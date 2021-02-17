РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
13599 посетителей онлайн
Новости Фото Киевские новости
46 102 50
Киев (24537) Метрополитен (966) модернизация (155)

На "синей" ветке киевского метро будет курсировать модернизированный поезд. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Киевские новости

На схемах метро внутри вагонов поезда будет показано, какие станции он уже проехал.

Об этом рассказал замглавы КГГА Александр Густелев, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу горадминистрации.

Это - первый поезд, модернизированный силами самого "Киевского метрополитена". 5 вагонов 1981-1984 гг. выпуска выглядят теперь, как новенькие. Их можно безопасно эксплуатировать еще 22 года.

"В вагонах - новое дверное оборудование, окна, салонное освещение с использованием бюджетных светодиодных светильников и тому подобное. В кабине машиниста установлен новый пульт управления, кондиционер, зеркала заднего вида и лобового стекла с электроподогревом", - рассказал Густелев.

Смотрите на Цензор.НЕТ: В киевском метро появилось первое табло, показывающее время до прибытия поезда. ФОТО

Также впервые в столичном метро на схемах внутри вагонов будет визуально отображаться, какие станции поезд уже проехал и где находится сейчас.

На синей ветке киевского метро будет курсировать модернизированный поезд 01

Все материалы и оборудование для капитального ремонта были закуплены у отечественных поставщиков через систему электронных закупок ProZorro. Стоимость модернизированного поезда из 5-ти вагонов составила 35 млн грн.

Также на Цензор.НЕТ: Хулиганы повредили окна в четырех поездах киевского метро. ФОТО

На синей ветке киевского метро будет курсировать модернизированный поезд 02
На синей ветке киевского метро будет курсировать модернизированный поезд 03
На синей ветке киевского метро будет курсировать модернизированный поезд 04

