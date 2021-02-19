РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
15232 посетителя онлайн
Новости Фото Политика Украины Оружие Украины Агрессия России против Украины
9 444 40
Минобороны (8243) оружие (9393) украинское оружие (105) Южное (23) Таран Андрей (267)

В текущем году Минобороны профинансирует создание оперативно-тактического комплекса "Сапсан", - Таран. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Политика Украины

В текущем году Минобороны профинансирует создание оперативно-тактического комплекса

Министерство обороны Украины планирует подписать контракт на первый опытный дивизион оперативно-тактического ракетного комплекса "Сапсан" в 2021 году.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

"В январе мы побывали в Днепре, посетили наши стратегические предприятия отечественной ракетно-космической отрасли - ГП "Южмаш" и ГП "КБ "Южное". Ознакомившись с перспективными разработками в сфере ракетно-реактивного вооружения для Вооруженных сил Украины, мы заявили, что готовы расширить финансирование украинской ракетной программы. Теперь переходим к конкретным шагам", - отметил министр обороны Украины Андрей Таран.

По данным ведомства, речь идет о подготовке контракта на изготовление первой опытной батареи оперативно-тактического комплекса, известного под названием "Сапсан" или "Гром-2", который разрабатывается в КБ "Южное".

Читайте также: В Украине разработали мультикалиберную винтовку "Володар Обрію", - Укроборонпром. ВИДЕО

"Поскольку степень готовности всего проекта уже превысила 80%, должны сделать последний шаг и завершить эту работу. Разработка отечественного оперативно-тактического ракетного комплекса от КБ "Южное" имеет самый высокий приоритет, соизмеримый тому же ракетному комплексу "Нептун", - подытожил Таран.

В текущем году Минобороны профинансирует создание оперативно-тактического комплекса Сапсан, - Таран 01

Автор: Ірина Дашківська
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+11
Слишком медленно,7-й год войны...
показать весь комментарий
19.02.2021 15:27
+10
КБ Южное - откровенные саботажники !!!! В текущем году Минобороны профинансирует создание оперативно-тактического комплекса "Сапсан", - Таран - Цензор.НЕТ 7674

Вернер фон Браун с нуля сделал "Фау-2" и уже замахнулся на космос всего за 5 лет !!!!
Южмаш после "Сатаны" не может сделать паршивую ракету на 500 км, которую имеют уже недоразвитые сатрапии Азии !!!! В текущем году Минобороны профинансирует создание оперативно-тактического комплекса "Сапсан", - Таран - Цензор.НЕТ 7674
показать весь комментарий
19.02.2021 15:28
+9
Та не показывайте вы этому тормозу настоящую ракету !
Повезите его на водоканал и покажите коллектор большого диаметра - шоб тайну не выдал!
показать весь комментарий
19.02.2021 15:38
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Слишком медленно,7-й год войны...
показать весь комментарий
19.02.2021 15:27 Ответить
З урахуванням того, що на сьогодення немає патронного заводу то "Сапсан" це навіть гіпершвидко...
показать весь комментарий
19.02.2021 15:50 Ответить
Хорошая новость ! Давно пора поставить на боевое дежурство такие носители.
показать весь комментарий
19.02.2021 15:28 Ответить
КБ Южное - откровенные саботажники !!!! В текущем году Минобороны профинансирует создание оперативно-тактического комплекса "Сапсан", - Таран - Цензор.НЕТ 7674

Вернер фон Браун с нуля сделал "Фау-2" и уже замахнулся на космос всего за 5 лет !!!!
Южмаш после "Сатаны" не может сделать паршивую ракету на 500 км, которую имеют уже недоразвитые сатрапии Азии !!!! В текущем году Минобороны профинансирует создание оперативно-тактического комплекса "Сапсан", - Таран - Цензор.НЕТ 7674
показать весь комментарий
19.02.2021 15:28 Ответить
Вот про недоразвитых азиатов ты промахнулся, они более развиты чем украинцы
показать весь комментарий
19.02.2021 15:33 Ответить
ой, пардон, у КЫма такая продвинутая сатрапия Поточного року Міноборони профінансує створення оперативно-тактичного комплексу "Сапсан", - Таран - Цензор.НЕТ 2614 Поточного року Міноборони профінансує створення оперативно-тактичного комплексу "Сапсан", - Таран - Цензор.НЕТ 2614
показать весь комментарий
19.02.2021 15:45 Ответить
На "Южмаше" спецов не осталось, они уехали, сказать куда? Не знаю как сейчас, а два года назад, на заводе воды не было, и однодневная рабочая неделя
показать весь комментарий
19.02.2021 15:34 Ответить
вот насчет "уехали" не надо !
поставьте Кучму директором, он найдет своих дедов-слесарей и за год ракету склепают.
Было бы желание, а желания нет, есть

