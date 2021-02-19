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На Черниговщине 67-летняя женщина отдала почти миллион гривен за "снятие порчи", - полиция. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

На Черниговщине полицейские задержали мошенниц, которstобманули женщину почти на миллион гривен.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает сектор коммуникации полиции в Черниговской области.

Так, 18 февраля в полицию обратилась 67-летняя женщина, которая сообщила, что к ней прямо на улице подошли две незнакомки и предложили помочь ей. Якобы они могут снять порчу, которую "увидели" на заявительнице и от которой якобы страдает вся семья женщины.

"Поскольку у потерпевшей как раз заболели члены семьи, она легко поддалась влиянию мошенниц. Женщина согласилась вынести из дома все сбережения "для снятия негативной энергетики". Она отдала незнакомкам 30 тыс. долларов, 1500 евро и 20 тыс. гривен. После того, как незнакомки забрали деньги и ушли, женщина пришла в себя и обратилась в полицию. Потерпевшая дала полицейским приметы злоумышленниц: у обеих черные глаза и смуглая кожа, на лицах - медицинские защитные маски", - говорится в сообщении.

На Черниговщине 67-летняя женщина отдала почти миллион гривен за снятие порчи, - полиция 01

"В ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что к мошенничеству причастны две жительницы Донецкой области - 1967 и 1989 г.р.. После совершения мошенничества в Прилуках злоумышленницы сначала сбежали в Киев, а затем наняли такси и отправились в направлении города Днепр. Там их и настигла группа полицейских Прилуцкого отдела полиции. С помощью коллег с Днепропетровщины правоохранители оперативно задержали подозреваемых", - рассказал начальник Управления уголовного розыска Черниговской области Максим Гончар.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 1800 грн за сеанс: нa Xepcoнщинe две сестры-мoшeнницы "cнимaли пopчу" пo интepнeту

На Черниговщине 67-летняя женщина отдала почти миллион гривен за снятие порчи, - полиция 02

В ходе санкционированного обыска у злоумышленниц изъяли деньги, полученные преступным путем.

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения и объявлении о подозрениях злоумышленницам. Также полиция проверяет задержанных на причастность к совершению таких преступлений не только на Черниговщине, но и по всей стране.

На Черниговщине 67-летняя женщина отдала почти миллион гривен за снятие порчи, - полиция 03

Следователь открыл производство по ч. 3 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет.

Продолжается досудебное расследование.

