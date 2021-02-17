В центре Киева сожгли автомобиль основателя паблика dtp.kiev.ua Антонова. ФОТОрепортаж

В Шевченковском районе г. Киева основателю паблика dtp.kiev.ua Владиславу Антонову сожгли автомобиль Volkswagen Touareg.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении паблика dtp.kiev.ua в Facebook.

"Известно что злоумышленников было двое, один из них в настоящее время в тяжелом состоянии, поиском второго занимаются органы МВД, я искренне надеюсь они найдут его раньше чем наш отряд благих трендов", - говорится в сообщении паблика.

Вместе с тем, согласно данным ГСЧС происшествие произошло 17 февраля на ул. Гоголевская, 32-Б в Шевченковском районе столицы в 2:49.

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Спасатели установили, что во дворе 4-этажного жилого дома произошло возгорание припаркованного автомобиля "Volkswagen Touareg".

Пожар был локализован в 3:07 и ликвидирован в 3:16.

В результате пожара повреждена передняя часть автомобиля и салон. Причина возгорания устанавливается.

Жертв и пострадавших нет.





Фото: dtp.kiev.ua/Facebook











Фото: ГСЧС/Facebook



