Марсоход прислал на Землю новые снимки Красной планеты. ФОТО

Аппарат Perseverance отправил на родную планету новые фотографии Марса, на этот раз - цветные.

Свежие фото специалисты NASA публикуют в аккаунте, который ведут в Твиттере от имени марсохода, информирует Цензор.НЕТ.

На новых фото, как и на предыдущих - преимущественно грунт и камни, но на этот раз изображение цветное.

Кроме этого, в Твиттере опубликовано фото посадки Perseverance на Марс. Вскоре марсоход должен отправить на Землю видео посадки.

Напомним, аппарат Perseverance сел на Красной планете чуть больше чем сутки назад. Цель его миссии - поиск доказательств того, что когда-то на Марсе существовала жизнь.

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Аппарат Perseverance оснащен научными инструментами, камерами для съемки и микрофонами для записи звука, вертолетным дроном и автономной навигационной системой, что позволяет передвигаться по сложному рельефу местности.