РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
7384 посетителя онлайн
Новости Фото Политика УкраиныФоторепортажВойна в Украине Агрессия России против Украины Оккупированные территории - Крым и Донбасс
2 556 19
Крым (26018) МИД (6656) Россия (91317) Донбасс (26945)

Семь лет военной агрессии РФ против Украины создали постоянно растущую угрозу для безопасности стран Европы и Ближнего Востока, - МИД. ИНФОГРАФИКА

Фото Цензор.НЕТ Политика Украины Фоторепортаж Война в Украине

Военная агрессия Российской Федерации против Украины, которая длится уже 7 лет, вызвала военную экспансию на южном фланге Европы и создала постоянно растущую гибридную угрозу и угрозу для безопасности стран Восточной и Юго-Восточной Европы, Азово-Черноморского региона, Средиземноморья и Ближнего Востока.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел (МИД) Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Агрессия РФ против Украины продолжает дестабилизацию Европейского континента. Россия использует широкий арсенал гибридных инструментов для создания нестабильности на территории соседних стран и подрыва их государственности и суверенитета", - отмечают говорится в заявлении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина при ООН: Около 2,5 млн крымчан принудительно получили паспорта РФ

Они подчеркивают, что демократический мир должен жестко отвечать на постоянные нарушения Россией прав человека и международного гуманитарного права.

"Временная оккупационная власть РФ превратила оккупированные территории в гетто бесправия среди европейского континента. Украинский Крым и отдельные районы Донбасса, оккупированные Россией, стали местами террора и произвола", - напоминают в МИД.

Отмечается, что российская оккупация также заложила экологические угрозы для Европы и Черноморского региона.

Дипломаты подчеркивают, что Украина и международное сообщество должны вместе стойко противостоять агрессивной войне Российской Федерации, поддерживать на международной повестке дня восстановление территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Меджлис призывает мировое сообщество задействовать все возможные санкционные механизмы против РФ из-за обысков и арестов в оккупированном Крыму, - заявление

"Международные санкции помогают сдерживать агрессивную политику России, но необходимы более эффективные меры, чтобы вернуть ситуацию в правовое поле и восстановить безопасность в регионе", - резюмируют в МИД.

Семь лет военной агрессии РФ против Украины создали постоянно растущую угрозу для безопасности стран Европы и Ближнего Востока, - МИД 01
Семь лет военной агрессии РФ против Украины создали постоянно растущую угрозу для безопасности стран Европы и Ближнего Востока, - МИД 02
Семь лет военной агрессии РФ против Украины создали постоянно растущую угрозу для безопасности стран Европы и Ближнего Востока, - МИД 03
Семь лет военной агрессии РФ против Украины создали постоянно растущую угрозу для безопасности стран Европы и Ближнего Востока, - МИД 04
Семь лет военной агрессии РФ против Украины создали постоянно растущую угрозу для безопасности стран Европы и Ближнего Востока, - МИД 05
Семь лет военной агрессии РФ против Украины создали постоянно растущую угрозу для безопасности стран Европы и Ближнего Востока, - МИД 06
Семь лет военной агрессии РФ против Украины создали постоянно растущую угрозу для безопасности стран Европы и Ближнего Востока, - МИД 07
Семь лет военной агрессии РФ против Украины создали постоянно растущую угрозу для безопасности стран Европы и Ближнего Востока, - МИД 08
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+7
Пока на планете Земля существует Фашистская Федерация - угроза будет всегда. Тут без вариантов.
показать весь комментарий
20.02.2021 14:03
+6
"Что касается главнокомандующего. Сейчас война. Вы мне задаете вопросы, на которые отвечать должны вы. Почему война до сих пор не окончена? Вот такой вы главнокомандующий."- заявил Зеленский. 19 апреля 2019

"Завершення війни залежить тільки від Путіна." - Зеленский. 20 лютого, 2021
показать весь комментарий
20.02.2021 14:25
+3


