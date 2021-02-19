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"Геть з України посіпак Путіна": активисты пикетируют СНБО с требованием прекратить работу пророссийских информресурсов. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Политика Украины

Сегодня, 19 февраля, под зданием Офиса президента на Банковой проходит акция протеста с требованием запретить трансляцию пророссийских каналов в Украине и перекрыть каналы финансирования пророссийских сил в Украине. В здании ОП проходит заседание СНБО.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Здание Офиса президента, где проходит заседание СНБО, пикетируют активисты националистических партий "Национальный корпус", "Свобода", "Традиция и порядок", "Правый сектор", "Основа будущего". Митингующие требуют запретить трансляцию пророссийских каналов и работу пророссийских информресурсов в Украине, перекрыть каналы финансирования пророссийских сил в Украине и расследовать деятельность российской агентуры в стране.

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Геть з України посіпак Путіна: активисты пикетируют СНБО с требованием прекратить работу пророссийских информресурсов 01
Геть з України посіпак Путіна: активисты пикетируют СНБО с требованием прекратить работу пророссийских информресурсов 02
Геть з України посіпак Путіна: активисты пикетируют СНБО с требованием прекратить работу пророссийских информресурсов 03
Геть з України посіпак Путіна: активисты пикетируют СНБО с требованием прекратить работу пророссийских информресурсов 04
Геть з України посіпак Путіна: активисты пикетируют СНБО с требованием прекратить работу пророссийских информресурсов 05
Геть з України посіпак Путіна: активисты пикетируют СНБО с требованием прекратить работу пророссийских информресурсов 06
Геть з України посіпак Путіна: активисты пикетируют СНБО с требованием прекратить работу пророссийских информресурсов 07
Геть з України посіпак Путіна: активисты пикетируют СНБО с требованием прекратить работу пророссийских информресурсов 08
Геть з України посіпак Путіна: активисты пикетируют СНБО с требованием прекратить работу пророссийских информресурсов 09
Геть з України посіпак Путіна: активисты пикетируют СНБО с требованием прекратить работу пророссийских информресурсов 10
Геть з України посіпак Путіна: активисты пикетируют СНБО с требованием прекратить работу пророссийских информресурсов 11
Геть з України посіпак Путіна: активисты пикетируют СНБО с требованием прекратить работу пророссийских информресурсов 12
Геть з України посіпак Путіна: активисты пикетируют СНБО с требованием прекратить работу пророссийских информресурсов 13
Геть з України посіпак Путіна: активисты пикетируют СНБО с требованием прекратить работу пророссийских информресурсов 14
Геть з України посіпак Путіна: активисты пикетируют СНБО с требованием прекратить работу пророссийских информресурсов 15
Геть з України посіпак Путіна: активисты пикетируют СНБО с требованием прекратить работу пророссийских информресурсов 16
Геть з України посіпак Путіна: активисты пикетируют СНБО с требованием прекратить работу пророссийских информресурсов 17
Геть з України посіпак Путіна: активисты пикетируют СНБО с требованием прекратить работу пророссийских информресурсов 18
Геть з України посіпак Путіна: активисты пикетируют СНБО с требованием прекратить работу пророссийских информресурсов 19
Геть з України посіпак Путіна: активисты пикетируют СНБО с требованием прекратить работу пророссийских информресурсов 20
Геть з України посіпак Путіна: активисты пикетируют СНБО с требованием прекратить работу пророссийских информресурсов 21

