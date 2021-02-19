Патрульный катер ВМС Украины "Славянск" провел практические артиллерийские стрельбы. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж
Патрульный катер ВМС Украины "Славянск" совершил выход в Черное море с отработкой элементов экспериментальной курсовой задачи и выполнением практических артиллерийских стрельб.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ВМС ВС Украины.
Во время выхода личный состав катера на практике отработал задачи по приготовлению к бою и походу, выполнению боевых стрельб по условному противнику и метание гранат во время занятий по противодействию подводным диверсантам противника.
Кроме того, была проверена слаженность действий личного состава в борьбе за живучесть, в случае получения катером боевого или аварийного повреждения, пожара или поступления внутрь корпуса забортной воды.
Топ комментарии
+5 mrSmith
показать весь комментарий19.02.2021 16:56
+3 Vladimir T fd7dc273
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+3 Mykola Vovk
показать весь комментарий19.02.2021 17:21
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Еще фотографа поднатаскать и совсем хорошо будет!
Успехов нашим морякам!
Ручные гранаты, были ВСЕГДА и только для недопущения нахождения бойцов ПДСС, непосредственно у борта (под) судна (корабля).
В той-же Анголе (и остальных опасных в вопросах морских диверсиях портах), кроме суточного палубного караула (который и следил за водной обстановкой вокруг), был и специальный наряд, который, без всяких временных нормативов, разбрасывал ручные гранаты, вокруг корабля.
После подрывов сухогрузов "Капитан Чирков", "Капитан Вислобоков" и кубинца "Гавана", и на гражданских судах, стали выделять дополнительный наряд из состава экипажей самих сухогрузов.
Ничего нового.
Ну не стоит в комплекте вооружения МРГ-1. И что?
У нас на борту тоже наряд был, который с 18.00 начинал каждые полчаса гранаты в воду кидать. Вот как раз они и показывали гранатомёт, когда мы у них в гостях были. Модель не знаю, но на станке и многоствольный.
Мы как раз в Луанде стояли, на входе в бухту видели затонувшие, но нам говорили, что один немецкий
Про суда покопайтесь в Тынете))))
Чим хвастаєте? Більш нічим?
Заметьте это катер недавно после ремонта!!!.....вы в это поверите?