На Черниговщине 67-летняя женщина отдала почти миллион гривен за снятие порчи, - полиция 04
На Черниговщине 67-летняя женщина отдала почти миллион гривен за снятие порчи, - полиция 05
Фото: сайт полиции
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Топ комментарии
+23
А говорят что у нас пенсионеры нищие На Черниговщине 67-летняя женщина отдала почти миллион гривен за "снятие порчи", - полиция - Цензор.НЕТ 305
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19.02.2021 11:51
+18
73%.... передайте этой женщине что за 20 тыс. я ей еще и чакру открою, пусть не переплачивает...
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19.02.2021 11:53
+17
Можно сказать, что порча была снята.
Баба ж сразу поумнела и прозрела.
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19.02.2021 11:58
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А говорят что у нас пенсионеры нищие На Черниговщине 67-летняя женщина отдала почти миллион гривен за "снятие порчи", - полиция - Цензор.НЕТ 305
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19.02.2021 11:51 Ответить
толко воют..- а сами..)))= шоколад))
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19.02.2021 23:29 Ответить
73%.... передайте этой женщине что за 20 тыс. я ей еще и чакру открою, пусть не переплачивает...
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19.02.2021 11:53 Ответить
не верьте этому шарлатану, открывать можно пиво, а чакру надо чистить.
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19.02.2021 12:28 Ответить
Так людина ж і пропонує обчистити.
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19.02.2021 12:30 Ответить
Не не, чистят ауру, а открывают третий глаз.
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19.02.2021 12:40 Ответить
третий глаз не открьівать надо, а мьіть.
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19.02.2021 13:03 Ответить
На Чернігівщині 67-річна жінка віддала майже мільйон гривень за "зняття порчі", - поліція - Цензор.НЕТ 8346
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19.02.2021 15:31 Ответить
Каким же нужно быть чучелом, что бы в 21 веке верить в сглаз и порчу? Эта тетка явно голосовала зе зебуина, 1000000%, к гадалке не ходи На Черниговщине 67-летняя женщина отдала почти миллион гривен за "снятие порчи", - полиция - Цензор.НЕТ 5943
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19.02.2021 11:53 Ответить
Дивись, як наведуть порчу по IP адресі то ти зміниш свою думку.
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19.02.2021 11:56 Ответить
Порчу може токо адмін накласти відправивши в бан на 3 дня На Черниговщине 67-летняя женщина отдала почти миллион гривен за "снятие порчи", - полиция - Цензор.НЕТ 5919
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19.02.2021 11:57 Ответить
для цього треба мати запасне астральне тіло, а краще три. Заморится адмін порчу на всі насилати. На Чернігівщині 67-річна жінка віддала майже мільйон гривень за "зняття порчі", - поліція - Цензор.НЕТ 6527
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19.02.2021 12:32 Ответить
Допустим, такая штука как биоэнергетика... в общем есть мнение, что она существует.
Есть еще одно мнение: Другое дело, что те кто по-настоящему умеют с ней работать... в общем они таких денег не возьмут (они вообще крайне редко берут деньги, у них совершено иная логика жизни) да и НИКОГДА не будут напрашиваться, мол "сча мы тебя вылечим" - сами, тем более на улице. А, ну да. Есть, также мнение, что среди таковых попросту нет "у обеих черные глаза и смуглая кожа".
Все беды от незнания.
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19.02.2021 12:08 Ответить
Ще є сила думки , які думки такі й ми На Чернігівщині 67-річна жінка віддала майже мільйон гривень за "зняття порчі", - поліція - Цензор.НЕТ 5587
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19.02.2021 12:15 Ответить
А какие чучела в 21 веке толпами лезут в церкви? Не видят слепые на каких машинах ездят попы? Те же безмозглые чучела все за зе проголосовали.
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19.02.2021 14:30 Ответить
Попы бывают всякие. Большевики перебили настоящих попов самым первым делом.
Следущими были сельские бабки-повитухи, чтобы все гражадне страны советов
появлялись только в казённых роддомах и проходили через руки ши ддайских "врачей",
которые отлично владеют техниками мануального энергетического воздействия.
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19.02.2021 19:03 Ответить
Бывают конечно всякие. Видимо в соотношении 25:73, как и электорат🙂
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19.02.2021 19:24 Ответить
