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230 свиней погибли при пожаре на Черниговщине. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

Пожар на свинокомплексе сельхозпредприятия в с.Журавка (Черниговская обл) привел к гибели 230 свиней.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Черниговской области, информирует Цензор.НЕТ.

По данным ведомства, в ночь на 17 февраля возник пожар в одном из сараев свинофермы в с. Журавка Варвинской территориальной общины, в результате чего погибло 230 свиней.

Правоохранители сообщили, что огонь повредил хозяйственное здание, а работники предприятия не пострадали.

Полицейские уточнили, что пожар локализовали спасатели Госслужбы по чрезвычайным ситуациям. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа Прилуцкого райотдела полиции Черниговской области. Правоохранители устанавливают причины пожара и причиненный ущерб.

Также на Цензор.НЕТ: Сотрудникам ГСЧС на Луганщине сообщено подозрене в массовой фальсификации актов о пожарах, - ОГП. ФОТО

230 свиней погибли при пожаре на Черниговщине 01
230 свиней погибли при пожаре на Черниговщине 02
230 свиней погибли при пожаре на Черниговщине 03

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+10
230 свиней загинули під час пожежі на Чернігівщині - Цензор.НЕТ 1474
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17.02.2021 21:53
+8
тот случай когда свинью миллион раз жалчей чем рюске
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17.02.2021 21:46
+6
Правоохранители устанавливают причины пожара и причиненный ущерб.

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все як завжди...конкуренти чи елементарна заздрість.А жлобство власників не дозволило їм всановити системи пожежогасіння.
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17.02.2021 21:32
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230 свиней погибли при пожаре на Черниговщине

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з опзж свині теж були?
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17.02.2021 21:27 Ответить
Соловьев,Скобаева и ОПЗЖ сходняк устроили. Жаркие видать были дебаты из за неявки Медведчука.
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17.02.2021 21:40 Ответить
вирус и мвиньи...... чтоо надо бить
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17.02.2021 21:29 Ответить
Ты сегодня протрезвеешь уже?
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17.02.2021 23:10 Ответить
ну вот.
а вы так и останешься таким как есть.. эх вы... кстати, щас выжру за ваше.... здоровье шоле, боярки то. ну, напиток такой, хотя я и не кацап, а гораздо хуже 230 свиней загинули під час пожежі на Чернігівщині - Цензор.НЕТ 7334
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18.02.2021 08:50 Ответить
Правоохранители устанавливают причины пожара и причиненный ущерб.

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все як завжди...конкуренти чи елементарна заздрість.А жлобство власників не дозволило їм всановити системи пожежогасіння.
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17.02.2021 21:32 Ответить
Свиней (і компанію від такої втрати) могли б врятувати просто додаткові виходи, які просто треба було відчинити при пожежі. Але про це ніхто не думає. Це дуже характерно для багатьох людей - ні про що не думати.
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17.02.2021 22:17 Ответить
cистеми пожежогасіння там не дуже потрібні, якщо у свинарнику нема горючих матеріалів. Скажімо хоча б соломи. Я думаю, що соломи там не було. але були використані теплоізоляційні матеріали вогненебезпечні через можливість займання. Як видно з фото - лише металевий остов остався. Був би свинарник цегляним, то й не згорів би вщент.
Така ж причина більшості пожеж в Одесі і Харкові, де загинули люди.
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18.02.2021 03:43 Ответить
Звідки там стільки ка цапів взялось?
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17.02.2021 21:42 Ответить
тот случай когда свинью миллион раз жалчей чем рюске
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17.02.2021 21:46 Ответить
Ну и где погибшие? Неужели дотла сгорели, что ни кусочка не осталось? Теперь вся деревня неделю будет объедаться свининкой жареной.
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17.02.2021 21:51 Ответить
230 свиней загинули під час пожежі на Чернігівщині - Цензор.НЕТ 1474
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17.02.2021 21:53 Ответить
Согласен =)
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17.02.2021 22:02 Ответить
спробуй пожарити шашлик на пінопласті, смачного
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18.02.2021 07:50 Ответить
А урка жёлудь (рабинович), случаем там не сгорел?
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17.02.2021 21:57 Ответить
"230 свиней погибли при пожаре на Черниговщине". 230 свиней загинули під час пожежі на Чернігівщині - Цензор.НЕТ 9222 Что там делали кацапы?
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17.02.2021 22:22 Ответить
не обижайте животных таким сравнением
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18.02.2021 10:17 Ответить
230 свиней загинули під час пожежі на Чернігівщині - Цензор.НЕТ 1112
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18.02.2021 11:17 Ответить
съезд ОПЗЖ?
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17.02.2021 22:26 Ответить
Вот это, я понимаю, порция шашлыка!
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17.02.2021 22:52 Ответить
"230 свиней погибли при пожаре на Черниговщине...."

Де вони стільки кацапів назбирали?
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18.02.2021 01:41 Ответить
 
 