Украины "Информационный портал Национальной полиции Украины", которая содержит информацию с ограниченным доступом. В частности, это были сведения об определенных физических лицах и транспортных средствах, которые полицейский фотографировал и пересылал "заказчикам" через мессенджер. Впоследствии, он получал оплату за предоставленные "услуги".
15 февраля злоумышленник был задержан в порядке ст. 208 УПК Украины после очереднй продажи данных.
Предварительная квалификация правонарушения: несанкционированный сбыт информации с ограниченным доступом (ч. 2 ст. 361-2 и ч. 3 ст . 362 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 6 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.
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Украина - какраз та страна, где все нужно хранить в единой базе. Ага.
Легче хранить - легче продать.
На следующий день, едет по делам, на своём авто, тут звонок - "здравствуйте, меня зовут Игорь, я могу "помочь" Вам вернуть машину"...
Т.е., почти как у Мюллера - то что знает мент, знает и свинья.
бандитамполицейским хотят дать больше полномочий ?