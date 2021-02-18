РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
6705 посетителей онлайн
Новости Фото Происшествия Агрессия России против Украины
5 892 43
ОБСЕ (4790) обстрел (20205) Донбасс (26945)

Украина рассказала в ОБСЕ, как оккупанты нарушают перемирие на Донбассе. СПИСОК НАРУШЕНИЙ + КАРТЫ

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

Миссия Украины при ОБСЕ проинформировала делегации-стран участниц о грубых нарушениях перемирия на Донбассе со стороны российских оккупационных сил.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", карты-схемы вооруженных обстрелов, которые привели к гибели и ранениям бойцов ВСУ, были представлены на заседании Форума безопасности сотрудничества ОБСЕ.

Так, 11 января в 15.25 по направлению н. п. Веселое был совершен прицельный обстрел (1 выстрел) позиций ВСУ в направлении н. п. Водяное с применением снайперского оружия. В результате обстрела погиб украинский военнослужащий.

Украина рассказала в ОБСЕ, как оккупанты нарушают перемирие на Донбассе 01

12 января в период с 21.25 до 22.45 по направлению н. п. Золотое-5 в направлении н. п. Золотое-4 российскими вооруженными формированиями был совершен прицельный обстрел позиций ВСУ с применением ручного противотанкового гранатомета РПГ-7 (3 выстрела), станкового автоматического гранатомета АГС-17 (18 выстрелов) и стрелкового оружия (21 очередь). Ранения получил один военнослужащий ВСУ.

Читайте на Цензор.НЕТ: Россия готовится к полномасштабной войне с НАТО, - разведка Эстонии

14 января в 17.25 - 17.35 по направлению н.п. Пикуза (Коминтерново) был совершен прицельный обстрел позиций ВСУ в направлении н. п. Гнутово с применением крупнокалиберного пулемета (5 очередей). В результате был ранен один украинский воин.

15 января в 21.48 - 22.05 по направлению н.п. Васильевка оккупанты совершили прицельный обстрел позиций ВСУ в направлении н. п. Трудовское с применением стрелкового оружия (16 очередей). В результате обстрела получил ранение военнослужащий ВС Украины.

Украина рассказала в ОБСЕ, как оккупанты нарушают перемирие на Донбассе 02

20 января в 19.58 по направлению н.п. Родниковое был осуществлен прицельный обстрел позиций ВСУ в направлении н. п. Старогнатовка с применением снайперского оружия (1 выстрел) - ранен боец ​​ВСУ.

Украина рассказала в ОБСЕ, как оккупанты нарушают перемирие на Донбассе 03

21 января в 18.50 по направлению н. п. Заиченко вооруженными формированиями РФ был совершен прицельный обстрел позиций ВСУ в направлении н. п. Гнутово с применением снайперского оружия (1 выстрел). В результате обстрела погиб украинский военнослужащий.

Украина рассказала в ОБСЕ, как оккупанты нарушают перемирие на Донбассе 04

Также на Цензор.НЕТ: Волонтер Юсупова просит помочь с покупкой квадрокоптера. ФОТО

25 января в 12.08 - 13.55 по направлению н. п. Золотое-5 в направлении н. п. Хутор Вольный был осуществлен прицельный обстрел позиций ВСУ с применением ручного противотанкового гранатомета РПГ-7 (10 выстрелов), станкового автоматического гранатомета АГС-17 (50 выстрелов), крупнокалиберного пулемета (45 очередей) и стрелкового оружия (60 очередей). В результате обстрела получил ранение военнослужащий ВС Украины.

Украина рассказала в ОБСЕ, как оккупанты нарушают перемирие на Донбассе 05

26 января в 18.45 - 19.10 по направлению н. п. Калиново-Борщеватое в направлении н. п. Новоалександровка был осуществлен прицельный обстрел позиций ВСУ с применением АГС-17 (9 выстрелов), снайперского оружия (1 выстрел) и стрелкового оружия (5 очередей). Это привело к ранению бойца ВС Украины.

29 января в 12.05 в направлении н.п. Водяное с помощью БПЛА оккупанты сбросили разрывной осколочный боеприпас, в результате чего получили ранения двое украинских защитников.

30 января в 13.01 по направлению н.п. Луганское был осуществлен прицельный обстрел позиций ВСУ в направлении н.п. Новомихайловка с применением станкового автоматического гранатомета (15 выстрелов) и крупнокалиберного пулемета (15 очередей). В тот день получили ранения двое военнослужащих ВСУ.

Читайте также: С погибшим на Донбассе воином 81-й ОАэМБр Дмитрием Мироненко простились в Харькове. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

2 февраля в 13.15 по направлению н.п. Шахты 6/7 вооруженными формированиями РФ был совершен прицельный обстрел позиций Вооруженных Сил Украины в направлении н. п. Шумы с применением снайперского оружия (1 выстрел). Погиб военнослужащий ВС Украины.

