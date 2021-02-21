Интерактивный онлайн-музей русско-украинской войны открыли в оперативном командовании "Север". ФОТОрепортаж

Особенность музея - то, что на его стендах размещена базовая информация, а основную часть - тексты, видеосюжеты, документальные фильмы, тематические фотоальбомы, интервью с участниками событий разных лет - можно прочитать или просмотреть с помощью QR-кода на онлайн-ресурсах оперативного командования.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОК "Север".

"Сейчас контентная база музея составляет более 50 единиц, в числе которых документальный фильм о Донецком аэропорте, героями которого являются заместитель командующего оперативного командования "Север" генерал-майор Алексей Оцерклевич, полковник Губа, подполковник Евгений Межевикин и полковник Лисиченко. Есть в базе фильм "Рейд" при участии полковника Михаила Драпатого, в то время комбата 2 МБ 72 омбр; фильм "Высота 307.5" о боях на Дебальцевском плацдарме, и другие документальные ленты о событиях русско-украинской войны. Размещены на стендах рассказы, иллюстрированные оригинальными фото, предоставленными непосредственными участниками событий 2014-2017 годов, ныне офицерами управления оперативного командования "Север", а также фотографиями из архивов пресс-служб подчиненных воинских частей.

Украшением и важным дополнением музея стали уникальные инсталляции, изготовленные военнослужащими ремонтного полка старшим сержантом Александром Буньковым и прапорщиком Андреем Ивасюком. В течение нескольких лет они изготавливают макеты военной техники для музеев и воинских частей, а ныне создали удивительно точные и художественно совершенные макеты башни Донецкого аэропорта, фронтовых блиндажей и блокпостов зоны ООС, изобразили шеврон ОК "Север" с помощью фрагментов отстрелянных боеприпасов", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что открыли музей торжественным перерезанием ленты командующий оперативного командования "Север" генерал-майор Валерий Залужный и генерал-лейтенант Вячеслав Назаркин, который возглавлял командование с февраля 2017-го по июнь 2018-го.

Материалы музея, после доработки, дополнения и тщательного уточнения, будут опубликованы в виде иллюстрированного альманаха "Защитники Независимости: военные части оперативного командования "Север" в российско-украинской войне", выход которой планируется приурочить к 30-й годовщине Независимости Украины.





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