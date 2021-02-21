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Интерактивный онлайн-музей русско-украинской войны открыли в оперативном командовании "Север". ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Политика Украины

Особенность музея - то, что на его стендах размещена базовая информация, а основную часть - тексты, видеосюжеты, документальные фильмы, тематические фотоальбомы, интервью с участниками событий разных лет - можно прочитать или просмотреть с помощью QR-кода на онлайн-ресурсах оперативного командования.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОК "Север".

"Сейчас контентная база музея составляет более 50 единиц, в числе которых документальный фильм о Донецком аэропорте, героями которого являются заместитель командующего оперативного командования "Север" генерал-майор Алексей Оцерклевич, полковник Губа, подполковник Евгений Межевикин и полковник Лисиченко. Есть в базе фильм "Рейд" при участии полковника Михаила Драпатого, в то время комбата 2 МБ 72 омбр; фильм "Высота 307.5" о боях на Дебальцевском плацдарме, и другие документальные ленты о событиях русско-украинской войны. Размещены на стендах рассказы, иллюстрированные оригинальными фото, предоставленными непосредственными участниками событий 2014-2017 годов, ныне офицерами управления оперативного командования "Север", а также фотографиями из архивов пресс-служб подчиненных воинских частей.

Украшением и важным дополнением музея стали уникальные инсталляции, изготовленные военнослужащими ремонтного полка старшим сержантом Александром Буньковым и прапорщиком Андреем Ивасюком. В течение нескольких лет они изготавливают макеты военной техники для музеев и воинских частей, а ныне создали удивительно точные и художественно совершенные макеты башни Донецкого аэропорта, фронтовых блиндажей и блокпостов зоны ООС, изобразили шеврон ОК "Север" с помощью фрагментов отстрелянных боеприпасов", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что открыли музей торжественным перерезанием ленты командующий оперативного командования "Север" генерал-майор Валерий Залужный и генерал-лейтенант Вячеслав Назаркин, который возглавлял командование с февраля 2017-го по июнь 2018-го.

Материалы музея, после доработки, дополнения и тщательного уточнения, будут опубликованы в виде иллюстрированного альманаха "Защитники Независимости: военные части оперативного командования "Север" в российско-украинской войне", выход которой планируется приурочить к 30-й годовщине Независимости Украины.

Интерактивный онлайн-музей русско-украинской войны открыли в оперативном командовании Север 01
Интерактивный онлайн-музей русско-украинской войны открыли в оперативном командовании Север 02

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Интерактивный онлайн-музей русско-украинской войны открыли в оперативном командовании Север 03
Интерактивный онлайн-музей русско-украинской войны открыли в оперативном командовании Север 04
Интерактивный онлайн-музей русско-украинской войны открыли в оперативном командовании Север 05
Интерактивный онлайн-музей русско-украинской войны открыли в оперативном командовании Север 06
Интерактивный онлайн-музей русско-украинской войны открыли в оперативном командовании Север 07

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Интерактивный онлайн-музей русско-украинской войны открыли в оперативном командовании Север 08

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+18
Героям СЛАВА!
Бо вони боронять Україну від лютого ворога.
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21.02.2021 00:53
+7
Надо ещё списки всех предателей, и разных агентов где-то начать печатать С ПОЛНОЙ ИНДЕТИФИКАЦИЕЙ . А то народец этот лезет в депутаты и на гос должности и опять саботирует из нутри движение Украины в ЕС
Проталкивают под разными причинами кацапское программное обеспечение , к примеру.

А ВАСАДЗЕ ВООБЩЕ ПРОИЗВОДИТ КАЦАПСКИЕ АВТО И ДЕНЬГИ В РАШУ ОТПРАВЛЯЕТ
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21.02.2021 00:56
+6
Интерактивный онлайн-музей русско-украинской войны открыли в оперативном командовании "Север" - Цензор.НЕТ 1305
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21.02.2021 08:39
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Правила форума Совет форумчан
Героям СЛАВА!
Бо вони боронять Україну від лютого ворога.
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21.02.2021 00:53 Ответить
Надо ещё списки всех предателей, и разных агентов где-то начать печатать С ПОЛНОЙ ИНДЕТИФИКАЦИЕЙ . А то народец этот лезет в депутаты и на гос должности и опять саботирует из нутри движение Украины в ЕС
Проталкивают под разными причинами кацапское программное обеспечение , к примеру.

А ВАСАДЗЕ ВООБЩЕ ПРОИЗВОДИТ КАЦАПСКИЕ АВТО И ДЕНЬГИ В РАШУ ОТПРАВЛЯЕТ
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21.02.2021 00:56 Ответить
прям с 14 века экспонаты ?
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21.02.2021 01:02 Ответить
В 14 веке кацастана не было, прикинь....
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21.02.2021 01:41 Ответить
Правили Великие Московские князья... ©
Бгг. Как же они правили, ежели земли мокшей под монгольским игом до конца 15 века были?
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21.02.2021 07:57 Ответить
Хехехе
Куликовская битва ))
А ну ка, ты еще про Колобка расскажи
После 1380 года майшква еще более 100 дань платила.
Ванька типа ососранно грозный встречал татарского намесника де то на холме и вел его лошадь под узцы в свои палаты.
Кацапотварь, тебе историю татарин Кара-мурза по заказу немки написал,Софии Ангаль-Цербст Дармштадской. Так что иди в дыру своего туалета со своими сказочными письменами.
Напиши их на бересте, сверни трубочкой и используй ректально
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21.02.2021 10:26 Ответить
забыл добавить 2000 - 2021 князь В.В. Ху...йло
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21.02.2021 07:15 Ответить
да да! с князем ошибочка или скажем опечатка вышла..на князя он не тянет..душеприказчик В.В. Ху..ло
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21.02.2021 08:52 Ответить
да нет..ему меня не достать он не только коротыш но и руки из ж..опы выросли
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21.02.2021 09:17 Ответить
Тыц😂🌷××××
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21.02.2021 09:51 Ответить
дак и Украины, или вы считаете галицийское княжество своим приемником ?
В РФ как раз в 14 веке началось обьединение княжеств в единое государство.
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21.02.2021 14:10 Ответить
За что я люблю лахтинских - так єто за их безграничную тупость Інтерактивний онлайн-музей російсько-української війни відкрили в оперативному командуванні "Північ" - Цензор.НЕТ 2545
А их апломб - да срать мі на все хотели - не может не радовать.
Вот только че-то они серут, не снимая штанов
В РФ как раз в 14 веке началось обьединение княжеств в единое государство

