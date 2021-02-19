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Замглавы госадминистрации одного из районов Харькова задержан при получении взятки, - Нацполиция. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

В Харькове полиция разоблачила во взяточничестве заместителя председателя райгосадминистрации. Неправомерную выгоду чиновник требовал от руководителя общества. Он был задержан при получении средств.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.

Как установили полицейские, заместитель председателя государственной администрации одного из районов города требовал неправомерную выгоду от руководителя за "решение вопроса" с постановкой на воинский учет работника фирмы. Вчера, 18 февраля, чиновник был задержан при получении 400 долларов.

Заместитель председателя РГА задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос о сообщении чиновнику о подозрении по ч. 3 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с конфискацией имущества.

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Замглавы госадминистрации одного из районов Харькова задержан при получении взятки, - Нацполиция 01
Замглавы госадминистрации одного из районов Харькова задержан при получении взятки, - Нацполиция 02

Автор: Ірина Дашківська
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Якась дрібнота на дозволі попалилася.
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19.02.2021 13:44 Ответить
Миваніверім! Вифсеврете! Єтаваніможетбить! Заступника голови держадміністрації одного з районів Харкова затримано під час одержання хабаря, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 6082
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19.02.2021 13:51 Ответить
Гепа неожиданно перекинулся, и не успел назначить смотрящего.
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19.02.2021 13:55 Ответить
эка невидаль... так он там для этого и сидит)
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19.02.2021 13:57 Ответить
Как говорил Витька Антибиотик: Можно украсть велосипед и все здоровье отдать в тюрьме. А можно воровать вагонами и всегда оставаться на плаву. Так что красть составы значительно безопаснее чем велосипеды
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19.02.2021 14:17 Ответить
Дело Кернеса живет и побеждает. Заступника голови держадміністрації одного з районів Харкова затримано під час одержання хабаря, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 7525
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19.02.2021 14:38 Ответить
всегда одно и тоже где еще сотка ? Заступника голови держадміністрації одного з районів Харкова затримано під час одержання хабаря, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 7932
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19.02.2021 14:53 Ответить
аперативникам тоже нада за что то жить)))
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19.02.2021 16:30 Ответить
На выпавший на белый,
На этот чистый невесомый снег,
Ложится самый первый,
Ложится самый первый
И робкий и несмелый
На твой похожий след.
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19.02.2021 15:40 Ответить
 
 