Во Франции украинские пограничники приняли корпус первого катера для Морской охраны. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Политика Украины Фоторепортаж
18 февраля представители Госпогранслужбы Украины и французской компании "OCEA" подписали акт приема корпуса первого катера FPB 98 MKI для Морской охраны.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.
В ходе визита представителями Госпогранслужбы изучаются производственные мощности компании, проверяется готовность и строительство других заложенных корпусов. Сейчас в работе находятся еще пять корпусов для катеров, один из которых уже завершен на 60%.
Ожидается, что уже весной группа по надзору за строительством катеров отправится в французский город Ле-Сабль-д'Олон для обеспечения постоянной обратной связи и непрерывности процесса построения катеров.
Члены украинской команды, которые будут направояться во Францию, будут сопровождать этапы строительства катеров, согласовывать соответствующую документацию, участвовать в заводских, швартовых, ходовых испытаниях, а также в других проверках, связанных со строительством катеров, их оборудованием и комплектованием.
Напомним, 22 июля 2020 подписан контракт по реализации украинского-французского проекта усиления системы морской безопасности и охраны границы Украины. Проект предусматривает в течение трех лет строительство для Госпогранслужбы Украины 20 современных патрульных катеров, четверть из заказа будет выполнена отечественным предприятием по французским технологиям.
Пожалуйста, подождите...
але це можна і не писати - корпуси виготовляють на верфі, яка спеціалізується на алюмінієвих яхтах
адже не всі ж бойові літаки з заліза,
а прикордонні катери не такі вже й бойові..зовсім не бойові...
в качестве материала для МиГ-25 выбрали сталь,
БМД-1 и с вооружением и из алюминия....
БМД - боевая машина десанта
Какими методами сваривают нержавейку Сварка нержавеющей стали может производиться различными способами. Но наиболее часто используют 3 основные технологии:
1.Ручной дуговой сваркой плавящимися электродами (MMA). Этот метод наиболее распространен в домашних условиях, т.к. инверторы для РДС по цене доступны каждому сварщику. Отличается самым низким качеством, поэтому в промышленных масштабах практически не используется.
2. Полуавтоматической сваркой проволокой в среде защитного газа (MIG/MAG), для этого отлично подойдут сварочные полуавтоматы. Наиболее эффективный способ: быстрый, образующий ровный шов. Лучше подходит для более толстых деталей.
3.Сварку неплавящимися электродами в среде инертного газа (TIG), чаще всего используют инверторы для аргонодуговой сварки. Более предпочтителен при сварке тонких заготовок. Рекомендуется при сварке труб высокого давления..
1.Ручной дуговой сваркой плавящимися электродами (MMA). Этот метод наиболее распространен в домашних условиях, т.к. инверторы для РДС по цене доступны каждому сварщику. Отличается самым низким качеством, поэтому в промышленных масштабах практически не используется.
Просто отметили проочень низкое качество такого метода.
На скільки грошей держава дала на стільки й побудували.
- во-первых, ещё в наличии зубы и полки;
- во-вторых, имеются печки;
- в-третьих, в наличии то, чем эти печки топят;
- в-четвёртых, вопреки сложившейся в Украине "невыносимой лёгкости бытия"© ещё шо-то там бубнявится.
А вообще-то, Аваков - вражина Украины ещё та - злостная и изощрённая: патрульные автомобили - иномарки, вертолёты из Франции, пожарные машины из Австрии. Теперь пограничные катера из Франции опять таки. За всё ж надо платить. А если Запад на каком-то готовом изделии скинет, то с лихвой компенсирует на обслуживании.
ходитьплавать...
А на что еще эти "ткачиха с поварихой" способны...