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Во Франции украинские пограничники приняли корпус первого катера для Морской охраны. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Политика Украины Фоторепортаж

18 февраля представители Госпогранслужбы Украины и французской компании "OCEA" подписали акт приема корпуса первого катера FPB 98 MKI для Морской охраны.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

В ходе визита представителями Госпогранслужбы изучаются производственные мощности компании, проверяется готовность и строительство других заложенных корпусов. Сейчас в работе находятся еще пять корпусов для катеров, один из которых уже завершен на 60%.

Во Франции украинские пограничники приняли корпус первого катера для Морской охраны 01

Ожидается, что уже весной группа по надзору за строительством катеров отправится в французский город Ле-Сабль-д'Олон для обеспечения постоянной обратной связи и непрерывности процесса построения катеров.

Во Франции украинские пограничники приняли корпус первого катера для Морской охраны 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": Корпус первого катера для Морской охраны производства французской OCEA готов на 50%, второго - на 30%, - Госпогранслужба. ФОТО

Во Франции украинские пограничники приняли корпус первого катера для Морской охраны 03

Члены украинской команды, которые будут направояться во Францию, будут сопровождать этапы строительства катеров, согласовывать соответствующую документацию, участвовать в заводских, швартовых, ходовых испытаниях, а также в других проверках, связанных со строительством катеров, их оборудованием и комплектованием.

Во Франции украинские пограничники приняли корпус первого катера для Морской охраны 04
Во Франции украинские пограничники приняли корпус первого катера для Морской охраны 05

Также читайте: Аваков обсудил с министром экономики Франции Ле Мэром планы по сотрудничеству: Поставки вертолетов, строительство патрульных катеров и приобретение грузовых локомотивов. ФОТО

Напомним, 22 июля 2020 подписан контракт по реализации украинского-французского проекта усиления системы морской безопасности и охраны границы Украины. Проект предусматривает в течение трех лет строительство для Госпогранслужбы Украины 20 современных патрульных катеров, четверть из заказа будет выполнена отечественным предприятием по французским технологиям.

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+12
На миколаївському заводі стапелі поросли не травою а вже деревами...
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19.02.2021 00:09
+8
А где-то один армянский любитель рюкзаков, вертолетов и электровозов радостно потирает свои рученки подсчитывая откат от жабоедов, ну а наши верфи на металлолом пустим, нафига они агроколонии.
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19.02.2021 00:59
+7
Не важно за кого голосовали рабочие завода, армяшка-авакяшка что при шоколадном патриоте панамы с жабоедами схемы мутил, что с при зельцмане мутит.
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19.02.2021 01:06
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Французские нанотехнологии в действии. Нам нивжизь такой корпус не сделать
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18.02.2021 23:45 Ответить
Щас набіжать шароварні патріоти і отримаєш по самі помідори )
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18.02.2021 23:53 Ответить
З якогось прозорого матеріалу.
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18.02.2021 23:54 Ответить
Похоже из АМг5.
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19.02.2021 09:48 Ответить
Похоже из АМг5. Прихватки ведут полуавтоматом в среде аргона. Технологии приварки набора примитивные - деформации запредельные.
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19.02.2021 09:58 Ответить
Корпус повинен бути таким, щоб його можна було відремонтувати будь де. Наварити якісь заплатки, якісь додаткові елементи електрозваркю в порту, на базі і т.п. Для цього всюди буде потрібна аргонна зварка, балони з аргоном і т.п.
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19.02.2021 10:12 Ответить
Ну взагалі-то, цей корпус неброньований, а у нас роблять броньовані катери...
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18.02.2021 23:57 Ответить
вязкость и прочность нержавейки вполне совместима с броней.
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19.02.2021 00:00 Ответить
Ти уявляєш скільки коштуватиме такий корпус з нержавіючої сталі?
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19.02.2021 00:09 Ответить
шо уявлять, ти сам не бачиш, що нержавійка? - буде служити 50 років.
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19.02.2021 00:11 Ответить
У Франції українські прикордонники прийняли корпус першого катера для Морської охорони - Цензор.НЕТ 9717
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19.02.2021 00:21 Ответить
може, титан в листах нєржавєйки?...в дамаській сталі він є і вона не іржавіє вже давно...
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19.02.2021 09:18 Ответить
Повторюю ще раз. Ти уявляєш скільки коштуватиме такий корпус?
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19.02.2021 09:31 Ответить
температура плавлення титану така, як сталі, процент титану в тій нєржавєйці невеликий, десь біля 1-2 %...яка маса корпусу?..зваж, вирахуй, оціниш вартість...титан український

