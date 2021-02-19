6 096 17
Шествие памяти героев Небесной Сотни прошло в центре Киева. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Общество Фоторепортаж
В центре Киева прошло шествие памяти героев Небесной Сотни.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
После панихиды в Михайловском Златоверхом монастыре участники шествия прошли от Стены памяти на Михайловской площади по маршруту: ул. Трехсвятительская - Европейская площадь - ул. Михаила Грушевского - Крепостной переулок - Институтская - Аллея Героев Небесной Сотни.
Участники шествия также пришли к Офису Президента, где зачитали свои требования.
Топ комментарии
+24 18c49ed2
показать весь комментарий18.02.2021 23:05
+20 wake up-UA
показать весь комментарий18.02.2021 23:06
+17 Нина Болдырева 35de2eb2
показать весь комментарий18.02.2021 23:21
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
А если нет - ТО ПРОСЫПАЙТЕСЬ Народ и выходите из заЗеркалья !!! Слава Украине !!!
Тебе фото или .. а где ты? Пришел? вспомнил? или просто высер оставил?