Развертывание мобильного госпиталя ГСЧС для оказания помощи больным COVID-19 в Ивано-Франковской области. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

ГСЧС по поручению премьер-министра Украины 19 февраля 2021 года направила мобильный госпиталь ГСЧС в Ивано-Франковскую область. Он будет развернут на территории Богородчанской центральной районной больницы для оказания медицинской помощи больными COVID-19.

Вчера около 21.00 колонна медицинского госпиталя ГСЧС прибыла к определенному месту сосредоточения. Утром 20 февраля 2021 года начались работы по его развертыванию, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

По данным спасателей, госпиталь имеет возможность развернуть 120 койко-мест и, согласно табелю, утвержденному приказом Министерства здравоохранения, укомплектован оборудованием для оказания медицинской помощи больным COVID-19.

"Работы по развертыванию госпиталя, настройка оборудования и систем жизнеобеспечения продолжаются", - подчеркивается в сообщении.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал о том, что мобильный госпиталь для инфицированных коронавирусом доставлен в Ивано-Франковскую область.

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