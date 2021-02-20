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Коммерсант при помощи экс-чиновников присвоил 4 млн грн на отоплении больниц и школ Луганщины, - СБУ. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

Служба безопасности Украины разоблачила масштабную махинацию на теплоснабжении больниц, школ и других социальных учреждений Кременского района Луганщины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

По предварительным данным, участники схемы вывели в тень более 4 миллионов гривен. Противоправную деятельность организовал руководитель местной коммерческой структуры. Используя свои связи среди бывших должностных лиц райгосадминистрации, он обеспечил подконтрольному предприятию заказ на теплоснабжение объектов социальной сферы района.

Для получения "прибыли" участники мошенничества закладывали в стандартные тарифы стоимость экотоплива - брикетов. Но на самом деле они использовали для отопления бюджетных учреждений классические материалы. Полученную "разницу" дельцы переводили в наличные через аффилированные фирмы и "конвертационные" центры в Киеве.

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Во время обысков по месту жительства и в офисных помещениях участников аферы правоохранители обнаружили финансовую документацию, печати шести "транзитных" фирм, компьютерную технику и черновые записи с доказательствами противоправной деятельности, а также почти 3,5 миллиона гривен.

В отношении участников данной схемы уже завершено предварительное досудебное расследование по факту выявленного СБУ присвоения денег местной громады на ремонте школ и больниц в ноябре прошлого года.

По данному факту злоумышленникам сообщено восемь подозрений в совершении преступлений, планируется направить материалы в суд.

Коммерсант при помощи экс-чиновников присвоил 4 млн грн на отоплении больниц и школ Луганщины, - СБУ 01
Коммерсант при помощи экс-чиновников присвоил 4 млн грн на отоплении больниц и школ Луганщины, - СБУ 02
Коммерсант при помощи экс-чиновников присвоил 4 млн грн на отоплении больниц и школ Луганщины, - СБУ 03
Коммерсант при помощи экс-чиновников присвоил 4 млн грн на отоплении больниц и школ Луганщины, - СБУ 04

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Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+3
Коммерсант при помощи экс-чиновников присвоил 4 млн грн на отоплении больниц и школ Луганщины

Как бы красиво после данного заголовка прозвучала бы фраза - Расстрелян. Ммммм. Просто бомба бы была.
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20.02.2021 19:07
+2
некому стоять на майдане, некому шины жечь и останавливать броню.
73% придурков - ето все шо имеем на выхлопе .
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20.02.2021 20:31
+1
"Использовали Брикеты" - нет они использовали "дрова".
Разница 4 млн. грн.
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20.02.2021 18:55
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хай це гівно присяде років на 10!
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20.02.2021 18:53 Ответить
И ЭТИМ СКТОГИДОРАМ ЕЩЕ И ПЛАТИТЬ ЗА КОМУНАЛКУ ?
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21.02.2021 01:38 Ответить
"Использовали Брикеты" - нет они использовали "дрова".
Разница 4 млн. грн.
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20.02.2021 18:55 Ответить
А какая разніца?

Це все наше! Наші люди, наші схеми. ЦЕ МИ(
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20.02.2021 19:05 Ответить
Коммерсант при помощи экс-чиновников присвоил 4 млн грн на отоплении больниц и школ Луганщины

Как бы красиво после данного заголовка прозвучала бы фраза - Расстрелян. Ммммм. Просто бомба бы была.
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20.02.2021 19:07 Ответить
коммерсант? вы точно уверены, шо не тварь потная?
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20.02.2021 19:12 Ответить
А остальные ни при делах? Только его обвинили? И по всех областях провести проверки и будет радость....
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20.02.2021 19:15 Ответить
никогда не пойму с какого зуя мы такие добрые.

видимо гены...
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20.02.2021 19:19 Ответить
да какие там гены, ублюдки у власти, там свой отбор другие туда не попадают. Мочить олигархов нужно, вот главная причина воровства и бардака как судебной власти так и исполнительной
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20.02.2021 20:24 Ответить
некому стоять на майдане, некому шины жечь и останавливать броню.
73% придурков - ето все шо имеем на выхлопе .
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20.02.2021 20:31 Ответить
сейчас постоять не дадут и шины жечь тоже, максимум что так это покричать с плакатиками походить сможем а от криков и плакатиков выхлоп почти нулевой, но что то делать же нужно... вон рифмастер до сих пор сидит ни за что, и отбить не могут
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20.02.2021 20:37 Ответить
те, кого рыговская кацапня 7 лет назад убивала в центре Киева - хорошо знали шо делать
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20.02.2021 20:47 Ответить
может и знали но не доделали! а сейчас хоть снова начинай...
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20.02.2021 21:00 Ответить
и они сделали - ето вы просрали все ...
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20.02.2021 20:49 Ответить
Кому война, кому мать родна.
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20.02.2021 19:59 Ответить
и комерсанта и чиновников осудить по китайски на стадионе...
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21.02.2021 02:29 Ответить
 
 