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майдан (4138) память (1456) Порошенко (19365) антимайдан (198) Небесная Сотня (409) Европейская Солидарность (998)

Порошенко почтил память Героев Небесной Сотни: К власти пришел Антимайдан, но мы способны защитить движение в ЕС и НАТО. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

Пятый Президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко и Марина Порошенко вместе с семьями Героев Небесной Сотни почтили память погибших майдановцев.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

В мемориальных мероприятиях также приняли участие народные депутаты и депутаты Киевского горсовета, общественные активисты, участники Революции Достоинства. Они возложили цветы и лампадки к памятному Кресту на Аллее Героев Небесной Сотни.

"Семь лет прошло с того трагического утра 18 февраля, трагических событий в Мариинском парке, когда Украина потеряла десятки своих лучших сыновей и дочерей. И через 7 лет судят не убийц, не тех, кто отдавал приказы на убийство украинцев, на уничтожение развития страны, ее пути в Европу, а тех, кого пытали и на жизнь которы покушались", - подчеркнул Порошенко.

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"Достаточно красноречивый пример - это Татьяна Чорновол, которая пережила покушение, выжила во время событий на майдане, когда на нас наступали. Ее сегодня обвиняют, и эта власть пытается ее посадить. И многих других волонтеров, добровольцев, которые защищали и защищают наше государство, нашу честь и наше достоинство", - добавил пятый президент.

По словам лидера "ЕС", сейчас вернулся к власти Антимайдан.

"Когда люди Януковича и его соратника Портнова сегодня вошли во властные кабинеты. Как они туда попали? Как они получили контроль над правоохранительной и судебной системой? Усилиями Зеленского. Каким образом разрушается дело Майдана, когда по требованию Путина и указанию Зеленского из-под стражи освобождаются убийцы, сотрудники "Беркута" и отдаются Путину для того, чтобы разрушить дела Майдана? Это позиция нынешней власти", - убежден Порошенко.

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Также пятый президент отметил, что вчера парламент проголосовал за очень важное и правильное постановление, которым признал Революцию Достоинства одним из государствообразующих событий в Украине.

Кроме того, Порошенко предостерег власть от попыток атаковать проукраинские телеканалы.

"Из уст советника Зеленского мы услышали, что они собираются закрывать украинские каналы. Телеканалы, которые говорят правду, ему мешают жить. Мы очень хорошо помним того, кто говорил "эти козлы мешают нам жить". Как же быстро Зеленский превращается в Януковича. ... Ничего у вас не получится! Янукович тоже пытался атаковать оппозиционные каналы, и посмотрите, как он закончил", - подчеркнул лидер "ЕС".

"Я - оптимист. Я твердо верю и в Украину и в украинский народ. Я твердо верю в сотрудничество с нашими партнерами в Европе и США, которые точно не потеряли веру в Украину и в украинцев. Нас - сила, мы - лидеры оппозиции и лидеры доверия. И мы способны защитить наше движение вперед, в Европу, в Европейский Союз в НАТО. Наше движение вперед по пути ценностей, которое начала Революция Достоинства. И мы точно победим", - подытожил Порошенко.

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Порошенко почтил память Героев Небесной Сотни: К власти пришел Антимайдан, но мы способны защитить движение в ЕС и НАТО 01
Порошенко почтил память Героев Небесной Сотни: К власти пришел Антимайдан, но мы способны защитить движение в ЕС и НАТО 02

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+29
через 7 лет судят не тех.... а до єтого за 5 лет сколько осудили "тех"? Как "однорукому" беркутовцу убежать дали? Єто вообще позорище! А сколько за решетку пацанов кинули? а дело "Равлика" ?
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18.02.2021 11:01
+27
Чтобы убедиться в правильности слов Порошенко, что к власти пришел АнтиМайдан, достаточно посмотреть кто был на его инаугурации
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18.02.2021 10:57
+27
Где все троли собираются? А где Порошенко там и все троли кацапских, ватные, зебобики - троли всех мастей дружно собираются ,набирают в рот гавна и пытаются плюнуть на пороха. Только получается у вас дятлы обхаркать друг друга.
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18.02.2021 11:48
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за 4 года не закрыл ни одного из злочынной влады
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18.02.2021 16:31 Ответить
Ты преувеличил, за 2.5 года зе не закрыл ни одного из злочынной влады януковича
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18.02.2021 22:09 Ответить
писал не за зелю ( зеля тож никого не садит ) , да и комент мой уже убрали , по ходу прохоботы секут фишку не по детски
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18.02.2021 22:28 Ответить
зе ! только зе сча все єто может, если ті понимаещь о чем я... Єто апасно... парахоботм - це ніхто з тих шо можут заспамити! тіко з е . . . . ю
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19.02.2021 00:23 Ответить
В Украине 73% опущенных зеком ублюдков, выбрали в *********** путинскую подстилку, ***** малоросскую и думают, что в говне кацапском жить уютнее, чем в свободной Украине.
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18.02.2021 17:10 Ответить
Петре Олексійовичу а хіба ви не були людиною Януковича ,займаючи посаду міністра економіки ?
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18.02.2021 17:11 Ответить
Порошенко ушанував пам'ять Героїв Небесної Сотні: До влади прийшов Антимайдан, але ми здатні захистити рух до ЄС і НАТО - Цензор.НЕТ 3370
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18.02.2021 17:27 Ответить
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