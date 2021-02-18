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Банду наркоторговцев обезвредили в Одесской области, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

В Одесской области сотрудники Национальной полиции обезвредили группу распространителей метадона.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе областной полиции.

В сообщении отмечается: "За содеянное им грозит до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества. Противоправную деятельность шести жителей Беляевского района несколько месяцев документировали сотрудники управления уголовного розыска и отдела по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, полиции региона под процессуальным руководством одесской местной прокуратуры № 3".

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"Комплексом проведенных оперативно-розыскных мероприятий доказано, что двое мужчин и четыре женщины в возрасте от 38-ми до 63-х лет зарабатывали на наркозависимых, сбывая им метадон.

По месту жительства злоумышленников полицейские изъяли шприцы и пакеты с наркотическими средствами, веса, мобильные средства связи с клиентами, компьютерную технику, деньги и другие вещественные доказательства. Фигурантам сообщено о подозрении в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 1 и ч. 2 ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины. В зависимости от тяжести совершенного им грозит от четырех до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества или без таковой.

Суда одна подозреваемая ждать под круглосуточным домашним арестом, четырем избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога, еще одной фигурантке меру пресечения суд должен избрать сегодня", - отметили в Нацполиции.

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Банду наркоторговцев обезвредили в Одесской области, - Нацполиция 01
Банду наркоторговцев обезвредили в Одесской области, - Нацполиция 02
Банду наркоторговцев обезвредили в Одесской области, - Нацполиция 03
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Автор: Роман Свиридович
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Наркоторговец,продающий детям - к стенке.
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18.02.2021 16:28 Ответить
Банду наркоторговцев обезвредили в Одесской области, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 4470
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18.02.2021 16:33 Ответить
Стаття 257. Бандитизм Організація озброєної банди з метою нападу на підприємства, установи, організації чи на окремих осіб, а також участь у такій банді або у вчинюваному нею нападі -караються позбавленням волі на строк від п'яти до п'ятнадцяти років з конфіскацією майна. ... 257 КК є поняття банди.

Порушили статтю 257 УК України? Чи знову понти? Яка банда?
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18.02.2021 18:16 Ответить
Город Южный одесской обл. За последних пару лет с приходом нового заместителя нач. милиции уровень наркоты увеличился в десятки раз, более того он участвует в врезках в трубопроводы идущие от терминалов к судам в порту, более того он крышует и владеет бизнесом в городе. Его так и называют-бизнесмен. Но убрали его с должности на седьмом километре до этого. Поэтому мент непотопляем, но зла в город он принес не мало.
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18.02.2021 20:59 Ответить
 
 