Ни один день борьбы не был бесполезным. Мы не отступим от идеалов и принципов, отстаиваемых на Майдане, - Кличко. ФОТО

Майдан в 2014 году стал полем боя за достоинство украинцев и будущее нашего государства. Украина помнит и чтит Героев, погибших в результате протестов в ходе Революции Достоинства.

Об этом на своей странице в соцсети Фейсбук мэр Киева Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.

"У меня до сих пор перед глазами Майдан в эти дни ... Он стал полем боя за достоинство украинцев и будущее нашего государства. Пламя, выстрелы, оборванные жизни лучших патриотов ... Мы все помним и чтим подвиг каждого Героя!", - подчеркивает Кличко.

"Ни один день борьбы - с осени 2013 по февраль 2014 - не был бесполезным. И как бы ни было сложно, мы не будем терять веру и не отступим от идеалов и принципов, которые отстаивали на Майдане. Вечная слава Героям! И уважение каждому, кто боролся и борется за достоинство и будущее Украины. Кто помогал тогда и поддерживает сегодня патриотов украинского государства", - добавил Кличко.

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