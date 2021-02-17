РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
9953 посетителя онлайн
Новости Фото ПроисшествияФоторепортаж Силовики
6 852 13
Нацполиция (15734) правоохранительные органы (2944) убийство (6290) Харьков (6515)

Более 20 ножевых ранений: харьковчанин убил бывшую сожительницу и поджег квартиру, - полиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

Полиция Харькова оперативно раскрыла жестокое убийство женщины в Немышлянском районе города. Травмированную пострадавшую обнаружили во время тушения пожара в квартире, где она проживала, однако довезти женщину до больницы не успели - она ​​умерла в карете скорой медицинской помощи. Эксперты насчитали на ее теле более 20 ножевых ранений.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.

Так, 16 февраля около 19:30 в отдел полиции Харьковского райуправления полиции №2 поступила информация от сотрудников ГСЧС, которые ликвидировали пожар в квартире по улице Харьковских дивизий. После тушения огня в помещении они обнаружили женщину с многочисленными травмами и ножевыми ранениями. Во время транспортировки в больницу потерпевшая скончалась.

Следователи открыли по данному факту уголовное производство по ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

"Во время работы над раскрытием тяжкого преступления сотрудники Управления уголовного розыска совместно с коллегами из территориального подразделения полиции вышли на след 32-летнего мужчины, с которым потерпевшая ранее сожительствовала в доме под Харьковом. Год назад она бросила мужчину из-за его постоянных издевательств и оскорблений. К тому же, злоумышленник не раз поднимал на женщину руку. Потерпевшая год назад сняла квартиру в Харькове и вместе с детьми переехала в город. Вечером 16 февраля, когда женщина была дома одна, злоумышленник пришел к ней и жестоко расправился с бывшей сожительницей. После совершения преступления он поджег квартиру", - сказано в сообщении.

Более 20 ножевых ранений: харьковчанин убил бывшую сожительницу и поджег квартиру, - полиция 01Более 20 ножевых ранений: харьковчанин убил бывшую сожительницу и поджег квартиру, - полиция 02

Правоохранители задержали мужчину в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, он находится в изоляторе временного содержания. Решается вопрос об объявлении ему о подозрении и избрании меры пресечения.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Мужчина из Киевской области убил свою сожительницу, расчленил и утопил ее тело, голову и конечности сжег. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Санкция статьи предусматривает наказание в виде тюремного заключения на срок до пятнадцати лет или пожизненного лишения свободы.

Более 20 ножевых ранений: харьковчанин убил бывшую сожительницу и поджег квартиру, - полиция 03Более 20 ножевых ранений: харьковчанин убил бывшую сожительницу и поджег квартиру, - полиция 04

Более 20 ножевых ранений: харьковчанин убил бывшую сожительницу и поджег квартиру, - полиция 05
Более 20 ножевых ранений: харьковчанин убил бывшую сожительницу и поджег квартиру, - полиция 06
Более 20 ножевых ранений: харьковчанин убил бывшую сожительницу и поджег квартиру, - полиция 07
Фото: сайт Нацполиции
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+6
Таким животным нужно в принципе запрещать жить, зачем их еще в тюрьму сажают, не понятно.
показать весь комментарий
17.02.2021 11:15
+2
Что с детьми?
показать весь комментарий
17.02.2021 10:56
+2
Пусть это почитает тот ,кто ляпает фильмы ,где человека можно убить бросив в него нож.
показать весь комментарий
17.02.2021 10:58
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Что с детьми?
показать весь комментарий
17.02.2021 10:56 Ответить
Пусть это почитает тот ,кто ляпает фильмы ,где человека можно убить бросив в него нож.
показать весь комментарий
17.02.2021 10:58 Ответить
можно ,есть куча еще роликов уличных разборок ,где 1 удар и человек падает уже через несколько секунд и теряет сознание
показать весь комментарий
17.02.2021 12:11 Ответить
смотря куда попасть
если специально метить в уязвимые места - то без долгой практики попасть куда надо не получится
т.е. таких спецов мало
обычный дурик будет именно что наносить десятки колото-резаных ран
показать весь комментарий
17.02.2021 13:50 Ответить
Таким животным нужно в принципе запрещать жить, зачем их еще в тюрьму сажают, не понятно.
показать весь комментарий
17.02.2021 11:15 Ответить
Выгнал) Походу сама сбежала от такого ********.
показать весь комментарий
17.02.2021 13:34 Ответить
Нужно ускорить легализацию оружия. Тогда не нужны будут ножи и топор. Неинтеллигентно как-то, кровища, крики, вопли . А тут паф-паф и за несколько секунд дело сделано
показать весь комментарий
17.02.2021 15:02 Ответить
Вот это кто-то неудачно сдал квартиру...
показать весь комментарий
17.02.2021 15:27 Ответить
Така вона, любов... Жесть. Краще женитися без любові, але й без ненависті, а з розрахунку.
показать весь комментарий
17.02.2021 15:38 Ответить
Вторая половина тоже з розрахунку захочет
показать весь комментарий
17.02.2021 16:12 Ответить
Ага , было такое, не сработало - как только сильно заболел и слег что ходить не могш, девушка тупо ******...сь с сыном ... Теперь у инвалида 2й группы еще и аллименты требует ****. Вот такие вы расчетливые у.е.б.#.н.к.и.
показать весь комментарий
17.02.2021 16:29 Ответить
надо вообще не жениться.
договор. имущество всё раздельное.
жить тоже порознь.
показать весь комментарий
17.02.2021 20:39 Ответить
 
 