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Прокуратура завершила расследование убийства Окуевой: обвинительный акт направили в суд. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Общество Фоторепортаж

Киевская областная прокуратура направила в суд обвинительный акт в уголовном производстве в отношении организатора и 6 участников преступной организации, которые на протяжении 2016-2019 годов занимались совершением заказных убийств.

Об этом сообщает пресс-служба генерального прокурора в среду, передает Цензор.НЕТ.

"Они совместно с гражданином Российской Федерации, который находится в розыске, убили гражданскую активистку Амину Окуеву, а также покушались на убийство ее мужа", - говорится в сообщении.

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"Следствием установлено, что участники преступной организации за денежное вознаграждение осуществляли заказные убийства, в частности убили директора ООО "Капарол", директора отдела рекламы Киевского метрополитена, частного предпринимателя, а также совершили покушение на убийство адвоката, который защищал интересы пострадавших предпринимателей", - добавляют в прокуратуре.

Сообщается, что обвиняемым инкриминируется создание и участие в преступной организации; законченное покушение на умышленное убийство из корыстных побуждений, по предварительному сговору группой лиц; приобретение, ношение, хранение и передача огнестрельного оружия без предусмотренного законом разрешения; незаконное изготовление взрывного устройства и завладение огнестрельным оружием и боевыми припасами. Если их вину докажут в суде, им грозит пожизненное заключение.

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Кроме того, правоохранители подчеркивают, что заказчики упомянутых убийств и покушений сейчас находятся в розыске.

Прокуратура завершила расследование убийства Окуевой: обвинительный акт направили в суд 01
Прокуратура завершила расследование убийства Окуевой: обвинительный акт направили в суд 02
Прокуратура завершила расследование убийства Окуевой: обвинительный акт направили в суд 03
Прокуратура завершила расследование убийства Окуевой: обвинительный акт направили в суд 04
Прокуратура завершила расследование убийства Окуевой: обвинительный акт направили в суд 05
Прокуратура завершила расследование убийства Окуевой: обвинительный акт направили в суд 06
Прокуратура завершила расследование убийства Окуевой: обвинительный акт направили в суд 07
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Топ комментарии
+37
им грозит пожизненное заключение.
именно поєтому "суд" отпустил их под домашний арест?
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17.02.2021 12:50
+28
И кого вы обвинять будете если преступников уже выпустили на свободу и дали им скрыться? Прокуратура завершила расследование убийства Окуевой: обвинительный акт направили в суд - Цензор.НЕТ 424
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17.02.2021 12:48
+21
А буквально на днях СУД выпустил обвиняемых под домашний арест. Наверняка не к кому будет предъявлять обвинения и опять закопают дело по расследованию убийства патриотов Украины, добровольцев - защищавших и защищающих Украину. Прокуратура завершила расследование убийства Окуевой: обвинительный акт направили в суд - Цензор.НЕТ 7153 Прокуратура завершила расследование убийства Окуевой: обвинительный акт направили в суд - Цензор.НЕТ 7153 Прокуратура завершила расследование убийства Окуевой: обвинительный акт направили в суд - Цензор.НЕТ 7153
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17.02.2021 12:51
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И кого вы обвинять будете если преступников уже выпустили на свободу и дали им скрыться? Прокуратура завершила расследование убийства Окуевой: обвинительный акт направили в суд - Цензор.НЕТ 424
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17.02.2021 12:48 Ответить
За те через років сім суд закінчиться і їх буде оголошено у розшук.
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17.02.2021 12:56 Ответить
им грозит пожизненное заключение.
именно поєтому "суд" отпустил их под домашний арест?
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17.02.2021 12:50 Ответить
отдохнуть, набраться сил...
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17.02.2021 12:55 Ответить
Прокуратура завершила расследование убийства Окуевой: обвинительный акт направили в суд - Цензор.НЕТ 4067
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17.02.2021 12:50 Ответить
А буквально на днях СУД выпустил обвиняемых под домашний арест. Наверняка не к кому будет предъявлять обвинения и опять закопают дело по расследованию убийства патриотов Украины, добровольцев - защищавших и защищающих Украину. Прокуратура завершила расследование убийства Окуевой: обвинительный акт направили в суд - Цензор.НЕТ 7153 Прокуратура завершила расследование убийства Окуевой: обвинительный акт направили в суд - Цензор.НЕТ 7153 Прокуратура завершила расследование убийства Окуевой: обвинительный акт направили в суд - Цензор.НЕТ 7153
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17.02.2021 12:51 Ответить
Знущаються, нелюди.
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17.02.2021 12:51 Ответить
Я думаю наступну революцію потрібно очолити....... І тоді живі злочинці і зрадники будуть заздрити мертвим...
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17.02.2021 12:54 Ответить
І хто ж очолить? Хто не продастся і не здасться? Позичити у амерів інопланетянина?
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17.02.2021 12:58 Ответить
то ти вирішив очолити?а шо кажуть очолювані? Прокуратура завершила розслідування вбивства Окуєвої: обвинувальний акт направили до суду - Цензор.НЕТ 2792
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17.02.2021 13:16 Ответить
А хто їх коли питав? Прокуратура завершила розслідування вбивства Окуєвої: обвинувальний акт направили до суду - Цензор.НЕТ 1744 Прокуратура завершила розслідування вбивства Окуєвої: обвинувальний акт направили до суду - Цензор.НЕТ 3047
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17.02.2021 14:03 Ответить
а на самом деле нужно всего лишь поменять действующий портновский УПК в крайнем случае вернутся к УПК образца 1964 года и заменть хотябы половину судей.
но кто будет кричать, про "мусарской беспредел" и "невиновные по 7 лет сидять в тюрьмах" ?
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17.02.2021 16:37 Ответить
И зачем столько непонятных перочинных ножичков-самоделок?
Наверное иголки закончились в дознавателей, что так мало висяков раскрыли Прокуратура завершила расследование убийства Окуевой: обвинительный акт направили в суд - Цензор.НЕТ 2374 Прокуратура завершила расследование убийства Окуевой: обвинительный акт направили в суд - Цензор.НЕТ 1547
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17.02.2021 12:53 Ответить
Для бутафорії.
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17.02.2021 19:50 Ответить
Отпускают убийц , а потом выносят приговор 🧐Позор , ублюдкам портнова -венедиктовой !
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17.02.2021 12:57 Ответить
Одного вбивцю вже відпустили.
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17.02.2021 13:05 Ответить
еваемые гуляют а Риф-мастер сидит?!почему подозр
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17.02.2021 13:42 Ответить
оригинальное написание
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17.02.2021 14:01 Ответить
))) сам офигеваю...как курсор перескочил в начало предложения на середине слова не пойму
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17.02.2021 20:20 Ответить
Обвиняемые это те, кого суд отпустил под домашний арест и личное обязательство?
Ну вот дело раскрыли, а теперь можно и закрывать из-за отсутствия обвиняемых.
Торжество правосудия по-украински.
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17.02.2021 13:46 Ответить
Не "по-украински", а по-малороськи.
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17.02.2021 19:53 Ответить
Их же выпустили недавно?
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17.02.2021 13:58 Ответить
СБУ і Поліції ганьба, що не вберегли Аміну Окуєву!!!
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17.02.2021 14:04 Ответить
Вони й охорону перед цим зняли...
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17.02.2021 19:54 Ответить
угу. короче, за рост принта арийской рассы всё повесят на Рифмастера. его ловить не надо.
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17.02.2021 14:12 Ответить
они уже с домашнего ареста, небось, сбежали.
нехило нагло заказчики судьям занесли.
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18.02.2021 06:43 Ответить
 
 