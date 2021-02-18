За съемочной группой "Схем" опять следят сотрудники УГО, - Ткач. ФОТО

Сотрудник Управления госохраны фотографировал машину программы "Схемы" на заправке, а после отчитывался кому-то о ее передвижении. На вопросы журналистов мужчина отвечать отказался.

Об этом сообщил в Фейсбуке журналист "Схем" Михаил Ткач, информирует Цензор.НЕТ.

"Вчера вечером мы заехали на заправку на столичном шоссе. Я пошел в помещение заправки, а когда вернулся через 5 мин, то позади машины стоял сотрудник. Он сфотографировал наше авто. И начал кому-то писать, сразу когда мы начали выезжать с заправки", - отметил Ткач.

По словам журналиста, машина "Схем" хорошо известна сотрудникам УГО: они не раз фотографировали ее в правительственном квартале и хорошо знают ее номерные знаки.

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Ткач добавил, что за машиной "Схем" УГО-шники следят не впервые. В прошлый раз слежка появилась прошлым летом после съемок материала о переезде президента на государственную дачу.

"Тогда источники в УГО сообщали, что руководство требовало от них держать нас в поле зрения и постоянно передавать информацию и фото. Стоит отметить, что через несколько недель водителю Борису Мазуру сожгли авто. Преступление не расследовано до сих пор", - добавил Ткач.

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