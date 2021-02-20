Суд арестовал водителя, подозреваемого в нанесении смертельного удара пешеходу в Киеве, - прокуратура. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Происшествия
Печерский районный суд Киева на заседании 20 февраля избрал меру пресечения в виде содержания под стражей водителю, которого подозревают в избиении пешехода до смерти.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Киевской городской прокуратуры.
"По ходатайству Киевской местной прокуратуры №6 водителю автомобиля Hyundai, который подозревается в нанесении смертельного удара пешеходу, избрана безальтернативная мера пресечения в виде содержания под стражей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что действия подозреваемого квалифицированы по ч. 2 ст. 121 УК Украины.
Напомним, 19 февраля на улице Архитектора Городецкого в Печерском районе Киева произошел спонтанный конфликт между пешеходом, переходившим проезжую часть в разрешенном месте, и водителем автомобиля Hyundai, проезжавшим по улице.
В результате словесного конфликта водитель выбежал из автомобиля и нанес пешеходу несколько ударов в голову, от которых тот упал на мостовую и умер на месте происшествия.
Водитель Hyundai скрылся с места инцидента. После объявления оперативного плана "Перехват" его остановили патрульные на углу улиц Братиславской и Стальского на Левом берегу.
Это оказался гражданин Азербайджана 1992 года рождения, имеющий вид на жительство в Украине. Умерший пешеход - киевлянин, 1969 года рождения.
Следственные действия в уголовном производстве продолжаются.
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нужно вводить санкции против таксопарка
Зеленский указ подпишет
век воли не видать
но все же лучше против директора и главбуха таксопарка
СНБО введет санкции, Зеленский подпишет указ
такси не будет и все будут пешком ходить и ездить на велосипедах
"гірше ніж москальські воші можуть бути тільки українські гниди"
Интересно, старейшина общины его пожурил или похвалил ?
На камеру видно: піщохід не нападав,не бив пляшкою по машині, не розмахував руками -
за що людину позбавили життя ?.
Успокоительное сегодня еще не кушал.Спасибо.
не маючи що відповісти - вискочити з машини, накинутись з кулаками і убити.
Почему бы не взять у старейшин интервью ? Боятся засветиться ?