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слежка (173) УГО (169) Ткач Михаил (116)

За съемочной группой "Схем" опять следят сотрудники УГО, - Ткач. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

Сотрудник Управления госохраны фотографировал машину программы "Схемы" на заправке, а после отчитывался кому-то о ее передвижении. На вопросы журналистов мужчина отвечать отказался.

Об этом сообщил в Фейсбуке журналист "Схем" Михаил Ткач, информирует Цензор.НЕТ.

"Вчера вечером мы заехали на заправку на столичном шоссе. Я пошел в помещение заправки, а когда вернулся через 5 мин, то позади машины стоял сотрудник. Он сфотографировал наше авто. И начал кому-то писать, сразу когда мы начали выезжать с заправки", - отметил Ткач.

По словам журналиста, машина "Схем" хорошо известна сотрудникам УГО: они не раз фотографировали ее в правительственном квартале и хорошо знают ее номерные знаки.

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Ткач добавил, что за машиной "Схем" УГО-шники следят не впервые. В прошлый раз слежка появилась прошлым летом после съемок материала о переезде президента на государственную дачу.

"Тогда источники в УГО сообщали, что руководство требовало от них держать нас в поле зрения и постоянно передавать информацию и фото. Стоит отметить, что через несколько недель водителю Борису Мазуру сожгли авто. Преступление не расследовано до сих пор", - добавил Ткач.

Также на Цензор.НЕТ: Одновременно с Зеленским в ОАЭ вылетел Тарас Козак, на которого оформлены телеканалы Медведчука, - журналист

За съемочной группой Схем опять следят сотрудники УГО, - Ткач 01
За съемочной группой Схем опять следят сотрудники УГО, - Ткач 02

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+8
Судя по Днепру, когда УГО било девушек, они ничем не отличаются от бандитов
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18.02.2021 23:02
+6
Колись одне чмо назвало Ющенка. "Сеньйор Голодомор".
Цікаво, чи можна тепер називати цю істоту "Дебіл Зебіл"?
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18.02.2021 23:30
+3
на выходе от такого внимания к журналистам получаются отрезанные головы и сожжённые машины.

Раскрыла ли полиция преступление - поджог машины Ольги Матюшиной? или для раскрытия этого преступления не хватало закона 2695? и когда полиция начнёт раскрывать преступления (ВНИМАНИЕ, РАСКРЫВАТЬ, А НЕ НАЗНАЧАТЬ виновных как Кузьменко и Антоненко)?
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19.02.2021 08:44
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Тоже блін Канаріс...
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18.02.2021 22:54 Ответить
может это они не следят, а наоборот, охраняют За съемочной группой "Схем" опять следят сотрудники УГО, - Ткач - Цензор.НЕТ 3120 За съемочной группой "Схем" опять следят сотрудники УГО, - Ткач - Цензор.НЕТ 8855
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18.02.2021 22:57 Ответить
То запропонували б машину супроводу з блималками! Чого ж мовчать?
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19.02.2021 01:12 Ответить
не так низзя , там будет другая отмазка , типа вот информация была.....что команду журналистов схем... За знімальною групою "Схем" знову стежать співробітники УДО, - Ткач - Цензор.НЕТ 4969
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19.02.2021 10:01 Ответить
Ахахах, он бы ещё плащ чёрный одел и шляпу с очками))
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18.02.2021 22:59 Ответить
Судя по Днепру, когда УГО било девушек, они ничем не отличаются от бандитов
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18.02.2021 23:02 Ответить
"якщо у вас паранойя, це не означає, що за вами не слідкують" (с)
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18.02.2021 23:11 Ответить
Знову повернулась ткачівська шпигуноманія.Тоноване скло,засідки в кущах,взаємне стеження під гнітючу музичку вночі...
Видно, звіт грантодавцям пора здавати,от і найняв чувака лівого ,машину сфоткать За знімальною групою "Схем" знову стежать співробітники УДО, - Ткач - Цензор.НЕТ 2007
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18.02.2021 23:18 Ответить
Колись одне чмо назвало Ющенка. "Сеньйор Голодомор".
Цікаво, чи можна тепер називати цю істоту "Дебіл Зебіл"?
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18.02.2021 23:30 Ответить
УГО это типа "элита" среди что то вроде как гестапо или государство в государстве тайно полиции Пиночета или Франко??!! даже в США Секретная Служба имеет кучу намордников и поводков и цепей и ее пару раз на год заслушивают комитеты и Сената и Конгресса... а у нас цирк шапито.... как бы в угаре угодить клоуну они не утратили того самого клоуна.. Секретная Служба США давно написала всем в мире- что ее задача просчитать... а не реально защитить охраняемое лицо.. когда уже началось нападение максимально прикрыть и спасти охраняемое лицо... а эти клоуны гоняются как лакеи на побегушках... сомневаюсь чтобы Секретная Служба США гонялась бы за какой то группой журналистов США.... даже если ее материалы очень бы не нравились самому охраняемому лицу № 1 в США.. очень даже сомневаюсь...
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18.02.2021 23:33 Ответить
забавно, если упадёт кирпич случайно посону, который покемонов ищет. как это классифицироваться будет, точнее, статус потерпевшего, кто он и что делал, как оказался? легенда будет забавная, а у второго - ещё забавней )
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19.02.2021 01:10 Ответить
З Шереметом майже такаж фігня була. На вулиці, де він залишив авто, в ніч, закладки вибухівки було стеження СБУ. Про деталі тієї операції СБУ мовчить, як риба.
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19.02.2021 07:15 Ответить
Это называется паранойя с признаками мании преследования За знімальною групою "Схем" знову стежать співробітники УДО, - Ткач - Цензор.НЕТ 9116
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19.02.2021 08:02 Ответить
ТАК НАРОД УКРАИНЫ ГОТОВ НЕ ТОЛЬКО ИХ, А ИХ СЕМЬИ ЗА НАРУШЕНЕЕ ЗАКОНА УКРАИНЫ ВО ВРЕМЯ ВОЙНЫ !!! УНИЧТОЖИТЬ !!!
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19.02.2021 08:06 Ответить
на выходе от такого внимания к журналистам получаются отрезанные головы и сожжённые машины.

Раскрыла ли полиция преступление - поджог машины Ольги Матюшиной? или для раскрытия этого преступления не хватало закона 2695? и когда полиция начнёт раскрывать преступления (ВНИМАНИЕ, РАСКРЫВАТЬ, А НЕ НАЗНАЧАТЬ виновных как Кузьменко и Антоненко)?
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19.02.2021 08:44 Ответить
УГО - легализированная боевая охметовская бандитская мафиозная группировка
пока лохи гниют в окопах мусора жируют
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19.02.2021 08:55 Ответить
таки да - уго - это прахвисианаллы слежки...
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19.02.2021 23:01 Ответить
 
 