Чиновники "Укрзализныци" растратили более 4,5 млн грн средств на ремонте пригородного вокзала Киева, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Происшествия
Работники Департамента защиты интересов общества и государства Нацполиции Украины выявили растрату более 4,5 млн грн должностными лицами одного из структурных подразделений филиала "Юго-Западная железная дорога" АО "Укрзализныця".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
Как выяснили правоохранители, должностные лица одного из структурных подразделений Юго-Западной АО "Укрзализныця" по отработанной схеме разворовывали государственные средства, выделяемые на ремонт и обустройство зоны ожидания для пассажиров на пригородном вокзале.
Чтобы присвоить средства они оформили ряд договоров на выполнение подрядных работ. Фактически ремонт сделали собственными силами, а средства перечислили другим коммерческим структурам за якобы выполненные работы. Сумма нанесенного ущерба составляет свыше 4,5 млн гривен.
Правоохранители провели 7 обысков на территории города Киев, Киевской и Черниговской областей. По месту работы и жительства фигурантов правоохранители изъяли бухгалтерию и документы, свидетельствующие о преступной деятельности, а также компьютерную технику, электронные носители информации и другие вещественные доказательства.
Сейчас досудебное расследование по делу продолжается. По факту растраты имущества в особо крупных размерах должностным лицам грозит от 7 до 12 лет лишения свободы.
Пожалуйста, подождите...
какие они все-таки... так вот песня "Ария негра" или что там - про Бумбастика аж вспомнилась
ха, нашел
https://www.youtube.com/watch?v=ve3pBdO_YRw
чет не вставляет, смысле ссылку
Оточили ситі свині
Велике корито,
Їдять, сопуть
та хрумкають
Смачно, працьовито.
І підсвинок до корита
Радий би пролізти,
Але свині не пускають,
Не дають поїсти.
Поштовхався він позаду,
Відбіг до загати
І став свиней ненажерних
Гостро викривати:
- Дармоїди безсоромні!
Кендюхи! Барила!
Коли сором будуть знати
Чорні ваші рила?
І сказав своїм підлеглим
Головний кнуряка:
- Пустіть його до корита,
Нехай не патяка.
Розступились, пропустили
Крикуна малого.
Час минув -
і нині страшно
Глянути на нього:
Розжиріло, знахабніло -
Куди твоє діло!
Молоденьких поросяток
Десятьох заїло.
тока шо в сортир сходил - отвечай!
как же эти "христанутые" пода...314 ли
Иогда кажется шо Сралин бы куда б*гоугодней управлял то.
сволочи - куда же наши налоги идут то?
Бакланов - позвони черту и ответь.. мне тоже смешно