да ентим чучелам всё поххх- абы погнать на жисть не ту, шо была..- а в подушках...- щитайте, менты в заявах...)))
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19.02.2021 23:32 Ответить
Ловкие тёти! Однако, оперативно полиция сработала! С такими особыми приметами: "у обеих черные глаза и смуглая кожа, на лицах - медицинские защитные маски" да задержать- одно могу сказать- Браво!
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19.02.2021 11:55 Ответить
А как эти бравые ребята будут доказывать факт не снятия порчи????? И в чем состав преступления??? Сама вынесла деньги, сама отдала....
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19.02.2021 11:59 Ответить
А я в это не вникал. Я- о факте весьма оперативного задержания, не более того.
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19.02.2021 12:02 Ответить
А Вы не думали что такая быстрота связана с тем что они прекрасно знали кто этим занимается на их территории, а т.к. сумма была не маленькая, то шум мог подняться тоже не слабый....
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19.02.2021 12:04 Ответить
Я вот о чем думал: "После совершения мошенничества в Прилуках злоумышленницы сначала сбежали в Киев, а затем наняли такси и отправились в направлении города Днепра"(с) И уже в Днепре их накрыли! Что, не оперативно? Ещё как оперативно, учитывая ловкость тёть.
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19.02.2021 12:07 Ответить
Так это же и есть "палево", они были в масках, но мусора знали кого ищут и задержали аж в Днепре... Плюс, такси, значит возвращать можно как минимум пол суммы...
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19.02.2021 12:12 Ответить
Вам нехрен делать? Вы отрицаете оперативность? Ну, что ж: втирайте свой бред кому-то иному.
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19.02.2021 12:13 Ответить
Не волнуйтесь Вы так, все хорошо... Я просто хочу предостеречь Вас, что бы Вы не сильно переоценивали возможности полицаев...
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19.02.2021 12:16 Ответить
Таки нехрен. Это было очевидно ещё в 11.59. Зря я повелся.
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19.02.2021 12:17 Ответить
Таксист и заявил, потому как пассажирки не рядовые.
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19.02.2021 19:05 Ответить
хочаб в одної була мобілка в кармані то не проблема знайти
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19.02.2021 12:17 Ответить
Для этого нужно знать номерок мобилки, нет?
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19.02.2021 12:18 Ответить
ні не треба . зараз якщо дтп і винуватець тікає то також знахдять , тільки щоб мобілка була
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19.02.2021 14:01 Ответить
отстой..- биллинг- король нынешнего раскрытия..-но!!- если в кармане бэндитто е мудилка)))
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19.02.2021 23:34 Ответить
точность определения (нахождения) гаджета в районе эксцесса - до 1м.. (метра!!)- а потом- просто тупо преследование по джипиэсу..)))
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19.02.2021 23:37 Ответить
скорее дело не в сумме а кому принадлежала эта сумма, потому что не только нищие обычные пенсионеры таких сбережений не имеют но и тот кто работает. А для простого смертного полиция так бы оперативно не расстаралась.
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19.02.2021 13:30 Ответить
"- Прочь! - страшным голосом гремел Агабек. - Прочь, ничтожные! Знаете ли вы, кто перед вами? Перед вами - египетский визирь, слышите ли вы, презренное сиволапое мужичье! Я сотру вас в порошок, в пыль!
- Он вор! Вор! - кричал купец. - Я докажу! Сиятельный Камильбек видел эти драгоценности. Он узнает!..
- Пустите! - задыхался Агабек, чувствуя, как вместе с исчезнувшим ишаком уплывает из его рук египетское величье. - Пустите, говорю вам! - Рыча, он вырывался, как разъяренный барс, опутанный сетью. - Прочь! Вы слышите?! Или я вас всех превращу в ишаков!..
Еще один стражник прыгнул сзади ему на спину и повис, уцепившись за шею.
Обуянный гневным неистовством, Агабек выхватил из пояса тыквенный кувшинчик с волшебным составом.
- Лимчезу! Пуцугу! Зомнихоз! - грозно возопил он, брызгая из кувшинчика на стражников. - Каламай, дочилоза, чимоза, суф, кабахас!
- Держи его! Держи! Хватай! Вяжи! Тащи! Не пускай!.. - разноголосо отвечали стражники своими заклинаниями.
Их заклинания, как и следовало ожидать, оказались неизмеримо могущественнее: через минуту Агабек был повергнут и связан по рукам и ногам...".
