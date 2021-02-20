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Зеленский с супругой почтили подвиг Героев Небесной Сотни: "Мы не имеем права забыть имена всех погибших на Майдане". ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Политика Украины Фоторепортаж

В День памяти Героев Небесной Сотни Президент Украины Владимир Зеленский вместе с супругой Еленой почтили подвиг участников Революции Достоинства в Киеве.

Глава государства и первая леди установили лампадки у креста на месте гибели активистов Майдана, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОП.

"Мы не имеем права забыть имена всех погибших на Майдане. Мы не имеем права не узнать имена всех виновных в этом. Мы не имеем права не построить именно ту страну, за которую они отдали свои жизни. Вечная память всем, кто погиб за будущее Украины!" – подчеркнул Владимир Зеленский.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Сегодня в Украине - День Героев Небесной Сотни

Президентская чета также сделала первый удар в Колокол Достоинства, который 20 февраля будет звонить по каждому погибшему Герою Небесной Сотни.

Колокол Достоинства был изготовлен по поручению Главы государства с целью чествования подвига Героев. На нем размещена надпись "Слава Украине! Небесной Сотне слава!" Колокол был установлен и открыт на территории будущего Национального мемориала Героев Небесной Сотни в центре столицы.

В день рождения каждого Героя Небесной Сотни в полдень перед Колоколом Достоинства устанавливается портрет погибшего и раздается памятный звон.

Персональное чествование каждого Героя является важной частью общественной памяти о событиях Революции Достоинства.

Зеленский с супругой почтили подвиг Героев Небесной Сотни: Мы не имеем права забыть имена всех погибших на Майдане 01
Зеленский с супругой почтили подвиг Героев Небесной Сотни: Мы не имеем права забыть имена всех погибших на Майдане 02
Зеленский с супругой почтили подвиг Героев Небесной Сотни: Мы не имеем права забыть имена всех погибших на Майдане 03
Зеленский с супругой почтили подвиг Героев Небесной Сотни: Мы не имеем права забыть имена всех погибших на Майдане 04
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Топ комментарии
+43
Ти думаєш ми забули?
Зеленский с супругой почтили подвиг Героев Небесной Сотни: "Мы не имеем права забыть имена всех погибших на Майдане" - Цензор.НЕТ 684
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20.02.2021 10:35
+38
ой как Вовка мечтает иметь стиратель памяти . что бы все забыли про шерстяные свитера и эбонитовые палки