ОТКРОВЕННЫЙ САБОТАЖ !!!!
показать весь комментарий
19.02.2021 15:47 Ответить
Глупость. Я сам из под Днепра, ну так, слышал что-то. Сейчас не слышу, там мертвая тусовка. С "Южмаша" 600 спецов, только на "Уралвагонзавод" уехали, с семьями, т. е. навсегда. В их головах, и на флешках, которые они увезли, инфы, на многие миллионы долларов.
А так, совместный с Бразилией проект "Циклон" (начало 2000-х) Трехступенчатая ракета... не получилось, двухступенчатая, не получилось. Бразилия вышла из проекта. Какие старички? Не надо смешить.
показать весь комментарий
19.02.2021 16:22 Ответить
Умные блин, уехать с Днепра в засранный Тагил. Кацапня мечтает перебраться из своих мухосрансков в Украину, поэтому их понаехало, как говна, питают пятую колону.
показать весь комментарий
19.02.2021 17:01 Ответить
А ты чего уехала с Украины в засранную Чехию?)))
показать весь комментарий
19.02.2021 17:14 Ответить
Лошок, не уехала, а уехал. А Чехия что, засранная? Не сравнивай Чехию с паРашей, это разные вещи. За расеюшку обиделся, касатик?
показать весь комментарий
19.02.2021 17:21 Ответить
Ну вроде как Власта, женского рода, хотя в ЕСе хрен разберешь. говорю, что с Родины чкурнул? А из Раши, в Украину едут только пенсы, с российской пенсией в Украине весьма комфортно, но медицина дерьмо. Чехия, да, красивая страна, был два раза, но не прет.
показать весь комментарий
19.02.2021 18:59 Ответить
Не надо нам тут ля ля делать. Специалисты из ЮМЗа нихера увезти не могли, там и в лучшие времена некому и нечего увозить было. ЮМЗ - это завод кто не знает, а КБ - это другое дело там все и было и да было что интересное. Так что не звизди родной, здесь ты наврал. Вот насчет 600 семей не слышал, но думаю тоже трындеж - уже бы всем было известно.
показать весь комментарий
19.02.2021 17:21 Ответить
А шо на УралВагінЗаводє вагіни почали клепати з реактивною тягою???
Є ще казки наніч??? )))
показать весь комментарий
19.02.2021 21:57 Ответить
Уралвагонзавод, входит в 100 крупнейших, военных предприятий мира. "Армату" там делают, и много чего еще.
показать весь комментарий
19.02.2021 22:13 Ответить
Дєлалі б Армату був би УралАрматЗавод, а він звеься УралВагінЗавод - різницю відчуваєш?.
Хоча хоч вагіни хоч армати - де там застосовувати передовий космічний досвід???
показать весь комментарий
20.02.2021 15:58 Ответить
Это такая традиция))) Тырю запчасти к микроволновке, с завода, дома собираю, получается автомат)))
показать весь комментарий
20.02.2021 16:03 Ответить
нєє..... то виходить, що у тебе просто нема мікрохвильовки ))))
показать весь комментарий
20.02.2021 16:36 Ответить
Неа, зато автоматов, складывать некуда)))
показать весь комментарий
20.02.2021 17:30 Ответить
північна корея чомусь має дуже схожі ракети на іскандери, совпадєніє?
показать весь комментарий
19.02.2021 16:05 Ответить
В 2006 году при активной поддержке президента В. А. Ющенко Совет безопасности Украины принял решение о начале разработки многофункционального ракетного оперативно-тактического комплекса «Сапсан», в этом же году был заключён договор с КБ «Южное» на разработку комплекса и начаты работу по проекту[1].
В 2007 году на финансирование работ по проекту было выделено 12 млн долларов США. В апреле 2010 года генеральный директор Национального космического агентства Украины Ю. С. Алексеев сообщил, что в 2009 году конструкторское бюро «Южное» завершило эскизный проект комплекса «Сапсан» (на разработку которого было выделено 6,8 млн долларов) и может приступить к его проектированию[2]. В соответствии с планом, комплекс должен был поступить на вооружение украинской армии в 2011 году, но в связи с недостаточным финансированием работы затянулись[3].
В феврале 2011 года президент Украины В. Ф. Янукович сообщил, что комплекс «Сапсан» будет создан[4], а генеральный директор НКАУ Ю. С. Алексеев оценил объём затрат на создание комплекса к 2015 году в 3,5 млрд гривен (примерно 460 млн долларов США)[5].
В октябре 2011 года генеральный конструктор КБ «Южное» А. В. Дегтярёв сообщил, что работы по созданию комплекса планируется завершить до конца 2015 года[6].
В начале 2012 года председатель Государственного космического агентства Украины Ю. С. Алексеев сообщил, что в проекте создания комплекса задействованы около 70 предприятий Украины и что 99 % компонентов комплекса - украинского производства[7].
В январе 2012 года министерство обороны выделило на работы по проекту 105,5 млн гривен[8]. 31 января 2012 года министерство обороны уточнило, что на работы по проекту уже было выделено 196 млн гривен[9]. По официальным данным правительства Украины, к этому времени в работах по проекту были заняты 12 тысяч человек[10].
22 июня 2013 года министерство обороны Украины остановило финансирование работ по проекту[11], а 26 июня 2013 года министр обороны Украины П. В. Лебедев сообщил, что Министерство обороны отказалось от разработки проекта ракетного комплекса «Сапсан» из-за неэффективного использования бюджетных средств. Расходы на проект составили свыше 200 млн гривен[12].
В январе 2015 года главный конструктор КБ «Южное» А. Дегтярёв заявил, что правительство Украины поддерживает идею возобновления работ по созданию ракетного комплекса[13] и что при условии возобновления финансирования проекта «Сапсан» в необходимых пределах (по предварительной оценке - после выделения 3,7 млрд гривен), ракетный комплекс может быть представлен на опытные испытания в 2018 году[14].
29 декабря 2015 секретарь СНБО Украины А. В. Турчинов сообщил в интервью, что на Украине начата разработка нового оперативно-тактического комплекса, превышающего по характеристикам ОТРК «Сапсан»[15].
28 января 2016 президент Украины П. А. Порошенко сообщил, что в утверждённом варианте государственного военного заказа Украины на 2016 год предусмотрено выделение финансирования государственной целевой программы создания многоцелевого ракетного комплекса «Сапсан»[16].
В августе 2018 макет комплекса был показан[уточнить] на параде по случаю Дня независимости Украины.
показать весь комментарий
19.02.2021 15:32 Ответить
Та не показывайте вы этому тормозу настоящую ракету !
Повезите его на водоканал и покажите коллектор большого диаметра - шоб тайну не выдал!
показать весь комментарий
19.02.2021 15:38 Ответить
Южмаш только деньги научился выманивать с государства.....Результат будет как всегда НУЛЕВОЙ....
показать весь комментарий
19.02.2021 15:44 Ответить
в точку !!!

