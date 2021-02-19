В текущем году Минобороны профинансирует создание оперативно-тактического комплекса "Сапсан", - Таран. ФОТО

Министерство обороны Украины планирует подписать контракт на первый опытный дивизион оперативно-тактического ракетного комплекса "Сапсан" в 2021 году.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

"В январе мы побывали в Днепре, посетили наши стратегические предприятия отечественной ракетно-космической отрасли - ГП "Южмаш" и ГП "КБ "Южное". Ознакомившись с перспективными разработками в сфере ракетно-реактивного вооружения для Вооруженных сил Украины, мы заявили, что готовы расширить финансирование украинской ракетной программы. Теперь переходим к конкретным шагам", - отметил министр обороны Украины Андрей Таран.

По данным ведомства, речь идет о подготовке контракта на изготовление первой опытной батареи оперативно-тактического комплекса, известного под названием "Сапсан" или "Гром-2", который разрабатывается в КБ "Южное".

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"Поскольку степень готовности всего проекта уже превысила 80%, должны сделать последний шаг и завершить эту работу. Разработка отечественного оперативно-тактического ракетного комплекса от КБ "Южное" имеет самый высокий приоритет, соизмеримый тому же ракетному комплексу "Нептун", - подытожил Таран.