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Суд арестовал водителя, подозреваемого в нанесении смертельного удара пешеходу в Киеве, - прокуратура. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

Печерский районный суд Киева на заседании 20 февраля избрал меру пресечения в виде содержания под стражей водителю, которого подозревают в избиении пешехода до смерти.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Киевской городской прокуратуры.

"По ходатайству Киевской местной прокуратуры №6 водителю автомобиля Hyundai, который подозревается в нанесении смертельного удара пешеходу, избрана безальтернативная мера пресечения в виде содержания под стражей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что действия подозреваемого квалифицированы по ч. 2 ст. 121 УК Украины.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В Киеве водитель убил пешехода во время конфликта на дороге. ВИДЕО камер наблюдения

Суд арестовал водителя, подозреваемого в нанесении смертельного удара пешеходу в Киеве, - прокуратура 01
Суд арестовал водителя, подозреваемого в нанесении смертельного удара пешеходу в Киеве, - прокуратура 02
Суд арестовал водителя, подозреваемого в нанесении смертельного удара пешеходу в Киеве, - прокуратура 03

Напомним, 19 февраля на улице Архитектора Городецкого в Печерском районе Киева произошел спонтанный конфликт между пешеходом, переходившим проезжую часть в разрешенном месте, и водителем автомобиля Hyundai, проезжавшим по улице.

В результате словесного конфликта водитель выбежал из автомобиля и нанес пешеходу несколько ударов в голову, от которых тот упал на мостовую и умер на месте происшествия.

Водитель Hyundai скрылся с места инцидента. После объявления оперативного плана "Перехват" его остановили патрульные на углу улиц Братиславской и Стальского на Левом берегу.

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Это оказался гражданин Азербайджана 1992 года рождения, имеющий вид на жительство в Украине. Умерший пешеход - киевлянин, 1969 года рождения.

Следственные действия в уголовном производстве продолжаются.

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+68
сепарские Твиттеры в соплях и печали.. пожелаем войнам ВСУ точности, мужества и удачи!!
Суд арестовал водителя, подозреваемого в нанесении смертельного удара пешеходу в Киеве, - прокуратура - Цензор.НЕТ 8855

Суд арестовал водителя, подозреваемого в нанесении смертельного удара пешеходу в Киеве, - прокуратура - Цензор.НЕТ 5379

Суд арестовал водителя, подозреваемого в нанесении смертельного удара пешеходу в Киеве, - прокуратура - Цензор.НЕТ 7458

Суд арестовал водителя, подозреваемого в нанесении смертельного удара пешеходу в Киеве, - прокуратура - Цензор.НЕТ 566
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20.02.2021 21:32
+44
пятнашку ему, а после депортацию
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20.02.2021 21:32
+31
Как защищаться от таких гостей с кавказа, от титушек в метро, от боксеров с собачками, от зайцевых за рулем? Только огнестрел уровняет права....
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20.02.2021 21:33
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Ти пр*п*здяний, чи прикидаєшся ?
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21.02.2021 14:13 Ответить
та пофер на те тарифы, я кукурдзою топлю.
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20.02.2021 22:27 Ответить
зачем же сразу арестовывать Суд заарештував водія, підозрюваного в заподіянні смертельного удару пішоходу в Києві, - прокуратура - Цензор.НЕТ 1189
нужно вводить санкции против таксопарка
Зеленский указ подпишет
век воли не видать
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20.02.2021 22:29 Ответить
Какого ещё таксопарка?
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20.02.2021 22:35 Ответить
можно конечно и против бензоколонки
но все же лучше против директора и главбуха таксопарка
СНБО введет санкции, Зеленский подпишет указ

