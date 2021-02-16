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вулкан (73) Италия (1510)

Вулкан Этна извергается на Сицилии. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ За рубежом

Из-за извержения вулкана приостановил работу аэропорт Катании.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Укринформ".

Извержения из кратера на юго-восточном склоне Этны сопровождается выбросом вулканического пепла и потоком лавы.

Источник подземных толчков находится на глубине около 2900 - 3000 метров.

Из-за ухудшения видимости работу приостановил аэропорт Катании.

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Этна - активный вулкан, расположенный на восточном побережье Сицилии, рядом с городами Мессина и Катания. Это самый высокий активный вулкан в Европе - его высота составляет от 3326 до 3350 метров, постоянно изменяясь в результате извержений и выбросов шлаков. Площадь подошвы вулканической постройки составляет около 1250 км².

По разным данным, в горе Этна расположен от 200 до 400 вулканических кратеров. В среднем каждые три месяца один из них выбрасывает потоки лавы. Каждые 150 лет в результате извержения разрушается один из поселков, расположенных рядом с вулканом.

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Вулкан Этна извергается на Сицилии 01
Вулкан Этна извергается на Сицилии 02
Вулкан Этна извергается на Сицилии 03
Вулкан Этна извергается на Сицилии 04
Вулкан Этна извергается на Сицилии 05
Вулкан Этна извергается на Сицилии 06
Вулкан Этна извергается на Сицилии 07
Вулкан Этна извергается на Сицилии 08
Вулкан Этна извергается на Сицилии 09
Вулкан Этна извергается на Сицилии 10
Вулкан Этна извергается на Сицилии 11

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+23
"нужно срочно продать в Италию маски и респиратор из госрезерва через фирму прокладку", подумал Степанов..
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16.02.2021 23:08
+15
Яка первинна краса
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16.02.2021 23:07
+14
И министерство вулканологии создать в Украине, выделив 1 000 000 грн. из covid-фонда!
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16.02.2021 23:14
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Яка первинна краса
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16.02.2021 23:07 Ответить
а как ******... интересная концепция селиться на боках бомбы
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16.02.2021 23:10 Ответить
Так живуть і непогано. Он останнє фото, наче нічна Ялта
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16.02.2021 23:12 Ответить
храбрым море по колено и вулканы по плечо Вулкан Этна извергается на Сицилии - Цензор.НЕТ 5074
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16.02.2021 23:16 Ответить
Срочно запретить вулканы! Они портят воздух и меняют климат.
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16.02.2021 23:07 Ответить
Мендель двома твітами може
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16.02.2021 23:13 Ответить
надо продавать твиты мендель, в страны с негараздами разными
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16.02.2021 23:31 Ответить
Вместе с Мендель !
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17.02.2021 04:15 Ответить
"нужно срочно продать в Италию маски и респиратор из госрезерва через фирму прокладку", подумал Степанов..
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16.02.2021 23:08 Ответить
И министерство вулканологии создать в Украине, выделив 1 000 000 грн. из covid-фонда!
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16.02.2021 23:14 Ответить
1 лям це дитячий садок. На премію директору лише вистачить.
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17.02.2021 04:34 Ответить
пардон, міністру
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17.02.2021 04:35 Ответить
пошла кровь Земли, вытекает и сворачивается...
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16.02.2021 23:11 Ответить
Моцно.
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16.02.2021 23:12 Ответить
*****...
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17.02.2021 06:46 Ответить
ни хера себе мафиози баньку отгрохали Вулкан Этна извергается на Сицилии - Цензор.НЕТ 1819
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16.02.2021 23:14 Ответить
Ну шо, макаронє, теперь поняли,что поддерживать кацапню - нехорошо?
А краник можно и сильнее открутить...
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16.02.2021 23:14 Ответить
Ну всё .Нэма Италии.
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16.02.2021 23:15 Ответить
Гретту срочно туда. Этож какое кощунство над озоновым слоем...
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16.02.2021 23:20 Ответить
У Гретты по такому случаю начнутся первые месячные.
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17.02.2021 01:07 Ответить
...і байдена з гаріс.
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17.02.2021 06:47 Ответить
Где Зеленский, матьего? Неужто в Италию махнул втихаря?
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16.02.2021 23:21 Ответить
Возле Катания похожего видели
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16.02.2021 23:26 Ответить
Да, есть такая инфа. Рассекал в местном метро)Вулкан Этна извергается на Сицилии - Цензор.НЕТ 2699
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16.02.2021 23:30 Ответить
Его узнал и сфоткал, этот случайный итальянец..Вулкан Этна извергается на Сицилии - Цензор.НЕТ 2122
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16.02.2021 23:33 Ответить
Етна знову активувалась. Вона вже давно пихтить та димить, але цього разу схоже, що виверження серьозне. Мої друзі у позаминулому році були на Етні. Досі згадують, як там було холодно, моторошно та небезпечно.
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16.02.2021 23:22 Ответить
В Крыму с 1927г тихо, где то читал, что землетрясение повторяется через каждых 94 года
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16.02.2021 23:24 Ответить
) спокойствие и только спокойствие. щас там массы перераспределятся из-за откачке воды и осушки водохранилищ и спусковой крючёк сработает. теперь с бонусом.
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16.02.2021 23:51 Ответить
Вулкан Этна извергается на Сицилии - Цензор.НЕТ 6851
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16.02.2021 23:25 Ответить
Вулкан Этна извергается на Сицилии - Цензор.НЕТ 829
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16.02.2021 23:25 Ответить
У подножия Этны курортная зона на берегу моря, аэропорт Фонтана Росса довольно далеко от вулкана, значительно ближе город Катанья, вулканические дороги, мусоровозы размером с наши маршрутки и никаких джипов, там бы за джип на дороге, наверное, прибили бы.
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16.02.2021 23:26 Ответить
не понял. что не так с джипами
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16.02.2021 23:28 Ответить
Вы бы посмотрели на эти дороги и на эти пробки, главное - ничего поделать нельзя, еть места где движение поочередно в дну или другую сторону по склону вулкана с видом вниз на море. Впечатляет.
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16.02.2021 23:38 Ответить
Вулкан Этна извергается на Сицилии - Цензор.НЕТ 6400
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16.02.2021 23:26 Ответить
раз в 150 лет, минус один поселок из-за извержения...
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16.02.2021 23:29 Ответить
Вулканічний пил небезпечний.
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16.02.2021 23:35 Ответить
Совсем недавно размышлял, что на глобальное потепление природа может ответить вулканической активностью...
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16.02.2021 23:35 Ответить
Ещё один борец с пятнами на Солнце... А говорят что питекантропы вымерли.

