В центре Киева сожгли автомобиль основателя паблика dtp.kiev.ua Антонова. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Происшествия Киевские новости
В Шевченковском районе г. Киева основателю паблика dtp.kiev.ua Владиславу Антонову сожгли автомобиль Volkswagen Touareg.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении паблика dtp.kiev.ua в Facebook.
"Известно что злоумышленников было двое, один из них в настоящее время в тяжелом состоянии, поиском второго занимаются органы МВД, я искренне надеюсь они найдут его раньше чем наш отряд благих трендов", - говорится в сообщении паблика.
Вместе с тем, согласно данным ГСЧС происшествие произошло 17 февраля на ул. Гоголевская, 32-Б в Шевченковском районе столицы в 2:49.
Спасатели установили, что во дворе 4-этажного жилого дома произошло возгорание припаркованного автомобиля "Volkswagen Touareg".
Пожар был локализован в 3:07 и ликвидирован в 3:16.
В результате пожара повреждена передняя часть автомобиля и салон. Причина возгорания устанавливается.
Жертв и пострадавших нет.
Пожалуйста, подождите...
карма?
Що це за "dtp"?
Ти в Україні мешкаєш, взагалі?
Кличко в отставку! Дострокови!)))
У ДТП теж замішана політика?
*******
Жертв и пострадавших нет....
гы-гы-гы..
Кто виноват что накидали на Туарег?
Не утверждаю,но думаю сюжет был примерно таков.
дтп будет со стороны пешехода
освещать))