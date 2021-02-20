РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
7487 посетителей онлайн
Новости Фото Происшествия
2 330 5
Одесса (7384) пожар (5566) роддом (75) ГСЧС (4487)

Спасатели ликвидировали возгорание в роддоме Одессы, эвакуированы 74 человека, из них - 16 младенцев, - ГСЧС. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

Спасатели ликвидировали возгорание в роддоме Одессы, эвакуированы 74 человека, из них - 16 младенцев, - ГСЧС. ФОТО

20 февраля в 3:02 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре в роддоме №5 в Одессе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГСЧС.

На месте происшествия спасатели установили, что горит имущество в бытовом помещении на третьем этаже роддома.

"До прибытия подразделений ГСЧС администрация учреждения эвакуировала 74 человека, из которых 46 женщин, 16 младенцев и 12 медицинских работников. Погибших и пострадавших нет", – подчеркивают спасатели.

Пожарные локализировали возгорание в 3:24, а в 3:31 оно было ликвидировано.

Читайте также: В недостроенной высотке в Одессе произошел пожар, погиб мужчина, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

Уточняется также, что вероятная причина пожара – короткое замыкание электропроводки в холодильнике.

Спасатели ликвидировали возгорание в роддоме Одессы, эвакуированы 74 человека, из них - 16 младенцев, - ГСЧС 01
Спасатели ликвидировали возгорание в роддоме Одессы, эвакуированы 74 человека, из них - 16 младенцев, - ГСЧС 02
Спасатели ликвидировали возгорание в роддоме Одессы, эвакуированы 74 человека, из них - 16 младенцев, - ГСЧС 03
Спасатели ликвидировали возгорание в роддоме Одессы, эвакуированы 74 человека, из них - 16 младенцев, - ГСЧС 04

Автор: Ірина Дашківська
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
"АХ ОДЕССА! ЖЕЧУЖИНА У МОРЯ...". Але ця жечужина перетворюється у найбільше багаття в Україні. Чим це пояснити?
показать весь комментарий
20.02.2021 13:02 Ответить
Самым патриотичным был огонь 2 мая 2014г.
показать весь комментарий
20.02.2021 13:20 Ответить
Вночі горів кабель ще в одній одеській лікарні - лікарні залізничників і це не може бути випадковим збігом, це був бросок напруги який приховує ДТЕК Одесаобленерго! А губернатор Гриневецький покриває Ахметова!
показать весь комментарий
20.02.2021 20:48 Ответить
Пожар за пожаром. Спасатели ликвидировали возгорание в роддоме Одессы, эвакуированы 74 человека, из них - 16 младенцев, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 3143
показать весь комментарий
20.02.2021 13:06 Ответить
тупо не хватает тех персонала , электрики- сантехники и прочие есть только на бумаге , зато есть завхоз ( жен ) , по охране труда ( жен ) и почая п-дота , но тех- работников из 4 , на работе один , а зарплата ( минималка ) идет на 4х и все вакантные места заняты -
но на работе 1 написал для примера , о чем знаю
и дежурных ( ночных , суточных ) даже в средних нет
показать весь комментарий
20.02.2021 21:33 Ответить
 
 