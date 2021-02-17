На ж/д переезде в Киеве товарный поезд столкнулся с легковушкой, погиб пассажир автомобиля, - Нацполиция. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж
На железнодорожном переезде в Киеве поезд врезался в автомобиль, пассажир погиб.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
Около 04:35 в дежурную часть столичной полиции поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на железнодорожном переезде возле платформы "Лесничество" на улице Бориспольской. На место происшествия сразу выехали следственно-оперативная группа по расследованию ДТП полиции столичного главка, врачи и наряды патрульных полицейских.
Предварительно установлено, что автомобиль "ВАЗ-2101", под управлением 32-летнего водителя, двигаясь по проезжей части, начал движение через железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора и включенную звуковую сирену, где произошло столкновение с товарным поездом. В результате ДТП 25-летний пассажир автомобиля от полученных телесных повреждений погиб на месте происшествия. Водитель легковушки задержан.
Собранные сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований и начато уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта, лицами управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.
Проводятся необходимые следственные действия для установления всех причин и обстоятельств столкновения транспортных средств.
Пожалуйста, подождите...
Реагувати на всілякі заборонені сигнали, будьто звукові або світлові потрібно тільки одним - "Пішли на йух". Хочуть літіти- хай спробують.
"Путеочиститель, метельник (устаревшее название: скотоотбрасыватель, скотосбрасыватель, скотоотбойник, также бытует жаргонизм наметельник) - схожее с бульдозерным отвалом приспособление, смонтированное на передней части локомотива или головном вагоне моторвагонного подвижного состава (МВПС), для сброса с железнодорожного пути любых посторонних предметов: скота, снега, брёвен, автомобилей и тому подобное, не допуская попадания их под подвижной состав, что может вызвать повреждение находящегося под днищем оборудования (особенно тормозного) или сход с рельсов."
Похоже на попытку самоубийства. Да езда на тазике ума не добавляет.
Куда и в каком состоянии ехали в 4 утра- вопрос открытый. Но суть ясна. Стандартное- «думал проскочу». Переезд не чищен, как и все остальные дороги. Задний привод и резина не Континенталь. Застрял. Водитель видимо выскочил, раз живой. Пассажир не успел.
Если правда владеешь какими-то списками, поделись с общественностью. Обсудим. А пока ты лидируешь в моих списках чудаковатых балаболов на этом форуме.))