Волонтер Юсупова просит помочь с покупкой квадрокоптера. ФОТО

До пятницы нужно успеть собрать 27 тыс. гривен.

Об этом пишет в Фейсбуке волонтер Наталья Юсупова, информирует Цензор.НЕТ.

"Очень нужно помочь с приобретением квадрокоптера на фронт для разведчиков. Он стоит около 43 тыс грн. У меня есть 16 тыс, надо еще собрать и выкупить в пятницу", - написала она.

Юсупова напомнила, что на фронте сейчас обострение, и "военные говорят, что будет еще хуже".

"Мы собирали на два рюкзака тактических, так получилось купить четыре!! Три уже поехали на фронт, один поедет с квадрокоптером и лекарствами. Потратила 38 400 грн на рюкзаки, 5 тыс на лекарства, 10 500 на аккумулятор, и еще сегодня оплатила небольшой аккумулятор 2 700, все отчеты всегда у меня на странице", - отчиталась Юсупова.

Номер карты волонтера - 5375 4115 0042 7369.

Также на Цензор.НЕТ: На фронте обострение, оккупанты поливают огнем. В госпиталь и на фронт нужны продукты и лекарства, - волонтер Юсупова. ФОТОрепортаж (обновлено)

















