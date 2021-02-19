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Проведена успешная спецоперация по задержанию этнической группировки наркоторговцев в Киеве, - Крищенко. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Киевские новости

Полицейские Киева провели успешную спецоперацию по задержанию этнической группировки наркоторговцев. К проведению неотложных следственных действий привлекались следователи, оперативники, спецназовцы и сотрудники ювенальной превенции. В результате задержаны двое организаторов, которые наладили наркобизнес на территории двух районов столицы. Полицейские собирают доказательства противоправной деятельности их сообщников.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.

Начальник полиции Киева Андрей Крищенко отметил, что обыски провели не только в помещениях злоумышленников, но и в местах самозастройки, где проживают более 20 человек.

"Спецоперацию проводили оперативники и бойцы спецподразделений полиции Киева. Благодаря слаженным действиям удалось задержать злоумышленников. Организаторами наркобизнеса оказались двое мужчин, 1954 и 1985 года рождения, которые сбывали метадон из рук в руки. Кроме того, мы доставили в районные управления полиции 30 наркозависимых для проверки на причастность к совершению преступлений на территории города Киева, провели 10 обысков в помещениях с целью выявления вещественных доказательств и орудия совершения преступления. Также привлекались сотрудники ювенальной превенции и представители государственных районных администраций, поскольку во время следственных действий мы обнаружили детей, живших в помещениях с антисанитарными условиями и без надлежащего обогрева", - отметил Крищенко.

Проведена успешная спецоперация по задержанию этнической группировки наркоторговцев в Киеве, - Крищенко 01
Проведена успешная спецоперация по задержанию этнической группировки наркоторговцев в Киеве, - Крищенко 02
Проведена успешная спецоперация по задержанию этнической группировки наркоторговцев в Киеве, - Крищенко 03
Проведена успешная спецоперация по задержанию этнической группировки наркоторговцев в Киеве, - Крищенко 04

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По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины. Организаторы наркобизнеса уведомлены о подозрении в совершении преступления, им грозит до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

"Сейчас полицейские работают над сбором доказательной базы относительно причастности к незаконным сделкам с наркотиками других лиц, а также каналов и способов сбыта наркотиков. При этом хочу подчеркнуть, что полиция ни в коем случае не преследует лиц по этническому признаку или по иным причинам. Полиция обеспечивает порядок и документирует противоправную деятельность правонарушителей ", - отметил Андрей Крищенко.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+50
А слово "цыгане" запретили?
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19.02.2021 11:59
+21
От тупі поліціянти! То Нобелівські лауреати ромської національності займалися розробкою антиковідної вакцини на основі каннабіоїдів та опіатів!...
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19.02.2021 12:02
+14
Нє, млять, іднєйци у нас по всій країні шмаллю та ширкою торгують... Проведено успішну спецоперацію із затримання етнічного угруповання наркоторговців у Києві, - Крищенко - Цензор.НЕТ 8421
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19.02.2021 12:17
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Правила форума Совет форумчан
А слово "цыгане" запретили?
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19.02.2021 11:59 Ответить
А у нас теперь все боятся лишнего слова сказать.
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19.02.2021 12:02 Ответить
а почему сразу цыгане?))) национальность не указана, может это Бельгийцы, в Ирпене или на Борщаге ширкой банкуют?))) (нет)
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19.02.2021 12:03 Ответить
Нє, млять, іднєйци у нас по всій країні шмаллю та ширкою торгують... Проведено успішну спецоперацію із затримання етнічного угруповання наркоторговців у Києві, - Крищенко - Цензор.НЕТ 8421
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19.02.2021 12:17 Ответить
ДЛЯ ВАС И ОСТАЛЬНЫХ ПРАПОРЩИКОВ И МОЛДОВАН, КОТОРЫЕ МНЕ ОТВЕТИЛИ:
Сарка́зм (греч. σαρκασμός, от σαρκάζω, буквально «разрывать плоть») - один из видов сатирического изобличения, язвительная насмешка[1], высшая степень иронии, основанная не только на усиленном контрасте подразумеваемого и выражаемого, но и на немедленном намеренном обнажении подразумеваемого.
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19.02.2021 12:26 Ответить
Циган чи кацап?
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19.02.2021 12:36 Ответить
я не знаю цыган ты или кацап, но мне удивительно что ты научился читать и писать, с таким уровнем "развития" ...

