18 февраля 2014 года на Майдане: памятный ФОТОрепортаж

18.02.2014 - день "мирного наступу", пожара в офисе Партии регионов, штурма Майдана и сгоревшего Дома профсоюзов. День, когда в центре Киева погибли 40 человек.

Цензор.НЕТ вспоминает о происходившем 7 лет назад.



































