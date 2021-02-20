Зеленский с супругой почтили подвиг Героев Небесной Сотни: "Мы не имеем права забыть имена всех погибших на Майдане". ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Политика Украины Фоторепортаж
В День памяти Героев Небесной Сотни Президент Украины Владимир Зеленский вместе с супругой Еленой почтили подвиг участников Революции Достоинства в Киеве.
Глава государства и первая леди установили лампадки у креста на месте гибели активистов Майдана, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОП.
"Мы не имеем права забыть имена всех погибших на Майдане. Мы не имеем права не узнать имена всех виновных в этом. Мы не имеем права не построить именно ту страну, за которую они отдали свои жизни. Вечная память всем, кто погиб за будущее Украины!" – подчеркнул Владимир Зеленский.
Президентская чета также сделала первый удар в Колокол Достоинства, который 20 февраля будет звонить по каждому погибшему Герою Небесной Сотни.
Колокол Достоинства был изготовлен по поручению Главы государства с целью чествования подвига Героев. На нем размещена надпись "Слава Украине! Небесной Сотне слава!" Колокол был установлен и открыт на территории будущего Национального мемориала Героев Небесной Сотни в центре столицы.
В день рождения каждого Героя Небесной Сотни в полдень перед Колоколом Достоинства устанавливается портрет погибшего и раздается памятный звон.
Персональное чествование каждого Героя является важной частью общественной памяти о событиях Революции Достоинства.
Пожалуйста, подождите...
Саме він повторював вкиди кацапів про те, що Україна краде газ, та саме він створював образ тупих хохлів !
І сьогодні , це одоробало припхалося на Майдан ? - це вже занадто ...
@Garry51302808
Перший заступник офісу приезидента повністю з вами згоден владімір олєксандровіч
І в чому саме видно як Зеленський ;стає Державним діячем, Президентом України;?
Не пред'являючи їм звинувачення згідно закону , посадові особи, які зобов'язані це зробити, також скоюють злочин та надають можливість спонсорам терористів уникнути покарання.
2 февраля. То есть, спонсор тероризму спокойно живет в Украине и его не посадили в СИЗО, не таскают на допросьі, как Федьіну и Звиробий за словесньіе оскорбления Зеле.
Вся эта движуха это лепка образа Зели-патриота для подготовки на вьіборьі парьі мертветчук-Зеля.
Мертветчук уже объявил, что не собираются никуда уезжать, знает, что ничего ему не будет.
Ти ще пропустив написати => чотириразовий ухильник стає Верховним Головнокомандувачем.
"завтра йдемо танцювати проти москалів"
Ну ... потанцюй , чи може - повоюй
А Зеленским ты можешь стать каждый день, просто бросить на улице свою девушку, когда пристанут хулиганы, и убежать. А потом, смешно рассказывать друзьям, как она кричала и плакала, когда «принимала со всех сторон», главное, что у тебя все хорошо, только немного обмочился, а у нее- «какая разница».
Всіх людей розігнали, щоби бубочка відосік зняв???
А можно, чтобы он не поздравлял ?
Чувак, живущий в параллельном свете.
Чтобы не врал уже, не обещал
Счастливейшими сделать на планете!!!
Пускай был «попередник» нехорош,
Имел свои «зашквары» и просчеты.
Но сколько лет потом не разгребешь
Того, что натворили ИДИОТЫ ?!
От неуча другого я не ждал.
А те кто ждал, возможно, и прозрели.
Я так хочу, чтоб он не поздравлял
С гримасою тупого пустомели !!!
Злой Гражданин.
...
Дмитрий
@dmitriypaut
·2 ч
Сегодня день памяти тех, кого Зеленскай предлагал бить эбонитовыми палочками. Не забывайте ни о чём
Дуже хотілось би на адресу президента сказати слова підтримки, АЛЕ!!! ...не виходить, бо звенить у вухах відлуння ********** паличок, жінку легкої поведінки (про країну).... Прикро!
Хотя осыпь его звездами;
Где должно действовать умом,
Он только хлопает ушами. Пушкин.
«Ми не маємо права забути імена всіх загиблих на Майдані. Ми не маємо права не дізнатися імена всіх винних у цьому.»-заявив сьогодні президент Зеленський.
Володимир Зеленський, спитай у Татарова, якого ти поставив керувати правоохоронною системою України.
Та ми пам'ятаємо і "сеньйор голодомор" , і "********* палички".
Ми завжди пам'ятатимемо сержанта Журавля та зрив звільнення багатьох наших бранців.
Ми все пам'ятаємо, тварюка.
В той час, коди бандитський «Беркут» бив людей на Майдані до полусмерті, що аж кров лилася, в буквальному сенсі слова, ЗЕлений виродок «жартував» ось ТАК: