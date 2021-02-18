Порошенко почтил память Героев Небесной Сотни: К власти пришел Антимайдан, но мы способны защитить движение в ЕС и НАТО. ФОТО

Пятый Президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко и Марина Порошенко вместе с семьями Героев Небесной Сотни почтили память погибших майдановцев.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

В мемориальных мероприятиях также приняли участие народные депутаты и депутаты Киевского горсовета, общественные активисты, участники Революции Достоинства. Они возложили цветы и лампадки к памятному Кресту на Аллее Героев Небесной Сотни.

"Семь лет прошло с того трагического утра 18 февраля, трагических событий в Мариинском парке, когда Украина потеряла десятки своих лучших сыновей и дочерей. И через 7 лет судят не убийц, не тех, кто отдавал приказы на убийство украинцев, на уничтожение развития страны, ее пути в Европу, а тех, кого пытали и на жизнь которы покушались", - подчеркнул Порошенко.

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"Достаточно красноречивый пример - это Татьяна Чорновол, которая пережила покушение, выжила во время событий на майдане, когда на нас наступали. Ее сегодня обвиняют, и эта власть пытается ее посадить. И многих других волонтеров, добровольцев, которые защищали и защищают наше государство, нашу честь и наше достоинство", - добавил пятый президент.

По словам лидера "ЕС", сейчас вернулся к власти Антимайдан.

"Когда люди Януковича и его соратника Портнова сегодня вошли во властные кабинеты. Как они туда попали? Как они получили контроль над правоохранительной и судебной системой? Усилиями Зеленского. Каким образом разрушается дело Майдана, когда по требованию Путина и указанию Зеленского из-под стражи освобождаются убийцы, сотрудники "Беркута" и отдаются Путину для того, чтобы разрушить дела Майдана? Это позиция нынешней власти", - убежден Порошенко.

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Также пятый президент отметил, что вчера парламент проголосовал за очень важное и правильное постановление, которым признал Революцию Достоинства одним из государствообразующих событий в Украине.

Кроме того, Порошенко предостерег власть от попыток атаковать проукраинские телеканалы.

"Из уст советника Зеленского мы услышали, что они собираются закрывать украинские каналы. Телеканалы, которые говорят правду, ему мешают жить. Мы очень хорошо помним того, кто говорил "эти козлы мешают нам жить". Как же быстро Зеленский превращается в Януковича. ... Ничего у вас не получится! Янукович тоже пытался атаковать оппозиционные каналы, и посмотрите, как он закончил", - подчеркнул лидер "ЕС".

"Я - оптимист. Я твердо верю и в Украину и в украинский народ. Я твердо верю в сотрудничество с нашими партнерами в Европе и США, которые точно не потеряли веру в Украину и в украинцев. Нас - сила, мы - лидеры оппозиции и лидеры доверия. И мы способны защитить наше движение вперед, в Европу, в Европейский Союз в НАТО. Наше движение вперед по пути ценностей, которое начала Революция Достоинства. И мы точно победим", - подытожил Порошенко.

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