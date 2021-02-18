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Кличко (4515) майдан (4138) преступления против Майдана (269)

Ни один день борьбы не был бесполезным. Мы не отступим от идеалов и принципов, отстаиваемых на Майдане, - Кличко. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Политика Украины

Ни один день борьбы не был бесполезным. Мы не отступим от идеалов и принципов, отстаиваемых на Майдане, - Кличко. ФОТО

Майдан в 2014 году стал полем боя за достоинство украинцев и будущее нашего государства. Украина помнит и чтит Героев, погибших в результате протестов в ходе Революции Достоинства.

Об этом на своей странице в соцсети Фейсбук мэр Киева Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.

"У меня до сих пор перед глазами Майдан в эти дни ... Он стал полем боя за достоинство украинцев и будущее нашего государства. Пламя, выстрелы, оборванные жизни лучших патриотов ... Мы все помним и чтим подвиг каждого Героя!", - подчеркивает Кличко.

"Ни один день борьбы - с осени 2013 по февраль 2014 - не был бесполезным. И как бы ни было сложно, мы не будем терять веру и не отступим от идеалов и принципов, которые отстаивали на Майдане. Вечная слава Героям! И уважение каждому, кто боролся и борется за достоинство и будущее Украины. Кто помогал тогда и поддерживает сегодня патриотов украинского государства", - добавил Кличко.

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Ни один день борьбы не был бесполезным. Мы не отступим от идеалов и принципов, отстаиваемых на Майдане, - Кличко 01
Ни один день борьбы не был бесполезным. Мы не отступим от идеалов и принципов, отстаиваемых на Майдане, - Кличко 02
Ни один день борьбы не был бесполезным. Мы не отступим от идеалов и принципов, отстаиваемых на Майдане, - Кличко 03
Ни один день борьбы не был бесполезным. Мы не отступим от идеалов и принципов, отстаиваемых на Майдане, - Кличко 04
Ни один день борьбы не был бесполезным. Мы не отступим от идеалов и принципов, отстаиваемых на Майдане, - Кличко 05

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+14
Завдяки Майданівцям ми вільні! А то вже б сиділи на росії і плели лапті!
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18.02.2021 10:05
+11
В такий визначний день святкую День народження Патріот України Софія Федина. Вітання їй!