Шедевр, просто шедевр.
Предложу своему знакомому психиатру ))
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21.02.2021 14:26 Ответить
Вот пример высочайшего дебелизму коцапского
Потрудись обьяснить:
Кто именно преследовал благие цели и почему за обьединение надо битву устраивать?
Інтерактивний онлайн-музей російсько-української війни відкрили в оперативному командуванні "Північ" - Цензор.НЕТ 6849
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21.02.2021 14:36 Ответить
Повна версія:

Інтерактивний онлайн-музей російсько-української війни відкрили в оперативному командуванні "Північ" - Цензор.НЕТ 8749
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21.02.2021 16:35 Ответить
Знову ця розтиражована і неправильна назва війни... "Російсько-українська" вона для москвинів. Для українців назва війни "українсько-російська", бо у назвах міжнародних двосторонніх воєн, так само як міжнародних двосторонніх відносин, пишуть першою свою країну, а не чужу. Це усталена практика ще з XIX ст. Хоча б історіографію українську за останнє століття підняли, щоб подивитися як правильно називати такі речі:

* Омелянович-Павленко М. Українсько-польська війна 1918-1919. Прага, 1929
* Шандрук П. Українсько-московська війна 1920 в документах. 1933
* Крезуб А. Нарис історії українсько-польської війни. Львів, 1933
* Тинченко Я. Перша українсько-більшовицька війна (грудень 1917 - березень 1918). К.-Львів, 1996
* Литвин М. Українсько-польська війна 1918-1919 рр. Львів, 1998
* Чіхрадзе О. Друга українсько-більшовицька війна (листопад 1918 - грудень 1919 рр.). Львів, 2003.
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21.02.2021 05:47 Ответить
"музей русско-украинской войны" - хотят доказать что война гражданская!
Война российско-украинская!
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21.02.2021 08:03 Ответить
Это список подохших террористов-""добровольцев "" лднр в Алтайсском крае ..
.А ведь это далеко не все ..
.И. . ..Алтайсский край -- на 80 месте по плотности населения рф ??? .. .



Интерактивный онлайн-музей русско-украинской войны открыли в оперативном командовании "Север" - Цензор.НЕТ 6370
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21.02.2021 08:04 Ответить
Дорогие наши Герои!!!
Спасибо вам за нашу свободу и за Музей тоже!!!
Дай вам Бог здоровья и сатисфакции от русни и нашей временной случайной зебильной, прости Господи, власти.
Слава Украине!
Смерть ворогам!
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21.02.2021 08:20 Ответить
Интерактивный онлайн-музей русско-украинской войны открыли в оперативном командовании "Север" - Цензор.НЕТ 1305
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21.02.2021 08:39 Ответить
московиты свои преступления
( РУСИФИКАЦЫЯ , ОКУПАЦЫЯ , РАСТРЕЛЫ , ГОЛОДОМОРЫ , ВЫСЕЛКИ и т д )) - - называют =
ИСТОРИЧЕССКИ СЛОЖИЛОСЬ...


.


А народы ,-
которые сопротивляються таким " сложительствам " - - ФАШИСТАМИ и ПРеступниками.
.
.
.

.
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21.02.2021 08:58 Ответить
Музей это хорошо , а вот сами ОК и прочие штабы у нас раздуты до полного маразма . Если ГШ и ОК разогнать на хер и оставить за ними только боевое планирование , как в нормальных армиях , то вместо них получиться 4-5 бригад. А то по количеству одних только генералов мы уже переплюнули армию СССР в 45 году ,у которой ЛС миллионами исчислялся , а 250 тыс как у нас. Наших генералов если собрать всех до кучи легко батальон получиться.
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21.02.2021 10:12 Ответить
О количестве генералов - бред.
Данные где-то 20-30 летней давности
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21.02.2021 14:32 Ответить
Інтерактивний онлайн-музей російсько-української війни відкрили в оперативному командуванні "Північ" - Цензор.НЕТ 6671

ГЕНПЛОКУЛОЛ Юга 2016-2019

Кум Порошенка
Порваний гумовий виріб
ШТОПАНИЙ АЛКАШ ЩОСЬ ВИМАГАЄ?
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21.02.2021 11:38 Ответить
Андрій Міщенко

14 год ·

Очам своїм не повірив коли це прочитав. Ця с@ча команда, що злила дві Революції, взагалі йо.....сь?
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21.02.2021 11:39 Ответить
 
 