Задержаны главари преступной группировки, державшие в страхе и требовавшие деньги у жителей Николаева. Задокументирован факт "выбивания" $37 тыс., - СБУ. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Происшествия
В Николаеве задержана преступная группировка, которая терроризировала жителей региона. Вооруженных главарей банды задержали бойцы спецподразделения ЦСО "А" СБУ. В ходе задержания у них были изъяты два боевых пистолета.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
По данным спецслужбы, злоумышленники держали в страхе местных жителей: угрожали убийством и таким способом требовали деньги для наполнения "кассы" криминальных кругов региона, содержания "воров в законе" и преступников, осужденных к лишению свободы.
"Основной их целью были местные предприниматели. Сотрудники спецслужбы задокументировали факт "выбивания" почти 37 тыс. долларов", - подчеркивается в сообщении.
Кроме этого отмечается, что в рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 189 "Вымогательство" Уголовного кодекса Украины продолжаются следственно-оперативные действия для привлечения к ответственности всех участников банды. Проверяется информация о причастности задержанных к совершению других тяжких преступлений.
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Стаття 2. Завдання Служби безпеки України
До завдань Служби безпеки України також входить попередження, виявлення, припинення та розкриття кримінальних правопорушень проти миру і безпеки людства, тероризму, корупції та організованої злочинної діяльності у сфері управління і економіки та інших протиправних дій, які безпосередньо створюють загрозу життєво важливим інтересам України.
Стаття 2. Завдання поліції
1. Завданнями поліції є надання поліцейських послуг у сферах:
1) забезпечення публічної безпеки і порядку;
2) охорони прав і свобод людини, а також інтересів суспільства і держави;
3) протидії злочинності;
4) надання в межах, визначених законом, послуг з допомоги особам, які з особистих, економічних, соціальних причин або внаслідок надзвичайних ситуацій потребують такої допомоги.
Теперь лишь бы в судах их не отпустили.
Там беспроигрышный расчет у таких шакалов. Ты их ткни, они упадут и ты же сядешь за превышение пределов необходимой самообороны.
А вот отменили бы понятие предела необходимой самообороны... вот тогда да. Было бы весело
Всегда бы так.