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Говерла (50) Карпаты (293) НАТО (8939) ВСУ (5149)

Военные ВСУ и НАТО в сложных климатических условиях покорили Говерлу. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж

На Закарпатье продолжается Первый международный Союзнический зимний поход в горы "Закаленные войной". В рамках этого мероприятия военнослужащие Вооруженных Сил Украины и коллеги из НАТО осуществили экспедиционное восхождение на высшую точку Украины - гору Говерла. Также на гору поднимались и ветераны АТО / ООС, военный капеллан и представители общественных организаций.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Армия Информ.

Военные ВСУ и НАТО в сложных климатических условиях покорили Говерлу 01

"Восхождение на Говерлу было достаточно сложным и экстремальным, а для некоторых, я бы сказал, оно стало настоящим испытанием, - сообщил руководитель экспедиционной группы полковник Николай Журавлев. - Однако мы достигли своей цели и вместе с иностранными коллегами покорили вершину. Уже на Говерле мы подняли штандарты оперативных командований ВСУ и флаги стран-участниц экспедиционного похода, а также провели молебен по погибшим украинским воинам в русско-украинской войне".

Военные ВСУ и НАТО в сложных климатических условиях покорили Говерлу 02
Военные ВСУ и НАТО в сложных климатических условиях покорили Говерлу 03

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Спецназ ВСП ВСУ проводит тренировки по боевому применению в горной местности. ФОТОрепортаж

Военные ВСУ и НАТО в сложных климатических условиях покорили Говерлу 04

Экспедиция проходила под контролем сотрудников ГСЧС и спасательно-поисковой группы и продолжалась почти 10 часов: 8 часов экстремального подъема и 2 часа в обратном направлении.

Военные ВСУ и НАТО в сложных климатических условиях покорили Говерлу 05

Смотрите: Бойцы горно-штурмовой бригады провели наступление по стандартам НАТО на Ривненщине. ВИДЕО

Во время восхождения на Говерлу офицер оперативного командования "Север" и представитель Сил специальных операций испытали на себе новый образец зимней обуви. 

Военные ВСУ и НАТО в сложных климатических условиях покорили Говерлу 06

Как рассказал офицер оперативного командования "Север" Владимир Василенко, на первых этапах подъема на вершину берцы достаточно хорошо себя зарекомендовали: "Их достаточно удобно надевать, они теплые и имеют некоторые положительные изменения во внешнем виде. Из преимуществ стоит отметить осовремененный дизайн, есть хоршая теплоизоляция, несколько новая форма обувной колодки и клапана. Вместе с тем есть некоторые замечания к изделию и надеюсь, что они сразу будут обработаны компанией-производителем".

Со своей стороны офицер ССО Игорь добавил, что для обычной зимней поры они хорошо подходят, однако для сверхсложных зимних климатических условий и горной местности нужны доработки. "Возможно, не лишним будет указать разработчикам, чтобы они продолжали проектировать ботинки именно для подразделений горно-штурмовых войск. Ведь эти ботинки, что мы испытывали, не предназначенные для преодоления гор, - сказал офицер Сил спецопераций. - Однако, по моему мнению, в основном, новые ботинки зарекомендовали себя положительно".

Уже после завершения зимнего похода военные передадут свои замечания и предложения непосредственно в Центральное управление вещевого обеспечения Тыла Командования Сил логистики ВСУ.