Зеленский с супругой почтили подвиг Героев Небесной Сотни: "Мы не имеем права забыть имена всех погибших на Майдане" - Цензор.НЕТ 7813
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20.02.2021 10:32
+37
Зеленский с супругой почтили подвиг Героев Небесной Сотни: "Мы не имеем права забыть имена всех погибших на Майдане" - Цензор.НЕТ 7726
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20.02.2021 10:38
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Опа-опа-ополченочка
Зеленский с супругой почтили подвиг Героев Небесной Сотни: "Мы не имеем права забыть имена всех погибших на Майдане" - Цензор.НЕТ 1983
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20.02.2021 10:48 Ответить
Зеленский с супругой почтили подвиг Героев Небесной Сотни: "Мы не имеем права забыть имена всех погибших на Майдане" - Цензор.НЕТ 921
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20.02.2021 10:49 Ответить
Шарий? Толик ты?
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20.02.2021 10:53 Ответить
Бери глубже - Арестович
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20.02.2021 10:55 Ответить
Та глубже арєстовича вже ніхто не зможе
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20.02.2021 11:11 Ответить
Зеленський із дружиною вшанували подвиг Героїв Небесної Сотні: "Ми не маємо права забути імена всіх загиблих на Майдані" - Цензор.НЕТ 3506 Зеленський із дружиною вшанували подвиг Героїв Небесної Сотні: "Ми не маємо права забути імена всіх загиблих на Майдані" - Цензор.НЕТ 8644
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21.02.2021 00:24 Ответить
Зеленський із дружиною вшанували подвиг Героїв Небесної Сотні: "Ми не маємо права забути імена всіх загиблих на Майдані" - Цензор.НЕТ 4213
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20.02.2021 10:58 Ответить
памперс бронированный этому сцыкуну
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20.02.2021 11:01 Ответить
Зеленський із дружиною вшанували подвиг Героїв Небесної Сотні: "Ми не маємо права забути імена всіх загиблих на Майдані" - Цензор.НЕТ 3807
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20.02.2021 12:38 Ответить
Ой ***** ліл! (с) 🤣😂😅
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21.02.2021 00:25 Ответить
Зеленський із дружиною вшанували подвиг Героїв Небесної Сотні: "Ми не маємо права забути імена всіх загиблих на Майдані" - Цензор.НЕТ 6008
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20.02.2021 10:59 Ответить
Корпоратив95 для "вежливых" живодеров Безлера
Зеленский с супругой почтили подвиг Героев Небесной Сотни: "Мы не имеем права забыть имена всех погибших на Майдане" - Цензор.НЕТ 2921
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20.02.2021 10:54 Ответить
Цього дня три роки тому депутат Горлівської міськради Володимир Рибак віддав своє життя за намагання відстояти український прапор. Державні будівлі в Горлівці захоплювали бойовики. Володимир Рибак прийшов один, щоб зняти прапор угруповання «ДНР». За цей відчайдушний вчинок його викрали, катували і безжально вбили. Як згодом повідомили в Службі безпеці України, «нейтралізувати» депутата Рибака наказав представник ГРУ Збройних сил Росії. Родина Володимира Рибака нині вшанувала його пам'ять на майдані Незалежності в Києві, бо не може потрапити до могили на окупованій території. Серед громадськості лунають заклики зробити саме 17 квітня Днем Державного прапора України, який коштував донецькому патріоту життя.
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20.02.2021 11:00 Ответить
https://www.radiosvoboda.org/a/28435565.html
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20.02.2021 11:08 Ответить
Це каже той самий покидьок, що "жартував" про ********* палички... Гидко...
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20.02.2021 10:50 Ответить
Зеєміратський брав участь в інформаційній війні РФ проти України, висміюючи Україну та "хохлів".
Саме він повторював вкиди кацапів про те, що Україна краде газ, та саме він створював образ тупих хохлів !
І сьогодні , це одоробало припхалося на Майдан ? - це вже занадто ...
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20.02.2021 10:50 Ответить
Зеленский с супругой почтили подвиг Героев Небесной Сотни: "Мы не имеем права забыть имена всех погибших на Майдане" - Цензор.НЕТ 4781
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20.02.2021 10:51 Ответить
Що сказати, ну малолетній ДЕБІЛ!!!!!!!!,
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20.02.2021 11:20 Ответить
Корпоратив95 для "вежливых" россиян Безлера в захвачены Горловке 17апреля2014Зеленский с супругой почтили подвиг Героев Небесной Сотни: "Мы не имеем права забыть имена всех погибших на Майдане" - Цензор.НЕТ 3023
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20.02.2021 10:52 Ответить
Лицемерный твари.
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20.02.2021 10:54 Ответить