(Леонід Солов"йов, "Зачаклований принц").
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19.02.2021 12:14 Ответить
а похоже на задержание о.и.бендера румынскими пограничниками
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19.02.2021 14:23 Ответить
У них біл кассовый аппарат? нет? Какие вопросы?
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19.02.2021 13:02 Ответить
А ведь Вы правы! И скорее всего услуги предоставляли не на украинском языке!
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19.02.2021 13:06 Ответить
ок, где подписанный покупателем акт выполненных работ?
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19.02.2021 14:22 Ответить
Подотчетный период еще не закончился, до конца месяца есть еще время.
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19.02.2021 14:25 Ответить
Можно сказать, что порча была снята.
Баба ж сразу поумнела и прозрела.
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19.02.2021 11:58 Ответить
Эффект наступил немедленно. По моему эти двое все же сняли порчу с бабули, так что за работу они вполне правомерно взяли оплату.
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19.02.2021 12:05 Ответить
Та нет. Просто примитивный гипноз. У тети личная восприимчивость в силу определенных... отличий в развитии.
Плюс незнание универсальной магической формулы, 100% действующей в подобных случаях.
Я её открою забесплатно тут: "ПНХ, а то полицию вызову". В случае, если физические параметры кастующего позволяют, можно добавить перспективы физического воздействия на усмотрение кастующего))
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19.02.2021 12:10 Ответить
На Чернігівщині 67-річна жінка віддала майже мільйон гривень за "зняття порчі", - поліція - Цензор.НЕТ 9481
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19.02.2021 13:33 Ответить
І, порчу зняли! Порча була в мільйоні
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19.02.2021 11:58 Ответить
Я бы за эти деньги еще и погнутую ауру подрихтую! На Черниговщине 67-летняя женщина отдала почти миллион гривен за "снятие порчи", - полиция - Цензор.НЕТ 8499
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19.02.2021 11:58 Ответить
Я б женился на этой бабуле.
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19.02.2021 12:03 Ответить
Пф. Не рассчитывай на половину. То деньги, заработанные до брака и по завещанию достанутся они детям, как наследникам первой очереди.
Ну и по первой брачной ночи не забывай))))
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19.02.2021 12:21 Ответить
Цыгане свою работу выполнили,а вот откуда у бабки такие бабки нужно разобраться ещё
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19.02.2021 12:05 Ответить
В Україні все можливо. Тут кілька варіантів відповіді :1)отримала спадок (можливо з Америки).2) наторгувала як ПП.3)бомбанула банк.4)наколядуваля як львівський суддя Зварич.5) циганські розбірки.
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19.02.2021 12:39 Ответить
та ну я б сказав що скоріше то мама якого небудь шмигаля або степанова
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19.02.2021 13:35 Ответить
" Удивительно. С таким счастьем, и на свободе!" (с)
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19.02.2021 12:11 Ответить
Скорее всего это были цыганки, обладающие гипнозом. Если человек внушаемый, то можно внушить что угодно. Была однажды на шоу гипнотезера. Так он вызывал желающих из зала и дав им по луковице большой сказал "ешьте это апельсины, очень вкусные и сочные" И люди ели, причем с удовольствием, прямо с шелухой. Но когда сказал "что вы делаете, вы едите лук", то все стали плеваться Потом он попросил всех присутствующих сложить руки в замок. На меня тогда не подействовало, а пол зала к нему по очереди подходили, так как сами не могли их разжать. Тогда это было смешно, так как шоу. Но гипноз используют и мошенники, как в этом случае. Женщине повезло, что полиция сработала быстро.
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19.02.2021 12:21 Ответить
Простейшие методики:
1) Переключение внимания - то есть ВЫ начинайте им рассказывать какой-нидь бред. Вообще любой. Хоть про маленьких розовых слоников, завоевывающих империю ситхов. И смотрите куда угодно только не на них. И продолжайте говорить, говорить, говорить...
2) Агрессия, сходу (мой любимый способ). Выброс норадреналина здорово прочищает мозг. Можно только словами с угрозой полиции (адреналин тоже поможет). Желательно с матами, ибо они здорово переключают мозг, опять же.
3) Концентрация. Складывайте в уме, считайте формулы и так далее. Увеличивайте сложность.