Автор: Ольга Лузан
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+26
Когда на станциях появятся туалеты для пассажиров, которые платят за этот праздник?
Для персонала и полиции туалеты имеются, а для тех. кто платит за проезд - нет.
показать весь комментарий
17.02.2021 00:59
+21
5 вагонов 1981-1984 гг. выпуска выглядят теперь, как новенькие. Их можно безопасно эксплуатировать еще 22 года. И вы еще будете нам называть 5-10ти летние автомобили *евробляхами*? На "синей" ветке киевского метро будет курсировать модернизированный поезд - Цензор.НЕТ 5595
показать весь комментарий
17.02.2021 00:52
+11
Только не говорите что между вагонами исчезнут двери и в переднее стекло будет виден путь. А машинист останется дома. Как у недоразвитых арабов.
показать весь комментарий
17.02.2021 00:45
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Только не говорите что между вагонами исчезнут двери и в переднее стекло будет виден путь. А машинист останется дома. Как у недоразвитых арабов.
показать весь комментарий
17.02.2021 00:45 Ответить
Гиперлуп.
показать весь комментарий
17.02.2021 00:47 Ответить
ГиперЗеЛуп 😆🤫
показать весь комментарий
17.02.2021 21:38 Ответить
5 вагонов 1981-1984 гг. выпуска выглядят теперь, как новенькие. Их можно безопасно эксплуатировать еще 22 года. И вы еще будете нам называть 5-10ти летние автомобили *евробляхами*? На "синей" ветке киевского метро будет курсировать модернизированный поезд - Цензор.НЕТ 5595
показать весь комментарий
17.02.2021 00:52 Ответить
Да ладно!
Если забить в поисковик "нерастаможенные авто", то может штук пять вылезет 10-12 летних, а остальным 15-20 лет.
показать весь комментарий
17.02.2021 18:20 Ответить
Скажите, а где ремни безопасности? Или пассажиры и водитель поезда не являются участниками движения и их жизнь не стоит ломаного гроша в отличии от водителей индивидуального легкового транспорта?
показать весь комментарий
17.02.2021 00:55 Ответить
хм.. та я на таких "модернизированных" поездах метро всю жизнь в Киеве езжу... В чем модерн ***!? Кулибины зеленые !? В том что на них можно будет ездить еще 20-лет, или в том что вы на них распилили нормально так народных денег и теперь придется подымать проезд до 10 гр.!?
показать весь комментарий
17.02.2021 00:56 Ответить
Ты шо не увидел лампочки над входом, зажигающиеся на каждой станции? На "синей" ветке киевского метро будет курсировать модернизированный поезд - Цензор.НЕТ 6883
показать весь комментарий
17.02.2021 01:23 Ответить
от блин.. та не увидал я лампочек.... а ты сразу с козырей заходишь !! На "синей" ветке киевского метро будет курсировать модернизированный поезд - Цензор.НЕТ 1111
показать весь комментарий
17.02.2021 01:37 Ответить
Харьковским лавочкам метро просто смішно ))))
показать весь комментарий
17.02.2021 21:39 Ответить
Когда на станциях появятся туалеты для пассажиров, которые платят за этот праздник?
Для персонала и полиции туалеты имеются, а для тех. кто платит за проезд - нет.
показать весь комментарий
17.02.2021 00:59 Ответить
Подходишь к менту, плюёшь в него.... Заодно с пописять, и покакаешь На "синій" гілці київського метро курсуватиме модернізований потяг - Цензор.НЕТ 9224
показать весь комментарий
17.02.2021 08:52 Ответить
Ср*ть нужно дома.
показать весь комментарий
17.02.2021 10:31 Ответить
Потрібно справляти потребу прямо на станціях щоб до них нарешті дійшло
показать весь комментарий
17.02.2021 12:50 Ответить
Если мочиться с перрона, по струе может шарахнуть током.
показать весь комментарий
17.02.2021 21:05 Ответить
Молодцы, с 40-летними вагонами такое сделали.
показать весь комментарий
17.02.2021 01:00 Ответить
Между прочим, самые первые вагоны (из 60-х) имели весьма тихий и мягкий ход,
рамки окон были из лакированного дерева, а не бездушного алюминия, стены уютного жёлтого цвета. И свет был внутри не был синюшно-мертвецким.
показать весь комментарий
17.02.2021 01:19 Ответить
ага, утерли нос трамваю в С-Франциско
показать весь комментарий
17.02.2021 01:20 Ответить
Если у Киева будет бюджет Сан-Франциско, мы сможем легко конкурировать, даже не сомневайтесь. Для этого надо придавить к ногтю Ахметовых, Фирташей и Коломойских.
Билл Гейтс чётко получил по рукам за монополизм.
показать весь комментарий
17.02.2021 01:26 Ответить
Если у Киева будет бюджет Сан-Франциско, то Кличко, и иже с ним, смогут конкурировать с Фирташем, Коломойским и Биллом Гейтсом. А Киев тут при чем?
показать весь комментарий
17.02.2021 08:41 Ответить
Он не столько моденизированный сколько пока что чистый.
показать весь комментарий
17.02.2021 01:21 Ответить
Если за проезд берут 6.5-8 грн., то платный туалет может легко стоить 10 грн.
Метро бы удвоило свой бюджет, потому что дорога ложка к обеду.
показать весь комментарий
17.02.2021 02:20 Ответить
