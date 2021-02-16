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С оккупированной Луганщины за взятку пытались ввезти 820 клинков для фехтовальных рапир, - Госпогранслужба. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

На КПВВ "Станица Луганская" мужчина пытался подкупить пограничника, чтобы ввезти с оккупированной территории партию клинков для рапир.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

40-летний гражданин Украины пытался переместить с временно оккупированной части Луганщины более 800 клинков для фехтовальных рапир. За содействие в перемещении мужчина предложил пограничнику 10 тыс. грн взятки, поскольку такой спортивный товар запрещен к перемещению через линию разграничения. Но сделка не прошла.

С оккупированной Луганщины за взятку пытались ввезти 820 клинков для фехтовальных рапир, - Госпогранслужба 01

С оккупированной Луганщины за взятку пытались ввезти 820 клинков для фехтовальных рапир, - Госпогранслужба 02

Смотрите: Житель Красного Луча пытался ввезти с оккупированных территорий 150 тыс. долл., - пресс-центр ОС. ФОТО

Как говорится в сообщении Луганской областной прокуратуры, изъято 820 клинков фехтовальных рапир весом более 130 кг. Согласно цен в интернет-магазинах стоимость изъятого составляет около 300 тыс грн.

С оккупированной Луганщины за взятку пытались ввезти 820 клинков для фехтовальных рапир, - Госпогранслужба 03
С оккупированной Луганщины за взятку пытались ввезти 820 клинков для фехтовальных рапир, - Госпогранслужба 04

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: $153 тыс. и 400 ювелирных изделий пытались незаконно переместить через КПВВ "Станица Луганская", - ГПСУ. ФОТОрепортаж

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+12
С оккупированной Луганщины за взятку пытались ввезти 820 клинков для фехтовальных рапир, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 2068
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16.02.2021 23:09
+6
В Луганске завод Динамо ещё с совка специализировался на шпагах, рапирах, грифах для штанг и перекладинах для турников
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16.02.2021 23:25
+5
отряд Дартаньянов планировал напасть на Банковую и сделать и Зеленского шашалык?!..
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16.02.2021 23:02
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Правила форума Совет форумчан
Вооружить ими "патриотов" из опзж и отправить на передовую!
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16.02.2021 22:58 Ответить
мертведчукян и три мушкітьори
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16.02.2021 23:03 Ответить
Лучше по мотивам "300 спартанцев"!
Будет "300 засранцев"!
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16.02.2021 23:05 Ответить
Рапірні клинки гарні для вудлища. З клинка для шпаги я зробив собі спіннінг.
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16.02.2021 23:00 Ответить
Да ну, вы что?) Раньше можно было крючком сзади нечаянно кого зацепить при забрасывании. А с таким "удилищем", соединяй потом эти две половинки. Не говоря уж об частой порчи надувной лодки.
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16.02.2021 23:15 Ответить
З надувної і закидувати не треба. Опустив на дно і всьо.
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16.02.2021 23:21 Ответить
Это рапира, не шпага. Это шпагой разрубают, а рапирой колют. У рапир обычно сечение в виде квадрата, заканчивается острием для колющего удара.
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17.02.2021 00:16 Ответить
при совке в спорттоварах таких полно было. кажись рублей по 6.
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16.02.2021 23:37 Ответить
У рапіри профіль квадрат, а у шпаги "птичка".
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16.02.2021 23:41 Ответить
только рапирные были в продаже.
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16.02.2021 23:44 Ответить
отряд Дартаньянов планировал напасть на Банковую и сделать и Зеленского шашалык?!..
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16.02.2021 23:02 Ответить
шаурму С оккупированной Луганщины за взятку пытались ввезти 820 клинков для фехтовальных рапир, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 2178
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16.02.2021 23:04 Ответить
"Защищайтесь сударь"(с) С оккупированной Луганщины за взятку пытались ввезти 820 клинков для фехтовальных рапир, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 1289
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16.02.2021 23:10 Ответить
Так это шампура тогда, а не рапиры. А Дартаньян получается, судя по фамилии, армянин. Так что, в принципе , всё логично.
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16.02.2021 23:10 Ответить
Новий сюрреалізм від прихильників Савченко
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17.02.2021 06:53 Ответить
С оккупированной Луганщины за взятку пытались ввезти 820 клинков для фехтовальных рапир, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 2068
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16.02.2021 23:09 Ответить
це падло-українофоб і адепт )(уйла.
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16.02.2021 23:11 Ответить
і днями воно попало на больничку
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17.02.2021 08:44 Ответить
гвардейцы кардинала...
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16.02.2021 23:09 Ответить
Если хотел ввезти,значит есть потребность и спрос! Свинарчуки ввозили по той же причине, но у них ничего не конфисковали!
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16.02.2021 23:14 Ответить
В голове вавка??? Ху из "Свинарчуки"?
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16.02.2021 23:16 Ответить
А что, незаметно? там даже зелёнкой помазали)
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16.02.2021 23:17 Ответить
подельники ******* барыжного. доходчиво объяснил?!
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16.02.2021 23:32 Ответить
барыга - это скупщик краденного