А вообще я за №2.
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19.02.2021 12:26 Ответить
Мою жену, на автовокзале, в Ростове-на-Дону, в 1983-м, две цыганки загипнотизировали, успешно. Я в очереди за билетами в кассу стоял... возвращаюсь- жена стоит как-то странно прислонившись к стенке, на цыпочках. Я тогда реально испугался, за руку её пришлось дернуть. Нам повезло тогда, что кошелек жены я с собой забрал, потому добыча оказалась: флакон духов "Черная магия". Не шучу! Вот именно такие духи они упёрли! На Чернігівщині 67-річна жінка віддала майже мільйон гривень за "зняття порчі", - поліція - Цензор.НЕТ 7814 Странно, что обручалку не увели.
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19.02.2021 12:27 Ответить
К сожалению, законодательные и социальные нормы не позволяют использовать вариант №4, правильный по умолчанию - сразу в таблище без разговоров. А потому приходится обходится полумерами в виде п.2.
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19.02.2021 12:34 Ответить
Подібну картину спостерігав влітку 1980року під час відрядження в Волгограді: так само на автовокзалі був свідком циганського кидалова. Там жіночка років 35-40 дала десь 500дерев"яних. Тоді допоміг сержанту мінту одну ****** затримати- в 23 добре бігав.Ну а з циганською підмогою розмова коротка : кожному в табло і порядок бо мент був без ствола. А через кілька місяців(в кінці жовтня) аналогічна ситуація біля автовокзалу в Харкові. Мій, десь пиблизно, ровесник поклав циганюрам вже десь 200 деревяних, і коли я втрутився був точно в неадекваті. Удар в сонячне сплетіння трохи привів його до тями .Гроші в циганки вирвав . А тут знову кодляк їхній вискочив, то двом циганам відрихтував нижні челюсті. Ті курви кричали:"Офицер, ти не доживешь до до 40 лет, умрешь страшной смертью" .Та хрін вони нагадали: вже 65-й живу.
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19.02.2021 13:10 Ответить
ще один факт.У нас в Луцьку сусіди були цигани, то я трохи знав їх в побуті, і на що вони здатні, та й батьки розказували за них . Так що я не дивуюсь, що людина з слабкою психікою може піддатись на їх гіпноз.Ну і в молоді роки були махачі з циганчуками : вирубаєш главаря і кодло розбігається.
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19.02.2021 13:26 Ответить
В мене теж був неприємний інцидент в Одесі, коли я залишив в скверику біля вокзалу дітей і речі, а сам пішов в каси купувати квитки на зворотню дорогу. Повернувся, речі розкидані, дітей нема, грошей в чемодані теж нема. Цигани. Ціла детективна історія... Ми з дітьми наздоганяємо підозрюваних. Затримання двох підозрюваних. Відділок, тоді ще, міліції. Повернення 70% грошей з умовою, що крадійок відпустять. Відділок міліції оточили цигани. Вечір. Дітей і речі залишаю у відділку, миттєво беру таксі і під'їхавши впритул до відділку забираю дітей, речі і прямую на таксі на базу відпочинку в Рибаківку.
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19.02.2021 14:19 Ответить
Якщо зубожіла знайшла таке бабло, то у неї ще є.
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19.02.2021 12:23 Ответить
у богатых свои причуды...
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19.02.2021 12:27 Ответить
Хто б мене так ''спортив'', щоб у мене такі гроші завелися?
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19.02.2021 12:31 Ответить
Ну как говориться гроши зло,треба избавляться.Вот пенсионерку от зла и избавили На Чернігівщині 67-річна жінка віддала майже мільйон гривень за "зняття порчі", - поліція - Цензор.НЕТ 9171
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19.02.2021 12:36 Ответить
Що ви ржете, у людини стрес. Все життя збирала по копійці, щоб було на старість. Не відпочивала, не доїдала. Лише б дітям щось залишити...У старших людей психіка нікудишня, тому піддалась навіюванням. Я її співчуваю.
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19.02.2021 12:44 Ответить
снимаю, порчу
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19.02.2021 13:00 Ответить
"усьо", тепер "жебрачку" позбавлять субсидій на газ...
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19.02.2021 13:08 Ответить
Деякі спеціалісти стверджують що 25% людей піддаються гіпнозу. Сумніваюсь. Думаю в ********* світі відсотків 10 і це як правило особи малограмотні, екзальтовані і віруючі в "боженьку". Якщо людина з вищою освітою стає жертвою "а-ля циган" то диплом явно куплений.
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19.02.2021 13:10 Ответить
