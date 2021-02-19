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Задержан экстрадированный из Турции мужчина, подозреваемый в убийстве гражданина Украины в Гидропарке, - Нацполиция. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

Задержан экстрадированный из Турции мужчина, подозреваемый в убийстве гражданина Украины в Гидропарке, - Нацполиция. ФОТО

Полицейские задержали экстрадированного из Турции мужчину, который подозревается в убийстве. Злоумышленник после совершения убийства сразу же покинул территорию Украины. Когда полицейские установили его личность и место пребывания, прислали турецким коллегам запрос на экстрадицию.

Об этом сообщил председатель Национальной полиции Украины Игорь Клименко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.

Отмечается, что инцидент произошел в декабре 2019 года. Тогда в столичном Гидропарке злоумышленник застрелил мужчину. Пострадавший от полученных огнестрельных ранений погиб на месте. В Киеве сразу была введена специальная полицейская операция по розыску стрелка.

Спустя несколько часов полицейские установили личность злоумышленника, им оказался 31-летний гражданин Украины. Известно, что человек ранее не был судим, но является участником преступной группировки. После совершения убийства он сразу же поехал в аэропорт и вылетел в Турцию.

"Мы направили запрос на экстрадицию в рамках международной правовой помощи. Благодаря сотрудничеству с турецкими коллегами сегодня, 19 февраля, злоумышленник экстрадирован в Украину. Полицейские задержали его в аэропорту в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины", - сообщил Игорь Клименко.

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Задержан экстрадированный из Турции мужчина, подозреваемый в убийстве гражданина Украины в Гидропарке, - Нацполиция 01
Задержан экстрадированный из Турции мужчина, подозреваемый в убийстве гражданина Украины в Гидропарке, - Нацполиция 02

В ближайшее время следователи полиции вручат ему уведомление о подозрении по ст. 115 Уголовного кодекса Украины в совершении убийства. Кроме того, готовится ходатайство об избрании злоумышленнику меры пресечения в виде содержания под стражей.

Подчеркивается тажке, что министр внутренних дел Турецкой Республики Сулейман Сойлу лично направил министру внутренних дел Украины Арсену Авакову сообщение о выдаче Нацполиции злоумышленника. Со своей стороны, Арсен Аваков поблагодарил турецкого коллегу за помощь.

"Это пример международной правовой помощи и плодотворного сотрудничества Украины и Турции в борьбе с преступностью!", - отметил Аваков.

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Автор: Ірина Дашківська
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19.02.2021 13:02 Ответить
Когда будет экстрадиция Шария?
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19.02.2021 13:16 Ответить
доведеться азеру відкуплятися...
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19.02.2021 13:22 Ответить
хм. якому азеру? затриманий 31-річний громадянин України, який втік у Туреччину і якого Туреччина доправила в Україну згідно угоди про екстрадицію.
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19.02.2021 15:35 Ответить
Представляю, как турки были рады избавиться от такого туриста...
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19.02.2021 13:45 Ответить
А зачем ему 3 магазина, лучше 1-2 гранатомета.
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19.02.2021 13:58 Ответить
нонсенс
видимо и там засветилось
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19.02.2021 20:26 Ответить
хорошо, правильно.
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19.02.2021 21:32 Ответить
 
 