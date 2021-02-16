"Слуги народа" хотят создать в Раде объединение в поддержку "закона об оружии" с "практическими занятиями", - СМИ. ФОТО

Нардепы "СН" инициировали создание в Верховной Раде межфракционного объединения (МФО) в поддержку законопроекта об обращении оружия.

Об этом сообщает издание "Буквы", в объектив фотокорреспондента которого попала соответствующая переписка в чате фракции "слуг", информирует Цензор.НЕТ.

Так, один из нардепов анонсировал создание такого объединения и предложил коллегам поучаствовать в нем.

"Коллеги, создаем МФО в поддержку принятия закона об обороте оружия с идеологией на легализацию оружия для самозащиты. Планируем не только отстаивание вопроса и дискуссии, но и практические занятия). Кому интересно присоединиться к МФО, пишите, пожалуйста, в личные", – написал нардеп.

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Что именно имеется в виду под "практическими занятиями", он не уточнил.

Ряд других нардепов от "Слуги народа" выразили заинтересованность в этом предложении (в том числе Богдан Яременко и Иван Юнаков).

Речь идет о законопроекте № 4335 "Об обращении гражданского огнестрельного оружия и боеприпасов к нему". Законопроект должен заменить приказ МВД от 1998 года, который сейчас регулирует обращение оружия в стране.

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