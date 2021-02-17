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В центре Киева сожгли автомобиль основателя паблика dtp.kiev.ua Антонова. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Киевские новости

В Шевченковском районе г. Киева основателю паблика dtp.kiev.ua Владиславу Антонову сожгли автомобиль Volkswagen Touareg.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении паблика dtp.kiev.ua в Facebook.

"Известно что злоумышленников было двое, один из них в настоящее время в тяжелом состоянии, поиском второго занимаются органы МВД, я искренне надеюсь они найдут его раньше чем наш отряд благих трендов", - говорится в сообщении паблика.

В центре Киева сожгли автомобиль основателя паблика dtp.kiev.ua Антонова 01

Вместе с тем, согласно данным ГСЧС происшествие произошло 17 февраля на ул. Гоголевская, 32-Б в Шевченковском районе столицы в 2:49.

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Спасатели установили, что во дворе 4-этажного жилого дома произошло возгорание припаркованного автомобиля "Volkswagen Touareg". 
Пожар был локализован в 3:07 и ликвидирован в 3:16.

В центре Киева сожгли автомобиль основателя паблика dtp.kiev.ua Антонова 02

В результате пожара повреждена передняя часть автомобиля и салон. Причина возгорания устанавливается.

Жертв и пострадавших нет.

В центре Киева сожгли автомобиль основателя паблика dtp.kiev.ua Антонова 03
В центре Киева сожгли автомобиль основателя паблика dtp.kiev.ua Антонова 04
Фото: dtp.kiev.ua/Facebook

В центре Киева сожгли автомобиль основателя паблика dtp.kiev.ua Антонова 05
В центре Киева сожгли автомобиль основателя паблика dtp.kiev.ua Антонова 06
В центре Киева сожгли автомобиль основателя паблика dtp.kiev.ua Антонова 04
В центре Киева сожгли автомобиль основателя паблика dtp.kiev.ua Антонова 08
В центре Киева сожгли автомобиль основателя паблика dtp.kiev.ua Антонова 09
Фото: ГСЧС/Facebook

В центре Киева сожгли автомобиль основателя паблика dtp.kiev.ua Антонова 10
В центре Киева сожгли автомобиль основателя паблика dtp.kiev.ua Антонова 11
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Топ комментарии
+11
Устигли піймать і, до прибуття поліцаїв, провести сеанс виховної роботи...
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17.02.2021 12:15
+7
один из поджигателей в тяжелом состоянии...
карма?
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17.02.2021 12:13
+7
злоумышленников было двое, один из них в настоящее время в тяжелом состоянии... Жертв и пострадавших нет. В центре Киева сожгли автомобиль основателя паблика dtp.kiev.ua Антонова - Цензор.НЕТ 9513
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17.02.2021 12:17
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Правила форума Совет форумчан
Про "известных злоумышлеников" как-то невнятно прозвучало.
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17.02.2021 12:12 Ответить
один из поджигателей в тяжелом состоянии...
карма?
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17.02.2021 12:13 Ответить
Устигли піймать і, до прибуття поліцаїв, провести сеанс виховної роботи...
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17.02.2021 12:15 Ответить
інфа 100%?)
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17.02.2021 12:21 Ответить
Ну, я так зрозумів із статті... Вчитайся...
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17.02.2021 12:24 Ответить
натяками якось...а хотілося б бути впевненим))
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17.02.2021 12:37 Ответить
Звернися до поліції... Вони володіють повною інформацією...
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17.02.2021 12:40 Ответить
Так урок усвоїв чи ні? У центрі Києва засновнику пабліку dtp.kiev.ua Антонову спалили автомобіль - Цензор.НЕТ 7192
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17.02.2021 12:24 Ответить
Якщо кацап - то, боюсь, що ні... Там уже "невиліковне"...
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17.02.2021 12:27 Ответить
Ну судячи з того шо він в тяжолом состоянії то шось все таки пішло на користь У центрі Києва засновнику пабліку dtp.kiev.ua Антонову спалили автомобіль - Цензор.НЕТ 1378
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17.02.2021 13:15 Ответить
Навіть, якщо "вирівняли" щелепу, він, все одно, українською говорить не стане...
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17.02.2021 13:49 Ответить
Не всі хто вміє говорити українською є патріотами та проукраїнськими політиками. Приклад бєглий зек, він добре говорив українською, а шо падло наробив?
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17.02.2021 13:53 Ответить
Спалився. У центрі Києва засновнику пабліку dtp.kiev.ua Антонову спалили автомобіль - Цензор.НЕТ 3762
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17.02.2021 12:27 Ответить
А можно в общих чертах,что это за dp.kiev.ua? И почему английская транскрипция "Київ" какая-то стрёмная?
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17.02.2021 12:13 Ответить
Напиши скаргу креміню.
Що це за "dtp"?
Ти в Україні мешкаєш, взагалі?
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17.02.2021 12:19 Ответить
Мешкаю. Що це за dtp? Я не знаю. І не повинен знати. Просвіти,якщо ти в темі.
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17.02.2021 13:25 Ответить
это палытыческие преследования.
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17.02.2021 12:14 Ответить
Всюди біндери і нема від них спасіння.
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17.02.2021 12:15 Ответить
злоумышленников было двое, один из них в настоящее время в тяжелом состоянии... Жертв и пострадавших нет. В центре Киева сожгли автомобиль основателя паблика dtp.kiev.ua Антонова - Цензор.НЕТ 9513
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17.02.2021 12:17 Ответить
Ужас нарушітєлєй Кієва. Як це?
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17.02.2021 12:18 Ответить
Порушники ДТП не дуже ********** dtp. У центрі Києва засновнику пабліку dtp.kiev.ua Антонову спалили автомобіль - Цензор.НЕТ 6489

