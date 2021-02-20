Коммерсант при помощи экс-чиновников присвоил 4 млн грн на отоплении больниц и школ Луганщины, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безопасности Украины разоблачила масштабную махинацию на теплоснабжении больниц, школ и других социальных учреждений Кременского района Луганщины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

По предварительным данным, участники схемы вывели в тень более 4 миллионов гривен. Противоправную деятельность организовал руководитель местной коммерческой структуры. Используя свои связи среди бывших должностных лиц райгосадминистрации, он обеспечил подконтрольному предприятию заказ на теплоснабжение объектов социальной сферы района.

Для получения "прибыли" участники мошенничества закладывали в стандартные тарифы стоимость экотоплива - брикетов. Но на самом деле они использовали для отопления бюджетных учреждений классические материалы. Полученную "разницу" дельцы переводили в наличные через аффилированные фирмы и "конвертационные" центры в Киеве.

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Во время обысков по месту жительства и в офисных помещениях участников аферы правоохранители обнаружили финансовую документацию, печати шести "транзитных" фирм, компьютерную технику и черновые записи с доказательствами противоправной деятельности, а также почти 3,5 миллиона гривен.

В отношении участников данной схемы уже завершено предварительное досудебное расследование по факту выявленного СБУ присвоения денег местной громады на ремонте школ и больниц в ноябре прошлого года.

По данному факту злоумышленникам сообщено восемь подозрений в совершении преступлений, планируется направить материалы в суд.









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