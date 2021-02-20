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Развертывание мобильного госпиталя ГСЧС для оказания помощи больным COVID-19 в Ивано-Франковской области. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Здоровье

ГСЧС по поручению премьер-министра Украины 19 февраля 2021 года направила мобильный госпиталь ГСЧС в Ивано-Франковскую область. Он будет развернут на территории Богородчанской центральной районной больницы для оказания медицинской помощи больными COVID-19.

Вчера около 21.00 колонна медицинского госпиталя ГСЧС прибыла к определенному месту сосредоточения. Утром 20 февраля 2021 года начались работы по его развертыванию, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

По данным спасателей, госпиталь имеет возможность развернуть 120 койко-мест и, согласно табелю, утвержденному приказом Министерства здравоохранения, укомплектован оборудованием для оказания медицинской помощи больным COVID-19.

"Работы по развертыванию госпиталя, настройка оборудования и систем жизнеобеспечения продолжаются", - подчеркивается в сообщении.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал о том, что мобильный госпиталь для инфицированных коронавирусом доставлен в Ивано-Франковскую область.

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Развертывание мобильного госпиталя ГСЧС для оказания помощи больным COVID-19 в Ивано-Франковской области 01
Развертывание мобильного госпиталя ГСЧС для оказания помощи больным COVID-19 в Ивано-Франковской области 02
Развертывание мобильного госпиталя ГСЧС для оказания помощи больным COVID-19 в Ивано-Франковской области 03

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+16
Может лучше госпиталь развернуть у Степанова и Ляшко дома? Или вообще, у главного горнолыжного зеегенерата? Где клоун сейчас обитает? Уже вернулся с отпуска?
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20.02.2021 13:44
+7
Всі скептики до тих пір, поки самих не зачепить або когось з рідних. Потратиш 40 тис. за два тижні плюс кисень 16 тис. І ще повезе, якщо в палаті будеш, а не в коридорі. Не говорю про те, щоб взагалі живим додому вернутися.
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20.02.2021 14:47
+6
цікаво, на скільки відсотків максимально він буде зайнятий
ставлю на "5%"
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20.02.2021 13:47
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Может лучше госпиталь развернуть у Степанова и Ляшко дома? Или вообще, у главного горнолыжного зеегенерата? Где клоун сейчас обитает? Уже вернулся с отпуска?
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20.02.2021 13:44 Ответить
Що, кацапчик, більше й позвиздіти нічого? Іди пуйлу посмокчи десь у Чебурнеті.
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20.02.2021 15:52 Ответить
генеральный директор Центра общественного здоровья Министерства охраны здоровья Украины Владимир Курпита: Поскольку в Буковель приезжали люди из разных областей, можно ожидать распространения инфекции. Количество антител со временем уменьшается, поскольку сам иммунитет от любой болезни не обеспечивается исключительно гуморальной защитой. Есть еще клеточный иммунитет. Для чего нужна вакцинация тем, кто переболел и имел антитела? Она поможет восстановить иммунную систему. Исследования показывают, что после введение даже одной дозы вакцины тем, кто переболел, антитела у них возрастают в 10 раз.
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20.02.2021 23:25 Ответить
цікаво, на скільки відсотків максимально він буде зайнятий
ставлю на "5%"
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20.02.2021 13:47 Ответить
... бажаючих отримати дизентерію.
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20.02.2021 14:05 Ответить
Це все для того щоб тебе щепити, разом з вакциною ввести тобі чіп і керувати через мережу 5G!
Розгортання мобільного госпіталю ДСНС для надання допомоги хворим від COVID-19 в Івано-Франківській області - Цензор.НЕТ 4814
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20.02.2021 14:35 Ответить
😁
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20.02.2021 14:42 Ответить
Про Чіпа і Дейла в тебе трохи краще виходило.
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20.02.2021 14:49 Ответить
Розгортання мобільного госпіталю ДСНС для надання допомоги хворим від COVID-19 в Івано-Франківській області - Цензор.НЕТ 8375
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20.02.2021 14:54 Ответить
Щаз недолеченный народ начнет из больниц домой возвращаться и заражать домашних. Тут госпитали и пригодятся
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20.02.2021 13:52 Ответить
Лучше вже на кладбище разваручуйте. Или морозы закончились?
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20.02.2021 14:02 Ответить
Для кого ця показуха? Шо деньги типа не все вкрали и шота купили?
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20.02.2021 14:05 Ответить
.. та ні ШПИТАЛЬ мабуть від США ...а так ЧИСТО маланське НАГНІТАННЯ Істерії .. вже ВСІ горобці СМІЮТЬСЯ над цими ублюдками злодійського племені .. таке..
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20.02.2021 14:10 Ответить
Для кого ця показуха? Шо деньги типа не все вкрали и шота купили?

