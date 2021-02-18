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Воины ОС на Херсонщине тренировались обнаруживать воздушные цели и уничтожать беспилотники "противника". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Общество

На Херсонщине, дежурные силы и средства противовоздушной обороны группировки войск, которые защищают юг Украины, провели тренировку по обнаружению воздушных целей и уничтожению ударных беспилотных аппаратов условного воздушного противника.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщает Командование объединенных сил ВСУ

Тренировка проведения по приказу командующего объединенными силами Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенанта Сергея Наев, в целях совершенствования готовности подразделений выполнять задачи по назначению.

"Расчеты зенитно-ракетных комплексов "Оса-АКМ" вовремя совершили марш на стартовые позиции, разворачивались на местности, обнаруживали, классифицировали и сопровождали условные воздушные цели. В данном случае это были ударные беспилотные летальные аппараты. При их подходе на дистанцию ​​поражения - они были условно уничтожены расчетам ЗРК", - отметил командующий генерал-лейтенант Сергей Наев.

По его словам, тренировка прошла в условиях моделирования воздушной обстановки с практической отработкой действий операторов систем управления оружием.

"Военнослужащие очередной раз отработали алгоритм действий по боевому применению зенитно-ракетных комплексов при отражении атаки противника, а также продемонстрировали свои навыки и умения строить многоуровневую систему противовоздушной обороны в районе выполнения боевых задач", - подчеркнул командующий.

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Воины ОС на Херсонщине тренировались обнаруживать воздушные цели и уничтожать беспилотники противника 01
Воины ОС на Херсонщине тренировались обнаруживать воздушные цели и уничтожать беспилотники противника 02
Воины ОС на Херсонщине тренировались обнаруживать воздушные цели и уничтожать беспилотники противника 03

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Топ комментарии
+12
Дійсно гідні тренування, тільки так ворога перемагають, через набутий досвід тренуваннями!!! Слава Україні
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18.02.2021 10:29
+11
Всі наявні засоби боротьби з ворожими літальними апаратами є єфективні. Тренування бойових розрахунків - запорука успішного виконання завдань
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18.02.2021 10:26
+11
Тільки той, хто щосекунди готується до війни, може щодня насолоджуватися миром!!!

СЛАВА УКРАЇНІ - !!!
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18.02.2021 10:31
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По всій Україні сніг лежить, а там травка чомусь зелена... Хтось бреше.
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18.02.2021 09:39 Ответить
Мабуть там плюсова температура і сніг зійшов, а зелена трава і біля мого будинку на газоні навіть під снігом.
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18.02.2021 09:52 Ответить
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В данном случае это были ударные беспилотные летальные аппараты. При их подходе на дистанцию ​​поражения - они были условно уничтожены расчетам ЗРК", - отметил командующий генерал-лейтенант Сергей Наев. Источник: https://censor.net/ru/p3248606\\\\\\\

