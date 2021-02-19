Проведена успешная спецоперация по задержанию этнической группировки наркоторговцев в Киеве, - Крищенко. ФОТОрепортаж

Полицейские Киева провели успешную спецоперацию по задержанию этнической группировки наркоторговцев. К проведению неотложных следственных действий привлекались следователи, оперативники, спецназовцы и сотрудники ювенальной превенции. В результате задержаны двое организаторов, которые наладили наркобизнес на территории двух районов столицы. Полицейские собирают доказательства противоправной деятельности их сообщников.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.

Начальник полиции Киева Андрей Крищенко отметил, что обыски провели не только в помещениях злоумышленников, но и в местах самозастройки, где проживают более 20 человек.

"Спецоперацию проводили оперативники и бойцы спецподразделений полиции Киева. Благодаря слаженным действиям удалось задержать злоумышленников. Организаторами наркобизнеса оказались двое мужчин, 1954 и 1985 года рождения, которые сбывали метадон из рук в руки. Кроме того, мы доставили в районные управления полиции 30 наркозависимых для проверки на причастность к совершению преступлений на территории города Киева, провели 10 обысков в помещениях с целью выявления вещественных доказательств и орудия совершения преступления. Также привлекались сотрудники ювенальной превенции и представители государственных районных администраций, поскольку во время следственных действий мы обнаружили детей, живших в помещениях с антисанитарными условиями и без надлежащего обогрева", - отметил Крищенко.









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По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины. Организаторы наркобизнеса уведомлены о подозрении в совершении преступления, им грозит до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

"Сейчас полицейские работают над сбором доказательной базы относительно причастности к незаконным сделкам с наркотиками других лиц, а также каналов и способов сбыта наркотиков. При этом хочу подчеркнуть, что полиция ни в коем случае не преследует лиц по этническому признаку или по иным причинам. Полиция обеспечивает порядок и документирует противоправную деятельность правонарушителей ", - отметил Андрей Крищенко.