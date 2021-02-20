В районе проведения ООС наградили морпехов. ФОТОрепортаж

За профессионализм, исполнительность и самоотверженную службу во время выполнения боевых задач в районе проведения ООС военнослужащие отдельной бригады морской пехоты награждены знаками отличия Министерства обороны Украины - нагрудным знаком "Знак почета" и "За образцовую службу".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на штаб ООС.

По данным штаба, награды морпехам вручил заместитель министра обороны Украины по вопросам европейской интеграции Анатолий Петренко во время рабочей поездки в район проведения ООС.

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