такси не будет и все будут пешком ходить и ездить на велосипедах
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20.02.2021 23:22 Ответить
Это тебя так от санкций против любителей рашки в Украине колбасит? Ты просто тупое или намеренно из себя дурака корчишь?
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21.02.2021 00:25 Ответить
отлезь, гнида
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21.02.2021 01:00 Ответить
Ботяра кацапская, сиди у себя в Воронеже и не вякай тут. Тут люди общаются, а не уроды вроде тебя.
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21.02.2021 01:31 Ответить
ти прав, альошка-**********, твоя жопа шире
"гірше ніж москальські воші можуть бути тільки українські гниди"
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21.02.2021 02:34 Ответить
Чи ти москальська воша, чи українська гнида, то мені однаково. Кацапом від тебе смердить хоч як.
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21.02.2021 14:36 Ответить
слов нет, у нас уже черные всем заправляют? это какой то позор....!!!! не удивлюсь что еще пешеход -киевлянин которому кстати, судя по возрасту должно быть за 50 ,окажется виноватым а айзер пострадавшим и его с почетом отдадут в баку. а аваков?
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20.02.2021 22:41 Ответить
Авакян сам же такой, на птичьих правах в нашей стране, его родина Армения, но почему-то от туда он дрыснул.
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20.02.2021 23:09 Ответить
а ты разве не в курсе что Авакян является почетным членом армянской братвы, еще со времен царствования на харьковском престоле с Допой и Гепой?
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20.02.2021 23:25 Ответить
карма Карл
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20.02.2021 22:57 Ответить
Судді і прокурори потерають руки. Тепер з нього будуть тягнути гроші і можливо через рік йому тихенько дадуть 5 років умовно. Все зрозуміло сьогодні вбив завтра має пройти суд і дати 15 років з конфіскацією майна. Оце буде справедливо, але не в нас в Україні.
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20.02.2021 23:23 Ответить
Да точно также поступить с этим козлом, как и он поступил, и делу конец, а кто это сделает - тот будет молодец.
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20.02.2021 23:35 Ответить
Алкаша убил герой мля.
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21.02.2021 00:46 Ответить
По чём видно, что алкаш?
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21.02.2021 00:52 Ответить
28-летний уродец убил 51-летнего человека за замечание - с какого же возраста кавказцы начинают умнеть ? Часто можно слышать про их "благородство", а по факту - зверьё-зверьём. Поднял руку на старшего в 2 раза после замечания по делу.
Интересно, старейшина общины его пожурил или похвалил ?
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21.02.2021 00:55 Ответить
А при чем здесь "с какого же возраста кавказцы начинают умнеть"? Они просто нас за людей не считают, вот и все. Пока сами не начнем уважать друг друга в своей же стране, так каждая мразь и будет об нас ноги вытирать. Сейчас диаспора зашлет лавандос мусорне и все.
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21.02.2021 06:02 Ответить
Вы абсолютно правы ! Один из аргументов , которые я привожу любителям русского мира , это то , что с этим миром хлынут толпы "гостей" с Кавказа и Средней Азии . Кто пожил в совке , знает , что это такое . Я категорически против !!!
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21.02.2021 09:32 Ответить
Термин "умнеть" к ним не применим. Они не знают, что это такое
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21.02.2021 08:53 Ответить
Какое благородство ? Они понимают только силу . И старейшины у них такие же . Те , что живут у нас , почти все барыги , аферисты и наркодилеры . Менты у них давно куплены по месту проживания . Многие в розыске на своей родине . Благороднейшие люди !!!
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21.02.2021 09:39 Ответить
Хороший адвокат без труда докажет, что тот мужик подошел к машине уже мертвым. И суд без сомнения с этим будет согласен. Суд заарештував водія, підозрюваного в заподіянні смертельного удару пішоходу в Києві, - прокуратура - Цензор.НЕТ 8306
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21.02.2021 07:00 Ответить
П'яничка щось ляпнув не те, у водія стався не керований спалах роздратування, пара колгоспних стусанів і один в труні другий в камері. Типовий побутовий конфлікт. З кожним може статися.
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21.02.2021 07:55 Ответить
З якого це дива " п'яничка"? Чути запах через монітор?
На камеру видно: піщохід не нападав,не бив пляшкою по машині, не розмахував руками -
за що людину позбавили життя ?.
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21.02.2021 08:27 Ответить
Видно що п'яничка по його рухах і балакучості.
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21.02.2021 09:12 Ответить
Те що він помер випадковість. Його навіть не били кваліфіковано.
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21.02.2021 09:14 Ответить
Його цілеспрямовано навмисне збили з ніг - ніякої випадковості.
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21.02.2021 09:22 Ответить
такие прокуроры как ты сидят в украинских судах
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21.02.2021 09:36 Ответить
Кожен може стати випадковим вбивцею або його жертвою. Таких випадків море - косий погляд, слово за слово, бац, один труп другий в'язень. Треба вживати заспокійливе і не гратися з вогнем.
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21.02.2021 09:41 Ответить
Ублюдок черножепый презирающий граждан страны где он , свинья, не рождался, нарушил правила ему сделали замечание. и он за это убил дядьку, нормально? Я как то такому же ублюдку на хюндае сделал замечание на вокзале, что оно стало на переходе пешеходном когда зеленый горел, так их налетело шо собак нерезаных, и те в машине были четверо, меня практически спасли другие люди.А если бы ,вдруг,чисто теоретически, я кого то бы из них ударил , то вот такие бы прокуроры виноватым сделали бы меня.
Успокоительное сегодня еще не кушал.Спасибо.
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21.02.2021 09:55 Ответить
Не так давно в Києві один прийшов в супермаркет піццу купити, а там побачив як з нього посміялися двоє він підійшов і вдарив одного ліктем в скроню, а той на наступний день помер. 20-ть днів ховався від поліції потім його арештували, суд, 7 років. В І-неті є відео цього інциденту. Всі учаснику конфлікту білосракі.
