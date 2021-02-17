РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
11821 посетитель онлайн
Новости Фото ПроисшествияФоторепортаж ДТП
6 999 38
ДТП (7443) железная дорога (1379) Киев (24538) поезд (1010) Нацполиция (15739)

На ж/д переезде в Киеве товарный поезд столкнулся с легковушкой, погиб пассажир автомобиля, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

На железнодорожном переезде в Киеве поезд врезался в автомобиль, пассажир погиб.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Около 04:35 в дежурную часть столичной полиции поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на железнодорожном переезде возле платформы "Лесничество" на улице Бориспольской. На место происшествия сразу выехали следственно-оперативная группа по расследованию ДТП полиции столичного главка, врачи и наряды патрульных полицейских.

Предварительно установлено, что автомобиль "ВАЗ-2101", под управлением 32-летнего водителя, двигаясь по проезжей части, начал движение через железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора и включенную звуковую сирену, где произошло столкновение с товарным поездом. В результате ДТП 25-летний пассажир автомобиля от полученных телесных повреждений погиб на месте происшествия. Водитель легковушки задержан.

Собранные сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований и начато уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта, лицами управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Проводятся необходимые следственные действия для установления всех причин и обстоятельств столкновения транспортных средств.

Также читайте: Несовершеннолетний погиб на железнодорожных путях в Киеве, - Нацполиция

На ж/д переезде в Киеве товарный поезд столкнулся с легковушкой, погиб пассажир автомобиля, - Нацполиция 01
На ж/д переезде в Киеве товарный поезд столкнулся с легковушкой, погиб пассажир автомобиля, - Нацполиция 02
На ж/д переезде в Киеве товарный поезд столкнулся с легковушкой, погиб пассажир автомобиля, - Нацполиция 03

Автор: Богдан Гуньковський
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+11
Ездить на жигулях - это уже отсутствие инстинкта самосохранения, ну и проявление упоротости/д@лб@#бизма, конечно.
показать весь комментарий
17.02.2021 12:54
+7
Что тут сказать? У этих ********* отсутствует чувство самосохранения?
показать весь комментарий
17.02.2021 12:51
+7
ірпінський переїзд - постійно проскакують коли вже увімкнені червоні ліхтарі, але ще не встигли опуститись шлагбауми, ще й в спину сигналять! багато в країні невиліковних дебілів
показать весь комментарий
17.02.2021 13:00
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Что тут сказать? У этих ********* отсутствует чувство самосохранения?
показать весь комментарий
17.02.2021 12:51 Ответить
Ездить на жигулях - это уже отсутствие инстинкта самосохранения, ну и проявление упоротости/д@лб@#бизма, конечно.
показать весь комментарий
17.02.2021 12:54 Ответить
жигуль - як раз тєлєга для села.
показать весь комментарий
17.02.2021 12:57 Ответить
И где в статье про село? Или вы про Киев?
показать весь комментарий
17.02.2021 12:58 Ответить
Київ - велике село
показать весь комментарий
17.02.2021 13:01 Ответить
Тогда что уж говорить за New York:

На залізничному переїзді в Києві товарний потяг зіткнувся з легковиком, загинув пасажир автомобіля, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 1801
показать весь комментарий
17.02.2021 13:08 Ответить
гарненький будиночок
показать весь комментарий
17.02.2021 13:12 Ответить
И не дорого. Только старый - 1652 года.
показать весь комментарий
17.02.2021 13:15 Ответить
На залізничному переїзді в Києві товарний потяг зіткнувся з легковиком, загинув пасажир автомобіля, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 3890
показать весь комментарий
17.02.2021 13:26 Ответить
ну ти ж пишеш про відсутність самозбереження. а я тобі пишу, що для села тачка відповідає і потребам самозбереженння також. у Києві такоє живуть люди із села.
показать весь комментарий
17.02.2021 13:03 Ответить
На уровне телеги - да, жигули соответствуют.
показать весь комментарий
17.02.2021 13:09 Ответить
можна подумати, що постав іншу тачку для тарану поїздом, пасажир би не загинув.
показать весь комментарий
17.02.2021 13:59 Ответить
А вот не факт.
показать весь комментарий
17.02.2021 14:18 Ответить
При таком столкновении с поездом даже Майбах не помог бы. Даже в танке мало бы не показалось.
показать весь комментарий
17.02.2021 15:51 Ответить
Вполне вероятно, что и помог бы. Даже в жигулях водитель же выжил, а в Майбахе, возможно, оба отделались бы лёгким испугом.
показать весь комментарий
17.02.2021 15:54 Ответить
При боковом ударе, да еще и локомотивом поезда - ни в какой машине шансов выжить нет.
показать весь комментарий
17.02.2021 19:27 Ответить
И шо тогда водятел этих жигулей выжил?
показать весь комментарий
17.02.2021 19:36 Ответить
ірпінський переїзд - постійно проскакують коли вже увімкнені червоні ліхтарі, але ще не встигли опуститись шлагбауми, ще й в спину сигналять! багато в країні невиліковних дебілів
показать весь комментарий
17.02.2021 13:00 Ответить
А свого розуму, мати не дала?
Реагувати на всілякі заборонені сигнали, будьто звукові або світлові потрібно тільки одним - "Пішли на йух". Хочуть літіти- хай спробують.
показать весь комментарий
17.02.2021 13:04 Ответить
вам треба якось перефразувати свій мессідж, бо схоже на маячню
показать весь комментарий
17.02.2021 13:06 Ответить
Запретить давно пора этот хлам кацапский,то не авто,то слепленное из говна изделие
показать весь комментарий
17.02.2021 13:03 Ответить
где программа по замене ватохлама на нормальное авто до 10 лет ?
показать весь комментарий
17.02.2021 13:07 Ответить
вы думаете, если дебил пересядет на мерс, он перестанет быть дебилом?
показать весь комментарий
17.02.2021 13:44 Ответить
Тест идиота нужно вводить,при сдаче экзаменов на права.
показать весь комментарий
17.02.2021 15:09 Ответить
Надо чтобы вмето опускания шлагбаума перед жд переездом поперек дороги танк выезжал.
показать весь комментарий
17.02.2021 13:12 Ответить
Жаль, что не водила погиб. А вообще - не очень почетно быть убитым скотоотбойником...
"Путеочиститель, метельник (устаревшее название: скотоотбрасыватель, скотосбрасыватель, скотоотбойник, также бытует жаргонизм наметельник) - схожее с бульдозерным отвалом приспособление, смонтированное на передней части локомотива или головном вагоне моторвагонного подвижного состава (МВПС), для сброса с железнодорожного пути любых посторонних предметов: скота, снега, брёвен, автомобилей и тому подобное, не допуская попадания их под подвижной состав, что может вызвать повреждение находящегося под днищем оборудования (особенно тормозного) или сход с рельсов."
показать весь комментарий
17.02.2021 13:16 Ответить
Поезд на штрафплощадку забрали?
показать весь комментарий
17.02.2021 13:16 Ответить
точно точно. пора эти корыта совковые жд убрать. а то как то несправедливо, в каментах тазики требуют прибрать с дорог а локомотивы нет
показать весь комментарий
17.02.2021 14:04 Ответить
На каком расстоянии от движущегося поезда он должен был пытаться проскочить?
Похоже на попытку самоубийства. Да езда на тазике ума не добавляет.
показать весь комментарий
17.02.2021 13:17 Ответить
Это точно, на BMW ездил бы по правилам
показать весь комментарий
17.02.2021 13:21 Ответить
Если заработал своим трудом BMW - 90% что понапрасну жизнью не рисковал бы жизнью.
показать весь комментарий
17.02.2021 13:24 Ответить
Там жеж вроде шлагбаум, не?
показать весь комментарий
17.02.2021 13:31 Ответить
Для жигуля шлагбаум не помеха.
показать весь комментарий
17.02.2021 13:49 Ответить
Доковырялись до жигулей, олигархи!) Каким боком тут марка и стоимость машины? Уверен, если сопоставить статистику виновников серьёзных дтп, владельцы корчей точно будут далеко не в числе лидеров. Много пожилых людей ездят на своей кровной ещё смолоду. Только у пустозвонов на логанах может быть такое нездоровое внимание к жигулям.))
Куда и в каком состоянии ехали в 4 утра- вопрос открытый. Но суть ясна. Стандартное- «думал проскочу». Переезд не чищен, как и все остальные дороги. Задний привод и резина не Континенталь. Застрял. Водитель видимо выскочил, раз живой. Пассажир не успел.
показать весь комментарий
17.02.2021 14:16 Ответить
..вот уж дудки..))) = как раз гужели и лидируют в списках самых частых участников (и самых жёстких, увы..) дтп.. - так шо неправда ваша, сударь.. а почему..??- умный, догадайся сам...)))
показать весь комментарий
17.02.2021 22:54 Ответить
Сегодня даже просто встретить в потоке Жигули-классику (да и не классику) уже большая редкость! Время не пощадило этих динозавров советского автопрома, а евробляхи практически добили их в Украине. Поэтому твой текст, с точки зрения элементарной логики и простейшей математики, выглядит как откровенная чушь не очень умного человека.
Если правда владеешь какими-то списками, поделись с общественностью. Обсудим. А пока ты лидируешь в моих списках чудаковатых балаболов на этом форуме.))
показать весь комментарий
18.02.2021 09:04 Ответить
Олень... він і в пустелі олень.
показать весь комментарий
17.02.2021 14:22 Ответить
 
 