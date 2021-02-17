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Волонтер Юсупова просит помочь с покупкой квадрокоптера. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Общество

До пятницы нужно успеть собрать 27 тыс. гривен.

Об этом пишет в Фейсбуке волонтер Наталья Юсупова, информирует Цензор.НЕТ.

"Очень нужно помочь с приобретением квадрокоптера на фронт для разведчиков. Он стоит около 43 тыс грн. У меня есть 16 тыс, надо еще собрать и выкупить в пятницу", - написала она.

Юсупова напомнила, что на фронте сейчас обострение, и "военные говорят, что будет еще хуже".

"Мы собирали на два рюкзака тактических, так получилось купить четыре!! Три уже поехали на фронт, один поедет с квадрокоптером и лекарствами. Потратила 38 400 грн на рюкзаки, 5 тыс на лекарства, 10 500 на аккумулятор, и еще сегодня оплатила небольшой аккумулятор 2 700, все отчеты всегда у меня на странице", - отчиталась Юсупова.

Номер карты волонтера - 5375 4115 0042 7369.

Также на Цензор.НЕТ: На фронте обострение, оккупанты поливают огнем. В госпиталь и на фронт нужны продукты и лекарства, - волонтер Юсупова. ФОТОрепортаж (обновлено)

Волонтер Юсупова просит помочь с покупкой квадрокоптера 01

Волонтер Юсупова просит помочь с покупкой квадрокоптера 02
Волонтер Юсупова просит помочь с покупкой квадрокоптера 03
Волонтер Юсупова просит помочь с покупкой квадрокоптера 04
Волонтер Юсупова просит помочь с покупкой квадрокоптера 05
Волонтер Юсупова просит помочь с покупкой квадрокоптера 06
Волонтер Юсупова просит помочь с покупкой квадрокоптера 07
Волонтер Юсупова просит помочь с покупкой квадрокоптера 08
Волонтер Юсупова просит помочь с покупкой квадрокоптера 09
Волонтер Юсупова просит помочь с покупкой квадрокоптера 10

