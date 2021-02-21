Интерактивный онлайн-музей русско-украинской войны открыли в оперативном командовании "Север". ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Политика Украины
Особенность музея - то, что на его стендах размещена базовая информация, а основную часть - тексты, видеосюжеты, документальные фильмы, тематические фотоальбомы, интервью с участниками событий разных лет - можно прочитать или просмотреть с помощью QR-кода на онлайн-ресурсах оперативного командования.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОК "Север".
"Сейчас контентная база музея составляет более 50 единиц, в числе которых документальный фильм о Донецком аэропорте, героями которого являются заместитель командующего оперативного командования "Север" генерал-майор Алексей Оцерклевич, полковник Губа, подполковник Евгений Межевикин и полковник Лисиченко. Есть в базе фильм "Рейд" при участии полковника Михаила Драпатого, в то время комбата 2 МБ 72 омбр; фильм "Высота 307.5" о боях на Дебальцевском плацдарме, и другие документальные ленты о событиях русско-украинской войны. Размещены на стендах рассказы, иллюстрированные оригинальными фото, предоставленными непосредственными участниками событий 2014-2017 годов, ныне офицерами управления оперативного командования "Север", а также фотографиями из архивов пресс-служб подчиненных воинских частей.
Украшением и важным дополнением музея стали уникальные инсталляции, изготовленные военнослужащими ремонтного полка старшим сержантом Александром Буньковым и прапорщиком Андреем Ивасюком. В течение нескольких лет они изготавливают макеты военной техники для музеев и воинских частей, а ныне создали удивительно точные и художественно совершенные макеты башни Донецкого аэропорта, фронтовых блиндажей и блокпостов зоны ООС, изобразили шеврон ОК "Север" с помощью фрагментов отстрелянных боеприпасов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что открыли музей торжественным перерезанием ленты командующий оперативного командования "Север" генерал-майор Валерий Залужный и генерал-лейтенант Вячеслав Назаркин, который возглавлял командование с февраля 2017-го по июнь 2018-го.
Материалы музея, после доработки, дополнения и тщательного уточнения, будут опубликованы в виде иллюстрированного альманаха "Защитники Независимости: военные части оперативного командования "Север" в российско-украинской войне", выход которой планируется приурочить к 30-й годовщине Независимости Украины.
Пожалуйста, подождите...
Бо вони боронять Україну від лютого ворога.
Проталкивают под разными причинами кацапское программное обеспечение , к примеру.
А ВАСАДЗЕ ВООБЩЕ ПРОИЗВОДИТ КАЦАПСКИЕ АВТО И ДЕНЬГИ В РАШУ ОТПРАВЛЯЕТ
Бгг. Как же они правили, ежели земли мокшей под монгольским игом до конца 15 века были?
Куликовская битва ))
А ну ка, ты еще про Колобка расскажи
После 1380 года майшква еще более 100 дань платила.
Ванька типа ососранно грозный встречал татарского намесника де то на холме и вел его лошадь под узцы в свои палаты.
Кацапотварь, тебе историю татарин Кара-мурза по заказу немки написал,Софии Ангаль-Цербст Дармштадской. Так что иди в дыру своего туалета со своими сказочными письменами.
Напиши их на бересте, сверни трубочкой и используй ректально
В РФ как раз в 14 веке началось обьединение княжеств в единое государство.
А их апломб - да срать мі на все хотели - не может не радовать.
Вот только че-то они серут, не снимая штанов
В РФ как раз в 14 веке началось обьединение княжеств в единое государство
Шедевр, просто шедевр.
Предложу своему знакомому психиатру ))
Потрудись обьяснить:
Кто именно преследовал благие цели и почему за обьединение надо битву устраивать?
* Омелянович-Павленко М. Українсько-польська війна 1918-1919. Прага, 1929
* Шандрук П. Українсько-московська війна 1920 в документах. 1933
* Крезуб А. Нарис історії українсько-польської війни. Львів, 1933
* Тинченко Я. Перша українсько-більшовицька війна (грудень 1917 - березень 1918). К.-Львів, 1996
* Литвин М. Українсько-польська війна 1918-1919 рр. Львів, 1998
* Чіхрадзе О. Друга українсько-більшовицька війна (листопад 1918 - грудень 1919 рр.). Львів, 2003.
Война российско-украинская!
.А ведь это далеко не все ..
.И. . ..Алтайсский край -- на 80 месте по плотности населения рф ??? .. .
Спасибо вам за нашу свободу и за Музей тоже!!!
Дай вам Бог здоровья и сатисфакции от русни и нашей временной случайной зебильной, прости Господи, власти.
Слава Украине!
Смерть ворогам!
( РУСИФИКАЦЫЯ , ОКУПАЦЫЯ , РАСТРЕЛЫ , ГОЛОДОМОРЫ , ВЫСЕЛКИ и т д )) - - называют =
ИСТОРИЧЕССКИ СЛОЖИЛОСЬ...
.
А народы ,-
которые сопротивляються таким " сложительствам " - - ФАШИСТАМИ и ПРеступниками.
.
.
.
.
Данные где-то 20-30 летней давности
ГЕНПЛОКУЛОЛ Юга 2016-2019
Кум Порошенка
Порваний гумовий виріб
ШТОПАНИЙ АЛКАШ ЩОСЬ ВИМАГАЄ?
14 год ·
Очам своїм не повірив коли це прочитав. Ця с@ча команда, що злила дві Революції, взагалі йо.....сь?