але це можна і не писати - корпуси виготовляють на верфі, яка спеціалізується на алюмінієвих яхтах
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19.02.2021 10:23 Ответить
Лімінівий корпус бойового корабля це нонсенс.
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19.02.2021 11:23 Ответить
про вартість корпусу з титаном понятна...
адже не всі ж бойові літаки з заліза,
а прикордонні катери не такі вже й бойові..зовсім не бойові...
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19.02.2021 12:56 Ответить
Корпуси літаків роблять апще не з заліза. А прикордонні катери мають на борту озброєння і можуть брати участь в бойових діях.
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19.02.2021 13:02 Ответить
не поломайся:
в качестве материала для МиГ-25 выбрали сталь,
БМД-1 и с вооружением и из алюминия....

БМД - боевая машина десанта
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19.02.2021 15:55 Ответить
Ти бачив сталеві листи після піскоструйки? Вони такі ж білі як і нерж. Це робиться для послідуючого фарбування.
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19.02.2021 00:29 Ответить
Звичайний алюміній. Але ваші коментарі мені підняли настрій. Дякую
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19.02.2021 06:37 Ответить
Корпус з ліміні? У Франції українські прикордонники прийняли корпус першого катера для Морської охорони - Цензор.НЕТ 5992
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19.02.2021 08:14 Ответить
алюмагнієвий сплав для швидкохідних катерів- норма, це не крейсер
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19.02.2021 11:36 Ответить
Колись наш корабель швартувався до причалу і рульовий не врахував швидкості приливу, і пропороли борт об бетонний причал (товщина листа 12 мм). Добре що вище ватерлінії. Наварили заплатку звичайною електрозваркою і всьо. Де шукати аргонну зварку в такому випадку?
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19.02.2021 11:50 Ответить
Ищите на третьей планете. (с)
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19.02.2021 12:18 Ответить
Звичайно
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21.02.2021 00:38 Ответить
Твердість нержавіючої сталі помітно не дотягує до твердості звичайної. Тому навіть професіональні повари надають перевагу ножам зі звичайної сталі.
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19.02.2021 07:42 Ответить
Коли в нержі вуглецю від 0.4 % і вище він піддається загартуванню і має досить непогану твердість. Наприклад відомий 40х13, з якого роблять скальпелі та інший медичний інструмент.
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19.02.2021 08:22 Ответить
Але зварювання нержавіючої сталі - то ще та камасутра.
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19.02.2021 10:13 Ответить
Електроди для нержавійки і апарат постійного струму. Всі діла.
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19.02.2021 11:52 Ответить
Действительно всех делов, доп комплект нерж. электродов и по баллону аргона и подучить ремонтриков.
Какими методами сваривают нержавейку Сварка нержавеющей стали может производиться различными способами. Но наиболее часто используют 3 основные технологии:
1.Ручной дуговой сваркой плавящимися электродами (MMA). Этот метод наиболее распространен в домашних условиях, т.к. инверторы для РДС по цене доступны каждому сварщику. Отличается самым низким качеством, поэтому в промышленных масштабах практически не используется.
2. Полуавтоматической сваркой проволокой в среде защитного газа (MIG/MAG), для этого отлично подойдут сварочные полуавтоматы. Наиболее эффективный способ: быстрый, образующий ровный шов. Лучше подходит для более толстых деталей.
3.Сварку неплавящимися электродами в среде инертного газа (TIG), чаще всего используют инверторы для аргонодуговой сварки. Более предпочтителен при сварке тонких заготовок. Рекомендуется при сварке труб высокого давления..
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19.02.2021 12:01 Ответить
Я тобі про звичайну зварку нерж. електродами, а ти знов про аргонну.
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19.02.2021 12:14 Ответить
