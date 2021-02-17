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В Харькове задержаны двое адвокатов, за 15 тыс. долл. обещавших трудоустройство в ГБР, - прокуратура. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

В Харькове задержаны двое адвокатов, которые обещали за взятку организовать трудоустройство в Государственное бюро расследований.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.

В Харькове задержаны двое адвокатов, за 15 тыс. долл. обещавших трудоустройство в ГБР, - прокуратура 01

По данным следствия, двое адвокатов разработали преступный план с целью личного обогащения. Согласно плану, указанные два человека создавали впечатление, что имеют влияние на членов конкурсной комиссии по проведению конкурсов на занятие должностей сотрудников ГБР.

Так, 14 февраля 2021 г. адвокаты встретились в одном из ресторанов Харькова с мужчиной, который намеревался трудоустроиться в ГБР. Адвокаты заверили, что в случае предоставления им взятки в размере 15 тыс. долларов они передадут эти средства члену конкурсной комиссии. Для начала процесса мужчина передал адвокатам часть оговоренной суммы в размере 1 тыс. долларов.

17 февраля один из адвокатов позвонил мужчине и сообщил, что вопрос о его трудоустройстве решен положительно и необходимо передать часть взятки, которая осталась, - 14 тыс. долларов. Для места встречи мошенники выбрали один из супермаркетов Харькова.

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В Харькове задержаны двое адвокатов, за 15 тыс. долл. обещавших трудоустройство в ГБР, - прокуратура 02
В Харькове задержаны двое адвокатов, за 15 тыс. долл. обещавших трудоустройство в ГБР, - прокуратура 03

Сразу после получения средств обоих адвокатов задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. Сейчас решается вопрос о уведомление о подозрении по факту мошенничества, совершенного в крупных размерах (ч. 3 ст. 190 УК Украины).

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Автор: Володимир Янченко
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Украинские адвокаты, это как при совке члены союза писателей, не одни ни другие не являются не писателями ни адвокатами, но они - ЧЛЕНЫ, рисователи схем и решалы У Харкові затримано двох адвокатів, які за 15 тис. дол. обіцяли працевлаштування в ДБР, - прокуратура - Цензор.НЕТ 2534
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17.02.2021 17:04 Ответить
А по какому обвинению?!
Брать взятку - они не брали, они не должностные лица, а давать - еще не давали их ведь задержали не при ее даче! Мошенничество?! Это еще доказать надо! Может они реально могли трудоустроить в ГБР
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17.02.2021 17:45 Ответить
 
 