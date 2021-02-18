С погибшими на Донбассе воинами 81-й ОАэМБр Александром Войтенко и Вячеславом Алексеенко простились в Кременчуге. ФОТОрепортаж

Сегодня, 18 февраля, в городе Кременчуг Полтавской области состоялась церемония прощания с военнослужащими 81-й отдельной аэромобильной бригады, которые погибли 14 февраля около 10.00 в районе поселка Новолуганское Бахмутского района Донецкой области в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве: капитаном Александром Войтенко, 30.11.1974 года рождения, уроженцем города Полтава; солдатом Вячеславом Алексеенко, 17.04.1987 года рождения, уроженцем Кременчуга.

Об этом говорится на Фейсбук-странице пресс-службы исполнительного комитета Кременчугского городского совета, сообщает Цензор.НЕТ.

"Кременчуг прощается с погибшими защитниками Украины, кременчужанами Вячеславом Алексеенко и Александром Войтенко, которые во время выполнения боевого задания погибли вблизи населенного пункта Новолуганское Донецкой области.

Церемония прощания проходит в Городском дворце культуры, где установлены гробы с телами погибших защитников Украины. На церемонии присутствовали мэр Виталий Малецкий, заместители городского головы, руководители области, служащие военных подразделений ВСУ, представители силовых ведомств, участники АТО и ООС, общественность.

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Панихида по погибшим пройдет в Свято-Николаевском соборе, после которой военнослужащих похоронят на Аллее Героев Свиштовского кладбища.

Капитан Войтенко Александр Владимирович служил командиром взвода огневой поддержки в Первой десантно-штурмовой роте воинской части А1493. Родился 30 апреля 1974 года в г.. Полтава. Военный по специальности, окончил Полтавское высшее зенитное ракетное командное училище. Александр Войтенко был призван на службу в Вооруженные Силы Украины по контракту Козельщанским РВК Полтавской области от 12 марта 2018 года. У него осталась жена.

Солдат Алексеенко Вячеслав Сергеевич служил стрелком помощником гранатометчика Первого десантно-штурмового взвода Первой десантно-штурмовой роты воинской части А1493. Родился 17 апреля 1987 года в Кременчуге. Учился в Кременчугском профессиональном лицее им.А.С.Макаренко. Вячеслав Алексеенко был призван на службу в Вооруженные Силы Украины по контракту Кременчугским ОВК Полтавской области от 21 октября 2019 года. У него остались жена и мать", - отмечается в сообщении.

Александр Войтенко

Вячеслав Алексеенко















