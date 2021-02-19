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вымогательство (428) задержание (6590) Николаев (2009) СБУ (18697)

Задержаны главари преступной группировки, державшие в страхе и требовавшие деньги у жителей Николаева. Задокументирован факт "выбивания" $37 тыс., - СБУ. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

Задержаны главари преступной группировки, державшие в страхе и требовавшие деньги у жителей Николаева. Задокументирован факт

В Николаеве задержана преступная группировка, которая терроризировала жителей региона. Вооруженных главарей банды задержали бойцы спецподразделения ЦСО "А" СБУ. В ходе задержания у них были изъяты два боевых пистолета.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По данным спецслужбы, злоумышленники держали в страхе местных жителей: угрожали убийством и таким способом требовали деньги для наполнения "кассы" криминальных кругов региона, содержания "воров в законе" и преступников, осужденных к лишению свободы.

"Основной их целью были местные предприниматели. Сотрудники спецслужбы задокументировали факт "выбивания" почти 37 тыс. долларов", - подчеркивается в сообщении.

Кроме этого отмечается, что в рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 189 "Вымогательство" Уголовного кодекса Украины продолжаются следственно-оперативные действия для привлечения к ответственности всех участников банды. Проверяется информация о причастности задержанных к совершению других тяжких преступлений.

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Задержаны главари преступной группировки, державшие в страхе и требовавшие деньги у жителей Николаева. Задокументирован факт выбивания $37 тыс., - СБУ 01
Задержаны главари преступной группировки, державшие в страхе и требовавшие деньги у жителей Николаева. Задокументирован факт выбивания $37 тыс., - СБУ 02
Задержаны главари преступной группировки, державшие в страхе и требовавшие деньги у жителей Николаева. Задокументирован факт выбивания $37 тыс., - СБУ 03

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+11
Молодцы СБУ, так держать)
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19.02.2021 12:40
+3
молодцы СБУ.
Всегда бы так.
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19.02.2021 13:52
+2
СБУ нифига не делает - сбу плохие, сбу ловит преступников - сбу опять плохие))
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19.02.2021 12:50
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Молодцы СБУ, так держать)
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19.02.2021 12:40 Ответить
Да... Простой житель Николаева должен было отдать бандюкам 37к зелёных. Да полиции насрать на простых жителей не то, что Николаева, а всей Украины!
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19.02.2021 12:40 Ответить
Ох ***, СБУ выполняет функции полиции. Цирк! Точнее 95й квартал!
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19.02.2021 12:41 Ответить
На арені квартальщики. Спєшітє відеть.
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19.02.2021 12:45 Ответить
СБУ нифига не делает - сбу плохие, сбу ловит преступников - сбу опять плохие))
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19.02.2021 12:50 Ответить
Сравни:

Стаття 2. Завдання Служби безпеки України
До завдань Служби безпеки України також входить попередження, виявлення, припинення та розкриття кримінальних правопорушень проти миру і безпеки людства, тероризму, корупції та організованої злочинної діяльності у сфері управління і економіки та інших протиправних дій, які безпосередньо створюють загрозу життєво важливим інтересам України.

Стаття 2. Завдання поліції
1. Завданнями поліції є надання поліцейських послуг у сферах:
1) забезпечення публічної безпеки і порядку;
2) охорони прав і свобод людини, а також інтересів суспільства і держави;
3) протидії злочинності;
4) надання в межах, визначених законом, послуг з допомоги особам, які з особистих, економічних, соціальних причин або внаслідок надзвичайних ситуацій потребують такої допомоги.
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19.02.2021 12:58 Ответить
"Задержаны главари преступной группировки, державшие в страхе..." подпадает под терроризм, а значит это дело СБУ
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19.02.2021 13:08 Ответить
Дебил???
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19.02.2021 13:18 Ответить
Мазда3, перочинный ножик и травмат. Николаевны, Вы себя совсем не уважаете что позволяете этим держать себя в страхе?
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19.02.2021 12:45 Ответить
сегодня суд идет, так кткм Стерненко на 8 лет хотят посадить за стартовый пистолет
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19.02.2021 12:59 Ответить
да вот, не позволили, в СБУ обратились. Те их повязали. Я как гражданин доволен.
Теперь лишь бы в судах их не отпустили.
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19.02.2021 13:53 Ответить
Обязательно отпустят. За что их привлекать?
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19.02.2021 13:59 Ответить
Ты не в курсе всех приколов действующего законодательства.
Там беспроигрышный расчет у таких шакалов. Ты их ткни, они упадут и ты же сядешь за превышение пределов необходимой самообороны.

А вот отменили бы понятие предела необходимой самообороны... вот тогда да. Было бы весело
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19.02.2021 15:33 Ответить
нож складной, туристический...копеечная китайская поделка...
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19.02.2021 12:50 Ответить
эх жаль что у тебя теперь не будет возможности поведать ему что он не тем оружием владеет
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19.02.2021 15:57 Ответить
молодцы СБУ.
Всегда бы так.
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19.02.2021 13:52 Ответить
мазда тройка 15-летняя,.., вальтер пп..- чий не корм для альфы...(((
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19.02.2021 23:52 Ответить
 
 