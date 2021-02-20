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Вечер памяти Небесной Сотни проходит в центре Киева. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Общество

20 февраля в 17.00 на аллее Героев Небесной Сотни, под Львовской брамой начался вечер памяти Небесной Сотни.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

По его данным, здесь собрались родные Героев Небесной Сотни,  участники Революции Достоинства и неравнодушные украинцы. 

Вечер памяти Небесной Сотни проходит в центре Киева 01
Вечер памяти Небесной Сотни проходит в центре Киева 02
Вечер памяти Небесной Сотни проходит в центре Киева 03
Вечер памяти Небесной Сотни проходит в центре Киева 04
Вечер памяти Небесной Сотни проходит в центре Киева 05
Вечер памяти Небесной Сотни проходит в центре Киева 06
Вечер памяти Небесной Сотни проходит в центре Киева 07
Вечер памяти Небесной Сотни проходит в центре Киева 08
Вечер памяти Небесной Сотни проходит в центре Киева 09
Вечер памяти Небесной Сотни проходит в центре Киева 10
Вечер памяти Небесной Сотни проходит в центре Киева 11
Вечер памяти Небесной Сотни проходит в центре Киева 12
Вечер памяти Небесной Сотни проходит в центре Киева 13
Вечер памяти Небесной Сотни проходит в центре Киева 14
Вечер памяти Небесной Сотни проходит в центре Киева 15
Вечер памяти Небесной Сотни проходит в центре Киева 16
Вечер памяти Небесной Сотни проходит в центре Киева 17
Вечер памяти Небесной Сотни проходит в центре Киева 18
Вечер памяти Небесной Сотни проходит в центре Киева 19

Читайте также: В Киеве отслужили панихиду по Героям Небесной Сотни. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

ФОТО: Олег Богачук

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+20
Вечная Память Героям.
Гибнут стада, родня умирает
Смертен и ты.
Но смерти не ведает
Вечная Слава Деяний Достойных.
(ц) Старшая Эдда.
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20.02.2021 17:56
+18
Місце Сили.
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20.02.2021 18:02
+17
места скорби и гордости......
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20.02.2021 17:59
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Вечная Память Героям.
Гибнут стада, родня умирает
Смертен и ты.
Но смерти не ведает
Вечная Слава Деяний Достойных.
(ц) Старшая Эдда.
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20.02.2021 17:56 Ответить
Добре що малорос не прийшов Вечер памяти Небесной Сотни проходит в центре Киева - Цензор.НЕТ 8520
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20.02.2021 17:57 Ответить
буба с ермаком и мендельшей после захода солнца також наведаются...
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20.02.2021 17:57 Ответить
места скорби и гордости......
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20.02.2021 17:59 Ответить
Місце Сили.
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20.02.2021 18:02 Ответить
Людей Волі.
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20.02.2021 18:39 Ответить
Вечер памяти Небесной Сотни проходит в центре Киева - Цензор.НЕТ 8627
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20.02.2021 18:02 Ответить
Вже 7 років...а так ніби вчора...RIP
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20.02.2021 18:03 Ответить
Людей мало. Киянам все до сраки. Як було до сраки й тоді. А тоді ми ходили величезною свободівською колоною й гукали: Київ, вставай! Не встав. До того, як почалася жесть, приходили лише на вихідні послухати виступальників. А коли почалося жорстке протистояння, то й на вихідні перестали приходити. Бо всралися. Вечір пам'яті Небесної Сотні відбувається в центрі Києва - Цензор.НЕТ 8447
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20.02.2021 18:19 Ответить
Я тут комментировать не стану. Просто уйду. Я видел как их убивали. Как бы это выразить: бедные, несчастные пацаны. Им ведь тоже тогда нравился "95 Квартал".

И вот он- результат... Кошмар...
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20.02.2021 18:06 Ответить
Джо Байден выступил на конференции по безопасности в Мюнхене...Приоритет, полная поддержка Украины,и особенно военная!!!
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20.02.2021 18:14 Ответить
звучит красиво... но пока только "звучит"
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20.02.2021 18:18 Ответить
Згоден, потрібні не тільки промови, а і дії з нашої і американської сторін.
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20.02.2021 18:43 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=1OxMZZ7MKpk&t=2s
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20.02.2021 18:23 Ответить
ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ ГЕРОЯМ
Вечір пам'яті Небесної Сотні відбувається в центрі Києва - Цензор.НЕТ 9306
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20.02.2021 18:35 Ответить
Вечір пам'яті Небесної Сотні відбувається в центрі Києва - Цензор.НЕТ 5304
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20.02.2021 18:39 Ответить
Бедные и несчастные в автозаках на Параше сидят, да ллей от росгвардии получают. Разницу понимаешь?
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20.02.2021 18:40 Ответить
Вечір пам'яті Небесної Сотні відбувається в центрі Києва - Цензор.НЕТ 5119
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20.02.2021 18:40 Ответить
СЛАВА НА ВІКИ!
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20.02.2021 18:41 Ответить
Вічна пам`ять героям!
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20.02.2021 18:55 Ответить
Боюсь, щоб Майдан і Небесну сотню, теперішні олігархічні політики (які є перелицьованою комуністично-комсомольською номенклатурою СССР, та їх діти) не осідлали для своєї користі. Як їх попередники осідлали повстання народу 1917 року.
Треба розуміти, що в 1917 році, в рос імперії, також було повстання проти царизму, якщо не всього народу, то найбільш активної частини. І комуністи тоді обманули народ, захопили владу і сказали, що це буде влада народу. І ці що зараз у нас політики, бувши ще номенклатурою СССР до останнього розказували, що їхня влада, це влада народу. Ім не вчитись подібним технологіям, вони з ними прийшли, як глибокі спеціалісти в них.
Схоже, що ознаки дій по осідланню вже є.
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20.02.2021 18:56 Ответить
Вечір пам'яті Небесної Сотні відбувається в центрі Києва - Цензор.НЕТ 2887

..
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20.02.2021 19:08 Ответить
ВІчна Шана.
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20.02.2021 21:51 Ответить
Убийц нашли? Нет, только деревья со следами пуль спилили.
Теперь можете скорбеть - вы нам не мешаете.
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21.02.2021 11:33 Ответить
 
 