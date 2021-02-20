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Наемники РФ обстреляли из 120-мм минометов жилые кварталы Новгородского: пострадавших нет, повреждены дома и газопровод. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Общество Фоторепортаж

Второй день подряд, вооруженные формирования Российской Федерации ведут прицельный обстрел украинских позиций из минометов 120-го калибра, грубо нарушая ранее достигнутые договоренности. Только за последние сутки оккупанты выпустили в направлении наших позиций около 80 мин указанного калибра. Под минометный обстрел попали не только позиции, но и дома местных жителей.

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил, передает Цензор.НЕТ.

"Так, сегодня около 5:00 утра, в результате обстрела населенного пункта Новгородское были повреждены три жилых дома, линия электросетей и газопровод. Пострадавших среди гражданского населения, к счастью, нет.

А уже через несколько часов противник совершил обстрел наших позиций из артиллерийских систем 122-го калибра неподалеку от Пивденного.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Враг за сутки пять раз нарушил режим "тишины" на Донбассе: ведет обстрелы из 120-мм минометов, потерь нет, - штаб ОС

В то же время, в социальных сетях распространяется пророссийский контент, такие действия российско-оккупационных войск вполне оправданы, поскольку по их данным, украинские войска якобы пошли в наступление.

Официально сообщаем, что подразделения из состава операции Объединенных сил никаких наступательных действий не совершают, а открывают огонь только при непосредственной угрозе жизни и здоровью наших военнослужащих и неуклонно придерживаются договоренностей, достигнутых в рамках Трехсторонней контактной группы 22 июля 2020.

Таким образом, российско-пропагандистские каналы в очередной раз умышленно распространяют ложную информацию, чтобы дискредитировать украинских воинов и избежать ответственности за совершенные преступления", - говорится в сообщении.

Наемники РФ обстреляли из 120-мм минометов жилые кварталы Новгородского: пострадавших нет, повреждены дома и газопровод 01
Наемники РФ обстреляли из 120-мм минометов жилые кварталы Новгородского: пострадавших нет, повреждены дома и газопровод 02
Наемники РФ обстреляли из 120-мм минометов жилые кварталы Новгородского: пострадавших нет, повреждены дома и газопровод 03
Наемники РФ обстреляли из 120-мм минометов жилые кварталы Новгородского: пострадавших нет, повреждены дома и газопровод 04
Наемники РФ обстреляли из 120-мм минометов жилые кварталы Новгородского: пострадавших нет, повреждены дома и газопровод 05
Наемники РФ обстреляли из 120-мм минометов жилые кварталы Новгородского: пострадавших нет, повреждены дома и газопровод 06
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Топ комментарии
+6
А лугандоно-кацапам навалили тем же,как данилов распинался про ответки?
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20.02.2021 11:03
+4
Зеля, надо ещё глубже посмотреть в очко }{уйла "в поисках там мира".
Наемники РФ обстреляли из 120-мм минометов жилые кварталы Новгородского: пострадавших нет, повреждены дома и газопровод - Цензор.НЕТ 4760
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20.02.2021 11:15
+2
За мертвяка прилетіло?
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20.02.2021 11:05
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А лугандоно-кацапам навалили тем же,как данилов распинался про ответки?
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20.02.2021 11:03 Ответить
5.45 це дуже круто ....
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20.02.2021 11:09 Ответить
И то если еще штраф не влупят....
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20.02.2021 11:12 Ответить
Так відповідати лугандоно-кацапам - нічим! Хряк сивочолий всі стратегічні склади *********** підірвав нахрін! Це ж треба, за пять років війни, умудритися підірвати чотирі стратегічних склада БП. Там, часом, в шухляді у пеці, не лежить медалька від путі ботоксного - "надьожі нації"?
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20.02.2021 17:37 Ответить
Насчет нечем ответить,то это не совсем так,но проблема в другом - мантра зебилов ( их главный план по "уничтожению" врага,а по факту - сдачи Украины кацапам ) - главное "пиристать стриять". А вот на счет подрывов складов - тут ты прав на все 110%.
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21.02.2021 06:56 Ответить
И про штрафы не забывай,что есть полный 3,14здец,ничего подобного в истории не было,даже за стрелкотню.
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21.02.2021 06:58 Ответить
За мертвяка прилетіло?
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20.02.2021 11:05 Ответить
МАБУТЬ ОЛІГАРХИ ДАЛИ КОМАНДУ СВОЇМ ВІЙСЬКАМ НА ОБСТРІЛ УКРАЇНИ,
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20.02.2021 12:18 Ответить
То-то кравчуки розвонись.
На фоне провала рзрекламированого "перестать стрелять"
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20.02.2021 11:08 Ответить
Зє перемирря триває...
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20.02.2021 11:11 Ответить
что это, перемирие или агрессия и война?
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20.02.2021 11:11 Ответить
Зеля, надо ещё глубже посмотреть в очко }{уйла "в поисках там мира".
Наемники РФ обстреляли из 120-мм минометов жилые кварталы Новгородского: пострадавших нет, повреждены дома и газопровод - Цензор.НЕТ 4760
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20.02.2021 11:15 Ответить
"сильный" страус... оторвал носорога от земли с задних ног. Найманці РФ обстріляли з 120-мм мінометів житлові квартали Новгородського: постраждалих немає, пошкоджено будинки і газопровід - Цензор.НЕТ 2672еще чуть-чуть, подымет рогами к верху и побежит...
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20.02.2021 11:46 Ответить
Это скорее }{уйло ему очко подставило, чтобы Зеле было удобнее и глубже смотреть. Найманці РФ обстріляли з 120-мм мінометів житлові квартали Новгородського: постраждалих немає, пошкоджено будинки і газопровід - Цензор.НЕТ 9653
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20.02.2021 12:21 Ответить
Наемники РФ обстреляли из 120-мм минометов жилые кварталы Нью-Йорка. (3 лютого 2021р. року парламентський Комітет з питань організації державної влади підтримав постанову про перейменування смт Новгородське у смт Нью-Йорк)
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20.02.2021 11:17 Ответить
Не "Наемники РФ", а російськомовні. Підійметься зараз срач на захист російської мови, чи не підійметься?...
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20.02.2021 11:21 Ответить
А шо ото по тій ржавій трубі могло йти? Найманці РФ обстріляли з 120-мм мінометів житлові квартали Новгородського: постраждалих немає, пошкоджено будинки і газопровід - Цензор.НЕТ 83
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20.02.2021 11:33 Ответить
в результате обстрела населенного пункта Новгородское были повреждены три жилых дома Источник: https://censor.net/ru/p3249080