ты настолько тупое, что даже когда тебе НАПИСАЛИ что пост был с сарказмом, ты все равно ничего не понял???
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19.02.2021 12:40 Ответить
Ааааа, я зрозумів, кацап, 100 пудово Проведено успішну спецоперацію із затримання етнічного угруповання наркоторговців у Києві, - Крищенко - Цензор.НЕТ 7792
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19.02.2021 12:57 Ответить
Те що він таким чином підіграв вашому сарказму а не відповідав вам серьозно, то ви не в змозі зрозуміти? Якщо так сприймаєте то може не варто і пости писати?
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19.02.2021 14:12 Ответить
очень даже может что и бельгийцы. В Киеве большинство карманников(ниц) и реализаторов тяжелой наркоты конечно цыганва, НО руководят ими бароны, которые находятся не в Украине а как раз в ЕС)) В Прибалтике, Чехии Бельгии и пр.
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19.02.2021 12:20 Ответить
та ладно... я чув тільки про одного такого барона-бельгійця і це поліцай на високій посаді
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19.02.2021 14:14 Ответить
Судячи з одежі на жінках на фото (характерні пухові платки, довгі спідниці, та й тільки циганки будуть нагло, не боячись, "перти" на поліцаїв, як танки) це цигани. Або ж - роми. Як хочеш, так і називай.
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19.02.2021 12:23 Ответить
може то кацапки? кацапська етнічна групіровка по росповсюдженню наркоти.
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19.02.2021 12:27 Ответить
Проведено успішну спецоперацію із затримання етнічного угруповання наркоторговців у Києві, - Крищенко - Цензор.НЕТ 9758 У кацапів ні спиртне ні шмаль не держиться. Вони самі уніШШтожають... Проведено успішну спецоперацію із затримання етнічного угруповання наркоторговців у Києві, - Крищенко - Цензор.НЕТ 124
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19.02.2021 12:38 Ответить
Ну ми ж не називаємо німців дойчами?
І чеченів нохчами?
то чого маємо називати циганів ромами?
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04.04.2021 08:48 Ответить
Проведено успішну спецоперацію із затримання етнічного угруповання наркоторговців у Києві, - Крищенко - Цензор.НЕТ 1562 Проведено успішну спецоперацію із затримання етнічного угруповання наркоторговців у Києві, - Крищенко - Цензор.НЕТ 6813 Проведено успішну спецоперацію із затримання етнічного угруповання наркоторговців у Києві, - Крищенко - Цензор.НЕТ 5273
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19.02.2021 13:20 Ответить
Правильно. Такие юбки носят например литовки или польки.
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19.02.2021 13:50 Ответить
ай позолоти ручку! цыганва 100% Проведено успішну спецоперацію із затримання етнічного угруповання наркоторговців у Києві, - Крищенко - Цензор.НЕТ 1042 их прикид
Проведено успішну спецоперацію із затримання етнічного угруповання наркоторговців у Києві, - Крищенко - Цензор.НЕТ 1245
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19.02.2021 12:42 Ответить
Вони мають на увазі етнічних українців, бо всі інші -- то нацменшини.
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19.02.2021 12:57 Ответить
У нас ща все цыгане \ малане - на Банковой... А эти - так... погулять вышли...
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19.02.2021 13:40 Ответить
Это слово давно запретили. Теперь они "ромы". А преследования по этнической принадлежности нет. Зато есть веские основания для подозрений именно из-за этнической принадлежности.
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19.02.2021 13:48 Ответить
От тупі поліціянти! То Нобелівські лауреати ромської національності займалися розробкою антиковідної вакцини на основі каннабіоїдів та опіатів!...
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19.02.2021 12:02 Ответить
***
- Софочка, я смотрю вы перестали шить маски…а шо так?
- Семен Маркович... я вас умоляю....вот вы в своей одноразовой сколько уже ходите?
- та да! а шо у вас так воняет?
- а я теперь вакцину варю… пока с запахом экспериментирую
Проведена успешная спецоперация по задержанию этнической группировки наркоторговцев в Киеве, - Крищенко - Цензор.НЕТ 9007
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19.02.2021 12:07 Ответить
ромале..
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19.02.2021 12:05 Ответить
этнической )))) ой как политкорректно )))
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19.02.2021 12:05 Ответить
Толєрантно!
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19.02.2021 12:14 Ответить
Проведено успішну спецоперацію із затримання етнічного угруповання наркоторговців у Києві, - Крищенко - Цензор.НЕТ 9373
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19.02.2021 12:18 Ответить
у мацкві є театр етнічних наркоторговців "Ромен"
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19.02.2021 12:05 Ответить
Проведена успешная спецоперация по задержанию этнической группировки наркоторговцев в Киеве, - Крищенко - Цензор.НЕТ 5190
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19.02.2021 12:07 Ответить
в англійських фільмах цигани якісь не циганські
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19.02.2021 12:09 Ответить
Ірландські «мандрівники» (ірландські блукачі, мандрівники - англ. Irish Travellers) або Шельта (ірл. Lucht silta) - кочова етнічна група імовірно ірландського походження, яка проживає в Ірландії, Великій Британії та США. Самоназва - «пейві» (Pavee), «мінкіри» (Minkiers)[2], «тінкер» (Tinker) - образлива назва.
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19.02.2021 12:23 Ответить
Англичане их называют "джипси". Это название они сами себе придумали, выдавая себя за потомков египтян. А в Восточной Европе выдавали себя за потомков римлян-византийцев, отсюда и название "ромы".
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19.02.2021 14:03 Ответить
бо вони не цигани
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19.02.2021 12:26 Ответить
В банду принимали только украинский этнос после тщательной проверки?
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19.02.2021 12:08 Ответить
Расизм 🙃
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19.02.2021 12:08 Ответить
Проведена успешная спецоперация по задержанию этнической группировки наркоторговцев в Киеве, - Крищенко - Цензор.НЕТ 8233
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19.02.2021 12:10 Ответить
Це той шо 54-го р.н., а далі той який 85-го? Проведено успішну спецоперацію із затримання етнічного угруповання наркоторговців у Києві, - Крищенко - Цензор.НЕТ 868
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19.02.2021 12:19 Ответить
Что значит этническая, что за секреты? так можно подумать на кого угодно!
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19.02.2021 12:12 Ответить
кацапы....
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19.02.2021 12:29 Ответить
и так ясно шо цыгане
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19.02.2021 12:30 Ответить
евреи
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19.02.2021 12:49 Ответить
Раз етнічні при владі, то і в банді також. Звісно, карати їх не будуть.
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19.02.2021 13:02 Ответить
та майже у кожному місті України діють угрупування "ромів-наркобариг".
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19.02.2021 12:15 Ответить
от не наговорюйте на ромів
цигани то, цигани!
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19.02.2021 12:19 Ответить
можуть бути ще чавели...
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19.02.2021 12:32 Ответить
значить хтось крепший конкурентів з ринку прибрав
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19.02.2021 12:20 Ответить
ах, какой міністр?
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19.02.2021 12:21 Ответить
ювенальной превенции. какой идиот это придумал? зачем вводить в оборот эти слова? в украинском или русском языках разве нет слов для названия этого подразделения?
была же инспекция по делам не совершеннолетних. ясно и понятно. а тут так важно целая ювенальная и даже превенция...
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19.02.2021 12:30 Ответить
тебе не нравятся европейские слова?
ты похоже, любитель совковых выражений!
и поетому ты уехал жить в Германию? Проведено успішну спецоперацію із затримання етнічного угруповання наркоторговців у Києві, - Крищенко - Цензор.НЕТ 6826
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19.02.2021 12:33 Ответить
причем здесь совок и куда я уехал жить? к чему такие выводы? связи нет никакой.
я любитель украинского и русских языков без примесей и глупых заимствований из других языков, если есть в языке слова которые могут выразить, описать, передать суть или идею зачем брать слова из других языков. так скоро и твоего родного языка не будет а будет сплошная ювенальная превенция
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19.02.2021 12:42 Ответить
Настоящий словарь является справочником по правописанию слов русского языка, заимствованных из других языков. В издание включено более 15000 слов

