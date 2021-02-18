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Киев (24550) наркотики (2107) правоохранительные органы (2944) Офис Генпрокурора (2044)

Задержан организатор поставки наркотиков в Киев в детских игрушках, изъят кокаин на 4 млн грн, - прокуратура. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

Правоохранителями задержан организатор поставки в Киев партии кокаина с целью дальнейшего сбыта.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

Задержан организатор поставки наркотиков в Киев в детских игрушках, изъят кокаин на 4 млн грн, - прокуратура 01

По данным следствия, житель города Львов - экс-сотрудник правоохранительного органа организовал схему сбыта кокаина, отправляя из Львова в столицу оптовые партии наркотиков частными службами такси. При этом наркотические средства маскировались в детских игрушках.

Задержан организатор поставки наркотиков в Киев в детских игрушках, изъят кокаин на 4 млн грн, - прокуратура 02

Правоохранители задержали организатора в порядке ст. 208 УПК Украины после очередного эпизода сбыта наркотика в особо крупных размерах жителю Киева.

Также смотрите: Спецоперация по задержанию этнической группировки наркоторговцев проходит в Киеве, - Нацполиция. ФОТО

Задержан организатор поставки наркотиков в Киев в детских игрушках, изъят кокаин на 4 млн грн, - прокуратура 03
Задержан организатор поставки наркотиков в Киев в детских игрушках, изъят кокаин на 4 млн грн, - прокуратура 04

В ходе проведения санкционированного обыска правоохранители обнаружили и изъяли порошкообразное вещество белого цвета - кокаин весом около 1 кг стоимостью более 4 млн грн, электронные весы, пакеты для фасовки и тому подобное.

Задержан организатор поставки наркотиков в Киев в детских игрушках, изъят кокаин на 4 млн грн, - прокуратура 05

Также смотрите: В Киеве у водителя, который пытался откупиться от полицейских, обнаружили наркотики на 20 млн гривен. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сейчас задержанному сообщено о подозрении и решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Автор: Володимир Янченко
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Да шо ж такое? Стоило потерпевшему вiслюку вернуться в страну, и попёрли наркоту по сусекам собирать...
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18.02.2021 17:17 Ответить
В этой игрушке?
Задержан организатор поставки наркотиков в Киев в детских игрушках, изъят кокаин на 4 млн грн, - прокуратура - Цензор.НЕТ 1360
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18.02.2021 17:19 Ответить
Наркота в Хамерах. Символічно.
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18.02.2021 17:19 Ответить
а те грушки то, поди, маляткам из хурала полагались, да пашам из кабинета, да клеркам в канцелярии султана вольдемара ибн лаун ахдура, да звезде гарема жульке мунадиль
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18.02.2021 17:50 Ответить
Какие ваши доказателства?
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18.02.2021 18:03 Ответить
Карабас Барабас віз буратіні марафєт і погорів???
Як жеж тепер наш буратін без кокаїн???
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18.02.2021 18:11 Ответить
Все вірно, при Ханенках, Терещенках, Бродських цукор розбудовував Київ, при цих Кучмах, Ахметових, Коломойських став кокаїн розбудовувати Київ, де наркота і фавели є містоутворюючим фактором. Як далеко ми зайшли в своїй економічній безпорадності. Нарешті кокаїн і нарколабораторії перемогли цукор , поліцію і правосуддя.. До Києва і Дніпра підтягнулась і Одеса теж стала варити героїн.
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18.02.2021 18:43 Ответить
 
 