Или еще проще: приравнять к стоимости проезда с возможностью оплаты картой. Хотя вообще он там должен бесплатным быть, но лучше так, чем никакого.
показать весь комментарий
17.02.2021 02:58 Ответить
Забесплатно они и не почешутся.
показать весь комментарий
17.02.2021 04:55 Ответить
и почему в Варшаве бесплатные туалеты в метро На "синій" гілці київського метро курсуватиме модернізований потяг - Цензор.НЕТ 6534 шото тут нечисто На "синій" гілці київського метро курсуватиме модернізований потяг - Цензор.НЕТ 9371
показать весь комментарий
17.02.2021 18:16 Ответить
Лампочки на дверях - это конечно ново и интересно, но меня вполне устраивал экран (который к сожалению не всегда работает), установленный в этом же вагоне, который показывает время прибытия на станции.
показать весь комментарий
17.02.2021 03:03 Ответить
Скоріше навпаки, монітори в більшості потягів НЕ працюють. А в нещодавно модернізованих їх взагалі вже не встановлюють. Те ж саме буде і з цими схемами. Реально користі з них 0, зате бабла розтягли по кишенях...
показать весь комментарий
18.02.2021 00:36 Ответить
На снимке мониторы установлены.
показать весь комментарий
18.02.2021 00:53 Ответить
Так, в деяких ще ставлять, але мало, а в основному навіть місць для них не залишають, по всій довжині вагона йде суцільний ряд ламп освітлення та і все.
показать весь комментарий
18.02.2021 01:10 Ответить
молодцы синяя это наша линия 😬👍
приеду проверю
показать весь комментарий
17.02.2021 03:15 Ответить
В мене питання - а чому тільки на синій гілці?. Чи гроші на модернізацію вагонів вже тю-тю???
показать весь комментарий
17.02.2021 05:23 Ответить
Так себе достижение
показать весь комментарий
17.02.2021 06:12 Ответить
А что модернезировано? Может быть вагон-ресторан (или полубуфет) в состав подстыковали?
показать весь комментарий
17.02.2021 06:28 Ответить
А остальные ветки недостойны? Или опять надо стоимость поездки повысить?
показать весь комментарий
17.02.2021 07:02 Ответить
если повысят стоимость проезда то наверное сразу до 12 гн.
показать весь комментарий
17.02.2021 07:28 Ответить
красиво пока чисто, но гости столицы которые приезжают сюда поработать быстро всё исправят....
показать весь комментарий
17.02.2021 07:30 Ответить
в Харькове такие уже года 4 как....))
показать весь комментарий
17.02.2021 08:50 Ответить
Ось чому важливо возити президента у метро щодня. Коли він побачив як хронометр відліковує час після відходу потяга, що є для пасажирів "дуже важливою інфлормацією", він відчув усю потужність підземного гумору та вирішив переробити відлік, щоб показував час до прибуття потягу.
показать весь комментарий
17.02.2021 09:42 Ответить
"Также впервые в столичном метро на схемах внутри вагонов будет визуально отображаться, какие станции поезд уже проехал и где находится сейчас." Это как с признанием прав в ОАЭ да?)) Да было такое на жк экранах в поездах еще в лохматых нулевых. Потом их убрали.
показать весь комментарий
17.02.2021 09:56 Ответить
Лучше бы они пару поручней посередине площадок сделали. Это точно не стоило бы 35 мл. а толку и удобства было бы больше чем от всех этих лампочек и прочей туфты.
показать весь комментарий
17.02.2021 10:01 Ответить
Якщо рівняти з тим що хочуть купити для Дніпра то ця модернізація фігня.Нехай другий раз рівняються на таке при модернізації:https://www.facebook.com/1845160915/videos/10215600079355465
показать весь комментарий
17.02.2021 12:06 Ответить
А что в нем хорошего? Они рассуждают, брать или не брать кондиционирование. Но это неправильный подход. Дело в том, что вагоны, спроектированные под кондиционирование фиг ты нормально проветришь - там даже окна неправильные. А кондиционирование, к примеру в том же Киеве точно не нужно - дорогая, бесполезная и даже вредная игрушка для метро. Сиденья с виду неудобные. В проходные вагонах для метро тоже никакого смысла нет. Пластмассовые ручки хоть эти, хоть другие, и пяти лет не отслужат, а в наших реалиях менять их никто не будет. В общем, из полезного там только вертикальные поручни. Есть ли смысл покупать такое чудо, да еще и за валюту, огромный вопрос.
показать весь комментарий
17.02.2021 13:03 Ответить
Для тих, хто куплятиме, сенс є. Для власної кишені.
показать весь комментарий
18.02.2021 00:40 Ответить
Не Киев.
На "синій" гілці київського метро курсуватиме модернізований потяг - Цензор.НЕТ 1056
показать весь комментарий
17.02.2021 19:51 Ответить
На "синій" гілці київського метро курсуватиме модернізований потяг - Цензор.НЕТ 9797
показать весь комментарий
17.02.2021 19:53 Ответить
На "синій" гілці київського метро курсуватиме модернізований потяг - Цензор.НЕТ 2236
показать весь комментарий
17.02.2021 19:54 Ответить
UB
показать весь комментарий
17.02.2021 21:41 Ответить
Nbg.
показать весь комментарий
17.02.2021 22:04 Ответить
 
 