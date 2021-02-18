Ни один день борьбы не был бесполезным. Мы не отступим от идеалов и принципов, отстаиваемых на Майдане, - Кличко. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Политика Украины
Майдан в 2014 году стал полем боя за достоинство украинцев и будущее нашего государства. Украина помнит и чтит Героев, погибших в результате протестов в ходе Революции Достоинства.
Об этом на своей странице в соцсети Фейсбук мэр Киева Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.
"У меня до сих пор перед глазами Майдан в эти дни ... Он стал полем боя за достоинство украинцев и будущее нашего государства. Пламя, выстрелы, оборванные жизни лучших патриотов ... Мы все помним и чтим подвиг каждого Героя!", - подчеркивает Кличко.
"Ни один день борьбы - с осени 2013 по февраль 2014 - не был бесполезным. И как бы ни было сложно, мы не будем терять веру и не отступим от идеалов и принципов, которые отстаивали на Майдане. Вечная слава Героям! И уважение каждому, кто боролся и борется за достоинство и будущее Украины. Кто помогал тогда и поддерживает сегодня патриотов украинского государства", - добавил Кличко.
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"Життя відомих людей"
"Міський голова Києва Віталій Кличко не вважає проблемою присутність у наглядові раді Центру "Бабин Яр" пов'язаних з РФ бізнесменів Павла Фукса, Михайла Фрідмана, Германа Хана і Рональда Лаудера, та не вважає російський паспорт "чорною міткою" для участі в меморіальному проєкті в Бабиному Яру."
Продовжуємо будувати державу Україна кожен на своєму місці та усі разом!
Чого тільки не придують про ті страшні дні , які добре пам'ятають , тільки учасники Майдану !
А ще пам'ятаю як Кличко, Тягнибок, Яценюк погодились на вибори через рік... А народ не погодився...
https://www.youtube.com/watch?v=2mPuV8iHKXo&ab_channel=%D0%A2Vi