Ни один день борьбы не был бесполезным. Мы не отступим от идеалов и принципов, отстаиваемых на Майдане, - Кличко - Цензор.НЕТ 3646
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18.02.2021 10:11
+10
в свете последних событий в беларуси и мордоре невольно понимаеш насколько украинцы крутые ребята.Слава Украине!!!
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18.02.2021 10:08
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Сьогодні марафон на ПРЯМОМУ.
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18.02.2021 09:59 Ответить
Держи в курсе событий xD
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18.02.2021 10:00 Ответить
Не дивіться це Г+Г, від якого нудить !
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18.02.2021 10:33 Ответить
А я і не дивлюсь. Подивилась їхню програму передач на сьогодні з цікавості, що будуть вєщать суперпатріотки Мосійчук, Таран, Мазур, Падалка, які за сценаріями каломойського-ткаченка боролись з "режимом Порошенко".
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18.02.2021 10:41 Ответить
Вони також роками зображували з себе суперпатріотів, волали про зраду ідеалів Майдану, про зубажіння, про американські кунги?
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18.02.2021 10:48 Ответить
Ладно. Давайте вместе рекламировать Прямой и хаять гэ плюс гэ. Это в тренде, хоть Прямый и принадлежит человеку, закрывавшему метро в самые решающие дни Майдана и голосовал за законы 16 января
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18.02.2021 10:52 Ответить
Я нічого не рекламую.
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18.02.2021 10:55 Ответить
СУДЬЯ ОПРАВДАЛ УМЫШЛЕННОЕ УБИЙСТВО ЗА 80000 ГРИВЕН !!!
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18.02.2021 10:02 Ответить
Завдяки Майданівцям ми вільні! А то вже б сиділи на росії і плели лапті!
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18.02.2021 10:05 Ответить
100%!!! Здоровʼя всім живим Майданівцям та вічна світла памʼять загиблим, і не тільки на Майдані, а й у війні з нащадками монгольскої орди.
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18.02.2021 11:08 Ответить
Да-да. Все помнят, как вам в лицо кричал Майдан - "Робіть хоть щось, або ідіть геть!!!". А потом, когда Майдан понял, что вы мотаете сопли на кулак, сам пошел на Грушевского, и тебя, педалик, там чуть не побили за то, что ты хотел Майдану помешать. И я там был в этот день.
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18.02.2021 10:06 Ответить
..+..ще один *селфівся * з *беркутятами * ! Ни один день борьбы не был бесполезным. Мы не отступим от идеалов и принципов, отстаиваемых на Майдане, - Кличко - Цензор.НЕТ 9964
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18.02.2021 10:08 Ответить
Его там реально народ матом крыл. Виталю, Тягнибока и Яценюка. Они выходили как обосранные из толпы. Пусть скажут спасибо, что целые.
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18.02.2021 10:21 Ответить
Як вам Татаров, подобається більше Віталіка?
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18.02.2021 10:42 Ответить
Ну вы сравнили. Не тот масштаб всё-таки. Татаров мелкий клерк от которого в ОП геморрой кому-то из-за его рыла в пушку, завтра выкинут и забудут.
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18.02.2021 10:48 Ответить
Нинішня влада в особі Зеленського витягла Татарова і призначила на високу посаду і не збирається звільняти. Навпаки, відмазує його.
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18.02.2021 10:53 Ответить
Татаров зараз більш впливовий, ніж Кличко.
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18.02.2021 10:54 Ответить
Товпа вона і є товпа. Завдяки тупій товпі - 73% скинули українську владу і отримали самі знаєте що.
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18.02.2021 11:41 Ответить
Сивочолого забув...
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18.02.2021 12:07 Ответить
Лагiдне телятко двi мамки ссе
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18.02.2021 10:21 Ответить
Аби не з тобою, тупим довбодятелом, який тут сидів і чотири роки скидав українську владу.
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18.02.2021 11:42 Ответить
Да. Славно тогда веталь из вогнегасныка получил за пораженческие визги
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18.02.2021 10:19 Ответить
Якщо це Віталик "пораженець" то ти є звичайним дегенератом *********** сраколізом
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18.02.2021 11:45 Ответить
У неодноразового чемпіона світу з боксу проблеми з совістю та мораллю.
"Міський голова Києва Віталій Кличко не вважає проблемою присутність у наглядові раді Центру "Бабин Яр" пов'язаних з РФ бізнесменів Павла Фукса, Михайла Фрідмана, Германа Хана і Рональда Лаудера, та не вважає російський паспорт "чорною міткою" для участі в меморіальному проєкті в Бабиному Яру."
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18.02.2021 11:12 Ответить
А звідки ми знаємо, що саме ти не пов"язаний з *********** дегенерацією?
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18.02.2021 11:47 Ответить
А ми - це хто? Ти та твої вошки? Навчись аналізувати факти та робити з них обʼєктивні висновки. Ато від твоєї провокації якраз пукіно-ху'йловским духом повіяло.
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18.02.2021 12:04 Ответить
в свете последних событий в беларуси и мордоре невольно понимаеш насколько украинцы крутые ребята.Слава Украине!!!
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18.02.2021 10:08 Ответить
Підтримую.
Продовжуємо будувати державу Україна кожен на своєму місці та усі разом!
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18.02.2021 10:10 Ответить
Ни один день борьбы не был бесполезным. Мы не отступим от идеалов и принципов, отстаиваемых на Майдане, - Кличко - Цензор.НЕТ 7105 Ни один день борьбы не был бесполезным. Мы не отступим от идеалов и принципов, отстаиваемых на Майдане, - Кличко - Цензор.НЕТ 2518
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18.02.2021 10:10 Ответить
Кожен день боротьби не був марним. Ми не відступимо від ідеалів і принципів, що відстоюються на Майдані, - Кличко - Цензор.НЕТ 7590 Кожен день боротьби не був марним. Ми не відступимо від ідеалів і принципів, що відстоюються на Майдані, - Кличко - Цензор.НЕТ 1048
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18.02.2021 10:20 Ответить
В такий визначний день святкую День народження Патріот України Софія Федина. Вітання їй!

