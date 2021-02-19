18 февраля 2014 года на Майдане: памятный ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Общество
18.02.2014 - день "мирного наступу", пожара в офисе Партии регионов, штурма Майдана и сгоревшего Дома профсоюзов. День, когда в центре Киева погибли 40 человек.
Цензор.НЕТ вспоминает о происходившем 7 лет назад.
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+30 Женя-Женя
показать весь комментарий18.02.2021 23:56
+30 вставай
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+24 Палиця Василь
показать весь комментарий19.02.2021 00:01
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Какой *** памятный !!! .. может просто - Майдан 18.02. 2014 года, хроники протеста в фото !?!
Скажу о себе. Я тоже сегодня там не был. Но НИ НА МИНУТУ не сомневаюсь в том, что тогда народ поступил правильно! Не победил бы Майдан- была бы у нас сейчас мини-раша или беларусия-2. И до сих пор, когда слышу Качу и вижу кадры Майдана, слёзы льются из глаз....
Не было бы Майдана- не было бы Украины!