Французские гомотехнологии. Макрон - половой соратник Авакова.
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19.02.2021 00:23 Ответить
дожились корыта делают для нас жабоиды
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18.02.2021 23:46 Ответить
Корпус для катера це круто, це не якісь задріпані Містралі, які жабоїди москалям виготовляли.
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19.02.2021 00:02 Ответить
Во Франции украинские пограничники приняли корпус первого катера для Морской охраны - Цензор.НЕТ 6372
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19.02.2021 00:06 Ответить
Это новый военный тренд в Украине такой. какаяразница называется. У нас и верховный главнокомандующий с четырех попыток так и не призвался.
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19.02.2021 07:47 Ответить
Может это и правда. А может очередной фейк от друзей из запоребрика или политических оппонентов этого самого Гусева. Гибридная война такая штука, что никому нельзя верить.
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19.02.2021 11:04 Ответить
На миколаївському заводі стапелі поросли не травою а вже деревами...
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19.02.2021 00:09 Ответить
это правда, но там тоже Мы делали всегда только корпуса, а все остальное(начинку и прочее) для кораблей уже доделывали на верфях ЕС...
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19.02.2021 00:16 Ответить
У Франції українські прикордонники прийняли корпус першого катера для Морської охорони - Цензор.НЕТ 4151При СССР завод "Океан" делал суда под ключ.У Франції українські прикордонники прийняли корпус першого катера для Морської охорони - Цензор.НЕТ 4151У Франції українські прикордонники прийняли корпус першого катера для Морської охорони - Цензор.НЕТ 613
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19.02.2021 07:02 Ответить
Шото мне подсказывает, что николаевский завод дружно голосовал за власть коломойских и рабиновичей.
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19.02.2021 00:17 Ответить
Не важно за кого голосовали рабочие завода, армяшка-авакяшка что при шоколадном патриоте панамы с жабоедами схемы мутил, что с при зельцмане мутит.
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19.02.2021 01:06 Ответить
Печально, а патриоты с большими потерями отстреливаются от очередной тиктокерши.
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19.02.2021 00:47 Ответить
Патриот Латвии нарисовался.)
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19.02.2021 00:50 Ответить
Никогда не видел чтобы вы писали украинскою. Очень подозрительно.
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19.02.2021 00:58 Ответить
Подай на меня в Басманный суд.
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19.02.2021 03:29 Ответить
Да у нас всегда новости о распиле бюджетного бабла или очередной афере на несколько миллиардов как-то не очень популярны, ну ботоферма шоколадно-зебильная "перемогу" очередную найдет, зато в новостях типа тупой ватницы срущей про украинский язык аншлаги. При этом и ватнице толком ничего не будет, и бабло наше украдут и заводы наши уничтожают.
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19.02.2021 01:04 Ответить
А в цей час десь на Миколаївських верфях було чути смоктання лапи.
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19.02.2021 09:02 Ответить
Дело в том, что кредит на эти катера дал Crédit Agricole. Именно с условием заказа во Франции. Под Николаев денег никто не даст. Это должна быть государственная программа Украины и деньги из Украины.
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19.02.2021 10:46 Ответить
А где-то один армянский любитель рюкзаков, вертолетов и электровозов радостно потирает свои рученки подсчитывая откат от жабоедов, ну а наши верфи на металлолом пустим, нафига они агроколонии.
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19.02.2021 00:59 Ответить
Что-то эти стапели как-то не впечатляют. Такое впечатление, что это тракторная ремонтная база районного масштаба.
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19.02.2021 01:42 Ответить
Верфь специализирующаяся на производстве алюминиевых яхт.

