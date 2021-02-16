На Хмельнитчине патрульный продавал информацию с ограниченным доступом из базы Нацполиции, - ГБР. ФОТО

Правоохранители задержали 28-летнего полицейского сектора реагирования патрульной полиции одного из районных управлений ГУ Нацполиции в Хмельницкой области, который занимался продажей информации с ограниченным доступом.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

По предварительной информации, полицейский систематически сбывал данные из автоматизированной системы МВД Украины "Информационный портал Национальной полиции Украины", которая содержит информацию с ограниченным доступом. В частности, это были сведения об определенных физических лицах и транспортных средствах, которые полицейский фотографировал и пересылал "заказчикам" через мессенджер. Впоследствии, он получал оплату за предоставленные "услуги".

15 февраля злоумышленник был задержан в порядке ст. 208 УПК Украины после очереднй продажи данных.

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Предварительная квалификация правонарушения: несанкционированный сбыт информации с ограниченным доступом (ч. 2 ст. 361-2 и ч. 3 ст . 362 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 6 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

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