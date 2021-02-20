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В районе проведения ООС наградили морпехов. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Политика Украины

За профессионализм, исполнительность и самоотверженную службу во время выполнения боевых задач в районе проведения ООС военнослужащие отдельной бригады морской пехоты награждены знаками отличия Министерства обороны Украины - нагрудным знаком "Знак почета" и "За образцовую службу".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на штаб ООС.

По данным штаба, награды морпехам вручил заместитель министра обороны Украины по вопросам европейской интеграции Анатолий Петренко во время рабочей поездки в район проведения ООС.

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В районе проведения ООС наградили морпехов 01
В районе проведения ООС наградили морпехов 02
В районе проведения ООС наградили морпехов 03
В районе проведения ООС наградили морпехов 04
В районе проведения ООС наградили морпехов 05
В районе проведения ООС наградили морпехов 06
В районе проведения ООС наградили морпехов 07
В районе проведения ООС наградили морпехов 08
В районе проведения ООС наградили морпехов 09
В районе проведения ООС наградили морпехов 10

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+5
сепарские твиттеры пишут, что у них 5 - 200, и 2 - 300.. говорят, в сепарском блиндаже что-то взорвалось и пять трупов..
и это еще вечер не наступил..
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20.02.2021 15:51
+5
100% согласен!.. Меткости и удачи нашим украинским войнам!..

В районе проведения ООС наградили морпехов - Цензор.НЕТ 7469
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20.02.2021 16:00
+3
это правильно....коболеву с витренко по торбе шекелей,а бойцам знак почёта...
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20.02.2021 15:47
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А добровольцев судят: Теперь все ясно с тем что и как происходило...и продолжает происходить.. Смотрится как книга
https://youtu.be/nVw62HSZ_KA
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20.02.2021 15:46 Ответить
это правильно....коболеву с витренко по торбе шекелей,а бойцам знак почёта...
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20.02.2021 15:47 Ответить
сепарские твиттеры пишут, что у них 5 - 200, и 2 - 300.. говорят, в сепарском блиндаже что-то взорвалось и пять трупов..
и это еще вечер не наступил..
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20.02.2021 15:51 Ответить
Остается пожелать, не менее "урожайного", вечера!
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20.02.2021 15:59 Ответить
100% согласен!.. Меткости и удачи нашим украинским войнам!..

В районе проведения ООС наградили морпехов - Цензор.НЕТ 7469
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20.02.2021 16:00 Ответить
читал из рашаговносми, что под Горловкой идут бои. ВСУ обстреливает 120 мм по 50 за раз... но они хероически подавили все огневые позиции врага, о своих неединичныых потерях тоже намекают)
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20.02.2021 16:00 Ответить
ага.. последние 1,5 суток идут крепкие обстрелы..
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20.02.2021 16:01 Ответить
ну...помогай нашим Боженька!
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20.02.2021 16:08 Ответить
наче добре...але морська піхота має трохи інші завдання, ніж війна в окопах. В районе проведения ООС наградили морпехов - Цензор.НЕТ 1937
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20.02.2021 15:57 Ответить
Та й визови гибриднi!
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20.02.2021 16:00 Ответить
я не військовий, але вбачається,системна криза армії. коли навчаний стрибати з парашута та різати горлянки сидить в окопі під обстрілами - це криза та глухий кут.
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20.02.2021 16:18 Ответить
ГЕРОЯМ СЛАВА ! СЛАВА ! СЛАВА !
У районі проведення ООС нагородили морпіхів - Цензор.НЕТ 4825
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20.02.2021 18:52 Ответить
 
 