У Франції українські прикордонники прийняли корпус першого катера для Морської охорони - Цензор.НЕТ 6506
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19.02.2021 01:54 Ответить
При наличии своих возможностей, строить АВИАНОСЦЫ,скоро будем ездить в США на первый надув резиновых лодок,мерзкие твари-ДЕРЖАВНИКИ...
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19.02.2021 04:51 Ответить
Не сделал совок ни одного авианосца за все время своего существования.
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19.02.2021 06:41 Ответить
Строили лучше чем авианосцы. Авианосец без оружия и не может себя защитить, потому в кругу ескорта. На авианесущем крейсере есть все! В совке далеко не тупые люди были
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19.02.2021 09:54 Ответить
Хм...я где то в своем комментарии упомянул об умственной способности людей? А сказал факт, что не было построено ни одного авианосца в советах. Мне не нравится когда дилетанты рассуждают о том в чем ничего не понимают, их рассуждения обманчивы, в том числе для окружающих людей читающих их инсинуации
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21.02.2021 00:33 Ответить
Гарна робота, знають свою справу в алюмінієвих суднах. Інколи краще замовити та отримати вчасно, а не чекати десятиліття, як вийшло із корветами
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19.02.2021 06:46 Ответить
А що в тебе з корветами?
На скільки грошей держава дала на стільки й побудували.
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19.02.2021 07:34 Ответить
Не в тебе а у вас. Питання в нікуди. Як у калюжу перднути. Вчиться користуватися пошуком в інтернеті, якщо такі питання виникають
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21.02.2021 00:24 Ответить
буде, як з газом по реверсу - росія скаже, що то їх алюміній
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19.02.2021 09:09 Ответить
ніт
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21.02.2021 00:34 Ответить
На Кузні будували нормальні катера за українські кошти і українські спеціалісти, але шанувальнику рюкзаків хочеться підняти економіку то франції, то Італії, щоб було куди втікати. Ну і головний в цьому нарід, який волав за нікчемні "барижні" катера. Ну то де катера великі Бенезелекриголами? А що стосується миколаївських суднобудівних, то це питання до профффесора і його команди, які їх продали кацапам, а кацапи взяли кредити в українських державних банках. Кредити не повернули, судоверфі знищили, банки знищили.Це такі інвестиції з московії.
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19.02.2021 07:56 Ответить
поэтому, гетьман и продал кузню рыгу???)))
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19.02.2021 10:31 Ответить
А если бы не продал, то зебилы на гуавно изошли бы. А так может Ленкузня и заказ от государства какой то в будущем получит.
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19.02.2021 12:00 Ответить
тогда зебилов не было еще, одни порохоботы)))...получит, как порохобот свои 10 центов за пост)))
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19.02.2021 12:36 Ответить
Ганьба , держава завбільшки тій же Франції не взмозі зробити корито для човна , маючи підприємства у себе. Ну раз ми купуємо гумові човни - це дно нашій потужності . Як що це план вступу до НАТО , нема майбутнього нашій промисловості , вона не потрібна.
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19.02.2021 08:20 Ответить
Не преувеличивайте. Резиновые катера нам подарили.
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19.02.2021 10:16 Ответить
А в это время корабелы ПАО «Николаевский судостроительный завод "Океан"», положивши зубы на полки, тихо дрочат на печках - это те, у которых:
- во-первых, ещё в наличии зубы и полки;
- во-вторых, имеются печки;
- в-третьих, в наличии то, чем эти печки топят;
- в-четвёртых, вопреки сложившейся в Украине "невыносимой лёгкости бытия"© ещё шо-то там бубнявится.
А вообще-то, Аваков - вражина Украины ещё та - злостная и изощрённая: патрульные автомобили - иномарки, вертолёты из Франции, пожарные машины из Австрии. Теперь пограничные катера из Франции опять таки. За всё ж надо платить. А если Запад на каком-то готовом изделии скинет, то с лихвой компенсирует на обслуживании.
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19.02.2021 09:21 Ответить
Для надзора за строительством катеров нужны специалисты в области кораблестроения и особенно в области постройки корпусов из алюминия, а не пограничники. Опять какое то любительство за госсчет. Послали каких то блатных во Францию погулять и отдохнуть за наши деньги.
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19.02.2021 10:14 Ответить
...нормальні катера... нагадують анекдот про невловимого Джо.
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19.02.2021 10:18 Ответить
материал АМГ, раньше из него варили лодки "Крым". и следи от зачистки сварных швов
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19.02.2021 10:20 Ответить
Для тих, кто цікавиться матеріалами для побудови суден: в інтернеті в вільному доступу "Правила класифікації та побудови морських суден" будь якого класифікаційного товариства - Регістр України,
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19.02.2021 10:27 Ответить
Будет на чем таранам с хомчаками на рыбалку ходить плавать...
А на что еще эти "ткачиха с поварихой" способны...
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19.02.2021 10:29 Ответить
А почему нет? Стену "Яценюка" на границе уже возвели. Можно катера и вертолеты покупать.
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19.02.2021 10:47 Ответить
А колись же і в Україні будували крейсери та авіаносці,а тепер катери вимушені за кордоном купувати. Дохазяйнувались до ручки...
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19.02.2021 11:34 Ответить
з фанери був би краще
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19.02.2021 11:53 Ответить
Адмірала для нього вже назначили?
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19.02.2021 12:47 Ответить
Почему не ржавый? У нас пока корабль строится он весь коричневый от ржавчины, когда уже готов тоже частенько ржавый так как стоили тяп-ляп и красили так же. Вот же хранцузы, все не как у людей, нажрутся своих лягушек и строят потом нормально, шо аж смотреть приятно.
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19.02.2021 14:21 Ответить
 
 