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Активисты в Москве устроили флешмоб в поддержку задержанных 17 февраля в оккупированном Крыму. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ За рубежом

Активисты российской инициативы "Стратегия-18" устроили флешмоб в поддержку крымских татар, задержанных после утренних обысков в оккупированном Крыму.

Об этом сообщила в Фейсбуке участница акции Ольга Вишневецкая, информирует Цензор.НЕТ.

"Москва. Флэшмоб в поддержку крымскотатарского народа. Сегодня в Крыму прошли массовые аресты – по меньшей мере, в семи семьях", – написала она.

Активисты в Москве устроили флешмоб в поддержку задержанных 17 февраля в оккупированном Крыму 01
Активисты в Москве устроили флешмоб в поддержку задержанных 17 февраля в оккупированном Крыму 02
Активисты в Москве устроили флешмоб в поддержку задержанных 17 февраля в оккупированном Крыму 03
Активисты в Москве устроили флешмоб в поддержку задержанных 17 февраля в оккупированном Крыму 04

Читайте на Цензор.НЕТ: После обысков оккупанты задержали шестерых крымчан, - Денисова

Напомним, рано утром 17 февраля в нескольких районах оккупированного полуострова российские силовики пришли с обысками в дома.

Прокуратура АРК и Севастополя сообщила об открытии уголовных производств из-за массовых обысков утром в Крыму.

В Представительстве президента Украины в АРК указали на то, что информацию об очередных массовых обысках российских силовиков у крымчан оперативно передают украинским правоохранителям, а также намерены использовать ее "в работе на национальном и международном уровнях".

Также на Цензор.НЕТ: Подконтрольный России суд в оккупированном Симферополе арестовал задержанных во время утренних обысков крымчан

Вечером 17 февраля оккупационный "суд" отправил всех задержанных крымчан под арест на 2 месяца.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+9
Эй, комментаторы, перестаньте ерничать над этими людьми. Эти люди герои. Оно то, конечно, на диванах строчить легко и просто.
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18.02.2021 00:20
+8
Таким росіянам я кажу: ДЯКУЮ !
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18.02.2021 00:39
+4
В країні де можна за пост в соцмережах легко вихопити строк як за вбивство, це героїзм.
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18.02.2021 01:27
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Вот спрашивается - какая им разница? Активисты в Москве устроили флешмоб в поддержку задержанных 17 февраля в оккупированном Крыму - Цензор.НЕТ 1742
Посмотрите какие заасфальтированные и ярко-освещенные улицы в Мааскве! Активисты в Москве устроили флешмоб в поддержку задержанных 17 февраля в оккупированном Крыму - Цензор.НЕТ 349
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18.02.2021 00:01 Ответить
не в а на мацкве.
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18.02.2021 00:03 Ответить
согласен Активісти в Москві влаштували флешмоб на підтримку затриманих 17 лютого в окупованому Криму - Цензор.НЕТ 4340
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18.02.2021 00:06 Ответить
Почему они все фотографируются с одним и тем же плакатом? Активисты в Москве устроили флешмоб в поддержку задержанных 17 февраля в оккупированном Крыму - Цензор.НЕТ 2915
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18.02.2021 00:02 Ответить
Стоять з плакатами в безлюдних місцях. Бояться.
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18.02.2021 00:04 Ответить
Протест наш против беззаконья признала незаконным власть,
Ну и опять россия мирным маршем - по автозакам разбрелась. (с)
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18.02.2021 00:07 Ответить
Эй, комментаторы, перестаньте ерничать над этими людьми. Эти люди герои. Оно то, конечно, на диванах строчить легко и просто.
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18.02.2021 00:20 Ответить
+++
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18.02.2021 08:24 Ответить
Почему они не штурмуют управления ФСБ и полиции, как то делали 7 лет назад украинцы? Значит они - рабы и плесень.
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18.02.2021 09:11 Ответить
Вы стебетесь? или \живете погруженным в собственный мир и неадекватно воспринимаете окружающую действительность? Какие штурмы ФСБ, цель какова? Во время Майдана, кстати, ежднедвно ходил мимо здания СБУ - там поверьте было самое спокойоное место в Киеве тогда.
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18.02.2021 09:15 Ответить
Таким росіянам я кажу: ДЯКУЮ !
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18.02.2021 00:39 Ответить
В країні де можна за пост в соцмережах легко вихопити строк як за вбивство, це героїзм.
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18.02.2021 01:27 Ответить
 
 