ты имел ввиду владельцев сетей ломбардов Юлю и Разумкова ?
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16.02.2021 23:36 Ответить
****** и его подельники - это конечно те, кто барыжил масками в самом начале пандемии, тем кто продали запас зерна, кто барыжил на "строительстве" дорог, покупая квартиры за 10 лямов и прочее??? Достаточно? Обтекай, болезный!
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17.02.2021 00:24 Ответить
"Каналья"(с) С оккупированной Луганщины за взятку пытались ввезти 820 клинков для фехтовальных рапир, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 7658
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16.02.2021 23:16 Ответить
Обконченцы кавалерийскую атаку готовили... С оккупированной Луганщины за взятку пытались ввезти 820 клинков для фехтовальных рапир, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 8880
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16.02.2021 23:18 Ответить
рапира - колющее оружие,

для рубки с коня не подходящее
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16.02.2021 23:27 Ответить
Мушкетьорскую. З окупованої Луганщини за хабар намагалися ввезти 820 клинків для фехтувальних рапір, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 176 Рабинович, Кива и Бойко - три мушкетьра.
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17.02.2021 01:27 Ответить
......і Медведчук

Атос Портос Араміс і Під@рас
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17.02.2021 11:58 Ответить
Вот как надо работать! Молодцы! Даже мышь не проскочит. Хомяк за щекой не пронесет!
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16.02.2021 23:18 Ответить
сюшяй килинок ненада, ***** дафай !
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16.02.2021 23:21 Ответить
В Луганске завод Динамо ещё с совка специализировался на шпагах, рапирах, грифах для штанг и перекладинах для турников
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16.02.2021 23:25 Ответить
Ну наконец-то хоть кто-то пояснил, откуда дровишки. Дякую.
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16.02.2021 23:31 Ответить
а ещё сердцевины для поручней брусьев и прочие спортивные изделия из пружинящей стали
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16.02.2021 23:34 Ответить
весом более 130 кг..

Так и видится картина: мужичек, насвистывая песенку, несет в кармане 130 кг железа. Легкой походкой подходит к пограничнику и предлагает 10 тыс грн.
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17.02.2021 00:21 Ответить
З окупованої Луганщини за хабар намагалися ввезти 820 клинків для фехтувальних рапір, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 872А правозаконие про владение оружием все еще обсасывается/обговаривается ...

А тут ОРУЖИЕ уже привезли З окупованої Луганщини за хабар намагалися ввезти 820 клинків для фехтувальних рапір, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 8574
Непорядок ...
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17.02.2021 01:59 Ответить
хабар не взяли, рапиры вернули террористам, мужика осудили по украинскому закону.

а это его рапиры, личные.

ну когда в головах наших погранцов появится немного масла?
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17.02.2021 06:48 Ответить
Такими клинками, можно прекрасно вооружить гопоту.
В массовых беспорядках, клинок рапиры или шпаги, наносит весьма жёсткие повреждения.
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17.02.2021 10:34 Ответить
были статистические исследования на предмет массовых беспорядков с использованием рапир ?

мне кажется, что кусок арматуры или лом, или топор никак не уступают рапире в этом виде деятельности
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17.02.2021 13:43 Ответить
Было уголовное расследование, по факту применения спортивного инвентаря (именно шпаг, рапир и сабель) в конфликте, между спортсменами спортивно-оздоровительного лагеря и молодыми представителями "интеллигенции" местного села.
"Интеллигенция", была вооружена топорами, обрезками арматуры и цепями.
Спортсмены - шпагами, рапирами (собственно рапиристы, шпажисты и саблисты) и в усиление дзюдоистами-самбистами.
"Тилигенты", решили "позабавиться" с девушками-гимнастками и пловчихами.
Описывать долго.
Виртуозное обращение со спортивным оружием, привело в неописуемый восторг представителей уголовного розыска и врачей районной больницы.
Это факт. Место действия, летний лагерь "Лесная песня", Кировоградская область.
Пы.Сы. Больше всех тягали не шпажистов-рапиристов, а борцов. У них (борцов),пропали всякие ограничители и потому применение, к примеру, подсечки с подхватом, происходило жёстко и без всякого сожаления к противнику. Оттуда и переломы с приличными ушибами чего попало))))
Так что имею очень чёткое представление о возможностях клинков.
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17.02.2021 15:30 Ответить
так ты же рапирами предлагал вооружить гопоту, а не шпажистов и рапиристов.

а для гопоты рапира - чужеродный предмет, а вот кусок арматуры - органичное продолжение ручной конечности
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17.02.2021 18:47 Ответить
Для гопоты, типа - нацжён и им подобных, любая палка, которую раздали "на шару" и ещё в довесок дали 150 грн., это как раз подойдёт.
Особенность этих клинков - гибкость. В рукав, в штанину засовывается и вперёд.
С арматурой сложнее.
а для гопоты рапира - чужеродный предмет.

Рапира - это в комплекте, эфес и клинок. Так что да, чужеродный))))
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17.02.2021 20:00 Ответить
Их в ОРДЛО производят?
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17.02.2021 12:34 Ответить
В Луганске был завод спортинвентаря. Возможно, старые запасы, или завод сохранился..
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17.02.2021 13:18 Ответить
 
 