в отличие от "Луча", на котором Коростылев клепает вундерваффе на ковейере !
реальное вундерваффе. над которым кацапы десятилетиями мучаются (к примеру, "Нептун")
показать весь комментарий
19.02.2021 15:50 Ответить
А відео немає подивитися як "фальцет" промовляє виділене речення? Наперед вдячний.
показать весь комментарий
19.02.2021 15:53 Ответить
Есть "Лучь" хотят создать беспилотник " Сокол 300" - обещают результат в течении года....Вот куда нужно деньги напрвавить....А этото Южмаш - это деньги на ветер....Я б им и копейки не дал бы - пока не покажут результат....Или просто взял бы все их успехи за последние 20 лет - нету таких....Одни траты денег - результат НОЛЬ....
показать весь комментарий
19.02.2021 16:05 Ответить
100% - або саботажники або рукодупі.
показать весь комментарий
19.02.2021 21:52 Ответить
Южмаш слишком большой... Ещё и КБ....
И вообще это бред:
1. "Министерство обороны Украины планирует подписать контракт на первый опытный дивизион оперативно-тактического ракетного комплекса "Сапсан" в 2021 году"
2. "Поскольку степень готовности всего проекта уже превысила 80%, "
Если они опытный образец не доделали - сколько времени понадобится на ДИВИЗИОН?
показать весь комментарий
19.02.2021 16:45 Ответить
Та ще жодних випробувань не було крім одного де 1 з 2 ракет вибухнула!
показать весь комментарий
19.02.2021 21:52 Ответить
Это судьба советских промышленных гигантов...
показать весь комментарий
20.02.2021 10:10 Ответить
так ото ж. Смердить черговим звіздєжом.
80% - це коли вже все літає але не завжди влучає з потрібною точністю.
А тут хіба що коштів 80% витрачено а результатів добре якщо відсотків 40 набереться
показать весь комментарий
20.02.2021 15:34 Ответить
КБЮ сделал этот комплекс за свои деньги не получив от государства ни копейки, ещё 3 года назад. Но ВСУ он и нахрен не нужен. Они предпочитают сапёрные лопатки.
показать весь комментарий
19.02.2021 17:19 Ответить
где пуски ракет, дядя ?

детские машинки-модельки все делают
показать весь комментарий
19.02.2021 18:20 Ответить
Підкажіть, що з того, що робило КБЮ за 30 років незалежності є зробленим до кінця???
показать весь комментарий
19.02.2021 21:51 Ответить
Настало время окуительных историй от команды преЗЕрвативов коломойши. Так для справки, год назад зеленским закрыт павлоградский завод, который изготавливал топливо для ракет. Больше в Украине нет предприятий с подобным производством. А заграницей нам никто не продаст. Так что опять зебилы разводят как лошар своих зрителей.
показать весь комментарий
19.02.2021 18:14 Ответить
Там ще і якась тема була, що ми самі не виробляємо паливо до ракет, а те що є - то з переробки палива радянських зразків.
І на скільки його вистачить?
показать весь комментарий
19.02.2021 21:50 Ответить
**** да заводы должны были делать их в 4 смены и без выходных!!!
показать весь комментарий
19.02.2021 19:35 Ответить
Коли ступінь готовності дійде до 96% (як з крейсером Україна) - тоді можна і списувати в утіль буде
показать весь комментарий
19.02.2021 21:48 Ответить
 
 