@Garry51302808

Перший заступник офісу приезидента повністю з вами згоден владімір олєксандровіч

Зеленский с супругой почтили подвиг Героев Небесной Сотни: "Мы не имеем права забыть имена всех погибших на Майдане" - Цензор.НЕТ 3263
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20.02.2021 10:54 Ответить
Зеленський із дружиною вшанували подвиг Героїв Небесної Сотні: "Ми не маємо права забути імена всіх загиблих на Майдані" - Цензор.НЕТ 6879
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20.02.2021 11:13 Ответить
Цікаві часи наступають. Україна спостерігає, які метаморфози відбуваються з політичними діячами. Як зі звичайного шоумена, блазня, Зеленський стає Державним діячем, Президентом України. І в той же час, порошенко, якому весною 14 року довіряла більшість Українців, сьогодні стає нікчемою і смішним брехливим блазнем. Народна мудрість твердить: брехнею можна весь Світ пойти, та назад не повернешся. Заплюють.
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20.02.2021 10:55 Ответить
По чім пост на ;ЗЕ!диджитал;?
І в чому саме видно як Зеленський ;стає Державним діячем, Президентом України;?
Зеленський із дружиною вшанували подвиг Героїв Небесної Сотні: "Ми не маємо права забути імена всіх загиблих на Майдані" - Цензор.НЕТ 5657
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20.02.2021 10:59 Ответить
Не мешайте ему радостно наблюдать,как мертвечуковское бабло,мимо него, перетекает к левочкину...когда он еще такое увидит)
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20.02.2021 11:07 Ответить
Чому терористам медведчуку та козаку не висувається підозра 100% генпрокуроршою Державного діяча?
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20.02.2021 11:00 Ответить
Тому що вони вже давно висунуті найпатріотичнішим і найосвіченим гєнплакугогом Юрієм Вітал'євічем. Чи пШокіним. Чи Яремою (нужноє подчєркнуть)
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20.02.2021 11:20 Ответить
Саме зелена влада на весь світ заявила, що згадані спонсори тероризму.
Не пред'являючи їм звинувачення згідно закону , посадові особи, які зобов'язані це зробити, також скоюють злочин та надають можливість спонсорам терористів уникнути покарання.
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20.02.2021 11:28 Ответить
Ну понятно, что зелена. Не соевая же, для которой указанные лица партнёры и друзья. И сколько времени прошло после заседания РНБО, на котором прозвучало обвинение в терроризме? 20 часов? Или уже сутки? И эти зелёные шмаркли ещё не огласили на весь мир, что предъявили обвинения по уголовному делу такому-то?
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20.02.2021 11:33 Ответить
По Козаку санкции введенньі когда?
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20.02.2021 11:53 Ответить
Тяжельій вопрос?
2 февраля. То есть, спонсор тероризму спокойно живет в Украине и его не посадили в СИЗО, не таскают на допросьі, как Федьіну и Звиробий за словесньіе оскорбления Зеле.

Вся эта движуха это лепка образа Зели-патриота для подготовки на вьіборьі парьі мертветчук-Зеля.
Мертветчук уже объявил, что не собираются никуда уезжать, знает, что ничего ему не будет.
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20.02.2021 12:08 Ответить
Севирин Арт - "Як зі звичайного шоумена, блазня, Зеленський стає Державним діячем......"

Ти ще пропустив написати => чотириразовий ухильник стає Верховним Головнокомандувачем.
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20.02.2021 11:15 Ответить
Лапоть и что много платят ща такие тупые высеры?
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20.02.2021 11:19 Ответить
Порохососи, ну вас і ковбасить... І що саме цікаве: скуліж і у вас і у ригів - один в один.Прям кононада гримить від розірваних пердаків пеціної вати. Зеленський із дружиною вшанували подвиг Героїв Небесної Сотні: "Ми не маємо права забути імена всіх загиблих на Майдані" - Цензор.НЕТ 2919
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20.02.2021 12:40 Ответить
Сегодня день памяти людей,которых зекретин предлагал бить эбонитовыми палочками -не забывайте ни о чем...
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20.02.2021 10:55 Ответить
Так что у вас повод потанцевать на костях?
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20.02.2021 10:57 Ответить
Зеленський із дружиною вшанували подвиг Героїв Небесної Сотні: "Ми не маємо права забути імена всіх загиблих на Майдані" - Цензор.НЕТ 6182
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20.02.2021 11:02 Ответить
Сракою він викручував професійно, "как актриса с немецких фильмов для взрослых". https://www.youtube.com/watch?v=kgOSrw9Q8rc
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20.02.2021 13:15 Ответить
Зеленський із дружиною вшанували подвиг Героїв Небесної Сотні: "Ми не маємо права забути імена всіх загиблих на Майдані" - Цензор.НЕТ 4996ну може і такі шанувальники є Зеленський із дружиною вшанували подвиг Героїв Небесної Сотні: "Ми не маємо права забути імена всіх загиблих на Майдані" - Цензор.НЕТ 7487