Интересно, а в момент ледникового периода как питекантропы боролись с глобальным потеплением?
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17.02.2021 07:11 Ответить
Очень интересные там места. Катания старый город порт. Рыбаков много. Мессина старинный городок, есть на что посмотреть. Конечно в тех местах Палермо на первом месте. Особый город. Много мавританских мотивов в архитектуре зданий. В двух словах не расскажешь. В давние совковые времена, как ни странно много нашего народу там побывало и не раз и не пять многие. Имею в виду золотую эпоху пас-лайнеров ЧМП. Пусть с 1973--1988гг. Много наших лайнеров работало на Средиземном море. Есть ещё один известный вулкан там. Лайнеры замедляют ход, что бы посмотреть на Стромболи. В тихую погоду при штиле полном дым поднимается почти идеально вертикально вверх на 1 км запросто, потом шапкой под закатом солнца становится шатром как бы. Но живут не богато там. Апельсиновые сады, маслины, рыболовля, судоремонт, тур-услуги. Индустрии нет.
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17.02.2021 00:52 Ответить
Сицилийская мафия решила напомнить о себе.
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17.02.2021 01:11 Ответить
Мені знайомі розказували,що Етна,незважаючи,що є діючим вулканом-ніякої небезпеки не несе.Це просто грандіозне видовище,природнього походження.Ці виверження збирають масу туристів і є «родзинкою» Сицилії.А от Везувій,який і на вулкан не подібний,гора собі,як гора,ось це є реальною «бомбою з годинниковим механізмом»,тому що його виверження супроводжується потужними землетрусами.Тому місцеві на виверження Етни реагують:»та,то таке,через два місяці хай знову повторить це дійство».А на Везувій:»та най Бог,милує,най спить чим подовше!»
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17.02.2021 01:56 Ответить
Хтось туди тонну карбіду з вертольоту відвантажив - і от вам діючий вулкан.
Кількість туристів подвоєно.
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17.02.2021 02:31 Ответить
Був такий випадок, один жартівник збирав та кидав з вертольоту гумові шини. А потім підпалив. От тільки не пам'ятаю де саме це було. Але всі сприйняли це за виверження вулкану. Вулкан Етна вивергається на Сицилії - Цензор.НЕТ 715
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17.02.2021 03:06 Ответить
Не з вертольоту. Він їх на плечах носив. Довго, але воно того вартувало!
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17.02.2021 07:00 Ответить
Живемо як на вулкані... Із розмов з жителями Аогасіма.
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17.02.2021 07:30 Ответить
Вулкан Етна вивергається на Сицилії - Цензор.НЕТ 8591
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17.02.2021 07:46 Ответить
 
 