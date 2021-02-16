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"Слуги народа" хотят создать в Раде объединение в поддержку "закона об оружии" с "практическими занятиями", - СМИ. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Политика Украины

Нардепы "СН" инициировали создание в Верховной Раде межфракционного объединения (МФО) в поддержку законопроекта об обращении оружия.

Об этом сообщает издание "Буквы", в объектив фотокорреспондента которого попала соответствующая переписка в чате фракции "слуг", информирует Цензор.НЕТ.

Так, один из нардепов анонсировал создание такого объединения и предложил коллегам поучаствовать в нем.

"Коллеги, создаем МФО в поддержку принятия закона об обороте оружия с идеологией на легализацию оружия для самозащиты. Планируем не только отстаивание вопроса и дискуссии, но и практические занятия). Кому интересно присоединиться к МФО, пишите, пожалуйста, в личные", – написал нардеп.

Слуги народа хотят создать в Раде объединение в поддержку закона об оружии с практическими занятиями, - СМИ 01

Читайте на Цензор.НЕТ: Фракция "СН" приняла решение о свободном голосовании по законопроекту об обороте оружия, - Монастырский

Что именно имеется в виду под "практическими занятиями", он не уточнил.

Ряд других нардепов от "Слуги народа" выразили заинтересованность в этом предложении (в том числе Богдан Яременко и Иван Юнаков).

Речь идет о законопроекте № 4335 "Об обращении гражданского огнестрельного оружия и боеприпасов к нему". Законопроект должен заменить приказ МВД от 1998 года, который сейчас регулирует обращение оружия в стране.

Также на Цензор.НЕТ: Закон об оружии нужен, но МВД и Нацполиция категорически против обращения револьверов и пистолетов, - Геращенко

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+20
Очень интересно будет посмотреть кто против оружия украинцам. Громче всех против оружия украинцам кричат Путин, жопоблок и порохоботы.
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16.02.2021 22:47
+11
Когда к тебе в дом влезут человек пять мужиков со наганами и ножами я посмотрю на тебя с твоим раскладным ножом и газовым балончиком. У нас на улице уже был один такой, который не вовремя домой вернулся а в его доме грабители вынесли окно и вынесли все что выносится. А хозяин сидел в кустах и наблюдал дожидаясь пока полицаи соизволят приехать. разумеется никого так и не поймали. С другой стороны улицы живет извесный бизнесмен к которому тоже залезли грабители. Обоих из пистолета застрелил как собак и потом вызвал труповозку и полицаев чтобы убрали мусор. Даже в новостях не показали. Видимо чтобы народ не брал пример и тоже не начал сам обороняться. Есть куча знакомых которых обчистили даже во время их нахождении дома. Ты лично за какой вариант? Сидеть в шкафу и писять под себя, пока тебя грабят а потом жена твои трусы постирает и скажет какой ты молодец что вызвал палицию и показал лужу под собой?
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16.02.2021 23:09
+10
По твоему нужно и автомобили запретить, Ато возьмут подростки папин автомобиль и ну давай из развлекухи давить прохожих. Весело будет, правду как в GTA? Или кухонным ножом нельзя пойти вечером и пырнуть пару-тройку возвращающихся с работы очкариков или парней провожающих девушек? Ты факты можешь привести нормальные а не свои страшные сновидения от которых у тебя энурез по ночам? Ты думаешь после разрешения на оружие сразу все побегут вооружаться? Скорее наоборот, общество протрезвеет, перестанет быть быдлом, станет дисциплинированным а не совкодрочером синюшным, которое только понимает сапог беркута-омоновца под ребра. Скорее всего под закон о оружии будет принят закон о самообороне. И разное гоп-быдло три раза подумает делать гоп-стоп на мужика в темном подьезде от которого можно получить пулю в живот а ему еще и премию дадут. Или подумают сто раз залезать ли в чужой дом где возможно сидит хозяин с оружием и всеми правами его применить на защиту частной собственности. И да, самое главное даже не разрешение на оружие, а разрешение на его приминение. Если что нападающего можно и топором зарубить, главное чтобы потом не приехали полицаи и не повязали самого хозяина, мол к вам зашел в гости незнакомый мужчина воды попить в два часа ночи а вы его убили такой вы негостипреимный.
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16.02.2021 23:38
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Если к вам залезли грабители примите не вынужденную позу и попытайтесь получить удовольствие. Довольные грабители может быть не тронут вас и вашу семью. А если будете сопротивляться убьют и вас и ваших соседей !
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17.02.2021 13:39 Ответить
Можна подумати зараз бандюки не мочать беззбройних людей за сто гривень.
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17.02.2021 15:39 Ответить
"Слуги народу" хочуть створити в Раді об'єднання на підтримку "закону про зброю" з "практичними заняттями", - ЗМІ - Цензор.НЕТ 8827прокуратори вважають що, баньдюки ходять на діло з реєстрованою на них зброєю "Слуги народу" хочуть створити в Раді об'єднання на підтримку "закону про зброю" з "практичними заняттями", - ЗМІ - Цензор.НЕТ 8827

Дитинко, вони вже мають всього вдосталь без всякого дозволу. Зброя для них то, взагалі не проблема, подивись на фото з затримань, навіть паршивенький наркоділер вже має арсенал з десятка стволів.
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17.02.2021 15:46 Ответить
Причем грабить будут в первую очередь Слуг народа, потому что у них есть что взять. Простого человека вряд ли. У него максимум пару тысяч гривер в гаманце.
Так что голосуйте!
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17.02.2021 12:55 Ответить
Ну, так у представників ЄС та ОПЗЖ побільше добра зібралося.
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17.02.2021 15:40 Ответить
Боже , ну и олени! Закон об оружии нужен не в том виде, чтобы украинец спаршивал, можно ему или неможна. А в том виде, чтобы он мог себя защищать с оружием в руках, свой дом, свое имущество от бандитов и грабителей. Без правовых последствий со стороны государства. А то очередной конфуз получается: рядового порядочного гражданина мы считаем за урку и запрещаем ему иметь оружие (для своей же защиты), а вора, пришедшего в чужой дом грабить и убивать, мы защищаем, ибо он же ж Чилавек и нельзя его стрелять. Момент когда власть могла запретить винтовки и ружья давно упущен. На руках миллионы стволов. Нужно принять закон формирующий правовое поле в этом вопросе. И он давно перезрел.
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17.02.2021 14:12 Ответить
Защитит себя и своё имущество?? Ржу не могу! Побеждает тот кто выстрелит первым. И это будет бандит. Продавцы и производители оружия заработают миллионы баксов. А цена этому будут тысячи убитых украинцев!
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17.02.2021 22:49 Ответить
Не нужно лишать людей возможности защитить себя. Речь именно об этом. Не нужно вам оружие не покупайте, полиция вас защитит.
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18.02.2021 01:21 Ответить
Теперь бандиты будут сразу мочить тех кого они хотят ограбить. На всякий случай чтоб не получить пулю И грабить будут в первую очередь "Слуг народа" у них есть что взять. Так что голосуйте. Неужели кто-то может подумать, что бандюганы будут ждать пока ты достанешь ствол и их перестреляешь.
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17.02.2021 22:46 Ответить
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