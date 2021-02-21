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Мобильный госпиталь на Прикарпатье начнет принимать пациентов, если мест в больницах не останется, - замглавы ОП Тимошенко. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Политика Украины Здоровье

Решение об установке в Ивано-Франковской области, где фиксируют резкое увеличение случаев заражения коронавирусом, первого в Украине мобильного госпиталя удалось реализовать за считанные часы.

Об этом сообщил в Facebook заместитель председателя Офиса Президента Кирилл Тимошенко, передает Цензор.НЕТ.

"Решение о его установке было выполнено буквально за считанные часы. Госпиталь доставили в город за ночь. Оперативно сработали Офис Президента Украины, руководство области, Минздрав, Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, МВД во главе с Арсеном Аваковым", - рассказал Тимошенко.

Видео: ГСЧС

Мобильный госпиталь установлен в городе Богородчаны. Он рассчитан на 120 койко-мест и укомплектован всем необходимым для оказания помощи, включая обогрев. Сейчас идут работы по монтажу оборудования внутри госпиталя.

Мобильный госпиталь на Прикарпатье начнет принимать пациентов, если мест в больницах не останется, - замглавы ОП Тимошенко 01

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Заместитель председателя ОП отметил, что его установка - это на сегодняшний день превентивные меры. Госпиталь начнет принимать больных в случае, если мест в больницах не останется.

Мобильный госпиталь на Прикарпатье начнет принимать пациентов, если мест в больницах не останется, - замглавы ОП Тимошенко 02
Мобильный госпиталь на Прикарпатье начнет принимать пациентов, если мест в больницах не останется, - замглавы ОП Тимошенко 03
Фото: Тимошенко/Facebook

Мобильный госпиталь на Прикарпатье начнет принимать пациентов, если мест в больницах не останется, - замглавы ОП Тимошенко 04

Напомним, 16 февраля стало известно, что чрезвычайно высокий уровень заболеваемости наблюдается в Ивано-Франковской области. Во многих населенных пунктах Прикарпатья заполненность койко-мест - более 90%. Пациентов начали доставлять в соседние регионы. В Прикарпатье отправился главный санврач Виктор Ляшко.

На следующий день Ивано-Франковская областная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвызвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) приняла решение о введении на территории региона карантина "красного" уровня с 22 до 28 февраля.

В Госпродпотребслужбе уверены, что самой большой причиной вспышки коронавирусной болезни стали колядки.

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Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+5
Заместитель председателя ОП отметил, что его установка - это на сегодняшний день превентивные меры. Госпиталь начнет принимать больных в случае, если мест в больницах не останется.

Мобильный госпиталь на Прикарпатье начнет принимать пациентов, если мест в больницах не останется, - замглавы ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 3609 Молодцы! Продуманный Боря Филатов, например, летом в Днепре 600 могил под эту тему накопал, а граждане, ****, не умерли.
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20.02.2021 23:47
+4
Пять тамбурных палаток разложенных на снегу во дворе - это по версии Зеленого - "полевой госпиталь". Мобильный госпиталь на Прикарпатье начнет принимать пациентов, если мест в больницах не останется, - замглавы ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 4112
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20.02.2021 23:45
+4
Это понты для приезжих. Стёпа на верблюдах вакцину из Индии прёт, так тут к его приезду должен быть определённый градус напуганности обеспечен, потому что придётся ему с Радуцким свои жопы подставлять.
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20.02.2021 23:51
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Пять тамбурных палаток разложенных на снегу во дворе - это по версии Зеленого - "полевой госпиталь". Мобильный госпиталь на Прикарпатье начнет принимать пациентов, если мест в больницах не останется, - замглавы ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 4112
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20.02.2021 23:45 Ответить
Его бы самого туда на пару неделек определить. Чтобы поправился в уме.
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20.02.2021 23:49 Ответить
Он там быстро посинеет.
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21.02.2021 00:12 Ответить
Зате дорога до палаток ідеальна Мобільний госпіталь на Прикарпатті почне приймати пацієнтів, якщо місць у лікарнях не залишиться, - заступник голови ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 8349
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21.02.2021 08:34 Ответить
Это понты для приезжих. Стёпа на верблюдах вакцину из Индии прёт, так тут к его приезду должен быть определённый градус напуганности обеспечен, потому что придётся ему с Радуцким свои жопы подставлять.
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20.02.2021 23:51 Ответить
жоопы их уже подставлены давно - и вопрос только времени когда в них им заедут до немогу..
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20.02.2021 23:54 Ответить
а чим не полєвой?
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21.02.2021 01:37 Ответить
Полевой, мобильный - но не госпиталь!!! обьяснять почему или сам поймешь !?
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21.02.2021 01:42 Ответить
Заместитель председателя ОП отметил, что его установка - это на сегодняшний день превентивные меры. Госпиталь начнет принимать больных в случае, если мест в больницах не останется.