"завтра йдемо танцювати проти москалів"
Зеленський із дружиною вшанували подвиг Героїв Небесної Сотні: "Ми не маємо права забути імена всіх загиблих на Майдані" - Цензор.НЕТ 4038Ну ... потанцюй , чи може - повоюй Зеленський із дружиною вшанували подвиг Героїв Небесної Сотні: "Ми не маємо права забути імена всіх загиблих на Майдані" - Цензор.НЕТ 848
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20.02.2021 17:19 Ответить
и твои эбонитовые палки мы тоже никогда не забудем
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20.02.2021 10:58 Ответить
А його блискучий жарт про те що РФ стоїть на кордоні, просто той кордон потихеньку просуває вперед?
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20.02.2021 11:00 Ответить
Вместе с Татаровым ходил?
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20.02.2021 10:58 Ответить
Цинізм цього виродка зашкалює .........
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20.02.2021 11:01 Ответить
Цього?:Зеленський із дружиною вшанували подвиг Героїв Небесної Сотні: "Ми не маємо права забути імена всіх загиблих на Майдані" - Цензор.НЕТ 1835
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20.02.2021 12:29 Ответить
Хочешь увидеть Порошенко в тюрьме? Ты просто мстишь за свой страх, вспоминая как боялся выйти на улицу, в период мобилизации, и хорошо понимаешь какое ты чмо, при виде добровольца. Завидуешь умному, богатому и успешному. Ты знаешь, что никогда не будешь дипломатом, министром или президентом, и точно не будешь Порохом, который не гнется, и до конца стоит.
А Зеленским ты можешь стать каждый день, просто бросить на улице свою девушку, когда пристанут хулиганы, и убежать. А потом, смешно рассказывать друзьям, как она кричала и плакала, когда «принимала со всех сторон», главное, что у тебя все хорошо, только немного обмочился, а у нее- «какая разница».
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20.02.2021 13:25 Ответить
Ліліпут, це ти свою біографію тут розповів? Навіщо? Мені по балабасу, в кого ти "прінімал са всєх старон". Мене твої лапотні проблеми не цікавлять і співчуття від мене, алєнь винторогий, ти не дочекаєшся. Тим більш, що твій свино-псячий "ізик" я не розумію.
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20.02.2021 13:51 Ответить
а тебе розумиты и не треба, когда принимаешь от корешей со всех сторон, там сразу любовь нечаянно нагрянет.
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20.02.2021 14:04 Ответить
Ух ти, так ти - *******?Я вірно зрозумів твоє кацапо-ординське "нарєчіє" - тебе твої карєша з усіх сторін мали? Ну я з підорами не спілкуюсь.Тобі он до тих, хто тобі лайки кидає. У них, походу, до тебе "любовь нєчаянно нагрянула". Цікаво, в якому пітушатніку пеця таких як ти, грєбней, знахдить?
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20.02.2021 15:12 Ответить
если бы ты знала телка сколько таких дерзких лошиц как ты я отправил на лечение, а главное перевоспитались. зчаз уже не бью, верней очень редко, боюсь отправлю на кладбище, а за вас дураков платить не хочется.
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20.02.2021 15:46 Ответить
Походу ти, карлуша ботоксний, можеш зробити, як професійний *******, дві речі, або ж зализати досмерті, або ж - засмоктати. І бити ти вмієш тільки своєю голою дупою об босий х...й свого секс-партнера. Скажи, пітух, ти в даний момент на пляшці сидиш, чи "б'єш" когось голою дупою? А ти - юморний лапоть, та все ж, мене чомусь нудить від спілкування з тобою. Не поважаю таких як ти *********. Я ж тобі дав пораду, шукай собі подібних серед тих хто тебе лайкає, віддяч їм, відлекай.
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20.02.2021 16:17 Ответить
Знов у «скорботній» самотності???
Всіх людей розігнали, щоби бубочка відосік зняв???
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20.02.2021 11:03 Ответить
Зеленський із дружиною вшанували подвиг Героїв Небесної Сотні: "Ми не маємо права забути імена всіх загиблих на Майдані" - Цензор.НЕТ 5302
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20.02.2021 11:07 Ответить
Як не як, а президент.
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20.02.2021 12:57 Ответить
кому и кобыла невеста Зеленський із дружиною вшанували подвиг Героїв Небесної Сотні: "Ми не маємо права забути імена всіх загиблих на Майдані" - Цензор.НЕТ 3256
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20.02.2021 14:03 Ответить
А мне нравится,как счастливо зебильо,что зекретин для левочкина у мертвечука майно отобрать пытается-песня))))
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20.02.2021 11:04 Ответить
Вылезло чудо зелёное Зеленський із дружиною вшанували подвиг Героїв Небесної Сотні: "Ми не маємо права забути імена всіх загиблих на Майдані" - Цензор.НЕТ 8520
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20.02.2021 11:06 Ответить
Майже 2 роки не полишають почуття сорому і гидливості. Дякую виборцям цього прокремлівського нікчеми.
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20.02.2021 11:06 Ответить
Народ знову відтиснули за 200 метрів від обожнюваного лідєра?))
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20.02.2021 11:10 Ответить
что лицемерное чучело скажет про Татарова?
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20.02.2021 11:10 Ответить
Добавлю що школа та ліквідована ще в 2015 році.
Зеленський із дружиною вшанували подвиг Героїв Небесної Сотні: "Ми не маємо права забути імена всіх загиблих на Майдані" - Цензор.НЕТ 6745
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20.02.2021 11:11 Ответить
Зеленський із дружиною вшанували подвиг Героїв Небесної Сотні: "Ми не маємо права забути імена всіх загиблих на Майдані" - Цензор.НЕТ 1427
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20.02.2021 11:11 Ответить
А він хоч одне ім'я пам'ятає?
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20.02.2021 11:15 Ответить
зепитор пришел с ленкой чисто поржать над лохами, которые были на Майдане?! Ведь одиозные фигуры тех времён - портнов и татаров сейчас рулят в стране, а с рыгами у зебилов будет коалиция в раде уже весной.
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20.02.2021 11:15 Ответить
***
А можно, чтобы он не поздравлял ?
Чувак, живущий в параллельном свете.
Чтобы не врал уже, не обещал
Счастливейшими сделать на планете!!!

