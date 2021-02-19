РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
13582 посетителя онлайн
Новости Фото Общество Годовщина Революции Достоинства
12 568 32
история (2000) майдан (4138) евромайдан (7083) преступления против Майдана (269)

18 февраля 2014 года на Майдане: памятный ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Общество

18.02.2014 - день "мирного наступу", пожара в офисе Партии регионов, штурма Майдана и сгоревшего Дома профсоюзов. День, когда в центре Киева погибли 40 человек.

Цензор.НЕТ вспоминает о происходившем 7 лет назад.

18 февраля 2014 года на Майдане: памятный 01
18 февраля 2014 года на Майдане: памятный 02
18 февраля 2014 года на Майдане: памятный 03
18 февраля 2014 года на Майдане: памятный 04
18 февраля 2014 года на Майдане: памятный 05
18 февраля 2014 года на Майдане: памятный 0618 февраля 2014 года на Майдане: памятный 07
18 февраля 2014 года на Майдане: памятный 0818 февраля 2014 года на Майдане: памятный 0918 февраля 2014 года на Майдане: памятный 10
18 февраля 2014 года на Майдане: памятный 11
18 февраля 2014 года на Майдане: памятный 12
18 февраля 2014 года на Майдане: памятный 13
18 февраля 2014 года на Майдане: памятный 14
18 февраля 2014 года на Майдане: памятный 15
18 февраля 2014 года на Майдане: памятный 16
18 февраля 2014 года на Майдане: памятный 17
18 февраля 2014 года на Майдане: памятный 18
18 февраля 2014 года на Майдане: памятный 19
18 февраля 2014 года на Майдане: памятный 20
18 февраля 2014 года на Майдане: памятный 21

Автор: Ольга Лузан
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+30
аж не верится что мы все это прошли...
показать весь комментарий
18.02.2021 23:56
+30
Саме огидне, що ніхто за 7 років від мусора до судді разом з жлобоылітою не поніс жодного покарання. Всі на місцях.
показать весь комментарий
19.02.2021 00:04
+24
Героям Слава! ворогам смерть!
показать весь комментарий
19.02.2021 00:01
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Цензор - "18 февраля 2014 года на Майдане: памятный ФОТОрепортаж" ..

Какой *** памятный !!! 18 февраля 2014 года на Майдане: памятный - Цензор.НЕТ 4717 .. может просто - Майдан 18.02. 2014 года, хроники протеста в фото !?!
показать весь комментарий
18.02.2021 23:50 Ответить
аж не верится что мы все это прошли...
показать весь комментарий
18.02.2021 23:56 Ответить
Героям Слава! ворогам смерть!
показать весь комментарий
19.02.2021 00:01 Ответить
Саме огидне, що ніхто за 7 років від мусора до судді разом з жлобоылітою не поніс жодного покарання. Всі на місцях.
показать весь комментарий
19.02.2021 00:04 Ответить
А зачем ???? Каков поп, таков и приход.Те, кто влезли в кресла после майдана , их это не интересовало....
показать весь комментарий
19.02.2021 00:29 Ответить
Одвічна кацапська мантра - нарід поганий. Наша нація щонайменше двічі за 10 років показала світу, що ми не "терпіли" . Так, недопрацювали. Але усвідомлення того, що за Україну треба вбивати, а не вмирати - дедалі укріплюється.
показать весь комментарий
19.02.2021 00:39 Ответить
дякуючи порошенкові, який пропхав корєша деркача на посаду генпрокурора і не ліквідував оаск. Який не мав, і доречі й досі не має претензій до мусора-авакова.
показать весь комментарий
19.02.2021 11:31 Ответить
Памятный будет день, когда революцию достоинства узаконили и теперь никакая падаль не будет хаять правое дело! Главное не дать забыть и не дать исковеркать правду! Героям Слава!
показать весь комментарий
19.02.2021 00:17 Ответить
Портнов с вами не согласится.
показать весь комментарий
19.02.2021 00:22 Ответить
Портнов свое получит, это лишь вопрос времени.
показать весь комментарий
19.02.2021 00:32 Ответить
счастье чмошника портного, что оно не ходит среди обычных людей, без охраны с автоматами
показать весь комментарий
19.02.2021 09:41 Ответить
Вы видите просто фото. Кое то другой видит нечто большее. Если бы не эти события, сейчас ба нас гоняли как бацька белорусов.
показать весь комментарий
19.02.2021 00:33 Ответить
а можливо навіть примушували б штовхати автозаки і вібачатися перед кацапами що ми українці.
показать весь комментарий
19.02.2021 11:32 Ответить
Я не знаю слова Если. Я вижу результат и количество людей. Мне жаль, те кто по своей наивности пошел под пули. Это был их выбор. И время показало, каков он был
показать весь комментарий
19.02.2021 17:24 Ответить
Фотографу было не до того, чтобы выбирать удачную позицию и ракурс.
показать весь комментарий
19.02.2021 10:37 Ответить
І виродок Гетьманцев також не злодеек з вами! Памятник стане той день , коли мета революції буде досягнута, а доти ми винні всім героям майдану вільну, процвітаючу Україну !!!
показать весь комментарий
19.02.2021 11:57 Ответить
Я как то не заметил ни сильной и тем более процветающей Украины. Как и миллионы тех, кто , кто после майдане ищет счастья на чужбине
показать весь комментарий
19.02.2021 17:30 Ответить
Не пиши бред. Сейчас пандемия. И да. Людям, которым 7 лет плевали в очи те, кто приходил во власть ради СВОЕЙ наживы, а не ради воплощения в жизнь того, за что некоторые из них свои головы сложили..... разочарованы. НО только результатом- тем, что не удалось довести до конца.

