Украина рассказала в ОБСЕ, как оккупанты нарушают перемирие на Донбассе. СПИСОК НАРУШЕНИЙ + КАРТЫ

Миссия Украины при ОБСЕ проинформировала делегации-стран участниц о грубых нарушениях перемирия на Донбассе со стороны российских оккупационных сил.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", карты-схемы вооруженных обстрелов, которые привели к гибели и ранениям бойцов ВСУ, были представлены на заседании Форума безопасности сотрудничества ОБСЕ.

Так, 11 января в 15.25 по направлению н. п. Веселое был совершен прицельный обстрел (1 выстрел) позиций ВСУ в направлении н. п. Водяное с применением снайперского оружия. В результате обстрела погиб украинский военнослужащий.

12 января в период с 21.25 до 22.45 по направлению н. п. Золотое-5 в направлении н. п. Золотое-4 российскими вооруженными формированиями был совершен прицельный обстрел позиций ВСУ с применением ручного противотанкового гранатомета РПГ-7 (3 выстрела), станкового автоматического гранатомета АГС-17 (18 выстрелов) и стрелкового оружия (21 очередь). Ранения получил один военнослужащий ВСУ.

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14 января в 17.25 - 17.35 по направлению н.п. Пикуза (Коминтерново) был совершен прицельный обстрел позиций ВСУ в направлении н. п. Гнутово с применением крупнокалиберного пулемета (5 очередей). В результате был ранен один украинский воин.

15 января в 21.48 - 22.05 по направлению н.п. Васильевка оккупанты совершили прицельный обстрел позиций ВСУ в направлении н. п. Трудовское с применением стрелкового оружия (16 очередей). В результате обстрела получил ранение военнослужащий ВС Украины.

20 января в 19.58 по направлению н.п. Родниковое был осуществлен прицельный обстрел позиций ВСУ в направлении н. п. Старогнатовка с применением снайперского оружия (1 выстрел) - ранен боец ​​ВСУ.

21 января в 18.50 по направлению н. п. Заиченко вооруженными формированиями РФ был совершен прицельный обстрел позиций ВСУ в направлении н. п. Гнутово с применением снайперского оружия (1 выстрел). В результате обстрела погиб украинский военнослужащий.

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25 января в 12.08 - 13.55 по направлению н. п. Золотое-5 в направлении н. п. Хутор Вольный был осуществлен прицельный обстрел позиций ВСУ с применением ручного противотанкового гранатомета РПГ-7 (10 выстрелов), станкового автоматического гранатомета АГС-17 (50 выстрелов), крупнокалиберного пулемета (45 очередей) и стрелкового оружия (60 очередей). В результате обстрела получил ранение военнослужащий ВС Украины.

26 января в 18.45 - 19.10 по направлению н. п. Калиново-Борщеватое в направлении н. п. Новоалександровка был осуществлен прицельный обстрел позиций ВСУ с применением АГС-17 (9 выстрелов), снайперского оружия (1 выстрел) и стрелкового оружия (5 очередей). Это привело к ранению бойца ВС Украины.

29 января в 12.05 в направлении н.п. Водяное с помощью БПЛА оккупанты сбросили разрывной осколочный боеприпас, в результате чего получили ранения двое украинских защитников.

30 января в 13.01 по направлению н.п. Луганское был осуществлен прицельный обстрел позиций ВСУ в направлении н.п. Новомихайловка с применением станкового автоматического гранатомета (15 выстрелов) и крупнокалиберного пулемета (15 очередей). В тот день получили ранения двое военнослужащих ВСУ.

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2 февраля в 13.15 по направлению н.п. Шахты 6/7 вооруженными формированиями РФ был совершен прицельный обстрел позиций Вооруженных Сил Украины в направлении н. п. Шумы с применением снайперского оружия (1 выстрел). Погиб военнослужащий ВС Украины.

4 февраля в 12.50 - 13.30 по направлению шахты им. Гагарина был совершен прицельный обстрел позиций ВСУ в направлении н.п. Южное с применением миномета калибра 82 мм (10 выстрелов) и стрелкового оружия (1 очередь). Один украинский воин был ранен.

6 февраля в 13.00 - 13.01 по направлению н.п. Калиновое произошел прицельный обстрел позиций Вооруженных Сил Украины в направлении н.п. Новозвановка с применением стрелкового оружия (1 очередь). Ранения получил военнослужащий ВСУ.

Кроме того, 6 февраля в 13.05 - 13.06 по направлению шахты им. Гагарина российскими оккупационными силами был совершен еще один прицельный обстрел позиций ВСУ в направлении н.п. Южное с применением стрелкового оружия (1 очередь). В результате получил ранение украинский боец.

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7 февраля в 17.15 по направлению н.п. Луганское был осуществлен прицельный обстрел позиций ВСУ в направлении н.п. Новомихайловка с применением снайперского оружия (1 выстрел). Ранен военнослужащий ВСУ.

10 февраля в 11.30 по направлению н.п. Веселое был совершен прицельный обстрел позиций Вооруженных Сил Украины в направлении н.п. Пески с применением снайперского оружия (1 выстрел). Ранения получил военнослужащий ВС Украины.

11 февраля в 20.45 - 21.00 по направлению н.п. Луганское был осуществлен прицельный обстрел позиций ВСУ в направлении н.п. Новомихайловка с применением крупнокалиберного пулемета (4 очереди). В результате обстрела погиб военнослужащий ВС Украины.

11 февраля в 09.20 по направлению н.п. Гольмовский оккупанты совершили прицельный обстрел позиций Вооруженных Сил Украины в направлении н. п. Зайцево с применением снайперского оружия (1 выстрел). Погиб военнослужащий ВС Украины.

Кроме того, 8 февраля в 09.10 - 10.20 российские вооруженные формирования совершили артиллерийский обстрел (15 выстрелов) позиций ВС Украины в н.п. Южное. По оценке СЦКК, велась мортирных стрельба из гаубиц, вероятно, Д-30 или 2С1 "Гвоздика", из района в окрестностях оккупированной Горловки.

Как отметил заместитель главы миссии Украины при ОБСЕ Игорь Лоссовский, несмотря на эти вооруженные провокации со стороны российских оккупационных сил, в большинстве случаев, подразделения ВС Украины ответный огонь не открывали, продолжая придерживаться достигнутых договоренностей о запрете на применение оружия. В то же время, как отметил дипломат, такие действия "подрывают хрупкий режим перемирия".