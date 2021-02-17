В Харькове задержаны двое адвокатов, за 15 тыс. долл. обещавших трудоустройство в ГБР, - прокуратура. ФОТО

В Харькове задержаны двое адвокатов, которые обещали за взятку организовать трудоустройство в Государственное бюро расследований.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.

По данным следствия, двое адвокатов разработали преступный план с целью личного обогащения. Согласно плану, указанные два человека создавали впечатление, что имеют влияние на членов конкурсной комиссии по проведению конкурсов на занятие должностей сотрудников ГБР.

Так, 14 февраля 2021 г. адвокаты встретились в одном из ресторанов Харькова с мужчиной, который намеревался трудоустроиться в ГБР. Адвокаты заверили, что в случае предоставления им взятки в размере 15 тыс. долларов они передадут эти средства члену конкурсной комиссии. Для начала процесса мужчина передал адвокатам часть оговоренной суммы в размере 1 тыс. долларов.

17 февраля один из адвокатов позвонил мужчине и сообщил, что вопрос о его трудоустройстве решен положительно и необходимо передать часть взятки, которая осталась, - 14 тыс. долларов. Для места встречи мошенники выбрали один из супермаркетов Харькова.

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Сразу после получения средств обоих адвокатов задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. Сейчас решается вопрос о уведомление о подозрении по факту мошенничества, совершенного в крупных размерах (ч. 3 ст. 190 УК Украины).

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