Мобильный госпиталь на Прикарпатье начнет принимать пациентов, если мест в больницах не останется, - замглавы ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 3609 Молодцы! Продуманный Боря Филатов, например, летом в Днепре 600 могил под эту тему накопал, а граждане, ****, не умерли.
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20.02.2021 23:47 Ответить
Там жизни, ****, спасают, а народ, ****, зубоскалит, ****!
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21.02.2021 04:36 Ответить
"Там (от) жизни, ****, спасают, а народ, ****, зубоскалит, ****!" - Ви там одне слово "от" ,пропустили. Мобільний госпіталь на Прикарпатті почне приймати пацієнтів, якщо місць у лікарнях не залишиться, - заступник голови ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 8316
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21.02.2021 10:11 Ответить
Нынче при дефиците мест ты или дома, или в палатке с кислородом. Я задыхался, а это ужасно! Кто такое не пережил, не поймет.
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21.02.2021 15:23 Ответить
Ну так , а мучитись все життя бо барани в білих халатах так і не навчились ставити діагноз , і визначати причину хвороби -це прекрасно ? По -твоєму!
Примітивний діагноз , простеньке лікування і вуаля життя знову прекрасне як у дитинстві.
Зате бабок пішло багато. Мобільний госпіталь на Прикарпатті почне приймати пацієнтів, якщо місць у лікарнях не залишиться, - заступник голови ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 2117
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21.02.2021 16:19 Ответить
гроші відмито
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20.02.2021 23:47 Ответить
Мобильный госпиталь на Прикарпатье начнет принимать пациентов, если мест в больницах не останется, - замглавы ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 8847
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20.02.2021 23:51 Ответить
Я не переживу его исчезновение с экранов телевизора. Самая важная работа министра во время пандемии.
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21.02.2021 00:15 Ответить
...вднх...не смішно...
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21.02.2021 00:00 Ответить
а разве нельзя было во всей области найти свободное помещение? например какой нить профилакторий? или клуб?
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21.02.2021 00:33 Ответить
минулого літа треба було шукати. вони дороги робили.
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21.02.2021 01:38 Ответить
Уже неделю как пишете что занято 100 % коек, не значит ли это что все.....))
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21.02.2021 05:22 Ответить
При власти моральные и умственые уроды. Алеж мы их заслужили.Наш выбир.
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21.02.2021 07:58 Ответить
Каяття ,хоч запізніле ,теж потрібне! Мобільний госпіталь на Прикарпатті почне приймати пацієнтів, якщо місць у лікарнях не залишиться, - заступник голови ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 719
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21.02.2021 10:13 Ответить
...Люди НЕ ведіться ..скільки в ЗахУкраїні САНАТОРІЇВ ПРОФІЛАКТОРІЇВ ЗДРАВНИЦЬ ... які ЗИМОЮ не нагружені .. .. таке.. а сезонне загострення ОРЗ .. видають за ковід ...так ЧИСТО маланське НАГНІТАННЯ Істерії .. вже ВСІ горобці СМІЮТЬСЯ над цими ублюдками злодійського племені ...
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21.02.2021 10:27 Ответить
шикарно..прелесть а дырки для туалета?
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21.02.2021 13:05 Ответить
 
 