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+13
при всем уважении к волонтерскому движению ------ видатки за бюджетними програмами Міноборони, інших суб'єктів сектору безпеки і оборони (загальний фонд 232 989,4 млн грн, спеціальний фонд - 14 139,7 млн грн) - 247 129,1 млн грн; --------233 лярда!!! не проще ли спросить начтыла где квадрокоптеры, кофе сигареты ( их даже немцам и советам во вторую мировую в пайке давали)? поправьте меня, если я неправ.....
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17.02.2021 18:50
+12
Волонтер Юсупова просит помочь с покупкой квадрокоптера - Цензор.НЕТ 4840
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17.02.2021 19:07
+5
Странно всё это как минимум.
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17.02.2021 18:55
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Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
при всем уважении к волонтерскому движению ------ видатки за бюджетними програмами Міноборони, інших суб'єктів сектору безпеки і оборони (загальний фонд 232 989,4 млн грн, спеціальний фонд - 14 139,7 млн грн) - 247 129,1 млн грн; --------233 лярда!!! не проще ли спросить начтыла где квадрокоптеры, кофе сигареты ( их даже немцам и советам во вторую мировую в пайке давали)? поправьте меня, если я неправ.....
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17.02.2021 18:50 Ответить
Хай прокуратура і питає.
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17.02.2021 18:53 Ответить
Слава Богу, слава Україні .
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17.02.2021 18:52 Ответить
А лучше гелікоптера "Сикорский"
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17.02.2021 19:03 Ответить
+
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17.02.2021 18:54 Ответить
Странно всё это как минимум.
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17.02.2021 18:55 Ответить
Анаферон? Гомеопатическое средство на фронт отправлять...
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17.02.2021 18:56 Ответить
А остальное. Если вы думаете, что диклофенак в виде крема помогает - вы глубоко ошибаетесь. Спросите у честного ортопеда. Бальзамический линимент Вишневского - фуфломицин еще тот. Или она дура (хотя у дур дети в Англии не учатся) или хорошо Вас имеет. Хочу ошибаться, но то что на фото фуфло - вопросов нет.
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17.02.2021 23:11 Ответить
княгиня
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17.02.2021 18:56 Ответить
"Волонтер Юсупова просит помочь с покупкой квадрокоптера." Ок. Помогу. Переправлю в ОПУ ***********.
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17.02.2021 18:57 Ответить
а де ті всі волонтери які були при порошенко? чому вони мовчать?
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17.02.2021 19:01 Ответить
Волонтер Юсупова просит помочь с покупкой квадрокоптера - Цензор.НЕТ 4840
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17.02.2021 19:07 Ответить
В 2014 году еще, как то было понятно. Но сейчас 2021....У них, у каждого своя война? Как так....
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17.02.2021 19:11 Ответить
цікаво. А виродки з міліонними зарплатами доромагають?
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17.02.2021 19:17 Ответить
а чому одразу виродки?
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17.02.2021 20:16 Ответить
Волонтерка Юсупова просить допомогти з купівлею квадрокоптера - Цензор.НЕТ 3198 Ми так бачимо.
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17.02.2021 20:29 Ответить
"надо еще собрать и выкупить в пятницу" В субботу будет дороже? Вообще, эта торопливость что-то напоминает. "Мама меня задержала полиция, деньги срочно"
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17.02.2021 19:33 Ответить
Напішитє номер карточкі будєм визволять Волонтерка Юсупова просить допомогти з купівлею квадрокоптера - Цензор.НЕТ 9343.
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17.02.2021 19:56 Ответить
Таран сэкономил на арктической солярке, та в небе должно быть тесно от квадрокоптеров.
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17.02.2021 19:57 Ответить
шо значит "выкупить в пятницу" и те кто продает - почему скидку не делают , куда , пля. военный сбор идёт , *****,...пис-тец какой-то это ж не 14 год... волонтёры собирают бойцам -\, а генералы новые квартиры и мерсы покупают...
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17.02.2021 19:58 Ответить
"Метинвест" Ахметова увеличил чистую прибыль на 54%
"Метинвест" Ахметова увеличил чистую прибыль на 54%Metinvest B.V. (Нидерланды), материнская компания международной вертикально интегрированной горно-металлургической группы "Метинвест", за 2020 год увеличила чистую прибыль на 54% - до $526 млн, повысив маржу с 3% до 5%.
Об этом свидетельствуют данные аудированных консолидированных финансовых результатов деятельности компании на 2020 год, которые обнародованы на сайте компании.
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17.02.2021 19:59 Ответить
Пару недель назад Юсупова уже обеспечила фронт генератором. Теперь она срочно обеспечит фронт квадрокоптером. Ну кто как не Волонтёр Юсупова (торговая марка) обеспечивает фронт всем необходимым? Разве есть ещё в стране волонтеры которые без регулярной рекламы в Цензоре делают свое дело и не говорят как опытная вокзальная цыганка многозначительно: на фронте сейчас обострение и будет ещё хуже(с)?
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17.02.2021 20:13 Ответить
ну сколько уже можно....а министерство обороны что не может купить таких квадрокоптеров?) за границей дети там игрушками играются во дворах... а лекарств таких как на фото я пенсионер не меньше передал сам на передовую приезжал в том году киборг знакомый забрал...и позавчера приятель атовец заехал забрал... пусть говорю роются в ящиках и подбирают что кому нужно от разных болей... там всякое разное... ну это так...((
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17.02.2021 20:21 Ответить
Ви в армії служили? Вона і досі така....
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17.02.2021 20:40 Ответить
Які проблеми... Поки жмоти обговорюватимуть як це жахливо - я надішлю свої нещасні 500 грн з пенсії... Україна укбарррррр!!!!
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17.02.2021 20:36 Ответить
Молодець! Всі відправляй! Волонтерка Юсупова просить допомогти з купівлею квадрокоптера - Цензор.НЕТ 4990
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17.02.2021 22:20 Ответить
"жмоти" мабуть не питали своїх дідусів про час голодомору, або ні -- питали, але мовчать.....
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17.02.2021 20:38 Ответить
служив при совкі ще...мені всі 63!
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17.02.2021 20:48 Ответить
Перерахував 500 з 2500. Дякую !
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17.02.2021 20:52 Ответить
Кабы на алибабе точно такой в 4 раза дешевле.
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17.02.2021 21:21 Ответить
Пані Наталія , зверніться до ГС "ВВЦО "БОЙОВЕ БРАТЕРСТВО УКРАЇНИ" . До речі ,у нас Смілянська самооборона "Січ " волонтерська група ,є інвалідний електровізок , звертайтеся віддамо . З повагою.
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17.02.2021 21:26 Ответить
Ну зачем тратить деньги на фуфломицин Анаферон? К тому же это еще и российский препарат.

"Анаферо́н - гомеопатическое средство производства НПФ «Материа Медика Холдинг» (Москва). Действующим веществом заявлены антитела к гамма-интерферону, однако фактически действующее вещество отсутствует, основой препарата является лактоза"
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17.02.2021 22:25 Ответить
На фоточке первой в упаковочке тактический TT first Responder MK III, который действительно стоит денег порядка 300 евро, но на фото с "медикаментами" дешёвые рюкзаки с прайсом до 500 грн. за штуку и к марке Tasmanian Tiger в 10 приближении никакого отношения не имеющие. Подозреваю что это вполне авакяновские халтурные рюкзачки)) Про набор "медикаментов" промолчу, гомеопатия, лучше бы листья подорожника положила. А теперь про квадрик для видосиков. Зачем он нужен??? У него летом аккумулятор 25 минут в лучшем случае держит а в мороз даже 15 не выдержит и летит туда-обратно 3.5+3.5км. полная херня для фронта и кто сказал что для фронта? Волонтерка Юсупова просить допомогти з купівлею квадрокоптера - Цензор.НЕТ 6740
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17.02.2021 22:52 Ответить
так а скоко уже можно позориться протянутыми руками от армии, входящей в первую десятку европы...??? бред какой-то...
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18.02.2021 00:09 Ответить
 
 