Пускай был «попередник» нехорош,
Имел свои «зашквары» и просчеты.
Но сколько лет потом не разгребешь
Того, что натворили ИДИОТЫ ?!

От неуча другого я не ждал.
А те кто ждал, возможно, и прозрели.
Я так хочу, чтоб он не поздравлял
С гримасою тупого пустомели !!!

Злой Гражданин.
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20.02.2021 11:15 Ответить
Ну що ти весь час один та фотокамера????, де твої зебіли 73%, нехай покажуть свою любов до тебе, що ти ховаєшся???? бо вони, 73% були тільки на папері, ну і справжні зедебіли то твоя партія!!!!!!!!
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20.02.2021 11:16 Ответить
..............................короче, неудобно и противно было всем: пианисту - играть свою роль.. а зрителям смотреть на ЭТО..............(
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20.02.2021 11:17 Ответить
Ленка на птичку засмотрелась. Летит,крыльями машет..чудесаааа.
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20.02.2021 11:17 Ответить
Цікаво інше. Чому цього всього Зеленський не робив ще зовсім недавно, коли президентом США був Трамп????? А як тільки но влада в США помінялась і президентом став Байден, Вова відразу перестав зазирати в очі Путіну, позакривав Путінські телеканали в Україні, а на найкращого Путінського кума наклав не шуточні санкції. Одним словом , став щирим патріотом України. Щоб це значило???? Так піде , то зовсім скоро Порошенко премєрміністром стане.От що значить Байден животворящий. Чого не зробиш , щоб хоч по телефону з ним поспілкуватись????
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20.02.2021 11:20 Ответить
Зеленський із дружиною вшанували подвиг Героїв Небесної Сотні: "Ми не маємо права забути імена всіх загиблих на Майдані" - Цензор.НЕТ 1965

...
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20.02.2021 11:22 Ответить
лживая циничная гнида...опять ссытся - где люди?
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20.02.2021 11:33 Ответить



