С погибшим на Донбассе воином 81-й ОАэМБр Дмитрием Мироненко простились в Харькове. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сегодня, 17 февраля, в городе Харьков прошла церемония прощания с Дмитрием Олеговичем Мироненко, 1994 года рождения, старшим солдатом, старшим стрелком 1-го взвода 1-й роты 122-го отдельного аэромобильного батальона 81-й отдельной аэромобильной бригады, который погиб 14 февраля около 10.00 в районе поселка Новолуганское Бахмутского района Донецкой области в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве.

Об этом говорится на официальном сайте Харьковской областной государственной администрации, сообщает Цензор.НЕТ.

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"Церемония прощания с харьковчанином, который погиб в зоне ООС, прошла 17 февраля на Аллее Славы на 18-м кладбище в Харькове.

Вместе с родными, боевыми побратимами, ветеранами АТО / ООС участие в церемонии прощания с Дмитрием Мироненко по поручению председателя облгосадминистрации Айны Тимчук принял директор Департамента оборонной, мобилизационной работы и взаимодействия с правоохранительными органами Алексей Максимов.

"Это большая потеря для семьи и всей Слобожанщины. Вечная память герою!" - сказал Алексей Максимов.

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Военнослужащий погиб 14 февраля в районе населенного пункта Новолуганское Бахмутского района Донецкой области, выполняя боевое задание.

Дмитрий Мироненко, старший стрелок 1-го аэромобильно-десантного взвода 1-й аэромобильно-десантной роты, старший солдат военной службы по контракту, погиб, получив минно-взрывные травмы, несовместимые с жизнью. Военнослужащему было 27 лет.

Выражаем искренние соболезнования семье и близким Дмитрия Мироненко", - отмечается в сообщении.