То же самое, что и могло жить в этом "жилом" доме ...
Найманці РФ обстріляли з 120-мм мінометів житлові квартали Новгородського: постраждалих немає, пошкоджено будинки і газопровід - Цензор.НЕТ 1651

Окна забиты досками, дикий орех растет под и вокруг газовой магистрали, а одичавший виноград вьется по тому дикому ореху ...

П.С. Хотя, справедливости ради нужно заметить, что труба не то чтобы ржавая, просто когда-то давно покрашенная коричневой краской
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20.02.2021 20:25 Ответить
За то форточка открыта, люди проветривают помЄщЄніЄ Найманці РФ обстріляли з 120-мм мінометів житлові квартали Новгородського: постраждалих немає, пошкоджено будинки і газопровід - Цензор.НЕТ 465
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20.02.2021 20:52 Ответить
это называется реинтеграцией, да, зебилы обдолбанные?
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20.02.2021 11:33 Ответить
Там навіть в трубі ржавій вата Найманці РФ обстріляли з 120-мм мінометів житлові квартали Новгородського: постраждалих немає, пошкоджено будинки і газопровід - Цензор.НЕТ 1165
Найманці РФ обстріляли з 120-мм мінометів житлові квартали Новгородського: постраждалих немає, пошкоджено будинки і газопровід - Цензор.НЕТ 1026
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20.02.2021 11:36 Ответить
Пропоную ввести нове словосполучення для постійної подачи текстів та информації - найомна армия РФ (НАРФ), та підрозділи НАРФ - щоб було всім одразу зрозуміло про що йде мова і не виникало зайвих питань.
І думаю нетреба застосовувати, або застосовувати дуже обережно такі назви як колаборанти та сепаратисти, звичайні люди не бачать між ними різниці, а сутність їх важлива і діаметрально протилежна, що дозволяє брехунам жонглювати терминами і поняттями.
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20.02.2021 11:57 Ответить
Якщо найомна, то її хтось найняв, а не вона прийшла з власної ініціативи...просто армія РФ, чи просто росіяни.
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20.02.2021 12:29 Ответить
словосполучення РФ вам ні про що не говорить? тоді застосовуйте хоч слово окупанти, або армія окупанта, підрозділи армії окупанта, поліція окупанта. Бо несистемне використання термінів дозволяє ворожій пропаганді легко жонглювати поняттями.
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20.02.2021 12:46 Ответить
Цензоре, Новгородському вже повернута стара назва " Нью-Йорк".
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20.02.2021 12:55 Ответить
Окупанти обстріляли Нью-Йорк!!! Байден, піднімай Раптори!
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20.02.2021 13:30 Ответить
Ліпше РОА - російська окупаційна армія! Та й історичний аналог вже є...
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20.02.2021 14:45 Ответить
ЧИТАЕШЬ ТАКИЕ СВОДКИ И БЛЕВАТЬ ОХОТА. НАС БЕДНЕНЬКИХ АБИЖАЮТ, А МЫ БЕЛЫЕ И ПУШИСТЫЕ. ДЯДЕНЬКА МОСКАЛЬ НЕ БЕЙ НАС, БУДЬ ЛАСКА МЫ БУДЕМ СЛУШАТЬСЯ. А ГДЕ *** 10-КРАТНАЯ ОГВЕТКА? . НАС ****** НА НАШЕЙ ЗЕМЛЕ А ЗЕЛЕНЫЙ ******* ПО ДУБАЯМ КАТАЕТСЯ.
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20.02.2021 19:15 Ответить
 
 