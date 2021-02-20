Развертывание мобильного госпиталя ГСЧС для оказания помощи больным COVID-19 в Ивано-Франковской области. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Здоровье
ГСЧС по поручению премьер-министра Украины 19 февраля 2021 года направила мобильный госпиталь ГСЧС в Ивано-Франковскую область. Он будет развернут на территории Богородчанской центральной районной больницы для оказания медицинской помощи больными COVID-19.
Вчера около 21.00 колонна медицинского госпиталя ГСЧС прибыла к определенному месту сосредоточения. Утром 20 февраля 2021 года начались работы по его развертыванию, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.
По данным спасателей, госпиталь имеет возможность развернуть 120 койко-мест и, согласно табелю, утвержденному приказом Министерства здравоохранения, укомплектован оборудованием для оказания медицинской помощи больным COVID-19.
"Работы по развертыванию госпиталя, настройка оборудования и систем жизнеобеспечения продолжаются", - подчеркивается в сообщении.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал о том, что мобильный госпиталь для инфицированных коронавирусом доставлен в Ивано-Франковскую область.
Пожалуйста, подождите...
ставлю на "5%"
Та да, типа хотели зарплату народу повысить, а тут грипп со смертностью 1%- так мы решили 4 млрд на вакцину потратить - народ надо спасать...
Всемирное промывание мозгов. Радио свобода усиленно пропагандирует страхи несуществующей пандемии.
Идет глобальное уничтожение отжившей себя многоликой религии,ислама буддизма и прочая прочая, которые заменяются животным страхом преждевременной смерти под дудку мировых СМИ.
відкрию тобі секрет: в розпал сезону ГРВІ інфекційки завжди забиті
"Потратиш 40 тис. за два тижні плюс кисень 16 тис. І ще повезе, якщо в палаті будеш, а не в коридорі. Не говорю про те, щоб взагалі живим додому вернутися."
99,5% захворівших не потребують шпиталізації. Для того, щоб перебіг хвороби був легкий, достатньо підтримувати вітамін Д в нормі та тіло хоча б у найменшому тонусі.
зате бабла відмиють
А лікарів вистачить???
А кисню, ліків???
А не ліпше було вчасно озаботитись вакцинуванням???
Бо у мене на дільниці є сімейка ковід-дисидентів. Коли похворіли- через київську прокуратуру в лікарні місця вибивали.
про це було відомо ще в березні 2020 року, але для того, щоб це знати, треба відірватися від дебіловізору
Є така невтішна статистика в США і Німеччині. Думаю, і в Україні те саме. Але ж зручно усю смертність на ковід повісити.
Апарат магнітно - лазерної терапії інфрачервоного діапазону. Параметри потужності і частоти лазерного випромінювання можна ставити за допомогою відповідних шкал. Укомплектований
периферійними насадками, які дозволяють проводити внутрішньо порожнинне лікування лазером (вухо, ніс, пряма кишка).
зебіли рулять.. Степанов-барига мовчить..
а заодно і пригальмувати Звіробій на виборах зеленою активністю рятувальників від самих зелених..
корочЄ, лохторату, проблему зробили - проблему порєшалі.. на телекамеру для сватоводів-квартал-овців
20.02.2021, 22:32 • 11 • 0
"Если это правда, то это лютый трэш и новое днище! Пресс-служба посольства Индии в Украине сообщает, что Степанов договорился о поставке 500 тысяч доз «индийской» вакцины Covishield. В ближайшее время Украина ожидает от Индии первый транш вакцины против коронавируса Covishield производителя Serum Institute India", - об этом на своей страничке в Фейсбуке пишет Борислав Береза, информирует UAINFO.org.
"При этом точно известно, что ВОЗ не сертифицировала индейское средство, а результатов заключительной фазы клинических испытаний именно CoviShield, которые проводили в Индии, все еще нет.
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Так что хотят купить за бюджете деньги и привезти в Украину? Кто этим будет колоться? Зеленский? Шмыгаль? Ермак? Степанов? Арахамия? Сомневаюсь. Или остальным украинцам можно колоть то, что себе зелёная власть не уколет? Что там вообще происходит???", - завершает Береза.
И где зрада и ******?