Скажу о себе. Я тоже сегодня там не был. Но НИ НА МИНУТУ не сомневаюсь в том, что тогда народ поступил правильно! Не победил бы Майдан- была бы у нас сейчас мини-раша или беларусия-2. И до сих пор, когда слышу Качу и вижу кадры Майдана, слёзы льются из глаз....
Не было бы Майдана- не было бы Украины!
показать весь комментарий
19.02.2021 00:59 Ответить
Все это набор красивых слов. Если бы да кабы...А результат он печален, с какого боку не посмотри. Понятно сейчас только одно. Людей , которые могут сказать о майдане что то положительное стает все меньше и меньше. Как и тех , кто приходит почтить их память...
показать весь комментарий
19.02.2021 17:28 Ответить
Шарій, перелогінся.
показать весь комментарий
19.02.2021 07:41 Ответить
у вас в слові "самоубийся" пара помилок
показать весь комментарий
19.02.2021 09:06 Ответить
Слава Украiнi! Героям Слава!
показать весь комментарий
19.02.2021 00:50 Ответить
ГОРЖУСЬ!!!!!!!!!!!!!
показать весь комментарий
19.02.2021 07:59 Ответить
А фотографии-то в низком качестве. Есть предложение, создать такой банк фото- видео- материалов, все желающие смогут залить свои файлы. Время идёт и всё это теряется.
показать весь комментарий
19.02.2021 08:39 Ответить
Кто-нибудь знает или видел, как наш наилучший руководитель современности( наш преЗЕдент) почтил память НЕБЕСНОЙ СОТНИ? Ведь не будь этих событий, этих смертей- он бы со своей Ко н когда бы не стал президентом! Неужели не хватило ума почтить ?
показать весь комментарий
19.02.2021 09:01 Ответить
у нього забагато самовпевненості аби цього не робити
показать весь комментарий
19.02.2021 11:34 Ответить
Це не Бiлорусь....ЦЕ УКРАiНА!
показать весь комментарий
19.02.2021 18:34 Ответить
У НАС В СТРАНЕ НИКТО ОТ ОТВЕТА НЕ УЙДЕТ! У НАС В СТРАНЕ ПЕРЕД ЗАКОНОМ ВСЕ РАВНЫ И МЕНТ И СЕПАР И СУДЬЯ И ДЕДУШКА НА ВЕЛОСИПЕДЕ. ВСЕХ ПОЙМАЕМ! ВСЕХ ЗАОЧНО ОСУДИМ! ТРЕПЕЩИТЕ , ВРАГИ УКРАИНЫ ! ВСЕХ ЗАОЧНО РАССТРЕЛЯЕМ! А СВОИХ ПОСАДИМ ЗА ОТОРВАНЫЙ ПОГОН НА ПЯТНАДЦАТЬ ЛЕТ .
показать весь комментарий
19.02.2021 23:46 Ответить
Плохо похоже кому-то
показать весь комментарий
20.02.2021 17:53 Ответить
плохо правосудию в Украине
показать весь комментарий
20.02.2021 20:57 Ответить
 
 