Задержан организатор поставки наркотиков в Киев в детских игрушках, изъят кокаин на 4 млн грн, - прокуратура. ФОТОрепортаж

Правоохранителями задержан организатор поставки в Киев партии кокаина с целью дальнейшего сбыта.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

По данным следствия, житель города Львов - экс-сотрудник правоохранительного органа организовал схему сбыта кокаина, отправляя из Львова в столицу оптовые партии наркотиков частными службами такси. При этом наркотические средства маскировались в детских игрушках.

Правоохранители задержали организатора в порядке ст. 208 УПК Украины после очередного эпизода сбыта наркотика в особо крупных размерах жителю Киева.

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В ходе проведения санкционированного обыска правоохранители обнаружили и изъяли порошкообразное вещество белого цвета - кокаин весом около 1 кг стоимостью более 4 млн грн, электронные весы, пакеты для фасовки и тому подобное.

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Сейчас задержанному сообщено о подозрении и решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.