"Геть з України посіпак Путіна": активисты пикетируют СНБО с требованием прекратить работу пророссийских информресурсов. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сегодня, 19 февраля, под зданием Офиса президента на Банковой проходит акция протеста с требованием запретить трансляцию пророссийских каналов в Украине и перекрыть каналы финансирования пророссийских сил в Украине. В здании ОП проходит заседание СНБО.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

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Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Здание Офиса президента, где проходит заседание СНБО, пикетируют активисты националистических партий "Национальный корпус", "Свобода", "Традиция и порядок", "Правый сектор", "Основа будущего". Митингующие требуют запретить трансляцию пророссийских каналов и работу пророссийских информресурсов в Украине, перекрыть каналы финансирования пророссийских сил в Украине и расследовать деятельность российской агентуры в стране.

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Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