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21.02.2021 10:08 Ответить
Згоден з Вами ! Ненавиджу тих , хто ще й виправдовує цих скотів . Завдяки їм ці пастухи тут бикують . Можу запевнити , що жоден з цих "адвокатів" ср..их не тільки руку не піднів би на їхнього в Азербаджані , там жити нормально просто не дали б . Ні в Дагестан , ні в Чечні , ні в Грузії ... , а ці толерантні ідіоти їх в чорні дупи цілують .
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21.02.2021 10:52 Ответить
Ви перевіряли його на алкоголь ? В мене за один день було 2 конфлікта з ідіотами - за кермом(водій маршрутного автобуса(!!!)) і на ререході виродок на позашляховику пер на людей - і бити не треба , просто якби не повідскакували , подавив би .
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21.02.2021 09:26 Ответить
У багатьох розхитана нервова система ось і трапляються трагедії на рівному місці.
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21.02.2021 09:36 Ответить
Із англосаксами таких випадків чомусь не буває.
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21.02.2021 09:41 Ответить
Те , що стосується нервової системи - нехай не сідають за кермо , а то деякі ще й бухлом свої нерви "лікують . А щодо конкретного випадку - у айзєра 92р.н. підкачали нерви ? Воно в себе дома баранів пасло і жінки без платка і чорної спідниці не бачило , а сюди приїхало і бикує так , що на батьківщині його б просто зарізали б .
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21.02.2021 09:58 Ответить
Десь більше року тому в Києві професійний боксер вивів двох собак вигуляти, а на "зебрі" машина ледь його таксу не зачавила. Боксер щось сказав з машини вийшли кілька українців самим борзим з яких виявився співробітник служби охорони президента України, спортсмен-рукопашник що нещодавно повернувся з першості чи то Європи чи Світу, слово за слово, боксер кинув боковий в голову професійному охоронцю той впав і помер на місці.
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21.02.2021 10:15 Ответить
Треба бути під хорошою дозою, щоб на усне зауваження вдвічі старшої людини
не маючи що відповісти - вискочити з машини, накинутись з кулаками і убити.
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21.02.2021 08:18 Ответить
Блекі можуть вбити навіть за зауваження висловлене в культурній формі, вважають це приниженням. А людину іншої нації та релігії мають нізащо, знаю точно бо служив 8 років в СА, сумирні тільки середньоазіти, але тільки ззовні.
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21.02.2021 08:29 Ответить
В Грузии дают сразу 3 года за драку в общественном месте. Теперь они дерутся в др.странах...
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21.02.2021 09:07 Ответить
Ничего, заплатят судье, семье убитого дадут отступного и убийцу оправдают или дадут условный срок. Все это будет стоить одного рефрижератора с хурмой и даже дешевле
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21.02.2021 09:18 Ответить
Замість того , щоб навести порядок на дорогах(п"яні за кермом , довідку з медзакладу можна придбати дешевше ніж кілограм ковбаси , теж саме і з водійськими посвідченнями , тех.огляди відсутні і просто безліч неадекватів як хоче , так і їздить) , зе та коМАНДА запустили міліони євроблях . Тепер вже не тільки їздити в Києві неможливо , а й ходити і просто дихати . Думаю , в інших великих містах те ж саме .
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21.02.2021 09:19 Ответить
Ну и где реакция азербайджанской общины ? Язык в жопу проглотили, "герои" ?
Почему бы не взять у старейшин интервью ? Боятся засветиться ?
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21.02.2021 09:36 Ответить
Черножепая азеровская мразь. У вас бы в стране за такое уже бы вырезали семью, и этого водителя.За слова там убиваете неверных. И за взятку бы он там не вышел. Ублюдки делящие мир на верных и неверных, ставящие себя выше народа той страны где вы живете. Свиньи.
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21.02.2021 09:46 Ответить
Скорее всего джигит решил посигналить пешеходу на пешеходном. Пешеход сказал, что сигналить- признак быдловства. За что был убит недоприматом из солнечного Азербайджана.
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21.02.2021 10:03 Ответить
Вже і пішоходів визнали рабами, в же і їм життя не дають на пішохідних переходах, з цими правилами не зупинятись бобрам перед їх переїздом. Коли країною керують виродки то, що можна очікувати позитивного.?
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21.02.2021 10:08 Ответить
откупится, ведь 73 % продажных малороссов, за тарелку щей и мать продадут.
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21.02.2021 10:57 Ответить
Вбивство по не обачності, три роки, не відсидить навіть року вийде за хорошу поведінку а якщо вкладеться фінансово то і того уникне, винним буде померлий...
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21.02.2021 11:05 Ответить
Ши ддайская власть системно насаждает такой порядок - свой может убить и за это ничего.
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21.02.2021 11:18 Ответить
Опять зверьки борзеют!
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21.02.2021 13:27 Ответить
Урод. 10 000 жителей Азербайджана отправить домой в Азербайджан и точка.
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21.02.2021 14:20 Ответить
Пусть община выплатит $100 тысяч семье - это по-божески.
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21.02.2021 14:50 Ответить
вон уже извеняется в суде, жена, дети, характеристика все дела на слезу судье давит, выпустить хотят гниду
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21.02.2021 21:03 Ответить
https://korrespondent.net/city/kiev/4329939-ubyistvo-peshekhoda-v-kyeve-vodytel-sdelal-pryznanye-v-sude
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21.02.2021 21:09 Ответить
На днях выпустят- чистосердечное признание, раскаяние, отличная характеристика от соседей (можно и не от соседей,можно вообще левую) и маленькие дети и тяжелая работа сделают свое дело в украинском суде.....
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21.02.2021 21:05 Ответить
такие гниды на тюрьме сидят как короли -община греет бедных
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21.02.2021 21:10 Ответить
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