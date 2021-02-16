Вулкан Этна извергается на Сицилии. ФОТОрепортаж

Из-за извержения вулкана приостановил работу аэропорт Катании.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Укринформ".

Извержения из кратера на юго-восточном склоне Этны сопровождается выбросом вулканического пепла и потоком лавы.

Источник подземных толчков находится на глубине около 2900 - 3000 метров.

Из-за ухудшения видимости работу приостановил аэропорт Катании.

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Этна - активный вулкан, расположенный на восточном побережье Сицилии, рядом с городами Мессина и Катания. Это самый высокий активный вулкан в Европе - его высота составляет от 3326 до 3350 метров, постоянно изменяясь в результате извержений и выбросов шлаков. Площадь подошвы вулканической постройки составляет около 1250 км².

По разным данным, в горе Этна расположен от 200 до 400 вулканических кратеров. В среднем каждые три месяца один из них выбрасывает потоки лавы. Каждые 150 лет в результате извержения разрушается один из поселков, расположенных рядом с вулканом.

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