Источник: https://gufo.me/dict/foreign_words
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19.02.2021 13:01 Ответить
и что? здравый смысл ещё никто не отменял.
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19.02.2021 13:03 Ответить
Якщо ця влада хаосу і руйнації не може нічого доброго зробити, то хоч припечатає "ювенальною превенцією" єврооптимістів...
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19.02.2021 13:07 Ответить
100% Ромы ,🤦🙄🤔🤣🤣🤣 .Их надо как то приучать работать ,на благо общества 😡 Есть очень много нормальных ,музыканты ,артисты ,коневоды,🙂
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19.02.2021 12:33 Ответить
коневоды-ето те, что воруют лошадей? Проведено успішну спецоперацію із затримання етнічного угруповання наркоторговців у Києві, - Крищенко - Цензор.НЕТ 2041
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19.02.2021 12:34 Ответить
романтическое поединение... музыканты, артисты. конеуводы... по совместительству объединены под одной профессией - наркодилеры, наркобароны...
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19.02.2021 13:05 Ответить
Бомжів треба привчати, але вони не хочуть.
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19.02.2021 13:09 Ответить
В Англии из них выходит очень хороший младший медперсонал. Давние традиции выхаживания больных практически без лекарств. И их очень ценят.
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19.02.2021 14:07 Ответить
Етнічні?……Цеб-то такі у вишитім одязі, в каптуриках і з топірцями?!!!
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19.02.2021 12:39 Ответить
Про тех кто их крышевал тоже не забудьте,просто так этот бизнес не работает,там ещё участвовали шлопчики аваковцы по национальности.
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19.02.2021 13:00 Ответить
И кто поспорит со мной что это не цыгане?
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19.02.2021 13:24 Ответить
Пусть п ют в Европу ......
Правда , та же толерантная Франция взяла и разровняла бульдозерами их табора , а этих типа граждан депортировала , не взирая на вой так называемых правозащитников ....
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19.02.2021 13:30 Ответить
одна надежда на Националистов "Свободы"-которые не дадут захлебнуться Украине в цыганском лайне!
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19.02.2021 15:20 Ответить
Крищенке надо в фуражке выступать, но не в обычной, а с дебелой кожаной ременякой вместо тренчика - шоб харя не треснула. Уже ж отобрал у Тосика Геращенко титул "самый упитанный пупс МВД".
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19.02.2021 15:34 Ответить
Такое без прокурорско-ментовской крыши не работает...
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19.02.2021 15:37 Ответить
Цыган обижать низззя, нацменшинство однако!
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19.02.2021 18:18 Ответить
Требую задержания этнической бандгрупировки торговцев газом!
Для семитов реклама бесплатно 😎
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19.02.2021 20:27 Ответить
 
 