Та да, типа хотели зарплату народу повысить, а тут грипп со смертностью 1%- так мы решили 4 млрд на вакцину потратить - народ надо спасать...
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20.02.2021 14:18 Ответить
Развертывание мобильного госпиталя ГСЧС для оказания помощи больным COVID-19 в Ивано-Франковской области.

Всемирное промывание мозгов. Радио свобода усиленно пропагандирует страхи несуществующей пандемии.
Идет глобальное уничтожение отжившей себя многоликой религии,ислама буддизма и прочая прочая, которые заменяются животным страхом преждевременной смерти под дудку мировых СМИ.
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20.02.2021 14:13 Ответить
Нафіга хєрню триндіти. Приїдь в Франківськ і побачиш, що у нас твориться.
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20.02.2021 14:16 Ответить
куди конкретно під'їжджати? на що дивитися?
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20.02.2021 14:16 Ответить
Лікарні у нас забиті. Людей багато помирає
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20.02.2021 14:43 Ответить
наскільки більше вмирає, ніж в лютому минулого року?
відкрию тобі секрет: в розпал сезону ГРВІ інфекційки завжди забиті
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20.02.2021 14:46 Ответить
Добре, що у тебе все добре. Нехай так і буде. Не хочу більше щось доказувати
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20.02.2021 14:51 Ответить
ти ні чого і не доказував, просто якісь казки розповідав
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20.02.2021 14:55 Ответить
Всі скептики до тих пір, поки самих не зачепить або когось з рідних. Потратиш 40 тис. за два тижні плюс кисень 16 тис. І ще повезе, якщо в палаті будеш, а не в коридорі. Не говорю про те, щоб взагалі живим додому вернутися.
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20.02.2021 14:47 Ответить
Не пий воду. І своїм рідним скажи не пити. Бо можна захлинутися насмерть. Це ти скептик, поки тебе самого або когось з рідних не зачепить.

"Потратиш 40 тис. за два тижні плюс кисень 16 тис. І ще повезе, якщо в палаті будеш, а не в коридорі. Не говорю про те, щоб взагалі живим додому вернутися."

99,5% захворівших не потребують шпиталізації. Для того, щоб перебіг хвороби був легкий, достатньо підтримувати вітамін Д в нормі та тіло хоча б у найменшому тонусі.
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20.02.2021 14:57 Ответить
Обласна клінічна, цмкл, всі лікарні франківська, в Коломиї взагалі капєц!
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20.02.2021 14:49 Ответить
скільки там закрили лікарень і звільнили лікарів 1 квітня 2020 року?
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20.02.2021 14:54 Ответить
Этот вопрос поможет в размещении больных в больницах Ивано-Франковске? Хватит воздух сотрясать .
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20.02.2021 16:04 Ответить
це питання допоможе визначити, якого біса закривають лікарні і при цьому плачуться, що лікарень не вистачає
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20.02.2021 16:32 Ответить
Дуже зручно, закатувати ковідний фонд в асфальт, знищувати медичну систему, і при цьому в усьому звинувачувати вірус.
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20.02.2021 16:36 Ответить
А не треба було людей освіченими робити, шоб вони на атеістів перетворювалися.
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20.02.2021 14:16 Ответить
https://censor.net/ru/news/3228111/kievu_dlya_razvertyvaniya_mobilnogo_gospitalya_neobhodimo_245_mln_grn_stepanov

