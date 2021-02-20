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"Это общая победа": презентовали фильм "Позывной "Итальянец" о деле Виталия Маркива. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Общество

В Киеве представили документальный фильм "Позывной "Итальянец" о деле Виталия Маркива.

Как сообщает Цензор.НЕТ, фильм Артема Шевченко рассказывает о борьбе за свободу Маркива в суде, нюансах дела, методах, которыми российская пропаганда пыталась очернить Маркива и Украину.

Также презентована книга о Виталии Маркиве издательства "Фолио". По словам издателя Александра Красовицкого, она стала первой в серии биографий о героях российско-украинской войны.

Это общая победа: презентовали фильм Позывной Итальянец о деле Виталия Маркива 01

"Это была общая победа, начиная от министра, генерал-полковника, дипломатов, побратимов, дипломатов, украинской диаспоры", - сказал он. - Поэтому хочу вас искренне поблагодарить. Всем побратимам, всем, кто писал письма и поддерживал, всем, кто приходил на акции протеста. Это также ваша помощь и заслуга.

Было два пути. Первый – признать вину. Я категорически не мог этого принять, потому что потом не смог бы смотреть на себя в зеркало. Не мог предать принципы, с которыми я пришел на Майдан, а потом поступил в Национальную гвардию. Не мог предать принципы тех, кто верил в меня. Я сказал: я на это не пойду. Тогда министр мне ответил: мы тебя не оставим.

Это было за два года до возвращения в Украину. Я не знал, когда я вернусь - 5, 6, 10 лет… Могло и закончиться наихудшим сценарием – 24 года. Но вера в то, что меня не оставят, и в то, что мы можем бороться за свои интересы, доказала, что общая борьба приведет к победе".

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Министр внутренних дел Арсен Аваков на премьере сказал: "Иногда охватывало отчаяние. Я понимал, что Виталий чувствовал. Мы прилетали в Милан, в котором светило солнышко… а мне мама Виталия говорит, что у него плохое настроение и он не верит, что все закончится хорошо. Но сказал, что никогда не позволит себе, спасаясь, дать показания против государства Украина".

"История с Маркивом происходила на наших глазах, - отметил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко. - Но важно, чтобы она запечатлелась не только в памяти, важно зафиксировать это для истории, в частности в фильмах. Российская пропагандистская машина, которая фактически задержала Маркива в Италии, не смогла противостоять, в том числе позиции украинцев. Как сказал президент, справедливость восторжествовала. Мы не можем отвечать на агрессию россиян в гибридной войне так, как делают они. Но у нас есть асимметричный ответ. Фильм и книга, которая будет издана на четырех языках, – это наш бронежилет от той пропагандистской машины, которую Россия развернула против нас".

Фильм будет демонстрироваться в 17 20 на канале "1+1" в воскресенье, 21 февраля.

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Топ комментарии
+13
Документальний фільм про визволення Ріфмайстра-Антоненко викличе більший резонанс.
Чи слабо, Артем Шевченко?
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20.02.2021 08:39
+10
А чому ж в самій Україні аваковим і поліцією загратовані такі ж самі герої ...
Чиє замовлення ви виконуєте ?
Чому ви знущаєтесь над армією ?
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20.02.2021 08:43
+4
перша б мала бути про оперного співака Василя Сліпака "Міф", який загинув, захищаючи Україну, та мав талант, визнаний світом...
нічого не маю проти Італійця...най про Міфа буде друга....
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20.02.2021 09:03
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Документальний фільм про визволення Ріфмайстра-Антоненко викличе більший резонанс.
Чи слабо, Артем Шевченко?
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20.02.2021 08:39 Ответить
А чому ж в самій Україні аваковим і поліцією загратовані такі ж самі герої ...
Чиє замовлення ви виконуєте ?
Чому ви знущаєтесь над армією ?
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20.02.2021 08:43 Ответить
Поліція в Україні - частково загальновідомі виродки. Аваков у потрібні герої, щоб підтримати своє нікчимне існування
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20.02.2021 08:48 Ответить
КЛАССНАЯ ИДЕЯ - серии биографий о героях российско-украинской войны.Источник: https://censor.net/ru/p3249064
Надо сделать под общим дизайном типа ЖЗЛ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ мог бы инициировать проект ( бо там Бутусов, Бродский, Турчинов- не болтуны)
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20.02.2021 08:53 Ответить
перша б мала бути про оперного співака Василя Сліпака "Міф", який загинув, захищаючи Україну, та мав талант, визнаний світом...
нічого не маю проти Італійця...най про Міфа буде друга....
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20.02.2021 09:03 Ответить
Пiдтримую
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20.02.2021 10:13 Ответить
Про "Міфа" вже є і фільм. і книги.
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20.02.2021 16:15 Ответить
так! але це окрема нова серія про героїчні постаті АТО...то й тут має бути геніальний Міф (Царство йому Небесне)
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20.02.2021 16:25 Ответить
Аваков,Ткаченко... Розкрутка чергового проекту ?
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20.02.2021 09:05 Ответить
Надо его наградить.
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20.02.2021 09:34 Ответить
artem shevchenko - eto spiker mentovskiy?
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20.02.2021 09:52 Ответить
Донбасянец!

"Це спільна перемога": презентували фільм "Позивний Італієць" про справу Віталія Марківа - Цензор.НЕТ 7309
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20.02.2021 09:58 Ответить
Сподiваюсь далi буде )
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20.02.2021 10:15 Ответить
Вот эта документалка гораздо познавательнее. Доходчиво. Для чайников. Теперь все ясно с тем что и как происходило...и продолжает происходить.. Смотрится как книга
https://youtu.be/nVw62HSZ_KA
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20.02.2021 14:46 Ответить
 
 