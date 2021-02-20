Вечер памяти Небесной Сотни проходит в центре Киева. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Общество
20 февраля в 17.00 на аллее Героев Небесной Сотни, под Львовской брамой начался вечер памяти Небесной Сотни.
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
По его данным, здесь собрались родные Героев Небесной Сотни, участники Революции Достоинства и неравнодушные украинцы.
ФОТО: Олег Богачук
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Гибнут стада, родня умирает
Смертен и ты.
Но смерти не ведает
Вечная Слава Деяний Достойных.
(ц) Старшая Эдда.
И вот он- результат... Кошмар...
Треба розуміти, що в 1917 році, в рос імперії, також було повстання проти царизму, якщо не всього народу, то найбільш активної частини. І комуністи тоді обманули народ, захопили владу і сказали, що це буде влада народу. І ці що зараз у нас політики, бувши ще номенклатурою СССР до останнього розказували, що їхня влада, це влада народу. Ім не вчитись подібним технологіям, вони з ними прийшли, як глибокі спеціалісти в них.
Схоже, що ознаки дій по осідланню вже є.
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