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+43
Еще базы НАТО в Харькове, Донецке, Луганске, Сумах, Мариуполе, Севастополе и можно уходить на пенсию.
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16.02.2021 21:40
+15
Символічно як до першої спільної скореної вершини- щасти і надалі!
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16.02.2021 21:40
+9
Ну значить русню будуть гнати аж до уральських гір. Військові ЗСУ і НАТО в складних кліматичних умовах підкорили Говерлу - Цензор.НЕТ 5989
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16.02.2021 23:07
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Правила форума Совет форумчан
Символічно як до першої спільної скореної вершини- щасти і надалі!
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16.02.2021 21:40 Ответить
Пішли довшим маршрутом,через Лазещину,там тяжче ніж через Заросляк
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17.02.2021 13:19 Ответить
Еще базы НАТО в Харькове, Донецке, Луганске, Сумах, Мариуполе, Севастополе и можно уходить на пенсию.
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16.02.2021 21:40 Ответить
Так к тому и идёт.
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16.02.2021 21:52 Ответить
Можу землю в Сумах віддати під базу, безкоштовно.
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17.02.2021 23:29 Ответить
Супер! еще бы такой же маршбросок в Кончу Заспу с захватом стратегических высот....
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16.02.2021 21:44 Ответить
Тобто жодного уявлення про Конча Заспу не маєте.
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16.02.2021 21:46 Ответить
тобто я там живу..)
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16.02.2021 22:10 Ответить
На якій саме зі стратегічних висот?
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16.02.2021 22:29 Ответить
біля жерла вулкана)))
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17.02.2021 19:12 Ответить
Стратегічні висоти Кончі Заспи? Я ржаль і плакаль.
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16.02.2021 22:24 Ответить
Красота !
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16.02.2021 21:56 Ответить
Польові виходи та походи - важка, але цікава частина армійського життя, добре тренування.
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16.02.2021 21:58 Ответить
А Ющенка там бачили? Военные ВСУ и НАТО в сложных климатических условиях покорили Говерлу - Цензор.НЕТ 8690
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16.02.2021 22:13 Ответить
"А до х.я прив"яжіте з помаранчі банта, щоб країна пам"ятала такого гаранта!"
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16.02.2021 22:28 Ответить
А до чійого **я прив'язати?
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17.02.2021 11:18 Ответить
Він зайнятий, "слухає" бджоли, як перезимували.
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17.02.2021 05:25 Ответить
Фотки с бродячими собачками сделали?
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16.02.2021 22:16 Ответить
Идиот, в тех местах бродячих собак - нет
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16.02.2021 22:19 Ответить
Идиот тот кто не имеет чувства юмора и сразу брызгает дерьмом из рта!
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16.02.2021 23:20 Ответить
Разорванными пуканами кацапов, от этой новости, все остались довольны.
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16.02.2021 22:21 Ответить
Вісім годин на підйом - то щось забагато. Я там неодноразово взимку в непогоду за чотири години підіймався. Спуск дві години - нормально. Трекінгові вібрами нормальні, тільки треба рант розширити під кішки жорсткі. А взагалі то альпіністи давно проблеми взуття для зимових гір вирішили. Навіщо видумувати знову колесо? Бахіли нормальні вдягайте. Буде значно тепліше ногам і сніг, дрібне каміння, вода у черевик не потрапить. І обов'язково по такій погоді всім вдягати балаклави. Обличчя не обмерзне.
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16.02.2021 22:23 Ответить
Взагалі то тестували модернізовані Талани для потреб ВСУ. А от відсутність бахіл, в екіпіпіровці ВСУ, то мінус, дійсно річ необхідна.
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16.02.2021 22:29 Ответить
Учения это всегда гуд!
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16.02.2021 22:52 Ответить
Ну значить русню будуть гнати аж до уральських гір. Військові ЗСУ і НАТО в складних кліматичних умовах підкорили Говерлу - Цензор.НЕТ 5989
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16.02.2021 23:07 Ответить
Molodci !
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16.02.2021 23:27 Ответить
Хороша новина. Єдине ще додали б, що Говерла не в Закарпатті.
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17.02.2021 00:44 Ответить
і не на Франківщині )) щоб ви знали по хребту проходить "межа" двох областей
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17.02.2021 10:54 Ответить
Наступна - Ай-Петрі.
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17.02.2021 06:59 Ответить
ГЕРОЯМ СЛАВА ! СЛАВА ! ЛАВА !
Військові ЗСУ і НАТО в складних кліматичних умовах підкорили Говерлу - Цензор.НЕТ 5343
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17.02.2021 07:33 Ответить
 
 