Украина рассказала в ОБСЕ, как оккупанты нарушают перемирие на Донбассе 06

4 февраля в 12.50 - 13.30 по направлению шахты им. Гагарина был совершен прицельный обстрел позиций ВСУ в направлении н.п. Южное с применением миномета калибра 82 мм (10 выстрелов) и стрелкового оружия (1 очередь). Один украинский воин был ранен.

6 февраля в 13.00 - 13.01 по направлению н.п. Калиновое произошел прицельный обстрел позиций Вооруженных Сил Украины в направлении н.п. Новозвановка с применением стрелкового оружия (1 очередь). Ранения получил военнослужащий ВСУ.

Кроме того, 6 февраля в 13.05 - 13.06 по направлению шахты им. Гагарина российскими оккупационными силами был совершен еще один прицельный обстрел позиций ВСУ в направлении н.п. Южное с применением стрелкового оружия (1 очередь). В результате получил ранение украинский боец.

Далее на Цензор.НЕТ: Полномасштабное вторжение РФ в Украину может иметь совершенно иной характер, чем в 2014 году, - директор НИСИ Литвиненко

7 февраля в 17.15 по направлению н.п. Луганское был осуществлен прицельный обстрел позиций ВСУ в направлении н.п. Новомихайловка с применением снайперского оружия (1 выстрел). Ранен военнослужащий ВСУ.

10 февраля в 11.30 по направлению н.п. Веселое был совершен прицельный обстрел позиций Вооруженных Сил Украины в направлении н.п. Пески с применением снайперского оружия (1 выстрел). Ранения получил военнослужащий ВС Украины.

11 февраля в 20.45 - 21.00 по направлению н.п. Луганское был осуществлен прицельный обстрел позиций ВСУ в направлении н.п. Новомихайловка с применением крупнокалиберного пулемета (4 очереди). В результате обстрела погиб военнослужащий ВС Украины.

Украина рассказала в ОБСЕ, как оккупанты нарушают перемирие на Донбассе 07

11 февраля в 09.20 по направлению н.п. Гольмовский оккупанты совершили прицельный обстрел позиций Вооруженных Сил Украины в направлении н. п. Зайцево с применением снайперского оружия (1 выстрел). Погиб военнослужащий ВС Украины.

Украина рассказала в ОБСЕ, как оккупанты нарушают перемирие на Донбассе 08

Кроме того, 8 февраля в 09.10 - 10.20 российские вооруженные формирования совершили артиллерийский обстрел (15 выстрелов) позиций ВС Украины в н.п. Южное. По оценке СЦКК, велась мортирных стрельба из гаубиц, вероятно, Д-30 или 2С1 "Гвоздика", из района в окрестностях оккупированной Горловки.

Как отметил заместитель главы миссии Украины при ОБСЕ Игорь Лоссовский, несмотря на эти вооруженные провокации со стороны российских оккупационных сил, в большинстве случаев, подразделения ВС Украины ответный огонь не открывали, продолжая придерживаться достигнутых договоренностей о запрете на применение оружия. В то же время, как отметил дипломат, такие действия "подрывают хрупкий режим перемирия".

Автор: Ольга Лузан
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+17
Бандит пытался меня провоцировать, избил до полусмерти, изнасиловал жену. Но я на провокации не поддался и не сопротивлялся, чтобы показать свои мирные намерения!
показать весь комментарий
18.02.2021 05:27
+15
Это , действительно , преступление не разрешать нашим воинам открывать ответный огонь !
показать весь комментарий
18.02.2021 03:13
+14
" несмотря на эти вооруженные провокации со стороны российских оккупационных сил, в большинстве случаев, подразделения ВС Украины ответный огонь не открывали, продолжая придерживаться достигнутых договоренностей о запрете на применение оружия."

Расстояние 400 метров и спокойно работает снайпер... Уклонист фигов, из армии сделал мишень...
показать весь комментарий
18.02.2021 02:14
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Украина рассказала в ОБСЕ, как оккупанты нарушают перемирие на Донбассе - Цензор.НЕТ 7922
показать весь комментарий
18.02.2021 02:07 Ответить
" несмотря на эти вооруженные провокации со стороны российских оккупационных сил, в большинстве случаев, подразделения ВС Украины ответный огонь не открывали, продолжая придерживаться достигнутых договоренностей о запрете на применение оружия."

