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киберпреступление (753) СБУ (18685) хакер (1118)

Группа украинских хакеров взломала более 150 компаний в странах Европы и США, нанеся убытки более $80 млн, - СБУ. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

Киберспециалисты Службы безопасности Украины заблокировали деятельность транснациональной преступной хакерской группировки. Многоуровневая масштабная спецоперация проводилась в рамках международного сотрудничества с компетентными органами США и Франции.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ, украинские силовики зафиксировали, что с сентября 2020 года хакерская группировка взломала более 150 компаний стран Европы и США. Убытки от ее деятельности превысили 80 млн долларов.

"В ходе киберрасследования сотрудники спецслужбы установили, что на территории Украины действовала группа лиц, которая использовала вредоносное программное обеспечение "Egregor". С его помощью хакеры:

- осуществляли шифрования компьютерных сетей иностранных компаний,

- похищали персональные данные их клиентов и работников,

- похищали информацию о финансовых показателях и технологических разработках,

- блокировали работу веб-ресурсов", - говорится в сообщении.

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За дешифровку и неразглашение злоумышленники требовали деньги, в основном в криптовалюте.

В феврале 2021 года правоохранители пресекли деятельность злоумышленников. Во время следственных действий изъята компьютерная техника с вирусом "Egregor", информацией о пораженных компьютерных сетях "и другие неопровержимые доказательства противоправной деятельности".

Участникам хакерской группировки, в том числе организатору, сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 189 (вымогательство), ч. 2 ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) Уголовного кодекса Украины.

Продолжается досудебное расследование.

Операция проводилась под процессуальным руководством Киевской местной прокуратуры № 1.

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Группа украинских хакеров взломала более 150 компаний в странах Европы и США, нанеся убытки более $80 млн, - СБУ 01
Группа украинских хакеров взломала более 150 компаний в странах Европы и США, нанеся убытки более $80 млн, - СБУ 02
Группа украинских хакеров взломала более 150 компаний в странах Европы и США, нанеся убытки более $80 млн, - СБУ 03
Группа украинских хакеров взломала более 150 компаний в странах Европы и США, нанеся убытки более $80 млн, - СБУ 04

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Группа украинских хакеров взломала более 150 компаний в странах Европы и США, нанеся убытки более $80 млн, - СБУ 05

Напомним, Французское агентство кибербезопасности сообщило о разоблачении хакерской операции, направленной против французских организаций, имеющей сходство с кибератаками, которые связывают со спецслужбами России.

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+9
Краще би російські компанії патрошили.
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17.02.2021 15:44
+4
У нас есть крупные компании, украинские стартапы регулярно продаются за сотни миллионов долларов, и IT бизнес в стране очень вырос, если в 2014 году он составлял около 1% ВВП, то уже в 2019 вырос до 4-5%, просто айтишников нужно было оставить в покое, а то СБУ доило их постоянно, поэтому долгое время из Украины уезжали талантливые бизнесмены.
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17.02.2021 16:14
+2
Орлы, конечно, но какие-то тупые. Восхищения не вызывают и гордость за таких не берет. Налажали засранцы, теперь сидеть не пересидеть или всю жизнь на СБУ батрачить. Праздравляю. Група українських хакерів зламала понад 150 компаній у країнах Європи і США, завдавши збитків більш як на $80 млн, - СБУ - Цензор.НЕТ 6478
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17.02.2021 16:03
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Талантливые ребята!
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17.02.2021 15:38 Ответить
и не свалили вовремя?
я х.з. что они так тупо ловили то
да, наскока мона понять - ставь "чайник", а если спалили - рви когти, захавав кредитов, бо ты уже румын или "й..ббик"
в чем с...амка собаки, проблема, пацаны?? даже я, тупой ублюдок и то - говорю шо вы тупо обосрались, либо это СБУ чет разыграла
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17.02.2021 15:44 Ответить
більше схоже на те, що єсбєу під прикриттям боротьби зі страшними кулхацкєрами, вломилися до якоїсь айтішної компанії
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17.02.2021 16:32 Ответить
Краще би російські компанії патрошили.
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17.02.2021 15:44 Ответить
ну да,в расии есть то хоть свои кампании, яндекс,мейл,сбер,1С,Kasperskiy и так далее, а у нас что то есть таких масштабов? нет конечно же,все талантливые люди уехали в США и Европу и там для Гугл,Епл,Амазон делают работу
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17.02.2021 15:53 Ответить
А у французів є якісь такі компанії ? А в німців ?
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17.02.2021 15:56 Ответить
а при чем тут французы или немцы? Група українських хакерів зламала понад 150 компаній у країнах Європи і США, завдавши збитків більш як на $80 млн, - СБУ - Цензор.НЕТ 9196
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17.02.2021 16:00 Ответить
типо , которые на кокцапов работают, проставочно-прокладочно?
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17.02.2021 16:13 Ответить
У нас есть крупные компании, украинские стартапы регулярно продаются за сотни миллионов долларов, и IT бизнес в стране очень вырос, если в 2014 году он составлял около 1% ВВП, то уже в 2019 вырос до 4-5%, просто айтишников нужно было оставить в покое, а то СБУ доило их постоянно, поэтому долгое время из Украины уезжали талантливые бизнесмены.
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17.02.2021 16:14 Ответить
зачем нам "свои" гэбэшные кампании? Група українських хакерів зламала понад 150 компаній у країнах Європи і США, завдавши збитків більш як на $80 млн, - СБУ - Цензор.НЕТ 3796вмешиваться в выборы по всему миру и заниматься промышленным шпионажем? Група українських хакерів зламала понад 150 компаній у країнах Європи і США, завдавши збитків більш як на $80 млн, - СБУ - Цензор.НЕТ 6940
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17.02.2021 16:15 Ответить
Орлы, конечно, но какие-то тупые. Восхищения не вызывают и гордость за таких не берет. Налажали засранцы, теперь сидеть не пересидеть или всю жизнь на СБУ батрачить. Праздравляю. Група українських хакерів зламала понад 150 компаній у країнах Європи і США, завдавши збитків більш як на $80 млн, - СБУ - Цензор.НЕТ 6478
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17.02.2021 16:03 Ответить
Как бы двоякие ощущение. С одной стороны - гордость за наших. Хоть в чём то не последние. А с другой стороны, до чего же мы отстали от других стран, что у нас киберпреступность процветает.
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17.02.2021 16:04 Ответить
Теперь будут клавы из хлебного мякиша толочь.
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17.02.2021 16:06 Ответить
Уже одно название вредоносного софта "Эгрегор" указывает из какой козломордой страны организаторы этой группировки хакеров Група українських хакерів зламала понад 150 компаній у країнах Європи і США, завдавши збитків більш як на $80 млн, - СБУ - Цензор.НЕТ 7530
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17.02.2021 16:16 Ответить
ЗАЧЕТ!!!
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17.02.2021 16:54 Ответить
Хреновые спецы, раз попались. Сейчас посадят, а потом вю жизнь будут долги отавать.
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17.02.2021 17:01 Ответить
ЭТО ЯВНО С ОККУПИРОВАНЫХ РОССИЕЙ ТЕРРИТОРИЙ !!!
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17.02.2021 20:14 Ответить
Что там говорить ,если пол страны работает на мафию ! Никто их не посадит ,потому что за ними стоят и судьи и прокуроры ! Никто даже не понимает ,что нас накрыла чугунная ванна .
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17.02.2021 21:14 Ответить
 
 