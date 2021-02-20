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Спасатели ликвидировали возгорание в роддоме Одессы, эвакуированы 74 человека, из них - 16 младенцев, - ГСЧС. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Происшествия
20 февраля в 3:02 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре в роддоме №5 в Одессе.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГСЧС.
На месте происшествия спасатели установили, что горит имущество в бытовом помещении на третьем этаже роддома.
"До прибытия подразделений ГСЧС администрация учреждения эвакуировала 74 человека, из которых 46 женщин, 16 младенцев и 12 медицинских работников. Погибших и пострадавших нет", – подчеркивают спасатели.
Пожарные локализировали возгорание в 3:24, а в 3:31 оно было ликвидировано.
Уточняется также, что вероятная причина пожара – короткое замыкание электропроводки в холодильнике.
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но на работе 1 написал для примера , о чем знаю
и дежурных ( ночных , суточных ) даже в средних нет