Расстояние 400 метров и спокойно работает снайпер... Уклонист фигов, из армии сделал мишень...
показать весь комментарий
18.02.2021 02:14 Ответить
Последний абзац шикарен.Если ему верить,то Арестович все правильно про терпил и нытиков сказал.
показать весь комментарий
18.02.2021 02:16 Ответить
"Как отметил заместитель главы миссии Украины при ОБСЕ Игорь Лоссовский, несмотря на эти вооруженные провокации со стороны российских оккупационных сил, в большинстве случаев, подразделения ВС Украины ответный огонь не открывали, продолжая придерживаться достигнутых договоренностей о запрете на применение оружия." - Внимание, это - госизмена!
показать весь комментарий
18.02.2021 02:20 Ответить
А дебил Отсосовский хоть понимает слова которые он говорит? Провокация это когда из тебя пытаются вытащить некоторую реакцию, а когда тебя убивают это уже другое.
показать весь комментарий
18.02.2021 05:25 Ответить
Бандит пытался меня провоцировать, избил до полусмерти, изнасиловал жену. Но я на провокации не поддался и не сопротивлялся, чтобы показать свои мирные намерения!
показать весь комментарий
18.02.2021 05:27 Ответить
Это , действительно , преступление не разрешать нашим воинам открывать ответный огонь !
показать весь комментарий
18.02.2021 03:13 Ответить
Ьы про какие котлы свинорылое? Про Иловайск, в который нынешний голова генштаба Хомчак бросил на прорыв колонну, а сам на авто уехал в другом направлении, бросил раненых журналистов с авто в лесу, а через сутки мирно выехал на новом авто через блокпосты россиян?
показать весь комментарий
18.02.2021 08:28 Ответить
О как зебила бомбануло Україна розповіла в ОБСЄ, як окупанти порушують перемир'я на Донбасі - Цензор.НЕТ 4581
показать весь комментарий
18.02.2021 08:31 Ответить
Вы это щас о Степанове, Крадуцком или о САМОМ?
показать весь комментарий
18.02.2021 09:38 Ответить
Про Блазня ніззя погане казати. Бо гівнокомандувач воюючої країни. Так запевняє Люся Арєстовічь
показать весь комментарий
18.02.2021 11:24 Ответить
А я Разве плохое говорю?
Зеленский - профессиональный ********.
- великолепный коррупционер.
- отличный друг ОПЗЕЖЕ.
Вот, я только хвалю и высоко оцениваю. Шо не так? Україна розповіла в ОБСЄ, як окупанти порушують перемир'я на Донбасі - Цензор.НЕТ 7679
показать весь комментарий
18.02.2021 11:29 Ответить
главное "нистрилять" и отдавать дальше територии,да земрази?
показать весь комментарий
18.02.2021 04:44 Ответить
Усьо! ОБСЄ нагримає пальчиком на окупантів-терористів, тих заїсть совість - і обстріли припиняться! Це ж так просто, як побачити мир в очах *****.
показать весь комментарий
18.02.2021 05:52 Ответить
Мало того- полеглі воскреснуть...
показать весь комментарий
18.02.2021 06:15 Ответить
RaF ? надо название абревиатуры заменить на PaF parafin тогда жители дамбасса взбодрятся
показать весь комментарий
18.02.2021 06:58 Ответить
Royal Air Forces - Королівські Військового Повітряні Сили Великобританії ))
показать весь комментарий
18.02.2021 08:24 Ответить
Украина рассказала в ОБСЕ, как оккупанты нарушают перемирие на Донбассе - Цензор.НЕТ 9754 Украина рассказала в ОБСЕ, как оккупанты нарушают перемирие на Донбассе - Цензор.НЕТ 6438
показать весь комментарий
18.02.2021 07:10 Ответить
котови бойовий пайок Ройал Канін треба видавать
показать весь комментарий
18.02.2021 07:12 Ответить
Да-а-а !? Відходити ?..
А мо краще іпануть пару раз з *важкої * після кожного пострілу !? Украина рассказала в ОБСЕ, как оккупанты нарушают перемирие на Донбассе - Цензор.НЕТ 4298
показать весь комментарий
18.02.2021 07:41 Ответить
👍👏
показать весь комментарий
18.02.2021 13:08 Ответить
Украина рассказала в ОБСЕ, как оккупанты нарушают перемирие на Донбассе - Цензор.НЕТ 7968....
показать весь комментарий
18.02.2021 07:42 Ответить
зебилам надо еще отдать 1400 кв.км и тогда кацапы точно остановятся и главное "пиристать стрилять".
показать весь комментарий
18.02.2021 08:21 Ответить
І що? Сліпе,глухе ОБСЕ перестало "німіти" і висловило офігенну стурбованність?
показать весь комментарий
18.02.2021 09:30 Ответить
Воно зараз більш зряче ніж вазеленсько- хомчаківський генштаб.
показать весь комментарий
18.02.2021 10:13 Ответить
Оценивая работу и позицию ОБСЕ надо учитывать, что точно такие же данные (а то и по боле) дают и ОРДЛОшники.
показать весь комментарий
18.02.2021 10:36 Ответить
Зеленый цирк - превращение НАБУ в клоунов, линии разграничения в тир для рашистских оккупантов ... что там дальше в программе ?
показать весь комментарий
18.02.2021 11:30 Ответить
Эх! Украине хотя бы два-три снайпера.... Жалко, что в такой большой стране их вообще ни одного нету...
показать весь комментарий
18.02.2021 13:03 Ответить
говорят, их штрафуют... Україна розповіла в ОБСЄ, як окупанти порушують перемир'я на Донбасі - Цензор.НЕТ 5737
показать весь комментарий
18.02.2021 13:41 Ответить
Ребятки можно я у вас тут посижу, а то у нас на раме у кремлеботов вообще истерика, все заспамили.
Не удивительно, одни "хорошие" новости ))
показать весь комментарий
18.02.2021 13:41 Ответить
 
 