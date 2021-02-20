"Это общая победа": презентовали фильм "Позывной "Итальянец" о деле Виталия Маркива. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Киеве представили документальный фильм "Позывной "Итальянец" о деле Виталия Маркива.

Как сообщает Цензор.НЕТ, фильм Артема Шевченко рассказывает о борьбе за свободу Маркива в суде, нюансах дела, методах, которыми российская пропаганда пыталась очернить Маркива и Украину.

Также презентована книга о Виталии Маркиве издательства "Фолио". По словам издателя Александра Красовицкого, она стала первой в серии биографий о героях российско-украинской войны.

"Это была общая победа, начиная от министра, генерал-полковника, дипломатов, побратимов, дипломатов, украинской диаспоры", - сказал он. - Поэтому хочу вас искренне поблагодарить. Всем побратимам, всем, кто писал письма и поддерживал, всем, кто приходил на акции протеста. Это также ваша помощь и заслуга.

Было два пути. Первый – признать вину. Я категорически не мог этого принять, потому что потом не смог бы смотреть на себя в зеркало. Не мог предать принципы, с которыми я пришел на Майдан, а потом поступил в Национальную гвардию. Не мог предать принципы тех, кто верил в меня. Я сказал: я на это не пойду. Тогда министр мне ответил: мы тебя не оставим.

Это было за два года до возвращения в Украину. Я не знал, когда я вернусь - 5, 6, 10 лет… Могло и закончиться наихудшим сценарием – 24 года. Но вера в то, что меня не оставят, и в то, что мы можем бороться за свои интересы, доказала, что общая борьба приведет к победе".

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Министр внутренних дел Арсен Аваков на премьере сказал: "Иногда охватывало отчаяние. Я понимал, что Виталий чувствовал. Мы прилетали в Милан, в котором светило солнышко… а мне мама Виталия говорит, что у него плохое настроение и он не верит, что все закончится хорошо. Но сказал, что никогда не позволит себе, спасаясь, дать показания против государства Украина".

"История с Маркивом происходила на наших глазах, - отметил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко. - Но важно, чтобы она запечатлелась не только в памяти, важно зафиксировать это для истории, в частности в фильмах. Российская пропагандистская машина, которая фактически задержала Маркива в Италии, не смогла противостоять, в том числе позиции украинцев. Как сказал президент, справедливость восторжествовала. Мы не можем отвечать на агрессию россиян в гибридной войне так, как делают они. Но у нас есть асимметричный ответ. Фильм и книга, которая будет издана на четырех языках, – это наш бронежилет от той пропагандистской машины, которую Россия развернула против нас".

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Фильм будет демонстрироваться в 17 20 на канале "1+1" в воскресенье, 21 февраля.