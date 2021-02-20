Вечер памяти Небесной Сотни проходит в центре Киева. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

20 февраля в 17.00 на аллее Героев Небесной Сотни, под Львовской брамой начался вечер памяти Небесной Сотни.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

По его данным, здесь собрались родные Героев Небесной Сотни, участники Революции Достоинства и неравнодушные украинцы.







































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ФОТО: Олег Богачук