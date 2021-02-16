Военные ВСУ и НАТО в сложных климатических условиях покорили Говерлу. ФОТОрепортаж

На Закарпатье продолжается Первый международный Союзнический зимний поход в горы "Закаленные войной". В рамках этого мероприятия военнослужащие Вооруженных Сил Украины и коллеги из НАТО осуществили экспедиционное восхождение на высшую точку Украины - гору Говерла. Также на гору поднимались и ветераны АТО / ООС, военный капеллан и представители общественных организаций.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Армия Информ.

"Восхождение на Говерлу было достаточно сложным и экстремальным, а для некоторых, я бы сказал, оно стало настоящим испытанием, - сообщил руководитель экспедиционной группы полковник Николай Журавлев. - Однако мы достигли своей цели и вместе с иностранными коллегами покорили вершину. Уже на Говерле мы подняли штандарты оперативных командований ВСУ и флаги стран-участниц экспедиционного похода, а также провели молебен по погибшим украинским воинам в русско-украинской войне".





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Экспедиция проходила под контролем сотрудников ГСЧС и спасательно-поисковой группы и продолжалась почти 10 часов: 8 часов экстремального подъема и 2 часа в обратном направлении.

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Во время восхождения на Говерлу офицер оперативного командования "Север" и представитель Сил специальных операций испытали на себе новый образец зимней обуви.

Как рассказал офицер оперативного командования "Север" Владимир Василенко, на первых этапах подъема на вершину берцы достаточно хорошо себя зарекомендовали: "Их достаточно удобно надевать, они теплые и имеют некоторые положительные изменения во внешнем виде. Из преимуществ стоит отметить осовремененный дизайн, есть хоршая теплоизоляция, несколько новая форма обувной колодки и клапана. Вместе с тем есть некоторые замечания к изделию и надеюсь, что они сразу будут обработаны компанией-производителем".

Со своей стороны офицер ССО Игорь добавил, что для обычной зимней поры они хорошо подходят, однако для сверхсложных зимних климатических условий и горной местности нужны доработки. "Возможно, не лишним будет указать разработчикам, чтобы они продолжали проектировать ботинки именно для подразделений горно-штурмовых войск. Ведь эти ботинки, что мы испытывали, не предназначенные для преодоления гор, - сказал офицер Сил спецопераций. - Однако, по моему мнению, в основном, новые ботинки зарекомендовали себя положительно".

Уже после завершения зимнего похода военные передадут свои замечания и предложения непосредственно в Центральное управление вещевого обеспечения Тыла Командования Сил логистики ВСУ.