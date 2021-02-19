На Черниговщине 67-летняя женщина отдала почти миллион гривен за "снятие порчи", - полиция. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж
На Черниговщине полицейские задержали мошенниц, которstобманули женщину почти на миллион гривен.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает сектор коммуникации полиции в Черниговской области.
Так, 18 февраля в полицию обратилась 67-летняя женщина, которая сообщила, что к ней прямо на улице подошли две незнакомки и предложили помочь ей. Якобы они могут снять порчу, которую "увидели" на заявительнице и от которой якобы страдает вся семья женщины.
"Поскольку у потерпевшей как раз заболели члены семьи, она легко поддалась влиянию мошенниц. Женщина согласилась вынести из дома все сбережения "для снятия негативной энергетики". Она отдала незнакомкам 30 тыс. долларов, 1500 евро и 20 тыс. гривен. После того, как незнакомки забрали деньги и ушли, женщина пришла в себя и обратилась в полицию. Потерпевшая дала полицейским приметы злоумышленниц: у обеих черные глаза и смуглая кожа, на лицах - медицинские защитные маски", - говорится в сообщении.
"В ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что к мошенничеству причастны две жительницы Донецкой области - 1967 и 1989 г.р.. После совершения мошенничества в Прилуках злоумышленницы сначала сбежали в Киев, а затем наняли такси и отправились в направлении города Днепр. Там их и настигла группа полицейских Прилуцкого отдела полиции. С помощью коллег с Днепропетровщины правоохранители оперативно задержали подозреваемых", - рассказал начальник Управления уголовного розыска Черниговской области Максим Гончар.
В ходе санкционированного обыска у злоумышленниц изъяли деньги, полученные преступным путем.
Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения и объявлении о подозрениях злоумышленницам. Также полиция проверяет задержанных на причастность к совершению таких преступлений не только на Черниговщине, но и по всей стране.
Следователь открыл производство по ч. 3 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет.
Продолжается досудебное расследование.
Пожалуйста, подождите...
Есть еще одно мнение: Другое дело, что те кто по-настоящему умеют с ней работать... в общем они таких денег не возьмут (они вообще крайне редко берут деньги, у них совершено иная логика жизни) да и НИКОГДА не будут напрашиваться, мол "сча мы тебя вылечим" - сами, тем более на улице. А, ну да. Есть, также мнение, что среди таковых попросту нет "у обеих черные глаза и смуглая кожа".
Все беды от незнания.
Следущими были сельские бабки-повитухи, чтобы все гражадне страны советов
появлялись только в казённых роддомах и проходили через руки ши ддайских "врачей",
которые отлично владеют техниками мануального энергетического воздействия.
- Он вор! Вор! - кричал купец. - Я докажу! Сиятельный Камильбек видел эти драгоценности. Он узнает!..
- Пустите! - задыхался Агабек, чувствуя, как вместе с исчезнувшим ишаком уплывает из его рук египетское величье. - Пустите, говорю вам! - Рыча, он вырывался, как разъяренный барс, опутанный сетью. - Прочь! Вы слышите?! Или я вас всех превращу в ишаков!..
Еще один стражник прыгнул сзади ему на спину и повис, уцепившись за шею.
Обуянный гневным неистовством, Агабек выхватил из пояса тыквенный кувшинчик с волшебным составом.
- Лимчезу! Пуцугу! Зомнихоз! - грозно возопил он, брызгая из кувшинчика на стражников. - Каламай, дочилоза, чимоза, суф, кабахас!
- Держи его! Держи! Хватай! Вяжи! Тащи! Не пускай!.. - разноголосо отвечали стражники своими заклинаниями.
Их заклинания, как и следовало ожидать, оказались неизмеримо могущественнее: через минуту Агабек был повергнут и связан по рукам и ногам...".
(Леонід Солов"йов, "Зачаклований принц").
Баба ж сразу поумнела и прозрела.
Плюс незнание универсальной магической формулы, 100% действующей в подобных случаях.
Я её открою забесплатно тут: "ПНХ, а то полицию вызову". В случае, если физические параметры кастующего позволяют, можно добавить перспективы физического воздействия на усмотрение кастующего))
Ну и по первой брачной ночи не забывай))))
1) Переключение внимания - то есть ВЫ начинайте им рассказывать какой-нидь бред. Вообще любой. Хоть про маленьких розовых слоников, завоевывающих империю ситхов. И смотрите куда угодно только не на них. И продолжайте говорить, говорить, говорить...
2) Агрессия, сходу (мой любимый способ). Выброс норадреналина здорово прочищает мозг. Можно только словами с угрозой полиции (адреналин тоже поможет). Желательно с матами, ибо они здорово переключают мозг, опять же.
3) Концентрация. Складывайте в уме, считайте формулы и так далее. Увеличивайте сложность.
А вообще я за №2.
Тоді можуть бути і відповіді на інші питання:
1- звідки гроші,
2- чому "доблесні правоохоронці" діяли так інтенсивно,
3- чому циганки вирішили "попрацюв ати" власно з цією "67-летней женщиной",
4- і т.д. і т.п.
Нам сказано тільки - " у потерпевшей как раз заболели члены семьи" ...
А зараз хворіють і у "непростих сімьях" ...
...начала с мелочи, но потом когда она начала производить манипуляции с заворачиванием монетки 25 копеек в данную ей мелкую купюру и рассказами и проклятиях и порчи - пришлось прекращать цирк и посылать матом...с криками и проклятиями отвалила...
...потом понял, что цыганка под больницей паслась не с мелких подаяний, а работала по крупному...
...больше цыганам не подаю, остался урок и неприятный осадок надолго. Может чужой опыт убережет кого-то в будущем ...