У нас в Луцьку сусіди були цигани, то я трохи знав їх в побуті, і на що вони здатні, та й батьки розказували за них . Так що я не дивуюсь, що людина з слабкою психікою може піддатись на їх гіпноз.Ну і в молоді роки були махачі з циганчуками : вирубаєш главаря і кодло розбігається.
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19.02.2021 13:29 Ответить
У нас в Києві на сусідній вулиці цигани років 15 назад хату купили. Розбудувалися. Спершу були тихі, непомітні і промишляли десь "на виїздах". Та з ростом багатства стали нахабніти. Дійшло до того що меншенькі стали продавати наркоту під школою і посилати всіх на фуй. "Дядьки" зібралися. Попередили. Не дійшло. Хата з автопарком згоріли - пожежна "чомусь" їхала дві години. По приїзду виявилось що всі пожежні крани засипані. Одні головешки лишились... Більше ми їх не бачили. Кажуть що втекли до кацапів, а там їх частину постріляли а решту посадили. Зараз через цю ділянку проклали дорогу до нової висотки...
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19.02.2021 13:46 Ответить
У вас це факти сьогодення - я за минуле згадав. Про ******* історію теж є що розказати. У нас в сусідньому будинку одна пропаща душа приймала на постій циганів з Закарпаття кілька років підряд. То також спочатку кілька неділь спокійні, а далі починався циганський бардак. Ситуацію рятувало те, що брат працював у міськвиконкомі, і знав керівництво міліції. Приїздила спецмашина, весь той кодляк туди садили і на вокзал. Вже років 10 їх не чути.
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19.02.2021 14:41 Ответить
Деньги - это зло, от них почти все беды и преступления. Так что не зря отдала.
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19.02.2021 13:10 Ответить
У меня когда-то две цыганки просили бумажные деньги, чтобы мой волос завернуть погадать, а деньги потом вернуть обещали. Сказали, что если гривен нет, то и доллары можно. Я прикинулся шлагом и предложил талон на троллейбус - тоже ведь что-то стоит. Сказали, что талончик не подойдет, но можно часы - волос в ремешок завернуть.
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19.02.2021 13:15 Ответить
Блін .Чому ніхто не задумається - ким була ця "67-летняя женщина" На Чернігівщині 67-річна жінка віддала майже мільйон гривень за "зняття порчі", - поліція - Цензор.НЕТ 6815
Тоді можуть бути і відповіді на інші питання:
1- звідки гроші,
2- чому "доблесні правоохоронці" діяли так інтенсивно,
3- чому циганки вирішили "попрацюв ати" власно з цією "67-летней женщиной",
4- і т.д. і т.п.
Нам сказано тільки - " у потерпевшей как раз заболели члены семьи" ...
А зараз хворіють і у "непростих сімьях" ... На Чернігівщині 67-річна жінка віддала майже мільйон гривень за "зняття порчі", - поліція - Цензор.НЕТ 9739 На Чернігівщині 67-річна жінка віддала майже мільйон гривень за "зняття порчі", - поліція - Цензор.НЕТ 6550
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19.02.2021 13:15 Ответить
скоріше то мама якого небудь шмигаля або степанова, тому й найшли так швидко
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19.02.2021 13:38 Ответить
так что сняли порчу то?! хватило бабла?!)))
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19.02.2021 13:43 Ответить
...вот так ко мне лет пять назад подкатила цыганка возле больницы, куда я привёз отца на процедуры...
...начала с мелочи, но потом когда она начала производить манипуляции с заворачиванием монетки 25 копеек в данную ей мелкую купюру и рассказами и проклятиях и порчи - пришлось прекращать цирк и посылать матом...с криками и проклятиями отвалила...

...потом понял, что цыганка под больницей паслась не с мелких подаяний, а работала по крупному...

...больше цыганам не подаю, остался урок и неприятный осадок надолго. Может чужой опыт убережет кого-то в будущем ...
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19.02.2021 14:15 Ответить
порчу сняли, деньги вернули - 100% успех. но нужно сразу перестраховываться конечно.
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19.02.2021 14:36 Ответить
Порча - слелствие отсутствия причинно следственных связей в мозгу.
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19.02.2021 14:59 Ответить
Респект ментам
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19.02.2021 15:11 Ответить
В данном случае - да.
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20.02.2021 01:38 Ответить
порчу то хоть сняли ?
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19.02.2021 16:11 Ответить
 
 