Посм. ролик, но азербайджанцы тоже постили ролики, в которых именно "Осы" разлетались, а армяне портянки рвали, улепетывая.
У нас эти комплексы - лучше? На вашем месте, генерал-майор, ой, ну да хоть фельдъегерь, я бы высрал шо комплексы ПВО у нас - модернізував Крижопільський завод пляшкових виробів імені Рабіжопича)
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18.02.2021 09:39 Ответить
гм... Оса (зенітний ракетний комплекс)
Варіант «Укррадарпроект»
Ракета Т382 КБ «Луч» до 20 км
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18.02.2021 09:59 Ответить
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да толку если он тупо не видит БПЛА?
плюс помехи ставятся - найди там цель попробуй.
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18.02.2021 10:02 Ответить
Большие ударные БПЛА вроде "Байрактара" он прекрасно видит. Вот только "Байрактар" летает выше зоны поражения стандартной "Осы".
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18.02.2021 10:10 Ответить
оса вроде чет 4км. вверх - ну наверное да, видит, но толку, если тот на 6-8км. по высоте.
но Оса это ближнего действия, прикрытые наступающих, а вот за ними С-300, правда армяне тоже имели их и.. Воїни ОС на Херсонщині тренувалися виявляти повітряні цілі і знищувати безпілотники "противника" - Цензор.НЕТ 5927
самое крутое шо было - в долине Бекаа, там было все шо хошь, но израильтяне как-то не подумали шо оно может сбивать их самолеты.. вроде двоих только летчиков настигли и пытали - совки паршивые, ну, типо сирийцы мол. но разгром ПВО совковой был знатный, тупо покрошили совков те против которого и затачивалась "оборона" Воїни ОС на Херсонщині тренувалися виявляти повітряні цілі і знищувати безпілотники "противника" - Цензор.НЕТ 1745
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18.02.2021 10:20 Ответить
у кацапів "байрактарів" нема
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18.02.2021 19:01 Ответить
Як і будь-яких ударних безпілотників.
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18.02.2021 19:33 Ответить
та почитайте вику. там всё написано.
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18.02.2021 10:14 Ответить
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Ну может для Орланов и тд это пока сгодится, но если серьезно то жто армянщина. И закончиться все может еще хуже чем для армян
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18.02.2021 09:46 Ответить
Дуже знайома картина. Був оператором РЛС.
Воїни ОС на Херсонщині тренувалися виявляти повітряні цілі і знищувати безпілотники "противника" - Цензор.НЕТ 10000
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18.02.2021 09:49 Ответить
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кстати знакомый тоже был таким - так запрет был ему ехать из страны, типо "секреты" знал Воїни ОС на Херсонщині тренувалися виявляти повітряні цілі і знищувати безпілотники "противника" - Цензор.НЕТ 5679
я чуть не обосрался - какие блин секреты могут быть, если тот кому надо - знает от шифров, просто до размера берцев оператора Воїни ОС на Херсонщині тренувалися виявляти повітряні цілі і знищувати безпілотники "противника" - Цензор.НЕТ 1018
тем более мы не противники НАТО, а у ватников - точно такие же БУК-и и ОС-ы.
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18.02.2021 10:05 Ответить
Нам після дембеля теж не можна було нікуди потикатись кілька років.
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18.02.2021 10:08 Ответить
П-16?
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18.02.2021 10:06 Ответить
Не знаю. Я обслуговував корабельні РЛС кругового огляду "Ангара"(300 км) і "Клівер" (500 км).
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18.02.2021 10:11 Ответить
Листя і трава жовтіли влітку?
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18.02.2021 10:13 Ответить
Не впевнений, що Оса-Ока, якій 50 років, зможе маленький безпілотник збити
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18.02.2021 09:55 Ответить
Поверь, собьет. И не опозорится.
Служил, изучал, ремонтировал... Комплекс до сих пор актуален.
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18.02.2021 15:32 Ответить
На Ембі були?
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18.02.2021 18:42 Ответить
Так все-таки, какого параметра не хватило Осам в Карабахе?
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18.02.2021 22:55 Ответить
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жесть,совковая техника 70х годов.... у нас говорят что уходим от совка,а сами катаются на 90% на советских издержках...
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18.02.2021 09:58 Ответить
АК теж совковий але використовується. Чомусь.
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18.02.2021 10:04 Ответить
та бо стреляет неплохо изделие Шмайсера, правда точность... нуивонаПутина. я в школе стрелял - никто не попал почти в мишень, там вроде 100м. было.
еще и солдаты, раздавая автоматы, чуть ли не ржали с нас там Воїни ОС на Херсонщині тренувалися виявляти повітряні цілі і знищувати безпілотники "противника" - Цензор.НЕТ 820
как там - мученик такой-то, позицию занять(ложишься с ногами вбок, ну, типо расставить и приступаешь к стрельбе)
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18.02.2021 10:08 Ответить
Він гарний для ближнього бою де прицільність не так важлива.
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18.02.2021 10:15 Ответить
пам.ятаю як сміявся наш комуніст - ДПЮ-шник шо ми говорили - а от у фільмі - чергою з АК герой мочить всіх, він сказав щось типу: ідіть ви нафіг, це просто маячня.
ясно шо АК це тупо до 50-100м. норм, плювальниця.
хотів би зацінити СТГ-42, чи як там... ну і ппш порівняти б з МП-42.
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18.02.2021 10:24 Ответить
Мені казали що ППШ стріляв віялом. Теж для ближнього бою.
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18.02.2021 10:29 Ответить
в першу світову німецькі солдати як брали в полон амера з дробовиком... то з полону він не повертався.
ше цікава тєма - як збивали льотчика то потім відпускали(ну, англ або франц), але якшо він розкидав листівки(пропаганда), то теж не розкидались харчами.
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18.02.2021 10:36 Ответить
Всі наявні засоби боротьби з ворожими літальними апаратами є єфективні. Тренування бойових розрахунків - запорука успішного виконання завдань
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18.02.2021 10:26 Ответить
подивись за Карабах - бах, бах, бах.... і вірмени тікають.
як там у Леся - ААаа, тікає.
ну так і ось - при ******** війні ти в тій ОСІ можеш закурить, вийти до вітру, а потім стандартно - упор льожа - ноги в сторону вибуху.
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18.02.2021 10:39 Ответить
Дійсно гідні тренування, тільки так ворога перемагають, через набутий досвід тренуваннями!!! Слава Україні
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18.02.2021 10:29 Ответить
Тільки той, хто щосекунди готується до війни, може щодня насолоджуватися миром!!!