зате бабла відмиють
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20.02.2021 14:16 Ответить
Цікаво - вистачить мобільних шпиталів, коли ця хвиля прокотиться через всю країну???
А лікарів вистачить???
А кисню, ліків???
А не ліпше було вчасно озаботитись вакцинуванням???
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20.02.2021 14:17 Ответить
В ці чуми хіба шо непритомних можна запхати, хоча таке побачити перед шпиталізацієй, можна й свідомість втратити.
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20.02.2021 14:21 Ответить
Антищепленики, ВІЛ-та-ковіддисиденти тут як тут. Цікаво, вони від апаратів ШВЛ відмовляться, чи всіма правдами й неправдами, піднімаючи на ноги всіх високопоставлених родичів, намагатимуться в лікарню потрапити?
Бо у мене на дільниці є сімейка ковід-дисидентів. Коли похворіли- через київську прокуратуру в лікарні місця вибивали.
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20.02.2021 14:23 Ответить
Ох уж эти сказки про ковид - диссидентов , ох уж эти сказочники. Аппаратом сам пользуйся, в больницы ломиться не буду.
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20.02.2021 14:41 Ответить
апарати ШВЛ вбивають при інтерстиційній (ковідній) пневмонії, телепень
про це було відомо ще в березні 2020 року, але для того, щоб це знати, треба відірватися від дебіловізору
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20.02.2021 14:48 Ответить
Ще невідомо, скількох інфарктників або з іншими ССЗ проґавили, поки ті бігали тести здавали і потім лікувались по телефону. А скільком відтермінували операції?.
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20.02.2021 15:10 Ответить
це гірка правда
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20.02.2021 15:17 Ответить
Нажаль. Після цих карантинів в кардіології черги, хтось лікування не дочекавсь, хтось не дочекається.
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20.02.2021 15:20 Ответить
А деякі, залякані, навіть не звернулися до лікарів вчасно.
Є така невтішна статистика в США і Німеччині. Думаю, і в Україні те саме. Але ж зручно усю смертність на ковід повісити.
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20.02.2021 15:22 Ответить
А куди вони могли звертатись, якшо з задишкою чи кашлем звичайний лікар вже не прийме і не скаже по телефону, шо кашляти можна не тіки від вірусів.
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20.02.2021 15:25 Ответить
Хоча, це більше залежить від лікаря.
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20.02.2021 15:26 Ответить
Так. Навіть якщо б перебороли штучно створений страх в своїх головах.
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20.02.2021 15:29 Ответить
Ну, сказали - при таких-то симптомах сидіти вдома і телефонувати лікарю, вони і виконували.
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20.02.2021 15:31 Ответить
В селах да, там фельдшеры а не врачи. А в городах уровень врачей гораздо выше, и четко определят чем болеешь. Правда придется чуток денег выложить на анализы и частную клинику.
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20.02.2021 21:51 Ответить
Я про те, шо з такими симптомами до лікаря попасти важко.
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20.02.2021 22:44 Ответить
Кто сказал? Прием в частной клинике на Печерской 500грн. Очень хороший врач детально осмотрит, и скажет диагноз. Если надо, назначит анализы и лечение. Все доступно. Запись сегодня на завтра. При записи говоришь симптомы, и если похоже на ковид, тебя примут в кабинете с отдельным входом. Никакого ажиотажа и проблем.
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21.02.2021 05:35 Ответить
Слухай, ну далеко не всі можуть заплатити ці грощі навіть в містах, здебільшого сидять вдома і телефонують своєму терапевту, як їм кажуть. А швидку викликати і сказати, шо задихаєшся - ніхто не приїде. І якщо в тебе позитивний тест і цукор підскочив - теж не приїде, перевірено. Нехай бігають з температурами і хворими серцами тести здають.
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21.02.2021 07:15 Ответить
Если состояние не тяжелое, смотаться в клинику к терапевту за 500грн элементарно. Плюс такси еще 200грн. Это гораздо полезнее чем жрать лекарства непонятно от чего. Видел как мужик в аптеке тарился на 5000грн. И часто больные предпочитают сами покупать таблетки вместо потратиться на врача. Гробят здоровье в итоге.
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21.02.2021 09:57 Ответить
Не всі мають навіть ти 300 і можливість здати ІФА, шоб в лікарню взяли на планове, особливо не периферії, яку ти згадав. Придивись до людей, в них здебільшого грошей нема.
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21.02.2021 10:06 Ответить
* на жаль.
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20.02.2021 15:23 Ответить
Пущай их от гриппа в больницах лечат. Кислород им не нужен. Они в ковид не верят.
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20.02.2021 15:58 Ответить
Большинству кислород нужен только дышать самостоятельно. Принудительная вентиляция в самых тяжелых случаях. Потому попасть в больницу нужно когда задыхаешься. Но некоторые терпят и страдают дома, одна знакомая так переболела - боялась больницы. Ей повезло, но многие помрут от осложнений и тотального поражения легких - слишком долго боялись больницы! Ну и слухи от таких чижиков типа в больнице все умирают создают панику.
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20.02.2021 21:49 Ответить
Закривають декілька лікарень і розвертають декілька палаток в мороз 15 градусів. Головне перевести інформаційну увагу овець...
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20.02.2021 14:25 Ответить
Чи не краще завезти 2-3 лазерних апарати "Геліос" (розробка київських фізиків) та в турборежимі всіх повиліковувати??? І дешевше, і ефективніше, і без наслідків, і без смертей.
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20.02.2021 14:32 Ответить
Апарат магнітно - лазерної терапії «Геліос-01М»
Апарат магнітно - лазерної терапії інфрачервоного діапазону. Параметри потужності і частоти лазерного випромінювання можна ставити за допомогою відповідних шкал. Укомплектований
периферійними насадками, які дозволяють проводити внутрішньо порожнинне лікування лазером (вухо, ніс, пряма кишка).
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20.02.2021 14:36 Ответить
ГАБАРІТИ ВРАЖАЮТЬ!
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20.02.2021 14:44 Ответить
Это госпиталь?
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20.02.2021 14:49 Ответить
це здача дріб"язком за аншлаг и гешефт зелених коломойш на Новий Рік в Буковели..
зебіли рулять.. Степанов-барига мовчить..
а заодно і пригальмувати Звіробій на виборах зеленою активністю рятувальників від самих зелених..
корочЄ, лохторату, проблему зробили - проблему порєшалі.. на телекамеру для сватоводів-квартал-овців
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20.02.2021 14:50 Ответить
+27 человек если по человеку на полоску. ну или +54, если по двое впихнут.
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20.02.2021 15:50 Ответить
интересно где через 7 лет войны всякие модульные дома для миллионов беженцев и т.п. вероятно превратились в буржуйские авто для единиц.
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20.02.2021 15:55 Ответить
каких еще миллионов беженцев, про что ты? Розгортання мобільного госпіталю ДСНС для надання допомоги хворим на COVID-19 в Івано-Франківській області - Цензор.НЕТ 6371
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20.02.2021 17:36 Ответить
Меня одного беспокоит что госпиталь развернули под покатой крышей здания!?
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20.02.2021 15:58 Ответить
Погуляли на Буковеле и пр. курортах во главе с зелёной шмарклей. Вот ожидаемый результат.
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20.02.2021 16:06 Ответить
не любят цыгане гигиену.
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20.02.2021 20:51 Ответить
Ггг, этточно! В Берегово мама зашла в салон постричься. Грязные инструменты, антисанитария.
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20.02.2021 21:59 Ответить
Береза: Степанов договорился о поставке 500 тысяч доз индийской вакцины Covishield, которую не сертифицировала ВОЗ. Кто этим будет колоться? Зеленский? Шмыгаль? Ермак? Арахамия?
20.02.2021, 22:32 • 11 • 0

