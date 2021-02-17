Чиновники "Укрзализныци" растратили более 4,5 млн грн средств на ремонте пригородного вокзала Киева, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТО

Работники Департамента защиты интересов общества и государства Нацполиции Украины выявили растрату более 4,5 млн грн должностными лицами одного из структурных подразделений филиала "Юго-Западная железная дорога" АО "Укрзализныця".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Как выяснили правоохранители, должностные лица одного из структурных подразделений Юго-Западной АО "Укрзализныця" по отработанной схеме разворовывали государственные средства, выделяемые на ремонт и обустройство зоны ожидания для пассажиров на пригородном вокзале.

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Чтобы присвоить средства они оформили ряд договоров на выполнение подрядных работ. Фактически ремонт сделали собственными силами, а средства перечислили другим коммерческим структурам за якобы выполненные работы. Сумма нанесенного ущерба составляет свыше 4,5 млн гривен.

Правоохранители провели 7 обысков на территории города Киев, Киевской и Черниговской областей. По месту работы и жительства фигурантов правоохранители изъяли бухгалтерию и документы, свидетельствующие о преступной деятельности, а также компьютерную технику, электронные носители информации и другие вещественные доказательства.

Сейчас досудебное расследование по делу продолжается. По факту растраты имущества в особо крупных размерах должностным лицам грозит от 7 до 12 лет лишения свободы.

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