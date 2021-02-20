Наемники РФ обстреляли из 120-мм минометов жилые кварталы Новгородского: пострадавших нет, повреждены дома и газопровод. ФОТОрепортаж

Второй день подряд, вооруженные формирования Российской Федерации ведут прицельный обстрел украинских позиций из минометов 120-го калибра, грубо нарушая ранее достигнутые договоренности. Только за последние сутки оккупанты выпустили в направлении наших позиций около 80 мин указанного калибра. Под минометный обстрел попали не только позиции, но и дома местных жителей.

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил, передает Цензор.НЕТ.

"Так, сегодня около 5:00 утра, в результате обстрела населенного пункта Новгородское были повреждены три жилых дома, линия электросетей и газопровод. Пострадавших среди гражданского населения, к счастью, нет.

А уже через несколько часов противник совершил обстрел наших позиций из артиллерийских систем 122-го калибра неподалеку от Пивденного.

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В то же время, в социальных сетях распространяется пророссийский контент, такие действия российско-оккупационных войск вполне оправданы, поскольку по их данным, украинские войска якобы пошли в наступление.

Официально сообщаем, что подразделения из состава операции Объединенных сил никаких наступательных действий не совершают, а открывают огонь только при непосредственной угрозе жизни и здоровью наших военнослужащих и неуклонно придерживаются договоренностей, достигнутых в рамках Трехсторонней контактной группы 22 июля 2020.

Таким образом, российско-пропагандистские каналы в очередной раз умышленно распространяют ложную информацию, чтобы дискредитировать украинских воинов и избежать ответственности за совершенные преступления", - говорится в сообщении.