У центрі Києва засновнику пабліку dtp.kiev.ua Антонову спалили автомобіль - Цензор.НЕТ 9377
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17.02.2021 12:24 Ответить
Порушники ДТП, а не Кієва. Писав двоєшник.
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17.02.2021 12:31 Ответить
В нас тут кожний другий "двоєшник" і нічого... У центрі Києва засновнику пабліку dtp.kiev.ua Антонову спалили автомобіль - Цензор.НЕТ 115
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17.02.2021 12:37 Ответить
Это всё снег. Один может расчистил себе местечко под парковку. А другой занял. Ну первый и психонул.))
Кличко в отставку! Дострокови!)))
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17.02.2021 12:18 Ответить
Ватная мразь получила своё...
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17.02.2021 12:20 Ответить
Чому він ватний?
У ДТП теж замішана політика?
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17.02.2021 12:25 Ответить
Лил слёзки по поджаренным в одесском доме профсоюзов сплошным потоком...
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17.02.2021 12:40 Ответить
Вангую, что не за ватность его тачку сожгли. Давно от него подобных высеров небыло, если бы жгли за ватность, то с пол годика назад было бы дело
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17.02.2021 12:46 Ответить
А какая разница вообще?
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17.02.2021 12:59 Ответить
dp.kiev.ua/ это интернет магазин. Котный торгует продукцией для автомобилей. От запчастей до масел, антифриза и т.д. Сожгли благодарные покупатели?)
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17.02.2021 12:21 Ответить
Dtp
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17.02.2021 12:25 Ответить
Olia -> dtp
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17.02.2021 12:26 Ответить
злоумышленников было двое, один из них в настоящее время в тяжелом состоянии..

*******
Жертв и пострадавших нет....
гы-гы-гы..
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17.02.2021 12:21 Ответить
Пистолетик блогера не спас от сожжения тачки... ну хоть застрелил кого ?
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17.02.2021 13:18 Ответить
Стесняюсь спросить, откуда у "активиста" Volkswagen Touareg? Освещать ДТП настолько выгодно?
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17.02.2021 13:19 Ответить
Ему скидівали на бензин для віезда на ДТПшки.
Кто виноват что накидали на Туарег?
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17.02.2021 13:22 Ответить
А что значит в тяжелом состоянии? немного на себя бензина пролил, или неравнодушные граждане помогли
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17.02.2021 15:12 Ответить
Якось питання з тяжким станом палія розкрито не повністю.
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17.02.2021 15:59 Ответить
И правильно сделали! Ватоголовый ещё тот! Коверкует украинский, ненавидит людей, украинцев называет "свидомыми". Лугандонец, "эвакуировавшийся" в столицу, чтобы гадить. А совсем недавно рекламировал мертвучуковские помойки в Ютубе. Поделом! У центрі Києва засновнику пабліку dtp.kiev.ua Антонову спалили автомобіль - Цензор.НЕТ 2850
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17.02.2021 16:56 Ответить
Все произошло скорее всего банально просто. Пацан расчистил себе место от снега под машину,приехал луганский черт и воткнулся туда. Тот кто чистил место,предложил ему оттуда слинять. Оппонент быконул,за что и спалили машину.
Не утверждаю,но думаю сюжет был примерно таков.
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17.02.2021 17:04 Ответить
пешком теперь походит
дтп будет со стороны пешехода
освещать))
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17.02.2021 18:44 Ответить
 
 