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
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Топ комментарии
+30
Мэдведчука перед изгнанием повесить.
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19.02.2021 16:54
+26
молодці!!є ще люди в Києві котрим не байдуже і не "какая разніца"
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19.02.2021 16:53
+25
Все кацапские ватные каналы и сайты давно нужно закрывать!
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19.02.2021 16:54
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молодці!!є ще люди в Києві котрим не байдуже і не "какая разніца"
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19.02.2021 16:53 Ответить
особенно акакаяразница нацкорпусу с их кацапским фашиком боцманом во главе
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19.02.2021 17:17 Ответить
Все кацапские ватные каналы и сайты давно нужно закрывать!
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19.02.2021 16:54 Ответить
Мэдведчука перед изгнанием повесить.
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19.02.2021 16:54 Ответить
Портнова тоже !
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19.02.2021 16:58 Ответить
Зачем вешать? От мертвого толку мало. Забрать все бабло и имущества,и отправить на Ростов. Пусть поживет в любимой россиюшке как человек.
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19.02.2021 17:14 Ответить
Против Ганопольского бастуют?
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19.02.2021 16:55 Ответить
Може проти московського ;Грін Філмз;?
До речі, зйомки сьомого сезону ;Сватов; Зеленський провів в окупованому Криму.
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19.02.2021 17:26 Ответить
За молодежью Украины будущие! Так оно и должно быть. Новое поколение(моложе 25 лет) уже чувствуют себя самостоятельной и другой(без дискуссий и компромиссов) нацией. И это важно, и это главное. Дальше- больше.
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19.02.2021 17:01 Ответить
У нас не закрыли каналы, а наложили санкции на козака, одним из видела бизнеса которого были три канала Медведчука. А эти шествия , которые к тому же после красивого и филигранного решения снбо, дают аргументы в руки того же медведчука,что у нас идут атаки 'на свободу слова'. Это напрашивается на определенные выводы.
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19.02.2021 17:02 Ответить
Это совсем уж молодёжь(новые украинцы). К ним должен быть не такой подход, их мышление работает по другому.
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19.02.2021 17:07 Ответить
Вывод только один - Нечего заискивать, тем более во время войны, с врагом! Гать гнилье кремлевское с нашей святой земли и точка!
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19.02.2021 17:28 Ответить
Чтай - "гнать гнилье..."
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19.02.2021 17:34 Ответить
Я согласна с вами полностью, но решения эти должны иметь под собой законные основания, а не становиться лазейкой для медведчуков, которые бы начали жаловаться, что их 'ущемляют'тем более, что европейские политики тоже часто кормятся с рук кремлевского плешеносца. Эти шествия выгодны именно врагу, которым выгодно лепить из Украины страну 'беззакония и хаоса'. Каналы медведчука лишили возможности гавкать. Нужно не испортить это, а закрепить успех, лишив их ютуба
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19.02.2021 17:48 Ответить
Бгг. Они вылезли когда "маленький диктатор" все уже закрыл.
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19.02.2021 17:02 Ответить
Еще куча местечкового дермица в эфире !
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19.02.2021 17:05 Ответить
Думаете маменькин диктатор справится?
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19.02.2021 17:07 Ответить
Закрите ефірне мовлення,а в ютубі і гуглі,як тільки набереш запит українською мовою,відразу лізе реклама каналів цих гівнозмі в ютубі.
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19.02.2021 17:08 Ответить
Нужно эти три канала закрыть в ютубе. Вот это было бы дело. А эта картинка может только быть на руку медведчуку
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19.02.2021 17:14 Ответить
Так, что, "Квартал 95" закроют? Лысый дегенерат в Московию сдрыснет? С Ленкой и прочими фиглярами и их нижеплинтусной самодеятельностью?
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19.02.2021 17:08 Ответить
Я бы добавил "с низкопробной генитальной самодеятельностью"
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19.02.2021 17:35 Ответить
Не возражаю. "Геть з України посіпак Путіна": активісти пікетують РНБО з вимогою припинити роботу проросійських інформресурсів - Цензор.НЕТ 7772
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19.02.2021 17:43 Ответить
А че ждать, коктейлями закидать их!
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19.02.2021 17:20 Ответить
посіпак ***** - на палю, а вже потім - геть з України до їхнього *****.
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19.02.2021 17:24 Ответить
А як щодо кінобізнесу Зеленського в РФ?
"Геть з України посіпак Путіна": активісти пікетують РНБО з вимогою припинити роботу проросійських інформресурсів - Цензор.НЕТ 1495

"Геть з України посіпак Путіна": активісти пікетують РНБО з вимогою припинити роботу проросійських інформресурсів - Цензор.НЕТ 9643
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19.02.2021 17:24 Ответить
вже є свіжий прес-реліз з РНБО. Питання телеканалів і 5-тої колони не розглядали. Лише питання "енергетичної безпеки"
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19.02.2021 17:55 Ответить
Дякую протестуючим ! Ви-Гідні Українці ! Мені соромно,що я зараз не серед вас .
Нажаль, фізично не можу приєднатися.Але душа моя повністю з вами ! Слава Украіні !
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19.02.2021 18:12 Ответить
Абсолютно підтримую гасла мітингарів!!!
Геть путінських посіпак з України!!!
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19.02.2021 18:16 Ответить
"Геть з України посіпак Путіна": активісти пікетують РНБО з вимогою припинити роботу проросійських інформресурсів - Цензор.НЕТ 6989
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19.02.2021 18:51 Ответить
ЗРАДНИКАМ ТРИБУНАЛ!!!- співчуваючих в шию!!!
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19.02.2021 20:07 Ответить
смотрите, чтобы через месяц решения грозного зеленявого петушка не поотменяли суды грозного зеленявого петушка
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19.02.2021 21:03 Ответить
Я например ни разу этому не удивлюсь
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19.02.2021 21:29 Ответить
 
 