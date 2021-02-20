Семь лет военной агрессии РФ против Украины создали постоянно растущую угрозу для безопасности стран Европы и Ближнего Востока, - МИД. ИНФОГРАФИКА
Фото Цензор.НЕТ Политика Украины Фоторепортаж Война в Украине
Военная агрессия Российской Федерации против Украины, которая длится уже 7 лет, вызвала военную экспансию на южном фланге Европы и создала постоянно растущую гибридную угрозу и угрозу для безопасности стран Восточной и Юго-Восточной Европы, Азово-Черноморского региона, Средиземноморья и Ближнего Востока.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел (МИД) Украины, передает Цензор.НЕТ.
"Агрессия РФ против Украины продолжает дестабилизацию Европейского континента. Россия использует широкий арсенал гибридных инструментов для создания нестабильности на территории соседних стран и подрыва их государственности и суверенитета", - отмечают говорится в заявлении.
Они подчеркивают, что демократический мир должен жестко отвечать на постоянные нарушения Россией прав человека и международного гуманитарного права.
"Временная оккупационная власть РФ превратила оккупированные территории в гетто бесправия среди европейского континента. Украинский Крым и отдельные районы Донбасса, оккупированные Россией, стали местами террора и произвола", - напоминают в МИД.
Отмечается, что российская оккупация также заложила экологические угрозы для Европы и Черноморского региона.
Дипломаты подчеркивают, что Украина и международное сообщество должны вместе стойко противостоять агрессивной войне Российской Федерации, поддерживать на международной повестке дня восстановление территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах.
"Международные санкции помогают сдерживать агрессивную политику России, но необходимы более эффективные меры, чтобы вернуть ситуацию в правовое поле и восстановить безопасность в регионе", - резюмируют в МИД.
Пожалуйста, подождите...
Але ви не засмучуйтесь та знову шукайте зрадозрадну зраду.
Зрада!!!
Kavkaz Center
Рафаэль Глюксманн ткнул позорную правду в физиономии руководителей европейских государств во время одного из своих выступлений в Европарламенте. Трусость, соглашательство и пособничество банде Путина стало позорным пятном Европы
https://twitter.com/i/status/1362445308882518016
Россия атакует западные демократии, пытается ослабить НАТО и «европейский проект». Такое заявление сделал американский президент Джо Байден, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.
«Российские лидеры хотят, чтобы люди думали, что наша система также или еще более коррумпирована, чем их. Но весь мир знает, что это не так, - включая самих граждан России», - сказал Байден (цитата по «Медузе»).
«Путин стремится ослабить европейский проект [Евросоюз] и союз НАТО… потому что Кремлю гораздо проще запугать отдельные страны, чем вести переговоры с объединенным трансатлантическим сообществом», - продолжил Байден.
Байден отметил, что для США и Европы важно отстаивать суверенитет и территориальную целостность Украины, а также реагировать на хакерские атаки со стороны России, «чтобы защитить нашу коллективную безопасность».
"Завершення війни залежить тільки від Путіна." - Зеленский. 20 лютого, 2021