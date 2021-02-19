В текущем году Минобороны профинансирует создание оперативно-тактического комплекса "Сапсан", - Таран. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Политика Украины
Министерство обороны Украины планирует подписать контракт на первый опытный дивизион оперативно-тактического ракетного комплекса "Сапсан" в 2021 году.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
"В январе мы побывали в Днепре, посетили наши стратегические предприятия отечественной ракетно-космической отрасли - ГП "Южмаш" и ГП "КБ "Южное". Ознакомившись с перспективными разработками в сфере ракетно-реактивного вооружения для Вооруженных сил Украины, мы заявили, что готовы расширить финансирование украинской ракетной программы. Теперь переходим к конкретным шагам", - отметил министр обороны Украины Андрей Таран.
По данным ведомства, речь идет о подготовке контракта на изготовление первой опытной батареи оперативно-тактического комплекса, известного под названием "Сапсан" или "Гром-2", который разрабатывается в КБ "Южное".
"Поскольку степень готовности всего проекта уже превысила 80%, должны сделать последний шаг и завершить эту работу. Разработка отечественного оперативно-тактического ракетного комплекса от КБ "Южное" имеет самый высокий приоритет, соизмеримый тому же ракетному комплексу "Нептун", - подытожил Таран.
Пожалуйста, подождите...
Вернер фон Браун с нуля сделал "Фау-2" и уже замахнулся на космос всего за 5 лет !!!!
Южмаш после "Сатаны" не может сделать паршивую ракету на 500 км, которую имеют уже недоразвитые сатрапии Азии !!!!
поставьте Кучму директором, он найдет своих дедов-слесарей и за год ракету склепают.
Было бы желание, а желания нет, есть
ОТКРОВЕННЫЙ САБОТАЖ !!!!
А так, совместный с Бразилией проект "Циклон" (начало 2000-х) Трехступенчатая ракета... не получилось, двухступенчатая, не получилось. Бразилия вышла из проекта. Какие старички? Не надо смешить.
Є ще казки наніч??? )))
Хоча хоч вагіни хоч армати - де там застосовувати передовий космічний досвід???
В 2007 году на финансирование работ по проекту было выделено 12 млн долларов США. В апреле 2010 года генеральный директор Национального космического агентства Украины Ю. С. Алексеев сообщил, что в 2009 году конструкторское бюро «Южное» завершило эскизный проект комплекса «Сапсан» (на разработку которого было выделено 6,8 млн долларов) и может приступить к его проектированию[2]. В соответствии с планом, комплекс должен был поступить на вооружение украинской армии в 2011 году, но в связи с недостаточным финансированием работы затянулись[3].
В феврале 2011 года президент Украины В. Ф. Янукович сообщил, что комплекс «Сапсан» будет создан[4], а генеральный директор НКАУ Ю. С. Алексеев оценил объём затрат на создание комплекса к 2015 году в 3,5 млрд гривен (примерно 460 млн долларов США)[5].
В октябре 2011 года генеральный конструктор КБ «Южное» А. В. Дегтярёв сообщил, что работы по созданию комплекса планируется завершить до конца 2015 года[6].
В начале 2012 года председатель Государственного космического агентства Украины Ю. С. Алексеев сообщил, что в проекте создания комплекса задействованы около 70 предприятий Украины и что 99 % компонентов комплекса - украинского производства[7].
В январе 2012 года министерство обороны выделило на работы по проекту 105,5 млн гривен[8]. 31 января 2012 года министерство обороны уточнило, что на работы по проекту уже было выделено 196 млн гривен[9]. По официальным данным правительства Украины, к этому времени в работах по проекту были заняты 12 тысяч человек[10].
22 июня 2013 года министерство обороны Украины остановило финансирование работ по проекту[11], а 26 июня 2013 года министр обороны Украины П. В. Лебедев сообщил, что Министерство обороны отказалось от разработки проекта ракетного комплекса «Сапсан» из-за неэффективного использования бюджетных средств. Расходы на проект составили свыше 200 млн гривен[12].
В январе 2015 года главный конструктор КБ «Южное» А. Дегтярёв заявил, что правительство Украины поддерживает идею возобновления работ по созданию ракетного комплекса[13] и что при условии возобновления финансирования проекта «Сапсан» в необходимых пределах (по предварительной оценке - после выделения 3,7 млрд гривен), ракетный комплекс может быть представлен на опытные испытания в 2018 году[14].
29 декабря 2015 секретарь СНБО Украины А. В. Турчинов сообщил в интервью, что на Украине начата разработка нового оперативно-тактического комплекса, превышающего по характеристикам ОТРК «Сапсан»[15].
28 января 2016 президент Украины П. А. Порошенко сообщил, что в утверждённом варианте государственного военного заказа Украины на 2016 год предусмотрено выделение финансирования государственной целевой программы создания многоцелевого ракетного комплекса «Сапсан»[16].
В августе 2018 макет комплекса был показан[уточнить] на параде по случаю Дня независимости Украины.
Повезите его на водоканал и покажите коллектор большого диаметра - шоб тайну не выдал!
в отличие от "Луча", на котором Коростылев клепает вундерваффе на ковейере !
реальное вундерваффе. над которым кацапы десятилетиями мучаются (к примеру, "Нептун")
И вообще это бред:
1. "Министерство обороны Украины планирует подписать контракт на первый опытный дивизион оперативно-тактического ракетного комплекса "Сапсан" в 2021 году"
2. "Поскольку степень готовности всего проекта уже превысила 80%, "
Если они опытный образец не доделали - сколько времени понадобится на ДИВИЗИОН?
80% - це коли вже все літає але не завжди влучає з потрібною точністю.
А тут хіба що коштів 80% витрачено а результатів добре якщо відсотків 40 набереться
детские машинки-модельки все делают
І на скільки його вистачить?