СЛАВА УКРАЇНІ - !!!
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18.02.2021 10:31 Ответить
ви нібито як за Рим говориш... проте, почитавши то як робили римляни... агресивне місто було. вбивали сусідів, завойовували. апенінський півострів не просто так став "республікою". а потім - шо вони забули в малій азії? шо там робив Сулла і його слуга Лукул? А Цезар той же - **** він забув в Єгипті? так шо, не згадуй Рим, бо видно Рашку. ну, або Байденщину))
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18.02.2021 10:43 Ответить
Ярко. Ни одной "воздушной цели" в воздухе. Ни единого выстрела. Учения? Ню, ню ... Мордор обсрался от ... смеха.
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18.02.2021 10:33 Ответить
Добре, що постійно готуються. Підготовка це запорука успіху. А те, що використовується стара техніка це не аргумент. З того боку немає байрактарів.
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18.02.2021 10:34 Ответить
ИгорьМ, перелогинь.те.сь Воїни ОС на Херсонщині тренувалися виявляти повітряні цілі і знищувати безпілотники "противника" - Цензор.НЕТ 7164
почитай коменті сверху и в/на низ.
шо блин та техника даст те если такое же говно израильтяне щелкали как негрі банані то?
негрі еще и плясали: мой Бумбастик(ракета) єто блин фантастик(совки взріваются) - давай побольше кльова, щас будет не..фигова
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18.02.2021 10:47 Ответить
Уничтожать беспилотники нужно не в Херсоне, а на Донбасе!
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18.02.2021 10:47 Ответить
Готуються усі і усюди. А стаття про підрозділи на кримському напрямку.
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18.02.2021 10:55 Ответить
Головне це якісна підготовка та постійне напрацювання навичок по знищенню ворога. Техніка хоч і стара, але перевірена часом і досвідом, тому не потрібно тут розводити демагогію.
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18.02.2021 10:48 Ответить
Так тримати! Молодці!
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18.02.2021 10:53 Ответить
Вот они тренируются,а потом выстрелят по какому-нибудь москальскому летающему объекту,да как попадут, а "величайший политик современности" как оштрафует за оборону своей страны и уничтожение вражеского объекта. Вот тогда и поймут украинские зенитчики,что наверно напрасно тренировались
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18.02.2021 12:06 Ответить
Надійно захищені кордони - це тривала, виснажлива, кропітка та дуже відповідальна праця усіх підрозділів ЗСУ. Ця техніка хоч і стара,проте перевірена і надійна. "Старий кінь борозди не споганить".
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18.02.2021 14:20 Ответить
Так тримати！Чим важчі та виснажливіші тренування тим точніша і результативніша буде робота по ворогам
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18.02.2021 17:55 Ответить
Военнослужащие очередной раз отработали алгоритм действий по боевому применению зенитно-ракетных комплексов при отражении атаки противника
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18.02.2021 19:46 Ответить
На заводе Артем уже десяток лет лежат готовые, испытанные, образцы ракет Т382 на замену устаревших. А на учениях их нет, ибо подготовка к широкомасштабной агрессии вероятного противника это главный приоритет правящихк кругов, куда там с этой приоритетностью сравниться дерибану земли, повышению тарифов и проведению содомит-парадов.
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19.02.2021 00:09 Ответить
 
 