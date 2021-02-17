На "синей" ветке киевского метро будет курсировать модернизированный поезд. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Киевские новости
На схемах метро внутри вагонов поезда будет показано, какие станции он уже проехал.
Об этом рассказал замглавы КГГА Александр Густелев, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу горадминистрации.
Это - первый поезд, модернизированный силами самого "Киевского метрополитена". 5 вагонов 1981-1984 гг. выпуска выглядят теперь, как новенькие. Их можно безопасно эксплуатировать еще 22 года.
"В вагонах - новое дверное оборудование, окна, салонное освещение с использованием бюджетных светодиодных светильников и тому подобное. В кабине машиниста установлен новый пульт управления, кондиционер, зеркала заднего вида и лобового стекла с электроподогревом", - рассказал Густелев.
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Также впервые в столичном метро на схемах внутри вагонов будет визуально отображаться, какие станции поезд уже проехал и где находится сейчас.
Все материалы и оборудование для капитального ремонта были закуплены у отечественных поставщиков через систему электронных закупок ProZorro. Стоимость модернизированного поезда из 5-ти вагонов составила 35 млн грн.
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Если забить в поисковик "нерастаможенные авто", то может штук пять вылезет 10-12 летних, а остальным 15-20 лет.
Для персонала и полиции туалеты имеются, а для тех. кто платит за проезд - нет.
рамки окон были из лакированного дерева, а не бездушного алюминия, стены уютного жёлтого цвета. И свет был внутри не был синюшно-мертвецким.
Билл Гейтс чётко получил по рукам за монополизм.
Метро бы удвоило свой бюджет, потому что дорога ложка к обеду.
приеду проверю