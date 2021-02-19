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Патрульный катер ВМС Украины "Славянск" провел практические артиллерийские стрельбы. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж

Патрульный катер ВМС Украины "Славянск" совершил выход в Черное море с отработкой элементов экспериментальной курсовой задачи и выполнением практических артиллерийских стрельб.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ВМС ВС Украины.

Патрульный катер ВМС Украины Славянск провел практические артиллерийские стрельбы 01

Во время выхода личный состав катера на практике отработал задачи по приготовлению к бою и походу, выполнению боевых стрельб по условному противнику и метание гранат во время занятий по противодействию подводным диверсантам противника.

Патрульный катер ВМС Украины Славянск провел практические артиллерийские стрельбы 02
Патрульный катер ВМС Украины Славянск провел практические артиллерийские стрельбы 03
Патрульный катер ВМС Украины Славянск провел практические артиллерийские стрельбы 04

Также смотрите: Украинские и американские ВМС провели учения в акватории Черного моря. ФОТОрепортаж

Кроме того, была проверена слаженность действий личного состава в борьбе за живучесть, в случае получения катером боевого или аварийного повреждения, пожара или поступления внутрь корпуса забортной воды.

Патрульный катер ВМС Украины Славянск провел практические артиллерийские стрельбы 05
Патрульный катер ВМС Украины Славянск провел практические артиллерийские стрельбы 06

Также смотрите: Патрульный катер ВМС Украины "Славянск" провел учения в Черном море. ФОТО

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+5
Цензор нормальными камерами обзавелся!
Еще фотографа поднатаскать и совсем хорошо будет!
Патрульный катер ВМС Украины "Славянск" провел практические артиллерийские стрельбы - Цензор.НЕТ 6009

Успехов нашим морякам!
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19.02.2021 16:56
+3
"Практические артиллерийские стрельбы" - это по горобцям? Мишени, *****, где? Для фотографа пару раз стрельнули? Видео поэтому нет? Опять лапшу всем вешаете!
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19.02.2021 17:15
+3
Смотрю ручные гранаты бросают. В середине 80-х в Анголе видел на кораблях специальные гранатометы против подводных диверсантов
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19.02.2021 17:21
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Цензор нормальными камерами обзавелся!
Еще фотографа поднатаскать и совсем хорошо будет!
Патрульный катер ВМС Украины "Славянск" провел практические артиллерийские стрельбы - Цензор.НЕТ 6009

Успехов нашим морякам!
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19.02.2021 16:56 Ответить
Кроме того, была проверена слаженность действий личного состава в борьбе за живучесть -------о-да, вот БЗЖ - эт внатуре важно! тут надобно поднатореть!
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19.02.2021 17:12 Ответить
"Практические артиллерийские стрельбы" - это по горобцям? Мишени, *****, где? Для фотографа пару раз стрельнули? Видео поэтому нет? Опять лапшу всем вешаете!
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19.02.2021 17:15 Ответить
Зате риби наглушили на уху.
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19.02.2021 17:17 Ответить
Смотрю ручные гранаты бросают. В середине 80-х в Анголе видел на кораблях специальные гранатометы против подводных диверсантов
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19.02.2021 17:21 Ответить
Те гранатомёты (МРГ-1, дальность макс. 500, мин. 50), обеспечивали только ближнюю зону.
Ручные гранаты, были ВСЕГДА и только для недопущения нахождения бойцов ПДСС, непосредственно у борта (под) судна (корабля).
В той-же Анголе (и остальных опасных в вопросах морских диверсиях портах), кроме суточного палубного караула (который и следил за водной обстановкой вокруг), был и специальный наряд, который, без всяких временных нормативов, разбрасывал ручные гранаты, вокруг корабля.
После подрывов сухогрузов "Капитан Чирков", "Капитан Вислобоков" и кубинца "Гавана", и на гражданских судах, стали выделять дополнительный наряд из состава экипажей самих сухогрузов.
Ничего нового.
Ну не стоит в комплекте вооружения МРГ-1. И что?
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19.02.2021 21:23 Ответить
Я не с претензией, просто интересно стало.
У нас на борту тоже наряд был, который с 18.00 начинал каждые полчаса гранаты в воду кидать. Вот как раз они и показывали гранатомёт, когда мы у них в гостях были. Модель не знаю, но на станке и многоствольный.
Мы как раз в Луанде стояли, на входе в бухту видели затонувшие, но нам говорили, что один немецкий
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19.02.2021 22:38 Ответить
Многоствольный и есть МРГ-1.
Про суда покопайтесь в Тынете))))
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19.02.2021 23:06 Ответить
Я название изделия не знал, теперь загуглил, похож )
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19.02.2021 23:15 Ответить
Оце так успіх... - світового рівня?
Чим хвастаєте? Більш нічим?
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19.02.2021 17:30 Ответить
Іди геть, кацап.
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19.02.2021 17:40 Ответить
Такой завод ЧСЗ был, сколько кораблей делали, и нихера нет флота.
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19.02.2021 17:32 Ответить
ЧСЗ делало только корпуса и сборку. Для боевого корабля нужны десятки систем, которые поставлялись от десятков производителей. И украинских там было процентов 30-50.
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19.02.2021 18:56 Ответить
гармата якась зовсім маленька
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19.02.2021 17:37 Ответить
Кроме того, была проверена слаженность действий личного состава в борьбе за живучесть ------------ во-во! БЗЖ - первоочередная задача! тяжело в учении... для освоения БЗЖ, в принципе, и корабли не нужны. на любой гнилой барже можно постигать сию науку.
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19.02.2021 18:03 Ответить
Это просто цирк!
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19.02.2021 18:38 Ответить
А где артилерия на фото ?
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19.02.2021 19:59 Ответить
Йето какой то колхоз!!! При таком объеме места там надо было поставить боевой модуль....ДВА!!!....спаренных ЗТМ, ...ДВА!! ....по каждому борту! С наведением по джойстику. А они стоят на морозе и холодностойкость яиц проверяют.
Заметьте это катер недавно после ремонта!!!.....вы в это поверите?
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19.02.2021 22:29 Ответить
 
 