Дмитрий

@dmitriypaut

·2 ч

Сегодня день памяти тех, кого Зеленскай предлагал бить эбонитовыми палочками. Не забывайте ни о чём
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20.02.2021 11:49 Ответить
Вічна пам"ять Героям!
Дуже хотілось би на адресу президента сказати слова підтримки, АЛЕ!!! ...не виходить, бо звенить у вухах відлуння ********** паличок, жінку легкої поведінки (про країну).... Прикро!
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20.02.2021 11:56 Ответить
За эбонитовые палочки извинился, мразь?
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20.02.2021 11:58 Ответить
Когда в Буковеле селфился с людьми был без маски. Здесь и людей нет, и маску нацепил.Там он был " народным" президентом, а здесь не захотелось с народом разделить скорбь.Может решил под маской скрыть стыд перед Героями, которые погибали в то время, когда он насмехался над ними... Цинизм зашкаливает.
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20.02.2021 12:00 Ответить
Подлая продажная проститутка, валодя вот так народ нумает о тебе и как бы мендель не прогибалась ты просто ничтожный клоун.
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20.02.2021 12:21 Ответить
Те, що було -- вже минуло. І люди також змінюються, і не тільки тому, що старіють. Тож, будемо надіятися, що наш президент став президентом держави Україна...
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20.02.2021 12:49 Ответить
Осёл останется ослом,
Хотя осыпь его звездами;
Где должно действовать умом,
Он только хлопает ушами. Пушкин.
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20.02.2021 14:34 Ответить
Який фарс... Одне з тих імен в твоєму офісі працює...
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20.02.2021 13:32 Ответить
Людей не пустили шоб бува ніхто в морду Ослу з Лядью не плюнув?
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20.02.2021 14:30 Ответить
Боюсь, щоб Майдан і Небесну сотню, теперішні олігархічні політики (які є перелицьованою номенклатурою СССР, та їх діти) не осідлали для своєї користі. Як їх попередники осідлали повстання народу 1917 року. Треба розуміти, що в 1917 році, в рос імперії, також було повстання проти царизму, якщо не всього народу, то найбільш активної частини. І комуністи тоді обманули народ, захопили владу і сказали, що це буде влада народу. І ці що зараз у нас політики, бувши ще номенклатурою СССР до осткннього розказували, що їхня влада, це влада народу. Ім не вчитись подібним технологіям, вони з ними прийшли.
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20.02.2021 15:12 Ответить
И еще. Похоже что признаки попыток оседлать уже есть.'
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20.02.2021 15:23 Ответить
Що таке справжнє лицемірство?
«Ми не маємо права забути імена всіх загиблих на Майдані. Ми не маємо права не дізнатися імена всіх винних у цьому.»-заявив сьогодні президент Зеленський.
Володимир Зеленський, спитай у Татарова, якого ти поставив керувати правоохоронною системою України.
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20.02.2021 15:57 Ответить
Одноклітинні, може, й поведуться на смикання цієї істоти.
Та ми пам'ятаємо і "сеньйор голодомор" , і "********* палички".
Ми завжди пам'ятатимемо сержанта Журавля та зрив звільнення багатьох наших бранців.
Ми все пам'ятаємо, тварюка.
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20.02.2021 17:00 Ответить
айайай,ойойойо, какая страшненькая и пидступненькая зрадулька.
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20.02.2021 20:44 Ответить
Лицемірна гнида.
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20.02.2021 21:48 Ответить
gorlis_gorskyFebruary 20 2021, 15:02ЗЕлений ублюдок сьогодні лицемірно припхався на Майдан - "поскорбєть" за загиблими 7 років томуА мені цікаво - він «********* палички» з собою взяв?
В той час, коди бандитський «Беркут» бив людей на Майдані до полусмерті, що аж кров лилася, в буквальному сенсі слова, ЗЕлений виродок «жартував» ось ТАК:
Зеленський із дружиною вшанували подвиг Героїв Небесної Сотні: "Ми не маємо права забути імена всіх загиблих на Майдані" - Цензор.НЕТ 5764
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20.02.2021 21:58 Ответить
Жодної людини поряд. Там же повинні бути всі родичі та друзі загиблих Героїв. Зебіли! Ваш бубочка социопат.
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21.02.2021 00:31 Ответить
Щоб ці суки не вшановували, гидотне нутро цієї мерзоти добре відоме українцям. Хіба що КАКли може надіються на щось інше.
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21.02.2021 06:44 Ответить
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