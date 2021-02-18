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В рамках инициативы "Допомога Схід" Селидовская больница получила аппараты для выхаживания недоношенных новорожденных, - Наев. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Общество

В рамках международной стратегической инициативы "Допомога Схід", родильному отделению Селидовской центральной городской больницы переданы аппараты, которые обеспечивают поддержку в искусственной среде важных параметров микроклимата для младенцев, которые необходимы для выхаживания недоношенных новорожденных.

- Во время войны на Донбассе слишком много матерей-рожениц столкнулись с проблемами "с глазу на глаз", поэтому наша задача помочь им восстановить силы и жить дальше, - подчеркнул командующий объединенных сил Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев, передает Цензор.НЕТ.

Следует отметить, что родильное отделение Селидовской центральной городской больницы кроме жителей Селидово обслуживает также женщин из прифронтовой Красногоровки, Марьинки, а также Курахово и Авдеевки.

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В рамках инициативы Допомога Схід Селидовская больница получила аппараты для выхаживания недоношенных новорожденных, - Наев 01
В рамках инициативы Допомога Схід Селидовская больница получила аппараты для выхаживания недоношенных новорожденных, - Наев 02

- Общими усилиями, путем внедрения гуманитарных инициатив на территории Донецкой и Луганской областей, нам удалось за определенный период повысить уровень доверия местных жителей к военнослужащим Вооруженных Сил Украины. Это очень важный фактор в условиях гибридной войны, которая ведется сегодня против нашего государства, - отметил генерал-лейтенант Сергей Наев.

Напомним, что к международной стратегической инициативе "Допомога Схід", которую в апреле 2018 г. начал генерал-лейтенант Сергей Наев, присоединились Ассоциация "Медична та Благодійна Допомога Франція - Україна" (руководитель Диана Дольс) и Ассоциация международных автомобильных перевозчиков Украины во главе с Леонидом Костюченко.

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Топ комментарии
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Есть и там.
И что?
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18.02.2021 09:28
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а на заході і в центрі більше проблем немає?
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18.02.2021 09:19 Ответить
Есть и там.
И что?
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18.02.2021 09:28 Ответить
Интересно, если я напишу что-то типа "а потом они удивляются толпам недоносков с колорадскими ленточками", то меня забанят?
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18.02.2021 14:16 Ответить
 
 