"Если это правда, то это лютый трэш и новое днище! Пресс-служба посольства Индии в Украине сообщает, что Степанов договорился о поставке 500 тысяч доз «индийской» вакцины Covishield. В ближайшее время Украина ожидает от Индии первый транш вакцины против коронавируса Covishield производителя Serum Institute India", - об этом на своей страничке в Фейсбуке пишет Борислав Береза, информирует UAINFO.org.
"При этом точно известно, что ВОЗ не сертифицировала индейское средство, а результатов заключительной фазы клинических испытаний именно CoviShield, которые проводили в Индии, все еще нет.
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Так что хотят купить за бюджете деньги и привезти в Украину? Кто этим будет колоться? Зеленский? Шмыгаль? Ермак? Степанов? Арахамия? Сомневаюсь. Или остальным украинцам можно колоть то, что себе зелёная власть не уколет? Что там вообще происходит???", - завершает Береза.
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20.02.2021 22:43 Ответить
"Вчера египетское управление по лекарственным средствам одобрило экстренное использование вакцин Covishield, произведенных Индийским институтом сывороток, который заключил контракт на передачу технологии производства вакцины от британской компании AstraZeneca»,- заявил официальный представитель EDA Али аль-Гамрави. Он добавил, что вакцина прошла необходимые процессы оценки в отделах и лабораториях управления по лекарственным средствам. В EDA в настоящее время изучают и оценивают другие вакцины."
И где зрада и ******?
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21.02.2021 05:41 Ответить
 
 