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Чиновники "Укрзализныци" растратили более 4,5 млн грн средств на ремонте пригородного вокзала Киева, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

Работники Департамента защиты интересов общества и государства Нацполиции Украины выявили растрату более 4,5 млн грн должностными лицами одного из структурных подразделений филиала "Юго-Западная железная дорога" АО "Укрзализныця".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Как выяснили правоохранители, должностные лица одного из структурных подразделений Юго-Западной АО "Укрзализныця" по отработанной схеме разворовывали государственные средства, выделяемые на ремонт и обустройство зоны ожидания для пассажиров на пригородном вокзале.

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Чтобы присвоить средства они оформили ряд договоров на выполнение подрядных работ. Фактически ремонт сделали собственными силами, а средства перечислили другим коммерческим структурам за якобы выполненные работы. Сумма нанесенного ущерба составляет свыше 4,5 млн гривен.

Правоохранители провели 7 обысков на территории города Киев, Киевской и Черниговской областей. По месту работы и жительства фигурантов правоохранители изъяли бухгалтерию и документы, свидетельствующие о преступной деятельности, а также компьютерную технику, электронные носители информации и другие вещественные доказательства.

Сейчас досудебное расследование по делу продолжается. По факту растраты имущества в особо крупных размерах должностным лицам грозит от 7 до 12 лет лишения свободы.

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Чиновники Укрзализныци растратили более 4,5 млн грн средств на ремонте пригородного вокзала Киева, - Нацполиция 01
Чиновники Укрзализныци растратили более 4,5 млн грн средств на ремонте пригородного вокзала Киева, - Нацполиция 02

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+4
В СССР статья УК допускала применение смертной казни к виновным в хищениях свыше 10 тысяч рублей государственных денег. В Украине при власти мафии Коломойского чем больше денег вор украдёт из казны тем он в большей безопасности.
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17.02.2021 15:24
+4
Павло Глазовий. Бунтар

Оточили ситі свині
Велике корито,
Їдять, сопуть
та хрумкають
Смачно, працьовито.
І підсвинок до корита
Радий би пролізти,
Але свині не пускають,
Не дають поїсти.
Поштовхався він позаду,
Відбіг до загати
І став свиней ненажерних
Гостро викривати:
- Дармоїди безсоромні!
Кендюхи! Барила!
Коли сором будуть знати
Чорні ваші рила?
І сказав своїм підлеглим
Головний кнуряка:
- Пустіть його до корита,
Нехай не патяка.
Розступились, пропустили
Крикуна малого.
Час минув -
і нині страшно
Глянути на нього:
Розжиріло, знахабніло -
Куди твоє діло!
Молоденьких поросяток
Десятьох заїло.
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17.02.2021 16:12
+3
киевский вокзал это жесть... цыгане,алкаши,наркоманы... бабульки на тротуарах трусами и молоком смердючим торгуют... и это в центре столицы,грязь,мусор,наливайки повсюду,если хотите посмотреть на это лично то на ютубе куча роликов есть,треш полный,куда смотрят власти,неопнятно
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17.02.2021 15:27
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Правила форума Совет форумчан
что-то лещенко молчит...
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17.02.2021 15:13 Ответить
он грамотно критикует Ахметку и жалуется на недофинансировани У/З(у задницу?)
какие они все-таки... так вот песня "Ария негра" или что там - про Бумбастика аж вспомнилась
ха, нашел
https://www.youtube.com/watch?v=ve3pBdO_YRw

чет не вставляет, смысле ссылку
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17.02.2021 15:18 Ответить
Павло Глазовий. Бунтар

Оточили ситі свині
Велике корито,
Їдять, сопуть
та хрумкають
Смачно, працьовито.
І підсвинок до корита
Радий би пролізти,
Але свині не пускають,
Не дають поїсти.
Поштовхався він позаду,
Відбіг до загати
І став свиней ненажерних
Гостро викривати:
- Дармоїди безсоромні!
Кендюхи! Барила!
Коли сором будуть знати
Чорні ваші рила?
І сказав своїм підлеглим
Головний кнуряка:
- Пустіть його до корита,
Нехай не патяка.
Розступились, пропустили
Крикуна малого.
Час минув -
і нині страшно
Глянути на нього:
Розжиріло, знахабніло -
Куди твоє діло!
Молоденьких поросяток
Десятьох заїло.
показать весь комментарий
17.02.2021 16:12 Ответить
Ну вот, смотрю Лещенко и ....
тока шо в сортир сходил - отвечай!
как же эти "христанутые" пода...314 ли
Иогда кажется шо Сралин бы куда б*гоугодней управлял то.
сволочи - куда же наши налоги идут то?
Бакланов - позвони черту и ответь.. Чиновники "Укрзализныци" растратили более 4,5 млн грн средств на ремонте пригородного вокзала Киева, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 4360 мне тоже смешно
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17.02.2021 15:14 Ответить
Даже не хочется вспоминать Балладу о Вечноостановленном Эскалаторе.
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17.02.2021 15:20 Ответить
Вы бы знали, какие сейчас на ЖД зарплаты! Это полная ж.! А вы видели то видео, с обледенелыми лобовыми стёклами в поезде, и как их огнём растапливают машинисты? Так вот, работники жд сейчас говорят, что начальство сейчас люто крадёт бабло.
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17.02.2021 15:24 Ответить
В СССР статья УК допускала применение смертной казни к виновным в хищениях свыше 10 тысяч рублей государственных денег. В Украине при власти мафии Коломойского чем больше денег вор украдёт из казны тем он в большей безопасности.
показать весь комментарий
17.02.2021 15:24 Ответить
киевский вокзал это жесть... цыгане,алкаши,наркоманы... бабульки на тротуарах трусами и молоком смердючим торгуют... и это в центре столицы,грязь,мусор,наливайки повсюду,если хотите посмотреть на это лично то на ютубе куча роликов есть,треш полный,куда смотрят власти,неопнятно
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17.02.2021 15:27 Ответить
Нормально всё на нашем вокзале сепар. И ролики свои мосфильмовские в опу засунь. Не нравится ему на нашем вокзале.
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17.02.2021 16:38 Ответить
Та ви шо, а де був найцінніший спеціяліст і борцун з розтратами лещенко?
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17.02.2021 16:10 Ответить
Требую компенсировать нанесённый ущерб из зарплат членов наблюдательного совета,они такой мелочёвки даже не заметят.
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17.02.2021 18:02 Ответить
Ох уж эта убыточная Укрзалізниця)))) , что ни день-одни убытки)))
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17.02.2021 19:24 Ответить
 
 