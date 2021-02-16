С оккупированной Луганщины за взятку пытались ввезти 820 клинков для фехтовальных рапир, - Госпогранслужба. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж
На КПВВ "Станица Луганская" мужчина пытался подкупить пограничника, чтобы ввезти с оккупированной территории партию клинков для рапир.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.
40-летний гражданин Украины пытался переместить с временно оккупированной части Луганщины более 800 клинков для фехтовальных рапир. За содействие в перемещении мужчина предложил пограничнику 10 тыс. грн взятки, поскольку такой спортивный товар запрещен к перемещению через линию разграничения. Но сделка не прошла.
Как говорится в сообщении Луганской областной прокуратуры, изъято 820 клинков фехтовальных рапир весом более 130 кг. Согласно цен в интернет-магазинах стоимость изъятого составляет около 300 тыс грн.
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+12 Алексей Шевченко 6546ffa9
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+5 Шрек Баблокат
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Будет "300 засранцев"!
ты имел ввиду владельцев сетей ломбардов Юлю и Разумкова ?
для рубки с коня не подходящее
Атос Портос Араміс і Під@рас
Так и видится картина: мужичек, насвистывая песенку, несет в кармане 130 кг железа. Легкой походкой подходит к пограничнику и предлагает 10 тыс грн.
А тут ОРУЖИЕ уже привезли
Непорядок ...
а это его рапиры, личные.
ну когда в головах наших погранцов появится немного масла?
В массовых беспорядках, клинок рапиры или шпаги, наносит весьма жёсткие повреждения.
мне кажется, что кусок арматуры или лом, или топор никак не уступают рапире в этом виде деятельности
"Интеллигенция", была вооружена топорами, обрезками арматуры и цепями.
Спортсмены - шпагами, рапирами (собственно рапиристы, шпажисты и саблисты) и в усиление дзюдоистами-самбистами.
"Тилигенты", решили "позабавиться" с девушками-гимнастками и пловчихами.
Описывать долго.
Виртуозное обращение со спортивным оружием, привело в неописуемый восторг представителей уголовного розыска и врачей районной больницы.
Это факт. Место действия, летний лагерь "Лесная песня", Кировоградская область.
Пы.Сы. Больше всех тягали не шпажистов-рапиристов, а борцов. У них (борцов),пропали всякие ограничители и потому применение, к примеру, подсечки с подхватом, происходило жёстко и без всякого сожаления к противнику. Оттуда и переломы с приличными ушибами чего попало))))
Так что имею очень чёткое представление о возможностях клинков.
а для гопоты рапира - чужеродный предмет, а вот кусок арматуры - органичное продолжение ручной конечности
Особенность этих клинков - гибкость. В рукав, в штанину засовывается и вперёд.
С арматурой сложнее.
а для гопоты рапира - чужеродный предмет.
Рапира - это в комплекте, эфес и клинок. Так что да, чужеродный))))