Kavkaz Center



Рафаэль Глюксманн ткнул позорную правду в физиономии руководителей европейских государств во время одного из своих выступлений в Европарламенте. Трусость, соглашательство и пособничество банде Путина стало позорным пятном Европы

https://twitter.com/i/status/1362445308882518016
показать весь комментарий
20.02.2021 14:06
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Пока на планете Земля существует Фашистская Федерация - угроза будет всегда. Тут без вариантов.
показать весь комментарий
20.02.2021 14:03 Ответить
Волею долі ,Україна повсякчас опиняється в епіцентрі боротьби євроцивілізаціі з Московською ордою !!! )))
показать весь комментарий
20.02.2021 14:12 Ответить
Скорее, ботоксное альфа-чучело сдохнет в своем бункере (как Гитлер) в лужи мочи в обосранных штанах, как Сралин в свое время. Тогда ***** как и мечтает, вберет в себя лучшии качества своих кумиров. Сдохнуть в бункере и в лужи мочи.
показать весь комментарий
20.02.2021 14:30 Ответить
Та ні. То просто мантра про котопуляцію в черговий раз лопнула.
Але ви не засмучуйтесь та знову шукайте зрадозрадну зраду. Семь лет военной агрессии РФ против Украины создали постоянно растущую угрозу для безопасности стран Европы и Ближнего Востока, - МИД - Цензор.НЕТ 4203
показать весь комментарий
20.02.2021 14:09 Ответить
Що шукати , неозброєним оком видко ,як зелена пліснява, поступово та наполеглево ,нищит все набуте Україною на шляху євроінтеграціі !!))
показать весь комментарий
20.02.2021 14:14 Ответить
Точно! "Папутчіка рєвалюції" та й просто кума сивочолого гетьмана Мертвечука абіжають!
Зрада!!!
показать весь комментарий
20.02.2021 14:19 Ответить


Kavkaz Center



Рафаэль Глюксманн ткнул позорную правду в физиономии руководителей европейских государств во время одного из своих выступлений в Европарламенте. Трусость, соглашательство и пособничество банде Путина стало позорным пятном Европы

https://twitter.com/i/status/1362445308882518016
показать весь комментарий
20.02.2021 14:06 Ответить
«Россия атакует западные демократии, пытается ослабить НАТО и Евросоюз» - Джо Байден

Семь лет военной агрессии РФ против Украины создали постоянно растущую угрозу для безопасности стран Европы и Ближнего Востока, - МИД - Цензор.НЕТ 1123

Россия атакует западные демократии, пытается ослабить НАТО и «европейский проект». Такое заявление сделал американский президент Джо Байден, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.
«Российские лидеры хотят, чтобы люди думали, что наша система также или еще более коррумпирована, чем их. Но весь мир знает, что это не так, - включая самих граждан России», - сказал Байден (цитата по «Медузе»).
«Путин стремится ослабить европейский проект [Евросоюз] и союз НАТО… потому что Кремлю гораздо проще запугать отдельные страны, чем вести переговоры с объединенным трансатлантическим сообществом», - продолжил Байден.
Байден отметил, что для США и Европы важно отстаивать суверенитет и территориальную целостность Украины, а также реагировать на хакерские атаки со стороны России, «чтобы защитить нашу коллективную безопасность».
показать весь комментарий
20.02.2021 14:13 Ответить
Де ***** звали, туди воно і прийшло.
показать весь комментарий
20.02.2021 14:17 Ответить
Хм. Ты про Байдена?
показать весь комментарий
20.02.2021 14:35 Ответить
Тобі на Соломонових островах не зрозуміти.
показать весь комментарий
20.02.2021 14:44 Ответить
На какую страну, для тебя флажок поменять? Хоть и заморачиватся лишних секунд 30, не охота.
показать весь комментарий
20.02.2021 14:47 Ответить
Сиди на бутылке молча Сім років військової агресії РФ проти України створили постійно зростаючу загрозу для безпеки країн Європи і Близького Сходу, - МЗС - Цензор.НЕТ 9714
показать весь комментарий
20.02.2021 17:52 Ответить
Как ты?
показать весь комментарий
20.02.2021 17:54 Ответить
Покажи, только со *****.
показать весь комментарий
20.02.2021 17:55 Ответить
"Что касается главнокомандующего. Сейчас война. Вы мне задаете вопросы, на которые отвечать должны вы. Почему война до сих пор не окончена? Вот такой вы главнокомандующий."- заявил Зеленский. 19 апреля 2019

"Завершення війни залежить тільки від Путіна." - Зеленский. 20 лютого, 2021
показать весь комментарий
20.02.2021 14:25 Ответить
Сім років військової агресії РФ проти України створили постійно зростаючу загрозу для безпеки країн Європи і Близького Сходу, - МЗС - Цензор.НЕТ 7075 .. А хто у нас, зараз, "Главнокомандующий"?...
показать весь комментарий
20.02.2021 14:54 Ответить
 
 