Ни один день борьбы не был бесполезным. Мы не отступим от идеалов и принципов, отстаиваемых на Майдане, - Кличко - Цензор.НЕТ 3646
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18.02.2021 10:11 Ответить
Ни один день борьбы не был бесполезным. Мы не отступим от идеалов и принципов, отстаиваемых на Майдане, - Кличко - Цензор.НЕТ 1736 Ни один день борьбы не был бесполезным. Мы не отступим от идеалов и принципов, отстаиваемых на Майдане, - Кличко - Цензор.НЕТ 9158
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18.02.2021 10:12 Ответить
Нескінченно можна дивитися на три речі: вогонь, що горить, вода що біжить, і малороську ватну дупу, що від Учасників Майдану підгорає.
Чого тільки не придують про ті страшні дні , які добре пам'ятають , тільки учасники Майдану !
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18.02.2021 10:31 Ответить
Паам'ятаю як Кличко отримав в табло від націоналістів😆
А ще пам'ятаю як Кличко, Тягнибок, Яценюк погодились на вибори через рік... А народ не погодився...
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18.02.2021 10:45 Ответить
педалику, не плутай Майдан з трибуною. На Майдані ти не стояв, так що заткни пельку.
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18.02.2021 10:47 Ответить
Малоросам прошу заспокоітися , тому що Кличко на своєму місці і це довели кияни під час виборів !
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18.02.2021 10:52 Ответить
Кожен день боротьби не був марним. Ми не відступимо від ідеалів і принципів, що відстоюються на Майдані, - Кличко - Цензор.НЕТ 9095
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18.02.2021 11:17 Ответить
....красавчик-боксмэн бегал к овощу перетирать проблемы, а вот же- как заблеял...
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18.02.2021 11:20 Ответить
УкраЇнці це нація,яка була,є і буде завжди!!! Шана , дяка і низький уклін Героям,що віддали життя за незалежність УкраЇни!
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18.02.2021 11:45 Ответить
дяка і низький уклін Героям,що віддали життя за незалежність УкраЇни!__________- ... зберегли можливість олігархам й далі грабувати своїх людей.... як живуть прості громадяни ? маючи песію 4400 (без кількох гривень) я заплатив за ЖКХ 3032 гривні! от щастя до мене прийшло....я знаю атовця який має додаткову відпустку й льготи на ЖКХ, і це все... цього домагалися наші "царьки"?...
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18.02.2021 13:08 Ответить
Порошенко і родичі загиблих майданівців, шість років тому
https://www.youtube.com/watch?v=2mPuV8iHKXo&ab_channel=%D0%A2Vi
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18.02.2021 12:18 Ответить
Пане Віталію! Від гарних слів - ближче до діла. Не розбазарюйте київські землі...
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18.02.2021 12:25 Ответить
Все равно Виталику спасибо что принес цветы. Он сделал это реально искренне, не тот что многие...
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18.02.2021 12:58 Ответить
Мы не отступим от идеалов и принципов____________ каких принципов, простите? отбирай и властвуй? народ хотел свободы и справедливости! получил глобальную слежку (камеры под видом безопасности), справедливых цен и зарплат... возможности жить нормально и растить детей - ПОЛУЧИЛ НАЛОГИ, ЦЕНЫ, ЖКХ, "реформу" медицины... это принципы власти? и их идеалы?
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18.02.2021 13:00 Ответить
ВИТАЛИК молодец!
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18.02.2021 15:23 Ответить
 
 